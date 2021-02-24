Еще больше брендов с выгодой до 85%: в Казани открываются сразу три off-price-пространства Familia

Фото: Familia

Несколько тысяч брендов с огромной выгодой для покупателя будут представлены в каждом из трех новых off-price-пространств Familia, которые торжественно открываются в субботу, 27 февраля, в торговых центрах Казани. Магазины Familia появятся в ТРК «Парк Хаус», ТРЦ «Радужный» и ТРЦ «Южный».

В каждом из них на площади более тысячи квадратных метров будет представлен широкий ассортимент одежды, обуви, аксессуаров, товаров для дома и многих других товаров известных мировых и российских брендов. Все они будут продаваться со скидками до 85% от цен на аналогичные товары в других местах продаж.

Все товары будут продаваться со скидками до 85% от цен на аналогичные товары в других местах продаж

Магазины Familia хорошо знают и любят в Казани: эта российская сеть присутствует в городе с 2011 года, когда компания открыла у нас свой первый магазин. Сейчас в Казани работают уже семь магазинов Familia: в торговых центрах XL, «Кольцо», «Сити-центр», «Горки Парк», «Моки», на Центральном рынке и на улице Комиссара Габишева. С открытием новых торговых пространств число магазинов Familia в Казани достигнет 10.

Уникальность этих магазинов в том, что они работают по модели off-price (со скидкой, перевод с англ). Это особый формат торговли, который уже долги годы очень популярен на Западе — в США, Канаде, Германии, Великобритании, Франции и многих других странах. В Россию его привела и успешно развивает Familia — единственная в стране федеральная сеть off-price-магазинов.

Уникальность этих магазинов в том, что они работают по модели off-price



Суть формата в том, чтобы в одном большом торговом пространстве представить много разных товаров известных брендов с существенными скидками для покупателя. Работает это так: off-price-компании сотрудничают с владельцами торговых марок и фабриками по всему миру и закупают у них напрямую и на специальных условиях большие партии излишне произведенных или импортированных товарных запасов. Они максимально оптимизируют издержки: устанавливают в магазинах самое простое оборудование, используют лаконичный дизайн пространств, работают по модели самообслуживания, то есть без продавцов-консультантов, а также отказываются от складских помещений при магазинах, чтобы задействовать под торговые залы максимальную площадь. Все для того, чтобы минимизировать наценку на товары и предложить их покупателю по наиболее выгодной для него стоимости.



В США, где такие магазины популярны уже более 60 лет, работает около 6 000 off-price-пространств, в Европе — более тысячи. Шопинг в подобных магазинах называют охотой за сокровищами, поскольку среди огромного ассортимента всегда можно найти желанную вещь или любимый бренд по суперцене.

Шопинг в подобных магазинах называют охотой за сокровищами, поскольку среди огромного ассортимента всегда можно найти желанную вещь или любимый бренд по суперцене



В России off-price-формат развивается усилиями Familia: в стране уже более 320 таких магазинов в более чем ста городах — от Мурманска до Сочи и от Калининграда до Красноярска. Покупатели их ценят за широту ассортимента, обилие известных торговых марок и стильных вещей, за постоянное обновление товара и выгоду от каждой покупки.

В ассортименте Familia — вещи нескольких тысяч брендов из 50 стран мира. Это и разнообразная одежда — женская, мужская, детская: от курток, пальто, джинсов и толстовок до деловых костюмов и вечерних нарядов — плюс обувь, аксессуары, множество товаров для дома, в том числе бытовая электроника, посуда и текстиль, товары для декора, а также игрушки, косметика, товары для животных, товары для занятий спортом и многое другое.

В ассортименте Familia — вещи нескольких тысяч брендов из 50 стран мира

Например, джинсы известных брендов, которые в фирменных магазинах стоят по три-четыре тысячи рублей, в Familia можно купить в пределах одной тысячи рублей, а платья, свитеры, брюки, продающиеся в других местах по полторы-две тысячи рублей, — за 500-800 рублей и даже дешевле.

27 февраля, в день торжественного открытия новых магазинов в Казани, Familia установит в каждом из них дополнительную скидку 10% на весь ассортимент. В магазинах будут также дарить карты постоянных покупателей, благодаря которым в дальнейшем можно увеличить выгоду от покупок в Familia: по понедельникам она добавит 7% скидки, в остальные будние дни — 5%.