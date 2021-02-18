День в истории: праздники Татарстана, День транспортной полиции России и открытие Плутона

Чем знаменита дата 18 февраля

18 февраля в России отмечают День транспортной полиции и День продовольственной и вещевой службы. В этот день родились известные деятели: итальянский конструктор и автогонщик Энцо Ферарри — создатель легендарного автомобиля Ferrari, итальянский физик и физиолог Аллесандро Вольта, японская и американская художница и певица Йоко Оно Леннон, американская писательница Тони Моррисон, советский и российский артист Александр Барынин и народный артист Татарстана, России и СССР Фуад Халитов. 18 февраля была открыта планета Плутон, впервые осуществлена доставка почты самолетом, состоялась первая гонка Ironman. Подробнее о знаменательных событиях — в обзоре «Реального времени».

Новые праздники Татарстана

18 февраля 1992 года Верховный Совет Татарстана принял закон о праздничных и памятных днях в республике, согласно которому выходными днями стали Рождество Христово, Курбан-байрам и 30 августа — День республики.

В этот же день 1959 года в совнархозе Татарии утвердили задание на проектирование нефтехимкомбината в Нижнекамске — будущего ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В 1921 году президиум Казанского горисполкома разрешил «временное содержание нравственно дефективных преступников в концентрационном лагере» на Сибирском тракте. Ранее там была колония для малолетних преступников.

В этот день на свет появился Фуад Халитов (1909—1981), народный артист Татарстана, России и СССР, актер театра им. Г. Камала. Свою карьеру артист начинал в татарском рабочем театре «Эшче».

18 февраля умер великий казанский химик-органик Николай Зинин, первый президент Русского химического общества. Он учился, преподавал и защитил докторскую диссертацию в Императорском Казанском университете.

Фото: Максим Платонов

День транспортной полиции и продовольственной службы

18 февраля в нашей стране стало праздником для работников транспортной полиции. В этот день в 1919 году был издан декрет ВЦИК «Об организации межведомственной комиссии по охране железных дорог» — документ положил начало развитию подразделения МВД РФ, ответственного за безопасность на транспорте.

Этот день считают праздником и все военнослужащие, причастные к продовольственной и вещевой службе в составе системы тыла Вооруженных Сил России. Праздник появился при Петре I — 18 февраля 1700 года император учредил специальную должность генерал-провианта, ответственного за заготовку и распределение хлебных запасов для нужд русской армии.



В этот день в 1895 году родился советский военный деятель, маршал Советского Союза Семен Тимошенко. Во время Великой Отечественной войны он был председателем Ставки Главного командования, командующим войсками фронтов. Участвовал в разработке и проведении крупных операций.

Фото: wikipedia.org

18 февраля 1945 года скончался советский военачальник, генерал-лейтенант инженерных войск Дмитрий Карбышев. Во время войны он был в штабе 3-й армии в Гродно. В августе 1941 года был тяжело ранен и захвачен в плен, его держали в немецких концлагерях. В ночь на 18 февраля 1945 года в концлагере Маутхаузен (Австрия) Карбышев в числе сотен других заключенных был облит водой на морозе и погиб.



Открытие Плутона, старт Ironmen и день рождения Вольта и Моррисон



18 февраля 1930 года — день открытия Плутона. Американский астроном Клайд Томбо в обсерватории Лоуэлла, обнаружил новую планету. До 2006 года Плутон считали девятой планетой Солнечной системы. В 2006 году Международный астрономический союз установил новые критерии для понятия «планета», в связи с чем Плутон перевели в категорию карликовых планет и отнесли к малым телам Солнечной системы.

18 февраля 1978 года впервые прошла серия соревнований по триатлону на длинную дистанцию Ironman. Гонка состоялась на гавайском острове Оаху, стартовало 15 человек и только 12 добрались до финиша. Победителем и первым в истории, удостоенным звания Ironman человеком, стал служащий ВМС США Гордон Халлер.

Фото: wikipedia.org

В этот день 1745 года родился итальянский учёный-физик, один из основоположников учения об электричестве, химик и физиолог Алессандро Вольта. Его именем стали называть единицу измерения электрического напряжения — вольт. Ученый работал над первым в мире гальваническим элементом, названным Вольтовым столбом. По сути, это открытие и изобретение стало прообразом современных батарей.

В этом году исполняется 90 лет со дня рождения американской писательницы Тони Моррисон. Она лауреат Нобелевской премии по литературе 1993 года. В 1987 году опубликовала роман «Возлюбленная», который получил в 1988 году Пулитцеровскую премию.