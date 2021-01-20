Валютная афера или ошибка резидента: как казанец в Киргизии итальянскую плитку покупал

С подачи Татарстанской таможни экс-директора фирмы судят за незаконный вывод 119 млн рублей. Штрафы фирмы достигли 178 млн

Фото: Ирина Плотникова

В Казани стартовал судебный процесс по делу о незаконном выводе за границу 119,4 млн рублей. По версии таможенников и прокуроров, деньги ушли с казанского счета за якобы уже поставленную из Кыргызстана мозаичную плитку итальянского производства. Силовики установили — поставки на момент перечисления не было. И обвинили заказчика в валютной операции по подложным документам. По версии защиты, обвиняемый экс-директор «Дельта трейд» Денис Сугутский просто ошибся при заполнении кода операции в банке. Подробности — в материале «Реального времени».

Штрафы фирмы в 178 млн рублей и уголовное дело экс-директора



Денису Сугутскому — 31 год. Работает начальником порошково-полимерного цеха в одной из коммерческих фирм. На валютного миллионера по виду не тянет. Впрочем, внешность обманчива. До марта 2020-го года был директором и владельцем казанской компании «Дельта трейд», которая специализировалась на оптовой торговле бытовыми электротоварами. На данный момент на этой фирме висят административные штрафы на общую сумму 178 млн рублей — как результат исполнения двух контрактов с компанией «Манс ЛТД» в Кыргызстане.

Директора в «Дельте» сейчас нет, фирмой управляет правовая компания «Гатия» Светланы Кузьминой. Последней теперь принадлежит и 9% в уставном капитале «Дельты». Остальная часть — в собственности самого проблемного предприятия. Причем, на прошлой неделе в отношении ООО «Гатия» началась процедура ликвидации. Еще в 2015-м «Дельта» показала выручку в 103 миллиона, но за 2019-м задекларировала нулевые доходы и расходы. В общем, шансы реального взыскания в пользу бюджета невелики.

Заметим, штрафы в 150 и 28 млн рублей повисли на фирме в июле прошлого года. После невыплаты в установленный срок вдвое меньших штрафов по части 5 статьи 15.25 КоАП РФ (невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по возврату в РФ денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные в РФ товары) в размере 75 и 14 млн рублей соответственно — по двум валютным контрактам 2017 года. Заметим, старая редакция позволяла наложить штраф не на 75% невозвращенных средств, а на все 100. Новая редакция той же статьи КоАП ограничивается размером в 5-30%.

Денису Сугутскому — 31 год. Работает начальником порошково-полимерного цеха в одной из коммерческих фирм. На валютного миллионера по виду не тянет. Фото: Ирина Плотникова

Контракты на 300 миллионов и счета в Бишкеке

Два вышеупомянутых валютных контракта фигурируют в уголовном деле бывшего директора и учредителя «Дельты». Ранее он уже был судим за нарушение правил дорожного движения, теперь его обвиняют в совершении валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковские счета нерезидента с предоставлением банку — агенту валютного контроля документов с заведомо недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении перевода (п.«а» ч.3 ст. 193.1 УК РФ).

По версии таможенников и прокуроров, в мае и июле 2017-м году Денис Сугутский от лица «Дельты Трейд» подписал международные контракты с ООО «Манс ЛТД» в лице Музафара Абдуллаева о поставках за 100,5 млн рублей и 208 млн рублей керамической мозаичной плитки Bardelli Arlecchino, а также декоративных элементов. После чего Сугутский предоставил в Сбербанк недостоверные накладные и паспорта валютных сделок якобы указанный товар уже доставлен в Россию. В результате до конца августа с расчетного счета «Дельты трейд» на счета «Манса» в ОАО РК «Аманбанк» и ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк» в Бишкеке по первому контракту ушли все 100 млн 530 тысяч рублей, а по второму только 18 млн 862 тысячи рублей.

Силовики считают — директор «Дельты» знал, что предоставленные им сведения являются ложными, но закрыл паспорта сделок.

На вопрос судьи Вахитовского райсуда Казани Алмаза Ахметжанова — согласен ли подсудимый с предъявленным обвинением, Сугутский ответил утвердительно. «Мы не отрицаем нарушение — был неверно указан код операции будто товар уже поставлен. На самом деле поставка была позже. Вся эта плитка уже разошлась по строительным фирмам», — пояснил «Реальному времени» позицию защиты адвокат Марат Гарифов.

По версии таможенников и прокуроров, в мае и июле 2017-м году Денис Сугутский от лица «Дельты Трейд» подписал международные контракты с ООО «Манс ЛТД» в лице Музафара Абдуллаева о поставках за 100,5 млн рублей и 208 млн рублей керамической мозаичной плитки Bardelli Arlecchino. Фото: ceramtrade.ru

Свидетель с таможни: товара, грузовиков и поставщика не было

Стоит уточнить — обвинение Сугутскому в Вахитовском суде Казани огласили еще до Нового года, на этой неделе суд начал допрос свидетелей. Из пятерых по повестке пришел лишь один, трое сослались на болезнь и отсутствие возможности явиться в суд. Зато пришла главный инспектор отдела валютного контроля Татарстанской таможни Оксана Ермакова. На заседании суда она свидетельствовала, что лично при проверке «Дельта трейд» выявила нарушения валютного законодательства. Из документов по сделкам следовало — будто фирма-нерезидент из Кыргызстана исполнила обязательства по контракту в большем объеме, чем оплатил заказчик.

«Мною были направлены запросы в Кыргызстан насчет регистрации тягачей, доставлявших груз и в «Манс ЛТД». Оказалось — данная организация на территории республики Киргизия не зарегистрировано, таких транспортных средств и перевозчиков там нет. Данных организаций не существует», — сообщила суду Ермакова и пояснила — усмотрев «признаки подделки в товарных накладных», направила материалы в оперативный отдел таможни.

Со слов свидетеля директор фирмы-нарушителя при составлении протоколов подтверждал перевод средств. А еще пояснял — по одному контракту товары не поступали, а по второму пришлось оформить возврат, когда вместо заказанной итальянской плитки поставщик привез в Брянскую область свою, сделанную в Киргизии. Качество казанцев не устроило.

— Какую цель преследовал Сугутский? — спросил свидетеля в погонах гособвинитель и заместитель Татарского транспортного прокурора Евгений Дикарев.

— Вывоз валюты за территорию Российской Федерации, — отвечала валютный контролер-таможенник Ермакова.

В оглашенных с подачи гособвинителя показаний данного свидетеля прозвучало — ввиду непоставки товара деньги должны были вернуться в Российскую Федерацию не позднее 8 января 2018 года. Но этого сделано не было. Впрочем, в рамках проверки ныне обвиняемый руководитель утверждал, что в августе 2017-го «Манс ЛТД» «вернуло в «Дельту трейд» все уплаченные средства в виде нескольких векселей, направленных заказным письмом». Тем не менее проверяющие сочли — факт возврата не подтвержден, а общая сумма невозвращенных средств чуть не дотянула до 120 млн рублей. За это «Дельту» привлекли к административной ответственности, а на директора за подлог в ходе валютной сделке возбудили дело.

Гособвинитель и заместитель Татарского транспортного прокурора Евгений Дикарев. Фото: Ирина Плотникова

Версия защиты: «У несуществующей организации не может быть расчетного счета!»

По ходатайству Дикарева, в суде огласили показания еще четырех неявившихся свидетелей. Так бывший начальник отдела валютного контроля Татарстанской таможни Екатерина Минина поясняла: при проверке «Дельты» всплыли два варианта накладных на «итальянско-киргизскую» плитку — из банка и компании-заказчика — с разными номерами по одной и той же поставке. Директор фирмы «Гамма-хим» Тимур Киреев пояснял, что заключил формальный договор субаренды с «Дельтой» по просьбе своего главбуха Татьяны Сугутской — матери ныне обвиняемого. С его слов, никакой оплаты по договору арендодатель не получал. А позже оказалось, что именно с IP-адресов «Гамма-хим» пересылались часть недостоверных документов по валютным сделкам «Дельты».

Сугутская на следствии поясняла: помогала сыну в оформлении документов, но до сих пор не знает — была ли поставка. Ну а замдиректора «Дельты» Виктория Дмитриева рассказывала, что именно ей в свое время директор фирмы доверил поиск потенциальных покупателей товара от «Манс ЛТД». Вот только с поставленной задачей она... не справилась.

Адвокат и подсудимый не задали допрошенной Ермаковой ни одного вопроса. Не настаивали они и на вызове четырех неявившихся свидетелей. В то же время позиция защиты, несмотря на признание вины, кардинально расходится с позицией стороны обвинения.

По мнению адвоката Марата Гарифова, запросы о регистрации тягачей нужно было направлять не в Киргизию, а отечественные подразделения ГИБДД. А довод о «мифической» фирме «Манс» легко опровергнуть путем запроса в банк. «Как иначе могла пройти международная отправка через Сбербанк? У несуществующей организации не может расчетного счета!» — рассуждает он. С его слов, если бы факт вывода средств имел место обвинение его клиенту было бы более тяжким. Впрочем, санкцию по части 3 статьи 193.1 УК РФ тоже не назовешь мягкой — до 10 лет лишения свободы.

Позиция защиты, несмотря на признание вины, кардинально расходится с позицией стороны обвинения. Фото: Ирина Плотникова

Заседание суда по этому делу продолжится в пятницу. В планах — заслушать следующих свидетелей и экспертов.