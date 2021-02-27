«В Казани поймут»: как выглядят улицы, проезды и мосты, носящие имя столицы Татарстана

Часть 34-я: Хабаровск

«Реальное время» продолжает фотопроект, приуроченный к 1015-летию столицы Татарстана: как выглядят сейчас улицы Казанские (а также набережные, переулки, бульвары, проезды с этим именем) в городах России, ближнего и дальнего зарубежья. Помогают нам в этом панорамы «Яндекса» и Google. Тридцать четвертая наша прогулка будет по Хабаровску.





В Хабаровске есть целая Казанская улица. Она находится в юго-восточной части города, в Железнодорожном районе. Район этот крупнейший по площади в Хабаровске. Тут, в полном соответствии с названием, находится обширная инфраструктура, обслуживающая железнодорожную сеть, несколько крупных промышленных предприятий, а еще — один из самых крупных рынков на Дальнем Востоке. Здесь как на дрожжах растут новые дома и высотные комплексы.

Но все это — не про улицу Казанскую. Она, как мы с вами уже давно привыкли, представляет собой тихий и небогатый частный сектор. Но от всего, что мы видели раньше, все-таки отличается. Прогуляемся? Начинается все вот так.

Свалка — она и в Хабаровске свалка.

Невооруженным взглядом видно: люди тут живут, мягко скажем, небогато.

А вот этот домик выглядит даже привлекательно: робкая зелень и легкое цветение скрашивают картину.

Архитектура отличается от нашей. Вроде бы обычный дом, но помрачнее, чем в татарских деревнях. А вот профнастил вечен: он, кажется, есть везде.

Что-то странное творится здесь с окном:

Вроде бы ничего криминального, но ощущение общей неустроенности не оставляет нас.

Не оставляет, как бы мы ни старались. Что в этом городе творится с окнами?

В такие моменты начинаешь особенно любить родной Татарстан.

А вот это интересный дом: смотрите, какие ставни.

Дальше по одной стороне улицы начинается роща. А по другой дома прячутся в деревьях. Получается как где-нибудь в средней полосе России. Разве только металлические контейнеры, неаккуратно встроенные в забор, выдают, что мы находимся в одном из крупнейших дальневосточных городов, через речной порт которого идет активная торговля с Китаем.

Тем временем природа так очистилась, что дома вообще исчезли. А асфальта и не было, так что тут никто ничего не потерял.

Но дома пропадают ненадолго. Когда они появляются, мы вынуждены констатировать: более запущенной Казанской в нашем проекте, кажется, мы еще не видели.

С правой стороны картинки — ворота, намекающие на Стендаля. А с левой, кажется, только что кончилась русско-японская война.

Кажется, ничего нового мы здесь не увидим. Много природы, мало цивилизации, много неустроенности. Но в уме держим, что мы находимся в городе с полумиллионным населением.

Интересно, вот эта чешуйчатая штука слева — это забор или стена хозяйственной постройки?

А вот эта картинка выглядела бы даже нормально (если закрыть глаза на очередную свалку чего-то рядом с домом на втором плане).

В общем, можно констатировать: если составлять антирейтинг самых неблагоустроенных Казанских улиц России, то хабаровская уверенно будет на первом месте.

Заканчивается наша прогулка довольно живописно: просто здесь местные жители сжалились над пейзажем и оставили его почти нетронутым (разве только грунтовку проложили).