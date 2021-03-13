«В Казани поймут»: как выглядят улицы, проезды и мосты, носящие имя столицы Татарстана

Часть 35-я: Сызрань

«Реальное время» продолжает фотопроект, приуроченный к 1015-летию столицы Татарстана: как выглядят сейчас улицы Казанские (а также набережные, переулки, бульвары, проезды с этим именем) в городах России, ближнего и дальнего зарубежья. Помогают нам в этом панорамы «Яндекса» и Google. В тридцать пятом выпуске проекта пройдемся по Сызрани.



Вернее, по большей части проедемся. Казанская улица начинается где-то посередине шоссе, ведущего из одного дальнего района города (из бывшего села Образцовое) в другой (здесь его называют Засызранским). Вообще, когда-то Казанская улица была в самом сердце города и вела к Казанскому собору старой Сызрани, но потом ее, по замечательной советской традиции, переименовали в улицу Карла Маркса. Так что нам с вами теперь опять предстоит прогуливаться, прямо скажем, не по самым центральным местам этого города в Самарской области.

Если верить Яндекс-картам, то начинается наша прогулка (то есть улица Казанская) вот тут, примерно среди ничего.

А параллельно шоссе идет железная дорога, и вот мы уже приближаемся к переезду.

Вот здесь почти по Лобачевскому: железная дорога решила перестать быть параллельной и пересекла улицу Казанскую. Пейзаж вполне индустриальный, никакого частного сектора мы пока не наблюдаем.

Индивидуальные дома мы видим слева от шоссе, но дорога все-таки крупная, и поэтому картинка совершенно городская (но совсем не центральная).

Двигаемся дальше. Приближаемся к обычным многоэтажным микрорайонам, но в окрестностях пока — типичные для городских въездов автомобильные салоны, шиномонтажные мастерские и прочие околомашинные заведения.

Тут у нас торговый центр (их в нашем проекте мы, между прочим, еще почти не видели), где нам сулят «новые правила мебельшоппинга». А рядом — детский развлекательный комплекс.

А тут у нас транспортная развязка, тоже вполне типичное автомобильное кольцо.

И, собственно, всё. Кажется, сегодня была самая короткая наша прогулка: на этом кольце Казанская кончается, а отходят от него дальше три других улицы. Так бетонные джунгли и благоустроенные дворики Сызрани останутся для нас загадкой.