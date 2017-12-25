ООО СМО Спасение
Финансы, Страховые компании
Общая информация
Компания была основана в 2000 году для предоставления медицинского страхования. Под одноименным названием «Спасение» в Казани действует поликлиника, аптека и сервисная компания, представляющая услуги по медицинскому туризму.
Руководитель: Глушков Геннадий Николаевич
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Хади Такташа, 121, пом. 1006
- Телефон: (843) 278-14-40
- Email: office@spasenie-med.ru
- Сайт: www.spasenie-med.ru
Дата последнего обновления: 25.12.2017