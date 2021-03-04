Бизнес-аккаунт дня: рулонные шторы и жалюзи от нижнекамца Михаила Сергунина

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 13

Михаил Сергунин работает оператором технологических установок на одном из крупных производств Нижнекамска. А свободное от основной работы время посвящает любимому делу, которое служит и дополнительным источником дохода. Вот уже 8 лет, как Михаил открыл собственную небольшую мастерскую по изготовлению рулонных штор, жалюзи, штор-плиссе. О том, как с помощью социальной сети «Инстаграм» привлечь новых заказчиков за счет правильного развития бизнес-профиля, — советы в рамках спецпроекта «Реального времени» молодому бизнесмену дают опытные СММ-специалисты.

Главный результат — довольные заказчики

Впервые идея заняться новым делом Михаилу Сергунину пришла, когда он учился в КГТУ им. Кирова. Сосед по парте делал жалюзи и занимался их монтажом, зарабатывая таким образом себе на учебу в вузе. Вернувшись после окончания университета в Нижнекамск, Михаил устроился на предприятие по профильному образованию, а в свободное от рабочих смен время набирался опыта, изучал тонкости изготовления жалюзи.

С тех пор прошло 10 лет. За этот год нижнекамский предприниматель освоил не только изготовление оконных светозащитных устройств, но и монтаж натяжных потолков любой сложности, и даже начал изготавливать кухонные гарнитуры. Все необходимое оборудование он закупал сам. Если раньше среди заказчиков были в основном жители родного города, то постепенно география клиентов расширилась до Набережных Челнов и Казани.

Все заказы Михаил изготавливает в основном своими руками, помощников приглашает, если предстоит срочно выполнить большой заказ. «Главный результат моего труда — довольные заказчики, когда их устраивают и материалы, из которых мы делаем, например, жалюзи или шторы, и качество выполненной работы, в которую я вкладываю свою душу и опыт», — признается предприниматель. если говорить о дальнейшем развитии, то Михаил Сергунин мечтает расширить географию заказчиков, а также о большом производственном помещении, где вместе с ним работали бы его помощники.

Сегодня аккаунт компании Михаила в Instagram анализирует команда Регины Фасхеевой и агентства Fragency, а именно: SMM-менеджер Азат Сабиров и копирайтер Лена Гатина.



Профилю нужны Stories и Highlights

К оформлению описания профиля вопросов нет — все оформлено четко, понятно, есть вся необходимая информация: услуги, города, способ связи. Конечно, если у вас уже есть или планируется логотип, лучше поставить на аватар его. В остальном — отлично!

Если вы еще не публиковали Stories, горячо рекомендуем начать. Так больше шансов, что подписчики увидят ваши работы и информацию о вас. К тому же там гораздо больше инструментов взаимодействия с подписчиками, а высокий показатель взаимодействий в Instagram играет вам на руку.

В Stories можно показывать уже готовые работы в формате видео или делать экскурсии по готовым объектам, чтобы люди видели, каков будет финальный результат. Сюда же можно добавить отзывы покупателей, новости компании, например, акции. В Stories вы можете накладывать текст на видео, проводить опросы и тесты для подписчиков. Можно делать репост публикаций из основной ленты в Stories.

Чтобы смонтировать небольшой ролик, не обязательно садиться за компьютер и разбираться в сложной программе. Есть бесплатные, интуитивно понятные мобильные приложения — рекомендуем попробовать InShot.

Особенность Stories в том, что они пропадают через 24 часа после публикации. Но вы можете закрепить их навсегда. Такой раздел называется Highlights, или «Актуальное», он находится между описанием профиля и основной лентой с фотографиями. Здесь можно закрепить всю необходимую информацию, которую клиенту нужно знать, чтобы сделать заказ, ведь в описание профиля помещается далеко на все, а посты в ленте уходят вниз.

Можно сделать «папки» с расценками, условиями и часами работы, дать отдельные примеры работ по потолкам, жалюзи, рулонным шторам. Для Highlights можно выбрать обложку, которая будет в кружке. Рекомендуем делать их в едином стиле.

Повысить градус эстетичности страницы

Нужна адаптация фотографий (и видео, если будет) под формат Instagram: публикации либо квадратные (1080х1080 пикселей), либо вертикальные (1080х1350). Мы рекомендуем вертикальные, так как соцсетью в основном пользуются с телефона.

Также нужны фотографии хорошего качества: чтобы не было видно пикселей, а горизонт не был завален. Итог работы желательно показывать с разных ракурсов и давать подборкой. У вас есть посты, где вы как раз даете фото каруселью.

Несколько идей, как можно повысить градус эстетичности вашей страницы:

Если отделка уже завершена, дайте более общий план. Здорово, если уже можно поставить мебель и снять более уютную комнату, либо договориться с клиентами, что вы снимете потолки еще раз, когда ремонт будет окончен.

Когда вы снимаете окно, постарайтесь показать также часть комнаты. Многие дизайнеры интерьеров, которые добиваются максимально приятной картинки в Instagram, возят на съемки готовых объектов свои пледы, свечи, лампы, вазы и прочее. Предлагаем воспользоваться таким лайфхаком. Вы можете использовать для съемок окон домашние цветы и разные предметы украшения интерьера.

Жалюзи в целом — очень фотогеничный объект. Свет, который они отбрасывают на стены, часто используют фотографы для создания портретов — например, фотосессия красавиц из сериала Twin Peaks для журнала Rolling Stones.

Источник: kinopoisk.ru

Попробуйте снимать не просто жалюзи, а то, как через них падает свет, захватывать часть стен. Так вы будете предлагать не столько защиту от солнечных лучей, сколько уют и атмосферу.

Кошки, которые изучают ваши шторы или жалюзи, — отличная фишка. Используйте ее и дальше.

Вот пример, когда на фото есть и потолок, и обеденный стол с новогодней композицией:

Фото instagram.com/exoticwallfinishes

Это пример того, как снято окно — не крупно, не само по себе, а как гармоничное дополнение комнаты. Посмотрите, как освежает кадр новогодняя композиция — такой интерьер сразу хочется повторить.



Полезная информация для подписчиков

У вас показано много готовых работ — это отлично. Что можно добавить?

Полезные публикации: в каком случае выбрать жалюзи, в каком — рулонные шторы; как натяжные потолки могут спасти ремонт от протекающей воды от соседей сверху; как правильно разместить встроенное освещение и так далее.

Процесс работы с клиентом: как выполняются замеры, как вы выбираете фактуру натяжных потолков и цвет будущих рулонных штор.

Как могут выглядеть такие публикации — приводим пример:

Фото instagram.com/the_home_kim_built

Нет постам с текстом на фото

Во-первых, предлагаем избавиться от постов с текстом на картинках. Надпись обрезается на общем виде ленты, да и в целом такие посты-объявления не несут особой ценности — они дублируют информацию, которая уже есть в описании профиля.

Во-вторых, под каждой фотографией с выполненными работами хотелось бы видеть пояснение — что именно вы делали, в какой срок, из каких материалов, какие здесь размеры и, конечно, сколько это стоило. Периодически вы выкладываете фото с приспособлением, которое помогает протирать пыль с жалюзи (по крайней мере мы так предполагаем), под таким фото тоже хотелось бы видеть объяснение.

Далее. Ссылки в тексте публикаций в Instagram не работают. Поэтому ссылку на вашу группу в сети «ВКонтакте» советуем добавить в описание профиля. Как это сделать и сохранить при этом ссылку на WhatsApp? Настроить мультиссылку, например в Taplink, которая будет переводить пользователя в меню с двумя кнопками.

Если вы обещаете скидки подписчикам, стоит сразу указывать — что именно за скидки, какие условия. В целом советуем открыто писать о стоимости всех услуг и работ. Рассказывать о выгодах и о том, какие услуги клиенты могут получить в подарок. Удачи!