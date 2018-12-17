Короли частной медицины Татарстана: барыши «Айболита», покупка «Газпрома» и убытки РЖД

«Здоровая» конкуренция: рынок частной медицины захватывают федералы. У половины крупных клиник Татарстана при этом убытки или падение прибыли

Изучив ситуацию на рынке частных клиник Татарстана, аналитическая служба «Реального времени» выяснила, что половина медицинских центров, входящих в топ-10 по размеру выручки, демонстрируют либо убыток, либо резкое падение прибыли. Прибыль головной компании братьев Нуриевых упала в 2017 году в 14 раз, прибыль «Биомеда» — почти в 3 раза. Убыток впервые показала и больница РЖД на станции Казань. Проект казанской мэрии «АВА», перейдя под контроль «Северстали», сменил вывеску, но продолжает оставаться убыточным. И если год назад все десять крупнейших сетей принадлежали местным игрокам, то сегодня три из топ-10 — «федералы».

«Почечная недостаточность»: «Клиника Диализа» отказалась от региональной экспансии?

Всего в Татарстане на данный момент действует 161 медицинский центр, принадлежащий 100 игрокам этого рынка. Совокупный оборот всех частных клиник РТ составил в прошлом году 10,2 млрд рублей (рост — 14%). Лидерство продолжает удерживать группа компании «Клиника Диализа», принадлежащая Тимуру Губайдуллину и Ольге Сафиной — однако совокупный оборот ее упал почти на 10%, до 1,3 млрд рублей. Головная компания вообще потеряла почти половину выручки (она снизилась с 1,16 млрд рублей до 590,3 млн рублей), помогло удержаться получившее лицензию в 2016 году и заработавшее в 2017 году ООО «КДЗ» с пропиской в Набережных Челнах — его оборот составил сразу же 479,5 млн рублей. Одновременно сократился убыток головной компании, с 70 млн рублей в 2016 году до 17,2 млн рублей в 2017 году.

Согласно данным компании, ООО «Клиника Диализа» работает на рынке медицинских услуг более 10 лет, и с самого начала ее приоритетным направлением стало «оказание услуг амбулаторного гемодиализа жителям РФ». Помощь оказывается «согласно условиям частно-государственного партнерства, является бесплатной для пациентов». До прошлого года клиники компании были расположены в 6 городах: Казань, Тула, Бугульма, Нижнекамск, Йошкар-Ола, Набережные Челны. Однако сегодня компания сообщает, что ее клиники расположены только… в двух городах: Казани и Туле (почему не указана челнинская «дочка» — неясно). Клиника собиралась создать еще четыре центра амбулаторного гемодиализа в Казани, Челнах, Нижнекамске и Буинске на условиях концессии (частно-государственного партнерства). Объяснялись эти рискованные намерения популярностью негосударственной услуги — по данным вице-премьера Ольги Голодец (до мая 2018 года курировавшей медицину), 93% услуг диализа оказываются негосударственным сектором. Получается, «отвалились» не только нижнекамская, бугульминская и йошкар-олинская клиники, но и планы по созданию центра в Буинске. Указываемое ранее число пациентов в клинике снизилось с 1 300 до 664 (то есть наполовину).

Формально учредителей компании двое: Тимур Губайдуллин (50%) и Ольга Сафина (50%) (ООО «Диалам» — 100-процентная дочка «Клиники Диализа», ООО «КДЗ» принадлежит Сафиной). Губайдуллин одновременно развивает и девелоперский бизнес, он владелец доли в 90% в стройкомпании ООО «Профит групп», которая строит, например, ЖК «Green Hill» площадью 11,5 тыс. кв. м. Ему же принадлежат компании ООО «Глама-Профит» и ООО «Профит Проперти». Впрочем, две компании показывают или нулевые результаты, или малозначительные, только у «Глама-Профит» выручка в 4,8 млн рублей. Ольга Сафина — кандидат медицинских наук, замглавврача РКБ по работе с сестринским персоналом с 2003 года.

Помимо Губайдуллина и Сафиной, с «Клиникой Диализа» был связан Фарид Билалов, экс-директор компании (одновременно он является и директором «Профит групп» Губайдуллина). Билалову принадлежит доля в ООО «Научно-производственное предприятие «Лакпам», кроме того, он руководит «Научно-исследовательским исламским центром». НИИЦ, к слову, был открыт весной этого года под эгидой Казанского института финансов, экономики и информатики, который собирается вложить в него 12 млн рублей, создав «исламский центр федерального масштаба». Фарид Билалов ранее был в команде Олега Морозова: в конце 1990-х годов при создании общероссийской политической общественной организации «Регионы России» он стал заместителем главы татарстанского отделения партии Наиля Хуснутдинова, в 2000-х годах был помощником Морозова, когда тот занимал должность первого зампредседателя Госдумы РФ.

«Клиника Диализа» работает на рынке медицинских услуг более 10 лет, и с самого начала ее приоритетным направлением стало оказание услуг амбулаторного гемодиализа жителям РФ. Фото kcmhd.ru

Из состава учредителей ООО «Спасение» вышли «Спурт»

На втором месте продолжает оставаться ООО ЗМФЦ «Содействие», выручка которого выросла на 1,4%, составив 461,8 млн рублей. Чистая прибыль выросла с 13,6 до 21,8 млн рублей. Нижнекамский Закамский медико-фармацевтический центр по-прежнему опережает многие известные клиники РТ — притом что имя его владельца мало что говорит широкой публике: 100% компании принадлежит Розе Фаттаховой, которой принадлежит и компания по торговле топливом «Компания-Уралнефтепродукт», зарегистрированная лишь в октябре 2016 года. Фаттаховой принадлежит и часть площадей нижнекамского ТЦ «Ювэна».

В августе 2016 года Фаттахова открыла еще одну компанию с названием «Содействие» — ООО «Содействие-Мед», правда, ни «Уралнефтепродукт», ни «Содействие-Мед» не показали каких-либо финансовых результатов в 2017 году. У компании есть свой сайт, где «Содействие» названо современным многопрофильным медучреждением, в котором «на постоянной основе работают специалисты самой высокой квалификации с большой лечебной практикой».

Тройку лидеров замыкает сеть ООО «Спасение», совокупный оборот шести компаний которой в 2017 году вырос на 8,9%, составив 456,5 млн рублей. Медцентр связан со СМО «Спасение», одной из трех компаний, работающих в республике по системе ОМС. «СМО «Спасение» с 300 тысячами застрахованных занимала второе место на рынке Татарстана, имея долю в 7,9% (среди ее клиентов КФУ и КАМАЗ). Ее правопреемником значится и одноименное ООО. Компания принадлежит, в частности, Геннадию Глушкову с 13,5% (он же директор компании, подробнее о нем ниже) и Артему Бутаеву с 1,1% (владелец 20% ООО ТЭК «Кама-Тракс» и ООО «НК-Транс», входит в совет директоров «Спасения»). В состав учредителей входит и ряд юрлиц: ООО «Арника» с 24,9%, «Стандартфинанс» с 20,98% (принадлежит через «Татассистанс» все тому же Геннадию Глушкову), «Сегмент» с 16% (владельцы — Диляра Вяткина, Рустем Гарипов, Айдар Мифтахов), «Татассистанс» с 17,55%. Ранее в число владельцев «СМО «Спасения» входили также банк «Спурт» с 11% и ПАО «Нижнекамскнефтехим» с 5,97%.

Глушков создал «Спасение» еще в 1999 году. Фото mamadysh-rt.ru

Нижнекамской клиникой теперь будет заведовать «дочка» «Газпрома»

Под вывеской «Спасение» до конца 2017 года работали одноименная поликлиника в Казани, ООО «Артромед» (педиатрия), лечебно-диагностическое отделение ООО «МК Спасение», санаторий в Нижнекамске «Корабельная роща» и т. д. Основной владелец сети — депутат Госсовета РТ от «Единой России» (является президентом регионального фонда поддержки «ЕР»), член комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам, член комиссии по контролю за реализацией государственных программ в сфере здравоохранения Геннадий Глушков. При этом депутат за 2016 год, несмотря на высокий оборот сети, задекларировал всего 6,8 млн рублей, а в 2017 году — 8,3 млн. Глушков создал «Спасение» еще в 1999 году. Кроме того, он руководит Фондом поддержки регионального сотрудничества и развития РТ с филиалами во всех районах Татарстана; фактически — это тот самый региональный фонд поддержки партии «Единая Россия», которую помогает через него финансировать сам Глушков.

В январе 2018 года одну из структур Глушкова — ООО «МК «Спасение» (ему принадлежали два заведения медицинской империи депутата) продали компании ООО «СОГАЗ», крупной российской страховой компании, «дочке» «Газпрома».

«Айболит» открыл еще один центр в Казани

Четвертое место застолбила за собой сеть «Айболит» Азата Рызванова, у которого теперь не пять, а шесть компаний — они принесли ему в 2017 году оборот в 436,5 млн рублей, таким образом, сеть показала рост выручки в 20%. Напомним, Рызванов вместе с партнерами основал и компанию «Биомед» (7-е место в нашем рейтинге) в 2001 году, покинув ее в 2012 году из-за конфликта с партнерами. Изначально предполагалось, что в рамках сети «Айболит» будет развиваться только детское направление, «но практика показала, что у наших клиентов есть потребность в комплексе услуг, и с тех пор мы позиционируем себя как центр семейной медицины», — объяснял свое решение Рызванов. Вместе с ним из группы компаний «Биомед» ушло около 70% состава лабораторий во главе с тремя заведующими и также руководители отделов маркетинга, регионального развития, договорных отношений.

Сеть медцентров к 2014 году насчитывала 8 филиалов (4 — в Казани, 2 — в Йошкар-Оле, по одному в Зеленодольске и Лениногорске). Сеть, в которой работает 400 человек, оказывает медицинские услуги в основном по вопросам репродуктивного здоровья и беременности. К 2017 году она расширилась до 10 центров только в Татарстане, обслуживая до 1 млн пациентов в год. Шестая «дочка» сети открылась в июне в Ново-Савиновском районе Казани — это ООО «МЦ КЛИНИКА РЫЗВАНОВА», за полгода показавшая оборот в 13,9 млн рублей. Выручка головной компании составила 247,3 млн рублей при чистой прибыли в 43,7 млн рублей (в 2016 году прибыль составляла всего 11,6 млн рублей).

У Азата Рызванова теперь не пять, а шесть компаний

Прибыль головной компании братьев Нуриевых упала в 14 раз

Пятерку крупнейших игроков на рынке частных клиник Татарстана замыкают братья Ильяс и Наиль Нуриевы, оборот сети которых в 2017 году вырос тоже на 20%, составив 411,5 млн рублей. Медцентры Нуриевых — фактически конкурент сети «Айболит», так как их специализация тоже связана с гинекологией, ведением беременности (а также урологией, генетикой и лечением бесплодия). В интервью «Реальному времени» Ильяс Нуриев говорил, что клиники сети могли бы специализироваться и на кардиологии, но «она направлена на внутренних клиентов», и клиники не работают по этой специализации на широкую аудиторию: «Мы — специализированная клиника. Если мы будем развивать все остальные направления, нас просто не хватит». Клиники Нуриевых также известны и принципиальным отказом от проведения абортов.

В 2016 году братья попадали в поле зрения газеты «Реальное время» в связи с попыткой приобрести здание банно-оздоровительного комплекса в Ново-Савиновском районе Казани. Ранее, в 2015 году, стало известно о конфликте Нуриевых с лыжниками — они собирались приобрести участок в 4 тыс. кв. м рядом с проспектом Победы (между двумя лесопарковыми зонами) для строительства частного роддома. Спортсмены же настаивали на том, что там проходит лыжная трасса и располагается стартовая поляна, где уже несколько десятилетий проводятся соревнования по спортивному ориентированию. В итоге городские власти были вынуждены выделить Нуриевым участок на ул. Лаврентьева, на месте так и не открывшейся общественной бани. Здание площадью 1 200 кв. м братья собирались приобрести за 65 млн рублей.

В ноябре 2018 года инвестиционный совет при президенте РТ одобрил строительство в Казани круглосуточного стационара клиники Нуриевых на ул. Лаврентьева на 40 мест — объем инвестиций не разглашается. С прошлого года изменилась и структура сети. Пропали ООО «Клиника Нуриевых ВРТ» и ООО «КМДЦ ВРТ», расположенные в Приволжском районе Казани. Зато появилась челнинская «дочка» сети — ООО «Клиника Нуриевых-Челны», уже показавшая выручку в 69 млн рублей. Основная выручка сети, впрочем, приходится на головную компанию ООО «ВРТ» — оборот которой в прошлом году составил 274,7 млн рублей с прибылью всего в 3,5 млн рублей (в 2016 году прибыль была гораздо больше — 51,2 млн рублей). Таким образом, если «Айболит» постепенно наращивает прибыль, то клиники Нуриева, напротив, демонстрируют ее снижение. Учитывая, что строительство нового стационара будет осуществляться на собственные средства компании, небезынтересен размер кредиторской задолженности головной компании — 37 млн рублей.

По оценкам наблюдателей, в этом году у Нуриевых появился еще один конкурент — ГК «Мать и дитя» (оборот в 2017 году — 13,8 млрд рублей), открывшая в Казани первую свою клинику, специализирующуюся на акушерстве и гинекологии.

Клиники Нуриева демонстрируют снижение прибыли. Фото nnplus.ru

Как федеральная лаборатория проштрафилась перед елабужской прокуратурой

В топ-10 ворвалось, оказавшись сразу на 6-м месте, ООО «Ситилаб», показавшее оборот в 397 млн рублей (рост к 2016 году — 3,1%). Чистая прибыль выросла с 30,5 до 40,1 млн рублей. «Ситилаб» — федеральная сеть клинико-диагностических лабораторий, которая входит в ГК «Дельрус» Юлая Магадеева (в нее входят также производитель и поставщик медицинских изделий по госзаказу «Виробан», сеть клиник женского здоровья и репродуктивных технологий «Геном» и сеть центров гемодиализа «Нефролайн», всего — более 250 медицинских центров в 108 городах России). В Казани у компании 11 центров. Ранее компания работала в регионе по договору франшизы, однако в 2015 году франчайзинговый договор был расторгнут. На данный момент единственный учредитель — московское ООО «Ситилаб ЦО». По-видимому, до 2017 года юридический адрес казанских центров был в Москве. В августе 2018 года открылся еще один медцентр в столице РТ, специализирующийся на гинекологических и урологических анализах, обследованиях перед операцией. В Татарстане «Ситилаб» также присутствует в Елабуге, Бугульме и Набережных Челнах. Осенью 2018 года прокуратура как раз Елабуги обнаружила «многочисленные нарушения» в частной клинике «Ситилаб».

Прибыль «Биомеда» упала почти в три раза

Седьмое место в списке крупнейших частных медцентров РТ продолжает занимать ООО «ЛДЦ Биомед», оборот которого вырос на 10,3% и составил 319,4 млн рублей. Однако прибыль в 2017 году упала с 15 млн до 5,7 млн рублей. «Биомед» был основан в 2001 году, и в основании принимал участие и глава будущей сети «Айболит» Азат Рызванов — см. выше. Тогда была создана частная лаборатория, где «впервые в республике стал применяться новый метод исследования — полимеразная цепная реакция (ПЦР), позволяющий обнаружить долго растущих возбудителей, не прибегая к трудоемким микробиологическим методам». Сейчас «Биомед» — одно из крупнейших негосударственных медучреждений, за 15 лет, по собственным данным, предприятие обслужило более 250 тыс. клиентов.

Под вывеской «Биомед» работает 10 казанских клиник, одна в Альметьевске и еще одна в Набережных Челнах. После ухода Рызванова в 2013 году компания выложила в модернизацию 80 млн рублей. Сегодня формально «Биомед» принадлежит АО «ЭКСТРАНА ГРУП КОРП.ПАМ», однако можно найти информацию о владельцах «тезки» компании ООО «ЛДЦ «Биомед», принадлежащей Рашиду Низамову и Рафаэлю Сагееву (по 50% каждому). Им же принадлежит и «Клиника современной медицины» (58-е место в нашем рейтинге, оборот — 44,6 млн рублей).

С шестого места на восьмое опустилась медсанчать ОАО «Татнефть» и города Альметьевска, оборот которой в 2017 году упал на 4%, составив 313,5 млн рублей. Медсанчасть находится в собственности исполкома Альметьевска и «Татнефти». История будущего «крупного центра высоких медицинских технологий на юго-востоке Татарстана» началась еще в 1955 году, когда исполком выделил из состава городской больницы в самостоятельное учреждение поликлинику №2, объединив ее затем со стационаром и назвав «Медсанчасть нефтепромыслового управления «Альметьевнефть» — которая обслуживала в основном работников промышленных предприятий и частично городское население. В 1990-е «Татнефть» приняла решение о строительстве современного медцентра, в 1996 году поликлиника приняла первых пациентов, в 2003 году ввели в эксплуатацию лечебно-диагностический корпус, где разместились диагностические отделения, централизованная стерилизационная, операционный блок с 6 операционными залами, аптека по производству инфузионных растворов. В 2008 году добавилось семиэтажное здание хирургического корпуса. Сегодня медсанчать обслуживает более 750 тыс. человек, состоит из 10 отделений, рассчитана на 550 посещений в смену. Именно сюда доставляли пострадавших после аварии автобуса на трассе Самара — Ижевск, в которой погибли 13 пассажиров.

«АВА» сменила вывеску, но продолжает оставаться убыточной

Девятое место занимает «АВА-Казань», оборот которой в 2017 году вырос на треть, составив 313,2 млн рублей. Напомним, это совместный проект казанской мэрии ( ранее ей принадлежало чуть более 25% клиники, сегодня — 40,97%) и предпринимателей из «АВА-Петер». Последняя управляет сетью частных клиник в Петербурге (работают под брендами «Скандинавия» и «АВА-Петер»). Основными акционерами «АВА-Петер» были финские компании Scanfert Oy (47%), ОА «НМЦ-Холдинг» (36,6%). Еще 11% у «Международной финансовой корпорации» (инвестподразделение Всемирного банка из Вашингтона), 5,2% принадлежало директору компании Глебу Михайлику (он остается им и сегодня). В Казани финны появились в 2011 году в рамках ЧГП с участием мэрии Казани. Город в качестве своего учредительного взноса внес в капитал компании земельный участок и памятник истории и архитектуры республиканского значения — бывший дом Е. Бахмана и Ф. Грахе. В результате реконструкции у здания появилась стеклянная надстройка. Финны, по сути, открыли первый частный роддом, вложив в строительство и оборудование 50 млн рублей. Основные конкуренты «АВА» в Казани — клиники братьев Нуриевых.

В сентября 2017 года стало известно о возможном приобретении медицинского бизнеса «АВА-Петер» совладельцем «Северстали» Алексеем Мордашовым. 5 сентября Федеральная антимонопольная служба опубликовала свое решение по ходатайству кипрской UNIFIRM LIMITED. Компания просила разрешения на покупку 100% ООО «АВА-Петер», владеющего сетью медицинских клиник AVA. ФАС ходатайство удовлетворила. Покупатель зарегистрирован в Лимассоле в 2003 году, UNIFIRM LIMITED — компания Мордашова (он контролирует ее через ООО «Севергрупп»). По данным системы «СПАРК-Интерфакс», напрямую UNIFIRM LIMITED принадлежит 0,01% «Северстали». Алексей Мордашов — №2 в списке 200 богатейших людей России по версии Forbes, его состояние оценивается в $17,5 млрд. Наконец, в ноябре 2017 года стало известно, что Мордашов купил крупнейшую сеть клиник Петербурга, предположительно, за $100 млн.

Оборот «АВА-Казань» в 2017 году вырос на треть, составив 313,2 млн рублей. Фото kznmed.ru

Любопытно, что после или до покупки мэрия Казани изменила свою долю в «АВА-Казань» — при финнах ей, напомним, принадлежала лишь четверть компании, теперь же, при «Северстали», — 40,97%. С осени 2018 года сеть «АВА-Казань» носит название «Скандинавия». Одновременно со сменой владельца она показала убыток в 51,3 млн рублей — притом что в 2016 году убыток составлял 51 млн рублей, в 2015-м — 73,4 млн рублей, в 2014-м — 76,3 млн рублей. Сможет ли Мордашов сделать проект казанской мэрии прибыльным — зависит, наверняка, не только от смены вывески.

Больница РЖД впервые показала убыток — Минстрой обещает помочь с модернизацией

Сразу с 15-го на 10-е место переместились клиники, принадлежащие ОАО «РЖД», — «Отделенческая клиническая больница на станции Казань» и «Узловая поликлиника на станции Бугульма» — оборот которых вырос почти в два раза, составив 273,5 млн рублей. Основным драйвером, разумеется, является казанская, которая впервые в прошлом году показала убыток в 8 млн рублей (в 2016 году прибыль составила 1,6 млн рублей), бугульминская станционная клиника показала за тот же год смешную прибыль в 248 тыс. рублей. Очевидно, обе больницы не являются и не могут являться прибыльными активами РЖД, скорее они могут влиять на качество сервиса всего железнодорожного обслуживания — и требовать больших финансовых вливаний. Осенью этого года министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин объявил о совместной реализации частно-государственного проекта, а именно, о модернизации железнодорожной клиники совместно с РЖД — ни какая именно клиника модернизируется, ни сумма, в которую это обойдется, не называлось.

Первый медицинский пункт при железнодорожной станции был организован в Казани в 1895 году. При введении в 1896 году в штат медицинского пункта врача он стал именоваться приемным покоем (при пропускной способности 20-30 человек в день). В настоящее время больница развернута на 160 коек. В своей структуре учреждение имеет две поликлиники общей мощностью 1 100 посещений в смену (поликлиника ст. Юдино — 500 посещений в смену и поликлиника ст. Казань — 600 посещений в смену). А также — 10 здравпунктов, где проводятся предрейсовые осмотры работников локомотивных бригад и 3 медпункта вокзалов — для оказания медицинской помощи пассажирам. Клиника работает в системе обязательного медицинского страхования, также тесно сотрудничает со страховыми компаниями, работающими в программе добровольного медицинского страхования, и активно оказывает платные услуги населению. В декабре прошлого года стало известно, что в «клиниках РЖД деньги по программе ОМС заканчиваются, как правило, к июлю, но при распределении средств на следующий год денег все равно не добавляют — тарифы ОМС настолько низкие, что работа по госпрограммам скорее социальная нагрузка».

Топ-100 медцентров РТ

№ НАИМЕНОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА Регистрационный номер УЧРЕДИТЕЛИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА Объем выручки за 2017 год, руб. Объем выручки за 2016 год, руб. 1 КЛИНИКА ДИАЛИЗА, ООО 1081651001409 Губайдуллин Тимур Айратович 50%

Сафина Ольга Геннадьевна 50% 590.346.000 1.160.705.000 ДИАЛАМ, ООО 1131690013400 КЛИНИКА ДИАЛИЗА, ООО 100% 253.653.000 297.590.000 КДЗ, ООО 1161690130271 Сафина Ольга Геннадьевна 100% 479.578.000 2 СОДЕЙСТВИЕ, ООО ЗМФЦ 1021602513459 Фаттахова Роза Ахметовна 100% 461.851.000 455.562.000 3 ТАТАССИСТАНС, ООО 1111690075683 Глушков Геннадий Николаевич 100% 41.428.000 42.562.000 ХАРАКЯТ, ООО 1111675001745 Глушков Геннадий Николаевич 75%

МО СПАСЕНИЕ, ООО 25% 7.613.000 7.476.000 АРТРОМЕД, ООО 1061655058607 МО СПАСЕНИЕ, ООО 100% 12.217.000 12.256.000 КОРАБЕЛЬНАЯ РОЩА, ООО 1091651002574 МО СПАСЕНИЕ, ООО 100% 106.482.000 96.078.000 МО СПАСЕНИЕ, ООО 1121690035532 ТАТАССИСТАНС, ООО 95%

Глушков Геннадий Николаевич 5% 179.220.000 154.280.000



