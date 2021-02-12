У Инцинь: «Китайский Новый год, как и российский, — символ обновления и воссоединения семьи»

Генконсул КНР в Казани — о новогодних традициях своей страны, которые принято называть Праздником весны

Сегодня в Китае большой праздник — наступает новый год. По китайскому календарю это год Быка, и праздновать жители КНР будут с размахом и длительными выходными, как в России. Официально страна отдыхает с 11 по 17 февраля, а праздничные гуляния продлятся еще дольше — 16 дней — аккурат до Праздника фонарей 26 февраля. Интересно, что в Китае Новый год — это вовсе не зимнее торжество, его называют Праздником весны, история которого насчитывает более 4000 лет. Подробнее о китайских новогодних традициях в своей авторской колонке специально для «Реального времени» рассказывает генеральный консул КНР в Казани У Инцинь.

Почувствуйте очарование китайского Нового года

Праздник весны — самый торжественный традиционный праздник китайской нации. Праздник весны, то есть Новый год по китайскому лунному календарю, длится начиная с Праздника весны 1-го числа 1-го месяца и до Праздника фонарей 15-го числа 1-го месяца по китайскому лунному календарю. 12 февраля 2021 года — это первый день первого месяца лунного года.



Согласно традиционному лунному календарю этот год станет годом быка. Бык несет прекрасный смысл и символизирует трудолюбие, упорный труд, твердость и непреклонность, открытость новых дорог и стремление вперед, а также работу на благо людей. Китайский Новый год, как и российский Новый год, — это символ полного обновления, воссоединения семьи и совместной встречи нового года.

Праздник весны, то есть Новый год по китайскому лунному календарю, длится начиная с Праздника весны 1-го числа 1-го месяца и до Праздника фонарей. Фото wikipedia.org

Первое ключевое слово Праздника весны: традиции

Праздник весны — традиционный праздник китайской нации на протяжении нескольких тысяч лет. Он восходит к глубокой древности, к церемониям жертвоприношения и молитвам об урожае в новом году. Если считать по «календарю Тайчу», сформулированному в период династии Хань, то традиция Праздника весны насчитывает более 2000 лет своей истории.



Поминание предков, бодрствование в новогоднюю ночь, написание иероглифа «счастье», наклеивание парных полос красной бумаги с новогодними пожеланиями, лепка пельменей, посещение храмовой ярмарки, отгадывание загадок и другие традиционные обычаи сохранились и по сей день, отражая глубокую и многогранную китайскую культуру, а также описывая богатую и разнообразную общественную жизнь и культуру древнего китайского народа.



Благодаря сохранению и передаче традиций из поколения в поколение социальная значимость Праздника весны постоянно обогащается. Можно сказать, что Праздник весны отражает культурные верования китайской нации, которые оставались неизменными на протяжении тысячелетий, и у нас есть самая глубокая культурная уверенность в будущем.

Поминание предков, написание иероглифа «счастье», наклеивание парных полос красной бумаги с новогодними пожеланиями и другие обычаи сохранились и по сей день. Фото shcm.gov.cn

Второе ключевое слово Праздника весны: единение

Праздник весны отражает концепцию о семье для китайцев. Каждый раз в конце и начале года главная тема для разговоров среди китайских сыновей и дочерей — это то, что все как один должны вернуться домой на празднование Нового года. Полеты становятся интенсивными, высокоскоростные поезда мчатся во весь опор, люди путешествуют день и ночь только для того, чтобы вернуться домой и собраться всей семьей.



Ночью в канун Нового года вся семья собирается за новогодним столом, смотрит новогодний гала-концерт, запускает фейерверки и петарды, неся теплоту и счастье родственных уз. Такое культурное содержание, как единство, мир, гармония и другое, содержащееся в Празднике весны, демонстрирует превосходную традиционную культуру Китая и современную китайскую систему ценностей, перекликается с голосами сердец народов всех стран мира и передает прекрасные перспективы построения Сообщества единой судьбы человечества. «В каждый светлый праздник тоскуешь о родных сильнее во сто крат».

В этом году из-за пандемии коронавируса очень много китайских соотечественников осталось за границей во время празднования Нового года. Генеральное консульство направило «Наборы в честь Праздника весны» китайским соотечественникам, которые остались в Приволжском федеральном округе на китайский Новый год, чтобы они почувствовали атмосферу Праздника весны и теплоту Родины, находясь на чужбине.

Ночью в канун Нового года вся семья собирается за новогодним столом, смотрит новогодний гала-концерт, запускает фейерверки и петарды. Фото Suicup / wikipedia.org

Третье ключевое слово Праздника весны: надежды

Праздник весны передает активное движение вперед, символизирует продолжение традиций прошлого и открытие новых путей для будущего, выражает стремление к лучшей жизни, стимулирует нас одерживать еще большие победы в новом году. 2021 год — год 100-летия со дня основания Коммунистической партии Китая и начало «14-й пятилетки», генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин призывает «служить людям, прокладывать новые пути развития духа первооткрывателя, упорно работать, как вол, и мужественно идти вперед по новому пути всестороннего построения социалистического модернизированного государства».



В 2021 году исполняется 20 лет с подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией. Обе страны сосредоточатся на этой основной линии и будут работать вместе, способствуя новому развитию китайско-российских отношений. Китайско-российское межрегиональное сотрудничество обязательно будет процветать и будет крепкое, как здоровье быка. Практическое сотрудничество Татарстана с регионами Китая также непременно добьется еще больших новых успехов.

Золотой бык встречает весну. Как традиционный праздник китайской нации, Праздник весны все больше становится важным окном и замечательной сценой для понимания китайской культуры в мире. Мы надеемся, что «счастливый китайский год» принесет всем атмосферу радости и счастья. Приглашаем еще больше друзей из России отметить Праздник весны именно в Китае в будущем и лично ощутить самый культурно значимый, традиционный и очаровательный праздник в Китае.