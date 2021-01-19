Свое. Родное. От фермера

«Россельхозбанк» предлагает ряд программ поддержки и развития фермерского движения в России

Крестьянско-фермерские хозяйства стали неотъемлемой частью агросектора современной России. По статистике, они обеспечивают 14% всей производимой в России сельскохозяйственной продукции в стоимостном выражении, и ожидается, что их доля будет увеличиваться. Для потребителя это означает, что в его рационе все чаще будут встречаться фермерские продукты. Соответственно, необходимо обеспечить поддержку небольших производителей, создать им условия для производства качественной и здоровой продукции в интересах российского населения. Эту задачу комплексно выполняет «Россельхозбанк».

Потребительские предпочтения меняются — сегодня покупатель ориентируется на состав, регион происхождения, пищевую ценность товара, старается разнообразить ассортимент. Это благоприятные предпосылки для развития, в частности овощеводства и молочного производства. Дополнительный фактор — гибкость малого и среднего бизнеса, что позволяет занимать ниши, которые менее интересны для крупного бизнеса. Совокупность этих причин при сохранении активной поддержки фермеров со стороны государства позволяет прогнозировать укрепление роли небольших сельхозпроизводителей.

Для прямого выхода на потребителя — без посредников и наценок — «Россельхозбанк» разработал платформу «Свое. Родное» (16+). Она позволяет каждому фермеру бесплатно предложить массовой аудитории свою продукцию, рассказать о ней. Таким образом, для фермера это расширение каналов сбыта, для потребителей — увеличение ассортимента продукции.

Но у платформы есть и другая интересная и полезная опция — агротуризм. В России это поистине непаханое поле.

Таким образом, для фермера «Свое. Родное» дает возможность как в реализации продукции, так и в расширении бизнеса за счет туристических услуг.

«Россельхозбанк» разработал платформу «Свое. Родное», которая позволяет каждому фермеру бесплатно предложить массовой аудитории свою продукцию, рассказать о ней. Фото: realnoevremya.ru

На выходные — в деревню!

В отличие от европейских стран, где сельский туризм как направление развивается с середины прошлого века и ежегодно привлекает до 40 млн туристов, в России индустрия отдыха на фермерских хозяйствах пока представлена программами, ориентированными на короткое пребывание на ферме. В их числе — экскурсии, дегустации и мастер-классы по приготовлению фермерских блюд, а также общение с проживающими на ферме животными.

Эксперты «Россельхозбанка» прогнозируют расширение количества и содержания предлагаемых агротуристических программ — в них появятся развлекательные мероприятия, проведение деревенских праздников и обрядов, конкурсов, организация корпоративных мероприятий, активный отдых. Будут появляться более длительные и разнообразные программы, для реализации которых потребуется наличие соответствующих компетенций, организация питания и создание в фермерских хозяйствах инфраструктуры для проживания и развлечения туристов.

«У «Россельхозбанка» уже есть ряд готовых решений. В частности, любой фермер может зарегистрироваться на платформе банка «Свое. Родное» и рассказать, какие туристические услуги он предлагает, — рассказывает директор Татарстанского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Ляля Кудерметова. — Для фермерских хозяйств это станет стимулом для дальнейшего развития, а, может быть, и диверсификации своего хозяйства. Создание полноценного цифрового сервиса для продвижения услуг сельского туризма и поддержки участников рынка будет способствовать развитию агротуризма в России».

По прогнозам «Россельхозбанка», к концу 2021 года количество проданных агротуров через цифровую платформу «Свое. Родное» составит 3,5—4 тысячи.

Включение в орбиту фермерского бизнеса рекреационных услуг окажет прямое влияние на доход аграриев: он на 35—75% будет создаваться именно за счет туризма, а в целом выручка этого направления может возрасти до 55 млрд рублей.

Семена — свои

На днях «Россельхозбанк» запустил крупнейший маркетплейс семян для аграриев и впервые собрал все достижения отечественной селекции на одной цифровой площадке. Более двух тысяч видов семян сельхозкультур представлено в экосистеме для АПК «Свое. Фермерство». Сельхозпроизводители могут найти и сравнить предложения от различных поставщиков и выбрать оптимальный вариант для своего хозяйства от лидеров рынка к будущему сезону. А сервис «умного» подбора семян, представленный на платформе, даст рекомендации исходя из региона возделывания и направления использования культуры. В каждой категории представлены десятки сортов и сотни наименований.

Семена на маркетплейсе «Свое. Фермерство» разместили не только крупнейшие поставщики, но и ведущие отечественные научно-исследовательские институты и центры. Уже сегодня пользователям доступны селекционные семена картофеля, сои, сахарной свеклы, зерновых, зернобобовых, трав, масличных и других культур. Совсем скоро на платформе появятся сервисы на основе услуг, предоставляемых научными учреждениями: лабораторные анализы и исследования почвы и урожаев, консультационные услуги по выращиванию культур, составление технической документации, обучающие программы.

Оформить заказ семян или услуг от научно-исследовательских институтов и центров, как и любой другой продукции на маркетплейсе, пользователи экосистемы могут в один клик, а удобный сервис сравнения товаров от различных поставщиков поможет покупателю сделать оптимальный выбор. Пользователи экосистемы смогут получать информацию о новых селекционных разработках в удобном цифровом формате, выбирать и покупать товары от российской аграрной науки в рамках одной площадки.

На днях «Россельхозбанк» запустил крупнейший маркетплейс семян для аграриев и впервые собрал все достижения отечественной селекции на одной цифровой площадке. Фото: r-storona.ru

Готовимся к посевной

Поддержка фермеров — одна из важнейших задач «Россельхозбанка». В рамках специально разработанного продукта для производителей и переработчиков сельхозпродукции «Микро АПК» Банк кредитует проведение сезонных работ и пополнение оборотных средств. Решение об открытии кредитной линии принимается от трех рабочих дней и на основании минимального пакета документов. Индивидуальные предприниматели и главы крестьянских (фермерских) хозяйств могут взять средства до 5 млн рублей на срок до 1 года по льготной ставке до 5% годовых.

По условиям банковского продукта клиентам необходимо иметь открытый расчетный счет в Банке. Заемщики получат возможность выбрать схему погашения кредита либо ежемесячным дифференцированным платежом, либо по индивидуальному графику.

Также возможно оформить на упрощенных условиях кредит фермерам — членам АККОР на сумму до 5 млн рублей по льготной ставке в 4,5% годовых в рамках программы по льготному кредитованию крестьянских (фермерских) хозяйств — членов Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) в «Россельхозбанке». Для участия требуется ходатайство АККОР.

Хотите стать фермером?

«Россельхозбанк» разработал еще одну программу поддержки фермерства. В январе в Татарстане стартует конкурсный отбор для участия в обучающем проекте «Школа фермера». Программу поддерживает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, реализуется она на базе Казанского государственного аграрного университета.

«Россельхозбанк» подготовил программу теоретического и практического обучения построению эффективного фермерского бизнеса «с нуля», а также повышения квалификации для уже начавших свое дело предпринимателей. Программа успешно апробирована в Ставропольском крае, Башкортостане, Новосибирской и Московской областях.

«Благодаря проекту «Школа фермера» в Республике Татарстан будут созданы не только новые рабочие места, но и появятся новые бренды качественной фермерской продукции, востребованной на местном рынке, — отмечает Ляля Кудерметова. — Проект «Школа фермера» ориентирован на содействие созданию новых финансово устойчивых и рентабельных фермерских хозяйств, повышение эффективности уже действующих, развитие и продвижение лучших практик ведения бизнеса в АПК. Курс синхронизирован с Программой по продвижению региональных брендов Минсельхоза, и мы будем обучать наших студентов работе по направлениям «молочно-мясное скотоводство», «птицеводство», которые наиболее перспективны и востребованы в Татарстане».

Для участия в отборе необходимо в срок с 12 по 27 января 2021 года подготовить презентацию или видеоролик по направлению «Молочно-мясное скотоводство» или «Птицеводство» и вместе с заполненной заявкой прислать на электронную почту: sh.fermer_rt@mail.ru

От каждого участника на конкурс может быть представлен только один проект. Конкурсные материалы будут рассмотрены на заседаниях экспертного жюри. Победители конкурса получат сертификаты на бесплатное обучение по 252-часовой программе профессиональной переподготовки «Агробизнес фермерского хозяйства» с выдачей диплома установленного образца для получения грантовой поддержки.

Предусмотрено также прохождение стажировки на ведущих предприятиях агропромышленного комплекса и в лучших фермерских хозяйствах Татарстана, меры по дальнейшему сопровождению и поддержке участников программы. Начало обучения запланировано на 24 февраля 2021 года.