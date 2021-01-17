«В Казани поймут»: как выглядят улицы, проезды и мосты, носящие имя столицы Татарстана

Часть 28-я: Новороссийск

«Реальное время» продолжает фотопроект, приуроченный к 1015-летию столицы Татарстана: как выглядят сейчас улицы Казанские (а также набережные, переулки, бульвары, проезды с этим именем) в городах России, ближнего и дальнего зарубежья. Помогают нам в этом панорамы «Яндекса» и Google. Снежная казанская зима — время, когда особенно хочется солнца и тепла. А поэтому махнем-ка мы с вами в Новороссийск. Здесь в короткой прогулке по переулку Казанскому мы и проведем 28-й выпуск нашего проекта.



В Новороссийске, на теплых берегах Черного моря, улицы Казанской нет. Зато карты услужливо показывают нам Казанский переулок! Он находится в Восточном районе, в микрорайоне Мефодиевка. В свою очередь, история Мефодиевки начинается с 1868—1869 годов, когда пустынный до тех пор северо-запад Цемесской бухты начал в добровольно-принудительном порядке заселяться. И первыми эти земли начали осваивать австро-венгерские чехи, 360 семей которых прибыли в Новороссийск на пароходе из Одессы в 1869 году — «на переселение». И 270 из них начали заселять находившиеся рядом крошечные деревни Кирилловку и Мефодиевку.

В общем, Казанский переулок находится в довольно историческом, но не самом престижном районе Новороссийска. Море тут недалеко — но оно тут везде недалеко. Частные дома здесь скрыты деревьями, рядом есть сквер, неподалеку дом-музей Николая Островского, в шаговой доступности (если хочется подумать о вечном) — историческое Мефодиевское кладбище, а фоном для этого всего служат величественные горы. В общем, район интересный. А теперь прогуляемся и посмотрим, насколько он живописный. Начало переулка скрыто от нас панорамами и «Гугла», и «Яндекса». Где-то там:

А отсюда, с перекрестка с улицей Васенко, к концу переулка открывается потрясающая панорама. Не хочется даже разбирать особенности: просто представляем себе лето, тепло и любуемся на величественную гору где-то там, в конце пути.

Сухое, жаркое лето будто бы плавит асфальт. Облупленные стены вызывают полные ассоциации со слезающей от загара кожей. (На самом деле все, кажется, куда прозаичнее: просто это действительно старый и не самый ухоженный район города).

Зато от этой панорамы все равно веет теплом и солнцем. Но мы недоумеваем. Перед нами Россия, по всем признакам не многоэтажный сектор. Где же профнастил?

Ощущение такое, что на этих фотографиях остро не хватает ослика из «Кавказской пленницы». Уж очень колоритный пейзаж кругом. Профнастила пока не видать — перед нами довольно глухой кирпичный забор и такие же глухие катакомбы за ним: любопытствующему жителю Казани вообще не представляется возможным заглянуть в быт владельцев местной недвижимости.

Где же наш ослик? Пейзаж становится все более и более «разбитым», но поскольку горную панораму видно все лучше, то никаких мрачных ассоциаций: перед нами просто благодатный, красивый юг.

Все довольно серьезно благоустроено — но как-то уж очень много построек на квадратный сантиметр поверхности участка.

Вот такого типа ограждения мы еще не видели. Они характерны для Кавказа — очевидцы рассказывали, что встречали подобные конструкции и в Грузии, и в Армении, и в российских горах: просто сланец, уложенный между опорными конструкциями и скрепленный цементом.

Уютно, солнечно, закрыто.

Кажется, одна часть, изображенная на этом фото, построена лет на 100 раньше своих соседок. Как вы думаете, какая?

Что-то знакомое: «таунхаус по-советски». Жителям левой части, кажется, не чужда античная эстетика. Посмотрите, какие изящные арки они устроили на входе в свою часть этого домика.

Ура, мы нашли его! Он короткий! И он зеленый! Профнастил по-новороссийски выглядит так:

Дальше все становится все более заброшенно — город медленно, но верно приближается к своим границам, дома становятся все более старыми, а местность вокруг — все менее ухоженной (хотя казалось бы).

На этой живописной картинке панорамы заканчиваются. Заканчиваем свою короткую прогулку и мы. Нам было тепло и солнечно, и мы повидали горы. Спасибо, Новороссийск!