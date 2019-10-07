Развитие и новые продукты: Ак Барс Страхование встречает профессиональный праздник

6 октября отмечается День российского страховщика

Одна из старейших и самых крупных страховых компаний Татарстана имеет высокие рейтинги и постоянный приток клиентов, которые ей доверяют. Но почивать на лаврах здесь не собираются: компания постоянно развивается и отвечает на все вызовы нового времени. К своему профессиональному празднику она подошла во всеоружии.

Антон Галузо, заместитель генерального директора компании, в интервью «Реальному времени» рассказал о том, как развивается страховой рынок России в целом, о новых продуктах и о планах компании Ак Барс Страхование на будущее.

— Какие изменения ожидаются на страховом рынке в грядущем, 2020 году?

— 4 августа 2019 года вступил в силу закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций. В рамках этого закона региональные власти смогут разрабатывать свои собственные программы по страхованию жилья от ЧС, учитывая особенности климата и территорий. Под действие закона подпадают не только природные аномалии, но и техногенные аварии.

Это будет первый вид страхования в России, где страховые выплаты будут комбинироваться с бюджетными средствами по компенсации ущерба. Федеральная программа добровольного страхования жилья от ЧС начнет работать с 2020 года на 14 пилотных территориях. Татарстан в список пилотных регионов не входит. При этом мы ожидаем от Министерства финансов РФ методики разработки региональных программ страхования для подготовки предложений по формированию регионального законодательства с дальнейшим получением возможности выхода на рынок страхования жилья от чрезвычайных ситуаций.

— Какие еще законодательные изменения, касающиеся страховых компаний, появились в этом году?

— В мае Банк России запустил сразу четыре базовых стандарта для субъектов страхового дела. Два базовых стандарта уже вступили в силу, еще два были опубликованы с отсрочкой вступления в силу. Вот их список:

базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых страховыми организациями;

базовый стандарт совершения страховыми организациями операций на финансовом рынке;

базовый стандарт корпоративного управления страховой организацией;

базовый стандарт внутреннего контроля страховой организации.

Банк России вводил для страховщиков период, в течение которого они должны были подготовиться к вступлению в действие этих стандартов. Например, каждая страховая компания должна была обеспечить работу официального сайта, пересмотреть работу в клиентских офисах, разработать внутренние правила хранения информации, обучения работников, анализа обращений. Отдельным блоком стандартов была организация работы с агентским корпусом по соблюдению установленных законодателем требований.

Это важное изменение повышает степень ответственности компаний перед клиентами, и я считаю, что мы с этим успешно справились.

— Расскажите, пожалуйста, сколько офисов у вас сейчас, планируете ли вы расширять сеть и укреплять узнаваемость бренда и в дальнейшем?

— Ак Барс Страхование — одна из крупнейших страховых компаний Татарстана, у нас богатая многолетняя история. В нашей региональной сети 51 операционный офис, 46 из которых находятся в Татарстане, еще пять — в других субъектах Федерации.

На сегодняшний день мы сконцентрированы на работе в родной республике, при этом нашей стратегией развития предусмотрено расширение региональной сети. В ближайший год запланировано открытие еще восьми офисов ООО «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ». Это поспособствует и увеличению продаж страховых продуктов, и росту узнаваемости нашего бренда.

— Расскажите о том, какие новые продукты вы вводите в свою линейку с учетом новых вызовов и того, как изменяется жизнь наших граждан.

— В первую очередь хотелось бы рассказать о программе страхования самозанятых, первой в республике и пока единственной по масштабу охватываемых жизненных ситуаций. Мы разработали ее совсем недавно, во втором квартале 2019 года, в ответ на то, что Татарстан стал одним из пилотных регионов программы самозанятости. Наша страховка предусматривает возмещение затрат по больничному листу и юридическую поддержку, которой сейчас самозанятые лишены: они, по сути, предоставлены сами себе и никак не защищены от временной утраты трудоспособности. Можно сказать, что они не могут себе позволить даже банальный грипп: каждый день нетрудоспособности лишает их дохода.

При оформлении полиса самозанятый получает не только гарантию компенсации больничного, но и страховку от несчастных случаев, гражданской ответственности и может рассчитывать на квалифицированную юридическую помощь, а это тоже очень важный момент для начинающего предпринимателя.

Ак Барс Страхование разработало для самозанятых комплексный продукт: мы хотим, чтобы жители Республики Татарстан действительно почувствовали себя финансово защищенными. Когда мы готовили эту программу, то тесно работали с самозанятыми гражданами, изучали их риски. Оказалось, что в основном это причинение вреда здоровью и имуществу третьих лиц, отсутствие опыта в решении правовых вопросов и отсутствие выплат по больничному листу. Мы учитывали пожелания людей, когда делали этот продукт, и можем по праву гордиться им.

— Что еще нового вы предлагаете своим клиентам? Может быть, есть что-то необычное?

— Разрабатывая страховые продукты, мы подумали и о домашних питомцах: они точно так же, как люди, могут болеть или становиться жертвами несчастных случаев. Поэтому в нашей линейке есть программа «Телевет», по которой вы можете застраховать вашу кошку или собаку. Она помогает заботиться о здоровье питомца, а также обеспечить квалифицированной помощью хозяина, если с питомцем что-нибудь случится.

— 6 октября празднуется День российского страховщика. Что бы вы пожелали агентам и сотрудникам компании?

— Работа страховой компании многогранна, и от каждого человека, работающего ли в компании, имеющего ли партнерские отношения с компанией, зависит очень многое. Например, наши агенты находятся на фронте: именно они общаются с клиентом, устанавливают с ним контакт, объясняют суть страхового договора и все его детали. Наши сотрудники обеспечивают поддержку агентов и заботятся о клиентах, которые желают обратиться в страховую компанию не выходя из дома. От качества и скорости работы каждого из нас зависит будущая защита людей от жизненных неприятностей.

В этот день хочу пожелать агентам, партнерам и сотрудникам компании крепкого здоровья, семейного благополучия, увеличения сборов и, конечно, возможности проводить время за любимыми занятиями. Работа каждого из нас дает клиенту чувство защищенности от непредвиденных обстоятельств и уверенность в поддержке сильной, стабильной и надежной компании! Вместе мы сможем решить любые сложные задачи и добиться поставленных целей.

С Днем страховщика!