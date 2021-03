День в истории: сотовая связь в Татарстане, отмена крепостного права и основание Гарварда

Чем примечательна дата 3 марта

Сегодня, 3 марта, — Всемирный день писателя, а также дикой природы. В этот день Россия вышла из Первой мировой войны, Болгария была освобождена от османского ига, а в Париже состоялась премьера оперы «Кармен». Для Татарстана третий день весны стал памятным, благодаря началу эры сотовой связи в республике. Также 3 марта родились народная артистка России Римма Маркова, основоположник телефонии Александр Белл, американский биохимик, нобелевский лауреат Артур Корнберг, английский астроном Брэдли Джеймс, российский хирург Иван Буш, советский писатель Юрий Олеша. Подробнее — в обзоре «Реального времени».



Первый в Татарстане сотовый телефонный звонок в формате GSM



3 марта 1999 года в Татарстане был произведен первый звонок в сети сотовой телефонной связи формата GSM. Символический звонок совершил первый президент Татарстана, Государственный советник республики Минтимер Шаймиев. Словами первого абонента стали: «Алло, алло! Как слышно? Прием!». Так началась новая эпоха связи для Республики Татарстан.

Архивное фото

В этот день 1930 года в Елабуге родился дипломат, журналист-международник, один из ведущих телепередачи «Международная панорама» Геннадий Герасимов. Его наиболее заметным внешнеполитическим заявлением стало выступление 25 октября 1989 года в популярной американской телевизионной программе «Доброе утро, Америка» c комментариями по поводу прозвучавшей двумя днями ранее речи Эдуарда Шеварднадзе, в которой министр иностранных дел СССР провозгласил намерение Советского Союза не вмешиваться впредь во внутренние дела других государств, в том числе государств Варшавского договора.



В своем комментарии Герасимов в шутку назвал новую внешнеполитическую доктрину СССР доктриной Фрэнка Синатры, имея в виду знаменитую песню Синатры «Я это делал на свой лад» (англ. I Did It My Way), и что другие страны будут далее жить каждая на свой лад. Декларация Шеварднадзе и комментарий Герасимова, прозвучавшие в самом начале процесса поочередного падения коммунистических правительств в Восточной Европе, стали для всего мира свидетельством отказа СССР от удержания этих стран в сфере своего влияния любой ценой. Выражение «Доктрина Синатры» стало на некоторое время популярно на Западе как обозначение нового внешнеполитического курса СССР.

Фото: 20vek.net

3 марта 1934 года родилась секретарь Президиума Верховного Совета ТАССР в 1980—1990 годах Дания Давлетшина. Ее неоднократно избирали членом Татарского обкома КПСС. В 1985 году она была избрана председателем Татарского республиканского совета женщин, в 1987-м — членом президиума Комитета советских женщин.

Начало династии Романовых, отмена крепостного права, Брест-Литовский мирный договор

3 марта 1613 года Земский собор избрал царем Михаила Федоровича Романова — первого русского царя из династии Романовых. Он приходился двоюродным племянником последнему русскому царю из московской ветви династии Рюриковичей, Федору I Иоанновичу.

Фото: wikimedia.org

Внутренние проблемы государства волновали царя гораздо больше, чем внешние. Его усилия были направлены на подъем экономики и упорядочивание финансов. Были созваны выборные люди из российских городов, которые информировали правительство о состоянии земель и предлагали способы улучшения их положения. За время правления Михаила Романова прошло 12 Земских соборов, которые в значительной мере облегчили работу правительства. В стране был произведен разбор военно-служилого класса и начат новый кадастр.

Также 3 марта 1861 года Александр II подписал манифест «О всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей». Так в России было отменено крепостное право. Согласно манифесту, крестьянам присваивались гражданские права — свобода вступления в брак, самостоятельное заключение договоров и ведение судебных дел, приобретение недвижимого имущества на свое имя. Хотя крестьянству даровалась юридическая свобода, но земля объявлялась помещичьей собственностью. За отведенные наделы крестьяне несли в пользу помещиков повинности, которые практически не отличались от прежних, крепостных.

Борис Кустодиев. «Освобождение крестьян (Чтение манифеста)». Картина 1907 года. Репродукция: wikipedia.org

3 марта 1918 года Советская Россия подписала Брест-Литовский мирный договор, по которому фактически признала поражение и вышла из Первой мировой войны в одностороннем порядке, несмотря на участие в Антанте и на свои обязательства перед союзниками. По условиям Брестского мира РСФСР обязывалась: не претендовать на Прибалтику (см. Балтийское герцогство и Королевство Литва) и часть современной Белоруссии; вывести войска из Финляндии и с Украины, признать Украинскую народную республику независимым государством; вывести войска с территории Османской империи, а также передать ей округа Ардаган, Батум и Карс; принять режим торговли с Германской империей от 1904 года; демобилизовать армию и разоружить флот; прекратить революционную пропаганду в Центральных державах и союзных им государствах.

День дикой природы, всемирный день писателя, первый номер Time

3 марта 1639 года американский колледж получил имя Гарварда в честь мецената Джона Гарварда. Само учебное заведение было основано тремя годами ранее — 8 сентября 1936 года и находится в Кембридже (входит в Бостонскую агломерацию). Сегодня это один из самых известных и престижных университетов США и мира в составе группы элитных американских вузов «Лига плюща».

3 марта 1923 года поступил в продажу первый номер американского журнала Time. Издание было основано Бритоном Хэденом и Генри Люсом. Именно им в ходе собрания в резиденции тайного общества студентов престижного Йельского университета «Череп и кости» пришла идея создать журнал. Это был первый в мире новостной еженедельник.

Фото: Twitter/@TIME

Формат журнала предусматривал несколько десятков статей, которые резюмировали наиболее важные темы недели в области внутренней и внешней политики, бизнеса, образования, науки, медицины, права, религии, спорта, книгоиздания и искусства. Чуть позже этот формат был позаимствован у «Тайм» бесчисленными журналами по всему миру.

3 марта 1973 года в Вашингтоне (США) во время встречи представителей 80 стран была подписана Конвенция «О международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения» (СИТЕС).

Фото: zoospravka.ru

Как только виды диких животных и растений попадают в список СИТЕС, международная торговля ими становится предметом контроля, степень которого варьируется в зависимости от их статуса: от контролируемой торговли до полного запрета торговли. Разрешение на ввоз и вывоз таких животных и растений выдается административным органом СИТЕС, штаб-квартира которого находится в Женеве (Швейцария). В России функции национального Административного органа СИТЕС выполняют — Росрыболовство (в отношении осетровых видов рыб) и Минприроды России.

20 декабря 2013 года Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией постановила провозгласить 3 марта Всемирным днем дикой природы (World Wildlife Day), с целью повысить уровень осведомленности широкой общественности в вопросах дикой фауны и флоры. Данное событие стало отдельной вехой в истории ООН, принявшей это решение.

Всемирный день писателя (World Day of the writer) отмечается практически во всех странах ежегодно 3 марта. Праздник был учрежден по решению 48-го конгресса Международного ПЕН-клуба (International PEN Club), который проходил с 12 по 18 января 1986 года. Сам ПЕН-клуб был основан в Лондоне в 1921 году. Название организации — аббревиатура, образованная первыми буквами английских слов Poets — поэты, Essayists — очеркисты, Novelists — романисты. Интересно, что аббревиатура в данном случае совпадает со словом pen — в переводе с английского — ручка.

Фото: novostiliteratury.ru

ПЕН-клуб выступает в защиту свободы печати и против произвольного применения цензуры в мирное время. ПЕН-клуб считает, что необходимое продвижение человечества к более высоким формам политической и экономической организации требует свободной критики правительства, органов управления и политических институтов.