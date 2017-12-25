ООО СК Гранта
Общая информация
ООО«Страховая компания «Гранта» была создана 28 января 1991 года. Первоначально фирма называлась ОАО «Казанская акционерная страховая фирма «Гарант».Долгое время Компания работала только в корпоративном сегменте. Страховой компании «GRANTA» доверяют крупнейшие предприятия и организации Республики Татарстан. С приходом в Компанию в 2015 году новой команды получило свое развитие и направление розничного страхования.
Акционеры: Дарья Алякина (20,32%), ООО «Межрегиональная строительная компания» (79,68%).
Руководитель: Алякина Дарья Павловна
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Амирхана, 21
- Телефон: (843) 264-42-75
- Email: kazan@grantains.ru
- Сайт: www.grantains.ru
Дата последнего обновления: 25.12.2017