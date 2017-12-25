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АО СК Чулпан

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Общая информация

Компания была учреждена в 1993 году в г. Альметьевске компанией «Татнефть» и банком «Девон-Кредит». Изначально компания занималась добровольным медицинским страхованием сотрудников компаний-учредителей. В начале 2000-х годов компания стала развивать розничное направление. В состав АО «СК «Чулпан» входят: ООО СМО «Чулпан-Мед», ООО СК «Чулпан-Жизнь»и ООО ЛПЦ «Чулпан-Медицина».

Акционеры: ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина (5,98%), ПАО АБ «Девон-Кредит» (0,29%), ЗАО «Татех» (0,29%), ОАО «Татойлгаз» (0,29%) и 46 физических лиц, совокупно владеющих 93,15% акций компании.

Руководитель: Вафин Фарит Салихович


Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: г. Альметьевск, ул. Пушкина, 66
  • Телефон: (8553) 30-44-90
  • Email: chulpan@tatais.ru
  • Сайт: www.chulpan.ru

Дата последнего обновления: 25.12.2017

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