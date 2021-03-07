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Ковид завел машину времени

00:00, 07.03.2021

Пандемия стала мощным драйвером развития искусственного интеллекта

Ковид завел машину времени
Фото: robo-hunter.com

Как это ни парадоксально, но у коронавируса обнаружились и плюсы. Некоторые технологии могли и дальше развиваться десятилетиями, а пандемия за считаные месяцы забросила их в «новое измерение». Речь прежде всего об искусственном интеллекте. Какие технологии появились и какая судьба ждет инновационные продукты машинного разума в дальнейшем? Об этом — в интервью «Российской газеты» с Александром Гусевым, членом наблюдательного совета ассоциации разработчиков и пользователей искусственного интеллекта «Национальная база медицинских знаний», членом Экспертного совета Минздрава России.

«По-настоящему раскрылась в пандемию телемедицина»

— Александр, об одном из ярких примеров применения новых технологий наша газета писала. На Ямале врачам-рентгенологам в пандемию начал «ассистировать» искусственный разум. Где еще стал внедряться машинный интеллект?

Да, на Ямале платформа на основе искусственного интеллекта (ИИ) в условиях колоссальной перегрузки врачей, когда глаз явно замыливается от усталости, помогла анализировать огромный поток данных КТ сразу из нескольких больших клиник региона.

Работает система так: ИИ обрабатывает данные и через 15 минут выдает врачу информацию, высвечивая красным цветом данные пациентов с самым тяжелым поражением легких. Изначально система на Ямале тестировалась на обнаружение злокачественных новообразований легких. А в пандемию она сильно помогла бороться с ковидом. Москва еще до начала пандемии запустила научный эксперимент по применению ИИ в анализе данных КТ на обнаружение онкологических образований. Но пришел ковид, и систему оперативно стали использовать для предварительной оценки КТ легкого. Если машинный разум выявляет признаки замутнения в легких, он сразу сигнализирует об этом врачу. По сути, научный эксперимент за несколько месяцев превратился в реальную медицинскую практику.

psm7.com

— Вам не кажется, что мы с вами невольно романтизируем действенность ковида на продвижение инноваций, нет ли тут риска для пациента?

Вы верно подметили, машинный разум стал «ассистировать» врачу, то есть ни в коем случае не заменять его. В ситуациях, которые доктору кажутся сомнительными, он лично перепроверяет данные. Понимаете, обычно в здравоохранении новации развиваются медленно, ко всему новому относятся с большим скепсисом. Новаторам приходится долго доказывать эффективность внедряемых технологий. А в экстремально-стрессовой ситуации, когда всех нас захлестнул ковид, требования вынуждены были ослабить. Потому что моментально в разы выросла нагрузка на медицинские организации, на глазах росли заболеваемость и смертность. Причем примерно такая же ситуация во всем мире. По-настоящему раскрылась в пандемию телемедицина.

— Что касается телемедицины, то у людей сегодня пропасть в сознании. На одном полюсе люди, которые думают, а когда же мы сможем вообще не приходить в медцентры, а на другом те, кто не представляет себе, как эта «штуковина» работает. Им на том «конце провода» врачи представляются шарлатанами.

Да, но эти сомнения быстро проходят. Ведь что такое телемедицинские консультации? Они ни в коем случае не заменяют первичный прием у врача. Но если диагноз больному уже поставлен, все исследования проведены, врач какое-то время вполне может консультировать пациента и онлайн, особенно в пандемию, когда в больнице появляться небезопасно.

Вот лишь несколько цифр. В Америке до пандемии доля пациентов, которые использовали телемедицинские консультации, была меньше одного процента, всего 0,7%. С наступлением ковида, когда все ресурсы медицины были брошены на борьбу с ним, доля ТМ-услуг выросла до 14%. Ведь людям часто необходимо проконсультироваться и не по острым и критическим состояниям. Интересно, что когда ситуация стала улучшаться, то и доля ТМ-консультаций снизилась до 7%, то есть половина пациентов вернулись в офлайн. Но при этом число полностью удовлетворенных виртуальной медпомощью оказалось порядка 90%. Поэтому эксперты говорят, что пандемия уйдет, а 7% пациентов, распознавших преимущества телемедицины, уже точно останутся, и доля их будет только расти.

vc.ru

Только вдумайтесь, произошел резкий переход на новый уровень, это не эволюция — по сути, произошла цифровая революция. Технология стала в 7 раз популярнее всего за несколько месяцев. Возможно, на это ушли бы десятилетия, если бы все шло своим чередом.

— Некоторые эксперты приводят аналогию телемедицинских услуг с банками, когда мы тоже приходим на «первичный прием», а потом можем пользоваться приложением и долго в банке не появляться. Говорят, что с ТМ это произойдет уже через пять лет. Вы согласны?

Думаю, это может произойти и раньше, года через три будет уже порядка 10-15% пациентов, которые хоть раз воспользуются этой услугой.

«По сути, это цифровая революция»

— Вы как-то отметили, что именно машинный разум первым забил тревогу, когда появился ковид. Это действительно так?

Да, когда случилась вспышка в Ухане, ИИ распознал ее за несколько дней до того, как врачи объявили эпидемию. В одной из информационных систем, отслеживающих активность пользователей в соцсетях и в поисковиках, сработал алгоритм, который заподозрил рост инфекционной опасности. Люди стали активно искать информацию о странном заболевании. И эти ранние сигналы в виртуальном мире позволили говорить о грозящей опасности.

— Для развития технологий искусственного интеллекта нужны еще и данные обо всех нас. А у людей во всем мире далеко не однозначное отношение к тому, готовы ли они делиться приватной информацией о себе...

Да, и отношения разных государств мира к использованию личных данных отличаются кардинально. От европейского подхода к безопасности персональных данных, где очень жестко контролируется любая попытка собирать их, хранить и обрабатывать, до политики Китая, где вся информация о человеке принадлежит государству. Там все данные хранятся в национальных корпорациях и институты развития имеют доступ к огромным массивам личной информации.

Есть еще позиция США. Там во главу угла поставлены инновации и развитие бизнеса. Поэтому в Штатах, если вы соблюдаете правила, то можете получать обезличенный набор данных для разработки различных продуктов, иными словами, можете брать и «обучать» с их помощью машину.

— Благодаря этому Китай за несколько лет догнал Америку в сфере искусственного интеллекта?

Да, и более того, в некоторых вещах уже перегнал. Эксперты считают, что благодаря этой нелиберальной политике Китай очень скоро будет в итоге державой номер один в сфере машинного интеллекта. Примерно до 2017 года китайских научных статей по ИИ было мало. А потом число резко возросло. И сейчас, например, в анализе сердечно-сосудистых заболеваний именно в китайских научных работах достигнута рекордная точность работы и алгоритмов. Хотя в Европе и Америке этим занимаются уже больше 30 лет.

Произошел резкий переход на новый уровень — по сути, это цифровая революция.

evercare.ru

— А мы какую позицию занимаем?

Россия стремится выработать свою политику. При которой бы и права человека на использование персональных данных не нарушались, и развитие технологий не страдало. У нас есть закон об охране персональных данных, и формально вся информация о здоровье принадлежит медицинским организациям. Они получают от пациента разрешение на то, чтобы собирать, хранить и обрабатывать эту информацию, но лишь для определенных целей, разработка искусственного интеллекта в которые, увы, не входит.

Сейчас ведется дискуссия, если эти данные будут обезличены, надежно защищены, то разработчиков искусственного интеллекта, вполне возможно, допустят к ним. В итоге специалисты будут работать, не нарушая ничью приватность. Вопрос этики и цифры — один из самых острых в развитии технологий на основе ИИ во всем мире. Но давайте посмотрим правде в глаза: полностью гарантировать сохранность тайны уже невозможно и без всякого искусственного интеллекта. 99% из нас сидят в соцсетях. У многих включена геолокация в телефонах. Все мы пользуемся банковскими картами.

И все это — тоже отчасти медицинская тайна, потому что по поведению в соцсети, по частоте посещения поликлиник, по тому, что мы покупаем, технологические компании могут узнать о нас куда больше, чем мы можем себе представить.

Чтобы сохранить полную приватность, нам пришлось бы выбросить телефон, все карты и поселиться где-нибудь в лесу. Но если мы будем только сидеть и питаться страхами, у нас не будет ни новых проектов, ни роста экономики.

Елена Мационг, "Российская газета"
ТехнологииТелекоммуникацииITОбществоМедицина

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