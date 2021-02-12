Минниханов — нефтяникам и Ростехнадзору: «Не надо меряться силами, кто больше прав»

Президент Татарстана посоветовал укрепить инженерную службу МНК, чтобы избежать аварий на объектах нефтедобычи. Ростехнадзор призвал выполнять предписания вовремя

Сегодня в Доме правительства Татарстана подвели итоги работы малых нефтяных компаний (МНК) республики — отдельное внимание на совещании с участием президента Татарстана уделяли промышленной безопасности на этих предприятиях. Рустам Минниханов посоветовал МНК укрепить инженерные службы, чтобы избежать аварий на объектах нефтедобычи, а Ростехнадзор призвал выполнять предписания вовремя.

Аварийность шла на спад до 2020 года

Аварийность на опасных производственных объектах нефтедобывающего комплекса Татарстана продолжала устойчивую тенденцию по снижению с 2013 по 2020 год, когда не было зафиксировано ни одного ЧП. Об этом заявил сегодня и.о. руководителя Приволжского управления Ростехнадзора Родион Карпов на совещании по итогам деятельности малых нефтяных компаний, которое провел президент республики Рустам Минниханов.

По видео-конференц-связи в нем принял участие заместитель главы Ростехнадзора РФ Александр Трембицкий, который похвалил республику за системную работу по соблюдению правил промышленной безопасности. «Большое внимание в республике уделяется не только объемам производства нефти, но и вопросам промышленной безопасности», — сказал он.

Он напомнил, что главным показателем эффективности для Ростехнадзора является количество аварий. По его словам, в прошлом году в российском ТЭК произошло на 14% меньше аварий и на 13% меньше несчастных случаев со смертельным исходом. Причем существенное снижение ЧП было достигнуто в год перехода на дистанционный контроль.



— В рамках поручения президента и правительства РФ Ростехнадзор и все контрольно-надзорные органы работали под эгидой механизма регуляторной гильотины. Пересмотрены все нормативные акты, федеральные нормы и правила по вопросам в области ТЭК. С 1 января 2021 года обновили на 100% нормы и правила, где-то отменили, где-то пересмотрели требования, но не в ущерб промышленной безопасности, — рассказал он.

По видео-конференц-связи замглавы Ростехнадзора РФ Александр Трембицкий похвалил республику за системную работу по соблюдению правил промышленной безопасности. Фото: tatarstan.ru

Ростехнадзор проведет эксперимент в Татарстане

В этом году Ростехнадзор будет работать в рамках проекта по дистанционному контролю и надзору. «Это уникальная вещь, но чтобы трансформировать на все виды надзора, мы должны отработать в пилотном режиме», — заметил он. Одна или две малых нефтяных компаний Татарстана могут быть взяты Ростехнадзором РФ для отработки пилотного эксперимента по дистанционному контролю за состоянием промышленной безопасности в этом году.

— Может быть, одно-два предприятия республики возьмем как полигон, чтобы отработать систему дистанционного контроля мониторинга и презентовать председателю правительства, — предложил Александр Трембицкий Минниханову.



Одна или две МНК Татарстана могут быть взяты Ростехнадзором РФ для отработки пилотного эксперимента по дистанционному контролю за состоянием промышленной безопасности. Фото: m24.ru

«Нельзя допускать самоуспокоенности»

Более конкретно о состоянии промышленной безопасности на объектах МНК доложил и.о. руководителя Приволжского управления Ростехнадзора Родион Карпов. Приволжское управление Ростехнадзора провело в прошлом году 94 проверки, выявило 600 нарушений. Привлечено к ответственности 83 должностных лица. Управление выдало 22 предписания, что позволило избежать вероятности возникновения ЧП. Каждое выявленное нарушение — это потенциально предотвращенная авария, указывает Карпов.

В первом полугодии предстоят 38 проверок. «Не ждите проверок — устраняйте самостоятельно», — призвал он.

Среди характерных нарушений Карпов назвал следующие: на пункте подготовки и сбора нефти при отсутствии проектной документации смонтирован сливо-наливной пункт, коррозия на линиях подтоварной отгрузки, не обеспечена безопасная эксплуатация трубопровода.

— Мы неоднократно говорили, что нельзя допускать самоуспокоенности, что нефтяные компании должны придерживаться повышенных требований, — указал он, напомнив, что 22 января произошла авария со смертельным случаем в Сармановском районе. Два работника предприятия погибли, работники подрядной организации получили тяжелые травмы, один — легкие. Работает комиссия.

Карпов напомнил про аварию со смертельным исходом в Сармановском районе. Фото: прокуратура РТ

И.о. руководителя Приволжского управления Ростехнадзора Родион Карпов пожаловался, что далеко не все малые нефтяные компании должным образом реагируют на предписания Ростехнадзора. Вместо приведения в соответствие некоторые «предпринимают все действия, чтобы их не исполнять».

«Это ЧП и вас не красит, и компании»

Президент Татарстана счел необходимым отреагировать на угрозу ненужного противостояния.

— Давайте так: надо разобраться, думаю, что они сделают выводы. Сейчас не надо меряться силами, кто больше прав. Помогите провести учебу, подбор персонала. Это и вас не красит, и компании. Руководитель компании также сделает выводы, потому что такие вещи очень неприятны, — сказал Минниханов.

— Другим предприятиям не стоит думать, что у них все хорошо. Необходимо провести внутренние проверки, систематизировать работу, что позволит избежать аварий. Тем более что предприятия сейчас предоставляют журналы событий, которые не отражают дистанционного контроля. Мы постоянно говорим о риске аварий, но, судя по журналам, все учебные занятия проходят на высоком уровне. Но в менее чем в 30% случаев дается положительная оценка учебно-тренировочным занятиям. Всего в МНК эксплуатируется 341 опасный объект, из них 36 относятся к первому классу опасности и находятся в постоянном контроле, — продолжил Карпов.

Карпов пожаловался, что не все малые нефтяные компании должным образом реагируют на предписания Ростехнадзора. Фото: tatarstan.ru

В свою очередь президент Татарстана предостерег нефтяников от экологической угрозы. «Каждый ваш опасный объект, кроме всего прочего, может привести к экологическим последствиям. Вы видели, что случилось после аварии на объектах «Норникеля». Свыше 140 млрд предъявили, и это правда. Это может быть у любого из вас», — предупредил он.

Минниханов также дал совет — усилить инженерную службу МНК. «Рецепт один. Понятно, у вас много своих задач как у руководителя, но у вас должны быть подготовленные инженерные службы. В любой нефтяной компании должна быть хорошая инженерная служба. Если ее руководитель будет принципиальным, вы будете спокойно спать и работать!» — призвал президент.

Попутно он вспомнил поездку в Канаду, где смотрел, как добывают битумную нефть. «Даже на территорию не пускали, пока не прошел инструктаж, пока не переоделся. Любая планерка начинается с техники безопасности, и у нас так должно быть».

Замглавы Ростехнадзора РФ Александр Трембицкий призвал татарстанскую службу приходить в компанию не только с проверками, но и работать превентивно. «Нам никто не запрещает работать в контакте с компаниями. Надо ежемесячно собирать инженеров компаний и обсуждать с ними аварии. Надо переходить к нормальной дискуссии, а не просто ходить с проверками», — указал замглавы Ростехнадзора РФ. «Задача не просто наказывать, но и оказывать квалифицированную помощь», — согласился президент Татарстана.

По итогам 2020 года МНК перечислили в бюджет на 32,4% меньше уровня 2019 года, сообщил Минниханов на совещании. Фото: tatarstan.ru

Добавим, что по итогам 2020 года малые нефтяные компании перечислили в бюджет 78,4 млрд рублей, что на 32,4% меньше уровня 2019 года, сообщил президент РТ Рустам Минниханов на совещании, посвященном итогам деятельности малых нефтяных компаний Республики Татарстан в 2020 году и задачах на 2021 год. «Тем не менее это большие, серьезные цифры. Любая МНК платит налогов больше, чем любой завод», — прокомментировал он. По его словам, снижение налоговых поступлений связано с общим падением добычи нефти, которое составило в республике 10,8%. Добыто 32,7 млн тонн нефти, из которых 7 млн тонн пришлось на МНК.

Распространение новой коронавирусной инфекции привело к тяжелым последствиям в нефтяной отрасли. Добыча нефти в России опустилась до уровня 10-летней давности и составила почти 500 млн тонн. Большинство компаний вынуждено было искать пути оптимизации операционных затрат, и одними из первых это ощутили нефтесервисные компании.