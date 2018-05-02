Список персон

Глушков Геннадий Николаевич

Гос. ведомства
Глушков Геннадий Николаевич Фото: gossov.tatarstan.ru

Общая информация

Генеральный директор ООО «Страховое медицинское общество „Спасение“, депутат Государственного Совета РТ пятого созыва

Родился 11 ноября 1963 года.

Окончил Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина по специальности „юрист“, Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности „политолог“.

Генеральный директор ЗАО „Страховое медицинское общество “Спасение».

С октября 2014 г. — депутат Государственного Совета РТ пятого созыва.

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Дата последнего обновления: 02.05.2018

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