Столбы — вместо слонов и черепахи

Достоинства и недостатки столбчатого фундамента

Затрагивая «фундаментальную тему» в нашем проекте, мы еще не разговаривали о столбчатом типе фундамента. Он не так популярен в Татарстане, как, например, его ленточный собрат, но тоже имеет право на существование. К особенностям столбчатых фундаментов относится его удивительная многоликость — из чего только его не делают! Есть у такого типа оснований под дом и достоинства, и недостатки. На каких почвах и под какие постройки он применяется, как устроен — в новой статье проекта «Дом в фокусе».

Чем столбчатый фундамент отличается от свайного

На первый взгляд, столбчатый фундамент один в один похож на свайный — он тоже представляет собой вертикальные опоры в узлах конструкции, на которых возводятся стены. Да и типы построек на столбах и сваях похожи друг на друга. Это дома с легкими стенами:

легкие «каркасники» не выше двух этажей;

срубы из бревна (включая бани);

постройки из ячеистых бетонов (с удельным весом до 1000 кг/куб. м);

веранды и пристройки, беседки и террасы;

капитальные ограждения.

Разница между сферами применения этих типов фундаментов — в грунтах, на которых они применяются. Свайные «спасают» там, где грунт плывет, где высокий уровень грунтовых вод, где основание пучинистое. Чтобы дойти до устойчивой, плотной породы, сваи могут уходить очень глубоко в грунт.

А столбчатые фундаменты строят на грунтах с хорошей несущей способностью. Не подойдут грунты, склонные к сильному морозному пучению и просадкам; места, где могут случиться горизонтальные сдвиги почвы (поэтому в сейсмоопасных регионах такие фундаменты применяют крайне редко), грунтовые воды подходят выше, чем на полметра к подошве столба; почва промерзает больше, чем на полтора метра (впрочем, в Татарстане нам такое не грозит). Словом, под столбчатый фундамент требуется плотный грунт с нормальными условиями эксплуатации.

Какие бывают столбчатые фундаменты

В общем виде столбчатый фундамент представляет собой системы опор, вкопанных в землю, снабженных расширенным основанием (подошвой). Верхние части, возвышающиеся над грунтом, обычно устраивают на одной высоте.

Прежде всего, столбчатые фундаменты отличаются друг от друга по глубине залегания. Заглубленные уходят в грунт более, чем на 1 метр от уровня промерзания — они самые устойчивые, и поэтому их можно с осторожностью применять на глинистых грунтах с небольшой вероятностью пучения.

Мелкозаглубленные столбчатые фундаменты устроены ниже уровня промерзания до 70 см. Они подходят для песчаных крупнообломочных пород.

И, наконец, для совсем легких построек или для домов на скальных породах подходят незаглубленные столбчатые фундаменты, общая глубина которых не превышает полуметра. Иногда они и вовсе не вкопаны в грунт.

Материалом для возведения столбчатого фундамента может быть очень разнообразный спектр предложений: кирпич и железобетон, дерево и металлические столбики, пеноблоки. В зависимости от прочности материала фундамента будут варьироваться постройки, которые будут возведены на нем. Например, на деревянных столбиках хорошо встанет, к примеру, беседка или терраса, но вот дом на них строить точно не надо — здесь больше подойдет железобетонный или металлический вариант.

И, наконец, столбчатый фундамент может быть с ростверком или без него. Самый дешевый вариант — конечно же, без ростверка: можно сэкономить на материалах для обвязки, не требуется лишних строительных работ. На такой столбчатый фундамент можно «посадить» сруб или каркасник — готовую собранную конструкцию с горизонтальным основанием. А вот обязательно потребуется ростверк, чтоб возвести постройку из штучного материала: теплой керамики, пено- и газобетона. Ростверком может служить железобетонная балка или, например, деревянная балка (если имеется в виду легкий каркасный дом).

Достоинства и недостатки столбчатого фундамента

Главное достоинство этого типа основания под дом — его относительная дешевизна. По сравнению с ленточным, и тем более плитным фундаментом, столбчатый выглядит неприлично дешево. При этом если соблюсти все нормы и не стремиться построить дешевый фундамент на сложном грунте — легкий дом простоит много лет.

Еще к ощутимым достоинствам «столбиков» относится высокая скорость их обустройства. Правда, сначала надо будет хорошенько и правильно все рассчитать — зато, действуя по готовой схеме, составленной проектировщиком, на фундамент у вас уйдет дня два (особенно если столбики не будут кропотливо выкладываться из битого кирпича или мелких блоков из керамики или пористого бетона). При этом не потребуется пригонять на участок спецтехнику.

И, наконец, столбчатый фундамент не относится к самым сложным в строительстве, и с ним справится даже не самая квалифицированная бригада — а значит, можно сэкономить. При большом желании его можно даже обустроить самостоятельно.

Но при всех этих милых качествах столбчатого фундамента, у него есть и темные стороны, причем они довольно серьезные. Во-первых, забудьте о нем, если ваш выбор — капитальный большой дом, к примеру, из кирпича. Надо помнить, что столбчатый фундамент — только для легких домов. Низкая несущая способность такой конструкции не позволит построить на ней укрепленный замок.

Во-вторых, в подвижных грунтах столбчатый фундамент очень хрупок. В Татарстане зона сейсмически устойчивая, но, например, если дом расположен на склоне, или же стоит на берегу реки, или, например, в непосредственной близости от разрабатываемых нефтяных скважин — лучше не рисковать и поставить менее хрупкий фундамент. При горизонтальных подвижках грунта столбики будут просто переламываться — а соответственная часть дома просядет.

И, в-третьих, как и для свайных фундаментов, для столбчатых будет проблематично устроить глубокий погреб. Все, что будет ниже ростверка, будет малопригодно для обустройства сколь-нибудь удобного помещения — ну разве что небольшой подпол на кухне, чтоб хранить картошку да соленья.

В одной из следующих статей поговорим о том, как рассчитываются опорные нагрузки на столбчатый фундамент.

