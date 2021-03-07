Ковид завел машину времени

Пандемия стала мощным драйвером развития искусственного интеллекта

Как это ни парадоксально, но у коронавируса обнаружились и плюсы. Некоторые технологии могли и дальше развиваться десятилетиями, а пандемия за считаные месяцы забросила их в «новое измерение». Речь прежде всего об искусственном интеллекте. Какие технологии появились и какая судьба ждет инновационные продукты машинного разума в дальнейшем? Об этом — в интервью «Российской газеты» с Александром Гусевым, членом наблюдательного совета ассоциации разработчиков и пользователей искусственного интеллекта «Национальная база медицинских знаний», членом Экспертного совета Минздрава России.

«По-настоящему раскрылась в пандемию телемедицина»

— Александр, об одном из ярких примеров применения новых технологий наша газета писала. На Ямале врачам-рентгенологам в пандемию начал «ассистировать» искусственный разум. Где еще стал внедряться машинный интеллект?

— Да, на Ямале платформа на основе искусственного интеллекта (ИИ) в условиях колоссальной перегрузки врачей, когда глаз явно замыливается от усталости, помогла анализировать огромный поток данных КТ сразу из нескольких больших клиник региона.

Работает система так: ИИ обрабатывает данные и через 15 минут выдает врачу информацию, высвечивая красным цветом данные пациентов с самым тяжелым поражением легких. Изначально система на Ямале тестировалась на обнаружение злокачественных новообразований легких. А в пандемию она сильно помогла бороться с ковидом. Москва еще до начала пандемии запустила научный эксперимент по применению ИИ в анализе данных КТ на обнаружение онкологических образований. Но пришел ковид, и систему оперативно стали использовать для предварительной оценки КТ легкого. Если машинный разум выявляет признаки замутнения в легких, он сразу сигнализирует об этом врачу. По сути, научный эксперимент за несколько месяцев превратился в реальную медицинскую практику.

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— Вам не кажется, что мы с вами невольно романтизируем действенность ковида на продвижение инноваций, нет ли тут риска для пациента?

— Вы верно подметили, машинный разум стал «ассистировать» врачу, то есть ни в коем случае не заменять его. В ситуациях, которые доктору кажутся сомнительными, он лично перепроверяет данные. Понимаете, обычно в здравоохранении новации развиваются медленно, ко всему новому относятся с большим скепсисом. Новаторам приходится долго доказывать эффективность внедряемых технологий. А в экстремально-стрессовой ситуации, когда всех нас захлестнул ковид, требования вынуждены были ослабить. Потому что моментально в разы выросла нагрузка на медицинские организации, на глазах росли заболеваемость и смертность. Причем примерно такая же ситуация во всем мире. По-настоящему раскрылась в пандемию телемедицина.

— Что касается телемедицины, то у людей сегодня пропасть в сознании. На одном полюсе люди, которые думают, а когда же мы сможем вообще не приходить в медцентры, а на другом те, кто не представляет себе, как эта «штуковина» работает. Им на том «конце провода» врачи представляются шарлатанами.

— Да, но эти сомнения быстро проходят. Ведь что такое телемедицинские консультации? Они ни в коем случае не заменяют первичный прием у врача. Но если диагноз больному уже поставлен, все исследования проведены, врач какое-то время вполне может консультировать пациента и онлайн, особенно в пандемию, когда в больнице появляться небезопасно.

Вот лишь несколько цифр. В Америке до пандемии доля пациентов, которые использовали телемедицинские консультации, была меньше одного процента, всего 0,7%. С наступлением ковида, когда все ресурсы медицины были брошены на борьбу с ним, доля ТМ-услуг выросла до 14%. Ведь людям часто необходимо проконсультироваться и не по острым и критическим состояниям. Интересно, что когда ситуация стала улучшаться, то и доля ТМ-консультаций снизилась до 7%, то есть половина пациентов вернулись в офлайн. Но при этом число полностью удовлетворенных виртуальной медпомощью оказалось порядка 90%. Поэтому эксперты говорят, что пандемия уйдет, а 7% пациентов, распознавших преимущества телемедицины, уже точно останутся, и доля их будет только расти.

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Только вдумайтесь, произошел резкий переход на новый уровень, это не эволюция — по сути, произошла цифровая революция. Технология стала в 7 раз популярнее всего за несколько месяцев. Возможно, на это ушли бы десятилетия, если бы все шло своим чередом.

— Некоторые эксперты приводят аналогию телемедицинских услуг с банками, когда мы тоже приходим на «первичный прием», а потом можем пользоваться приложением и долго в банке не появляться. Говорят, что с ТМ это произойдет уже через пять лет. Вы согласны?

— Думаю, это может произойти и раньше, года через три будет уже порядка 10-15% пациентов, которые хоть раз воспользуются этой услугой.

«По сути, это цифровая революция»

— Вы как-то отметили, что именно машинный разум первым забил тревогу, когда появился ковид. Это действительно так?

— Да, когда случилась вспышка в Ухане, ИИ распознал ее за несколько дней до того, как врачи объявили эпидемию. В одной из информационных систем, отслеживающих активность пользователей в соцсетях и в поисковиках, сработал алгоритм, который заподозрил рост инфекционной опасности. Люди стали активно искать информацию о странном заболевании. И эти ранние сигналы в виртуальном мире позволили говорить о грозящей опасности.

— Для развития технологий искусственного интеллекта нужны еще и данные обо всех нас. А у людей во всем мире далеко не однозначное отношение к тому, готовы ли они делиться приватной информацией о себе...

— Да, и отношения разных государств мира к использованию личных данных отличаются кардинально. От европейского подхода к безопасности персональных данных, где очень жестко контролируется любая попытка собирать их, хранить и обрабатывать, до политики Китая, где вся информация о человеке принадлежит государству. Там все данные хранятся в национальных корпорациях и институты развития имеют доступ к огромным массивам личной информации.

Есть еще позиция США. Там во главу угла поставлены инновации и развитие бизнеса. Поэтому в Штатах, если вы соблюдаете правила, то можете получать обезличенный набор данных для разработки различных продуктов, иными словами, можете брать и «обучать» с их помощью машину.

— Благодаря этому Китай за несколько лет догнал Америку в сфере искусственного интеллекта?

— Да, и более того, в некоторых вещах уже перегнал. Эксперты считают, что благодаря этой нелиберальной политике Китай очень скоро будет в итоге державой номер один в сфере машинного интеллекта. Примерно до 2017 года китайских научных статей по ИИ было мало. А потом число резко возросло. И сейчас, например, в анализе сердечно-сосудистых заболеваний именно в китайских научных работах достигнута рекордная точность работы и алгоритмов. Хотя в Европе и Америке этим занимаются уже больше 30 лет.

Произошел резкий переход на новый уровень — по сути, это цифровая революция.

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— А мы какую позицию занимаем?

— Россия стремится выработать свою политику. При которой бы и права человека на использование персональных данных не нарушались, и развитие технологий не страдало. У нас есть закон об охране персональных данных, и формально вся информация о здоровье принадлежит медицинским организациям. Они получают от пациента разрешение на то, чтобы собирать, хранить и обрабатывать эту информацию, но лишь для определенных целей, разработка искусственного интеллекта в которые, увы, не входит.

Сейчас ведется дискуссия, если эти данные будут обезличены, надежно защищены, то разработчиков искусственного интеллекта, вполне возможно, допустят к ним. В итоге специалисты будут работать, не нарушая ничью приватность. Вопрос этики и цифры — один из самых острых в развитии технологий на основе ИИ во всем мире. Но давайте посмотрим правде в глаза: полностью гарантировать сохранность тайны уже невозможно и без всякого искусственного интеллекта. 99% из нас сидят в соцсетях. У многих включена геолокация в телефонах. Все мы пользуемся банковскими картами.

И все это — тоже отчасти медицинская тайна, потому что по поведению в соцсети, по частоте посещения поликлиник, по тому, что мы покупаем, технологические компании могут узнать о нас куда больше, чем мы можем себе представить.

Чтобы сохранить полную приватность, нам пришлось бы выбросить телефон, все карты и поселиться где-нибудь в лесу. Но если мы будем только сидеть и питаться страхами, у нас не будет ни новых проектов, ни роста экономики.