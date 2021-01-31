«В Казани поймут»: как выглядят улицы, проезды и мосты, носящие имя столицы Татарстана

Часть 30-я: Саратов

«Реальное время» продолжает фотопроект, приуроченный к 1015-летию столицы Татарстана: как выглядят сейчас улицы Казанские (а также набережные, переулки, бульвары, проезды с этим именем) в городах России, ближнего и дальнего зарубежья. Помогают нам в этом панорамы «Яндекса» и Google. В 30-м выпуске нашего проекта — Саратов.





Вернее, даже не сам Саратов, а один из его отдаленных поселков с мудреным названием Новосоколовогорский. Именно тут, в бывшем дачном поселке, а сейчас — в зоне активных новостроек, и находится Казанская улица нашего поволжского соседа. Здесь тоже не стоит ждать Бродвея — перед нами сегодня очередная тихая, не самая многоэтажная улочка. К сожалению, карты показывают нам только часть улицы — надеемся, этого хватит нам для того, чтобы составить впечатление о жизни в Саратове.

Начнем прогулку от перекрестка с улицей Тагильской. Здесь сразу понятно: перед нами будет частный сектор, ведь многоэтажки мы видим далеко в перспективе.

Саратов мы узнаем сразу — по его замечательным, раскидистым каштанам. Для Казани такая растительность не очень характерна. А еще тут тоже любят плотные заборы.

Такой странный контраст — разбитая дорога, бесцветный забор — и, как загадочная фата-моргана, высотные дома в далекой перспективе...

Здесь профнастил, похоже, любят больше, чем в окрестных областях. Им тут не только огораживаются, но и на всякий случай прикрывают дворы сверху — вдруг кто-то сглазит.

В целом, нам здесь нравится. Все выглядит зелено, уютно и достаточно благополучно. Вы же помните, что это не самый центральный район Саратова, мягко говоря? А значит, здесь живет самый что ни на есть обычный саратовский люд.

Смотрите, какая пышная зелень. Красиво. И не самый новый дом, с явными признаками возраста, на этом фоне выглядит очень органично, уютно и атмосферно. Кстати, обратите внимание на оформление ставней. В Татарстане такого не встречается, кажется.

Здесь уже пошла классическая русская провинция. «Буханка», не самый опрятный, но вполне жилой дом, весьма условная дорога, престарелая избушка на фоне разношерстных многоэтажек...

Вот она, избушка. Ей бы на другой фон — выглядела бы крепкой. А оттеняя унылые многоэтажки, она смотрится как уходящая натура. Разглядеть бы ее поближе — но она надежно закрыта прочным заградотрядом из профнастиловых блоков.

Похоже, здесь любят «буханки». Вид перед нами довольно динамичный — много зелени, кончаются частные домики, вот-вот перед нами вырастут суровые многоэтажки. Как будто русскую народную сказку медленно вытесняют «Денискины рассказы».

Но не все еще кончилось. Внезапно мы опять попадаем в оазис частного сектора, причем он тут небольшой, но с виду — ну очень уютный. И забор! Аккуратное изящное ограждение, которое разительно отличается от профнастила.

Р— Респектабельность. «Уходящей Россией» уже совсем не пахнет.

А дальше нас и вовсе ждет какой-то сказочный теремок из сказки. С башенками!

Собственно, всё. Здесь, на перекрестке с улицей Вешней, этим самым волшебным замком (который на поверку оказывается просто аккуратным кирпичным коттеджем) заканчивается Казанская улица в Саратове.