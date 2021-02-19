«Питерский андеграунд» в театре кукол «Экият»: новое прочтение Гайдара и Маяковского

Какой ценой горит маяк и кто знает тайну Мальчиша-Кибальчиша

Сегодня в театре кукол «Экият» состоится премьера спектаклей «Про моря и про маяк» и «Мальчиш-Кибальчиш». Две получасовые сказки — одна поэтическая, вторая героическая — собраны в один театральный альманах. Их создали студенты факультета театра кукол Российского государственного института сценических искусств (Санкт-Петербург), участвовавшие в первой кукольной лаборатории «Экият-LAB». Подробнее о «питерском андеграунде», который представят казанцам, — в материале «Реального времени».

Что синтезировали в лаборатории «Экият-LAB»

История создания этих необычных спектаклей началась в прошлом году во время кукольной лаборатории. Трем режиссерам и трем художникам-постановщикам, студентам пятого курса факультета театра кукол Российского государственного института сценических искусств, были предложены три автора — Аркадий Гайдар, Владимир Маяковский и Муса Джалиль. Из их творчества можно было самостоятельно выбрать произведение, наполнить его собственным смыслом и познакомить юного зрителя и читателя с произведениями, на которых выросли их родители.

Не все студенты прошли испытание лабораторией — только два эскиза были выбраны к постановке: «Мальчиш-Кибальчиш» и «Про моря и про маяк». К сожалению, до сцены не дотянула работа корейских студентов «Моабитские тетради». Однако то, что сегодня на сцене «Экият» увидит зритель, художественный руководитель театра кукол Ильгиз Зайниев назвал «питерским андеграундом»:

— Как и любой театр, кукольный может и должен быть разным. Мы рады, что теперь в нашем репертуаре присутствует такой спектакль, потому что зритель тоже приходит к нам разный. У каждого свой вкус и мнение, но все приходят к нам, чтобы найти что-то именно для себя. В спектаклях чувствуется стилистика Руслана Кудашова, она буквально осязаема, эти работы — новшество в нашем театре.

Фото: Илья Репин

Ильгиз Зайниев: «Как и любой театр, кукольный может и должен быть разным. Мы рады, что теперь в нашем репертуаре присутствует такой спектакль, потому что зритель тоже приходит к нам разный»

«Дети, будьте как маяк»

Главный герой постановки «Про моря и про маяк» — маленький человечек, работник маяка, который каждый вечер поднимается зажечь путеводный огонь. Он долго ждет кораблей, которые почему-то не приходят. Устав от ожидания, смотритель перестает ждать, устав от монотонности и бессмысленности своей работы. Вот тут и происходит самое интересное. Зрителю предстоит узнать — хватит ли ему мужества остаться верным своему делу, когда посреди разбушевавшегося моря будет погибать корабль.

Приступая к работе над «Маяком», Марина Хомутова сразу поставила перед собой задачу — показать не плакатного Маяковского, но раскрыть его как глубокого лирика.

— Пять дней лаборатории в Казани мне показались раем. Было ощущение, что весь театр работает только на нас — все цеха, специалисты как будто ждали именно нас. Сначала я просто начала перечитывать стихи для детей Маяковского, но тема моря и маяка мне оказалась наиболее близка — может, потому что и живем мы в Санкт-Петербурге, на берегу Финского залива. Это хороший материал для меня был скорее фоном, из которого я могу собрать сюжет. История, которая идет на сцене, не присутствует в тексте, но она рождена из этого стихотворения.

Возможно, именно поэтому заключительные строчки стихотворения Маяковского стали эпиграфом к постановке: «Кличет книжечка моя: — Дети, будьте как маяк!».

Дожди, волны и музыка Питера

Санкт-Петербург виден и слышен в каждой минуте спектакля. Вот в первом отделении плещутся волны, звучат бой склянок и корабельные гудки.



Во втором спектакле — интересная находка, нескончаемый питерский дождь, от которого пробуждается мать Кибальчиша и его братьев. Она собирает руками нити дождя и умывается ими, чтобы принять главное в своей жизни решение — отпускать и младшего сына, кроху, на страшную войну.



Кроме того, в спектаклях много музыки, в том числе, питерской — композиции Мурата Кабардокова и голос лидера «АукцЫона» Леонида Федорова вдруг в самый лирический момент перекрывает колыбельная песня Анны Герман. А потом и сама мама детей, ее играет актриса Юлия Василишина, проникновенно поет «Мы долгое эхо друг друга»…

Не обошлось без Андрея Платонова

В этой части альманаха зрителю предстоит узнать, что же это за Тайна, которую знает Мальчиш. Режиссер второй части спектакля Лидия Клирикова, рассматривая свой первый опыт выезда на лабораторию в другой город, считает результат работы достаточно качественным:

— То, что мы успели сделать за короткое время — это круто, но во многом это заслуга высокой организации внутри театра, готовность работать артистов и специалистов всех цехов. После лаборатории я уезжала с благодарностью. Сейчас, выходя из рядов студенчества, я только начинаю глубоко погружаться в профессию режиссера, все для меня ново. Что касается текста, то сама бы я не выбрала, конечно, Гайдара. Самой мне гораздо ближе Андрей Платонов, тексты которого все же звучат в моей постановке.

К слову, Ильгиз Зайниев, например, назвал «Мальчиша-Кибальчиша» спектаклем-перевертышем. «Если раньше считалось, что ради Родины на войну не жалко и детей отправить, то здесь читается мысль, что вообще не нужно доводить ситуацию до того, что детям приходится воевать».

Фото: vk.com

Лидия Клирикова: «Я уверена, что «Мальчиш-Кибальчиш» сегодня актуален как никогда. Зрителю предстоит ответить на много вопросов: готовы ли мы встать на защиту Родины и семьи, но не потому, что так нужно, а с пониманием, что все это и есть ты сам»

Восемь плюс, или Взрослым смотреть разрешается

Возрастная категория спектакля-альманаха — от восьми лет. Однако его создатели уверены, что он предназначен для семейного просмотра: близким людям разных поколений будет, что обсудить.

— Я уверена, что «Мальчиш-Кибальчиш» сегодня актуален как никогда. Зрителю предстоит ответить на много вопросов: готовы ли мы встать на защиту Родины и семьи, но не потому, что так нужно, а с пониманием, что все это и есть ты сам. Если наши родители это произведение знают почти наизусть, то моим ровесникам он малознаком. У нас нет воспитания на этом произведении. Дети будут его открывать для себя, а их мамы и папы стараться прочесть и понять заново, пусть это и будет сложно, — считает Лидия Клирикова.