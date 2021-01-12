У Инцинь: «Китайско-российские отношения выдержат любые испытания: настоящее золото огня не боится»

О чем договорились Владимир Путин и Си Цзиньпин?

Фото: Максим Платонов

«России нужен Китай, Китаю нужна Россия, а миру нужно крепкое сотрудничество между Китаем и Россией», — отмечает генеральный консул КНР в Казани У Инцинь, комментируя итоги переговоров между президентом России Владимиром Путиным и председателем Китая Си Цзиньпином. Учитывая непростую эпидемиологическую обстановку в условиях COVID-19, лидеры двух стран на этот раз предпочли обсудить вопросы двусторонних отношений в телефонном формате. Китайский генконсул в очередной авторской колонке, написанной для «Реального времени», анализирует беседу глав двух государств.

В преддверии нового, 2021 года председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и президент Российской Федерации Владимир Путин провели ключевой телефонный разговор. Это был пятый за год звонок двух старых друзей. Такая частая «телефонная дипломатия» не только отражает особую ситуацию в мире в этом году, но также подчеркивает глубину и особенность китайско-российских отношений.

Что происходит в мире?

В самом начале разговора председатель КНР Си Цзиньпин отметил: «2020 год стал необычным для Китая, России и мира. Пандемия коронавируса представляет собой беспрецедентный вызов безопасности человеческой жизни, нанесла тяжелейший удар по глобальной экономике, мир вступил в эпоху нестабильности и перемен».

В чрезвычайно необычном 2020 году многие страны боролись с беспорядками, и мир должен искать выход. Пока мы осознаем эту общую тенденцию, мы можем следовать ей и управлять ею.

Как обстоят дела в китайско-российских отношениях?

Председатель КНР Си Цзиньпин воспользовался известной китайской поговоркой: «Настоящее золото огня не боится». «В час испытаний стали особенно очевидными уникальный характер и особенная ценность китайско-российских отношений. Обе стороны наблюдали [за ситуацией] и помогали друг другу, вместе преодолевали трудности и продолжали твердо поддерживать друг друга по вопросам, касающимся основных взаимных интересов, что свидетельствует о высоком уровне взаимного доверия и дружбы между двумя странами».

Действительно, в 2020 году Китай и Россия помогали друг другу и вместе преодолевали трудности.

Россия стала первой страной, направившей в Китай группу экспертов по профилактике эпидемий;

Россия щедро пожертвовала Китаю противоэпидемические материалы;

Китай — страна, которая оказывает России сильнейшую противоэпидемическую материальную поддержку, а также направила в Россию группу специалистов для оказания помощи в борьбе с распространением коронавируса;

Вопреки общим тенденциям объем китайско-российской торговли вырос в первом квартале этого года, а темпы роста импорта Китая из России заняли первое место среди основных торговых партнеров Китая;

Перед лицом необоснованных нападок и клеветы со стороны отдельных стран Китай и Россия поддерживают друг друга и выступают против «политического вируса».

Президент РФ Владимир Путин во время разговора подчеркнул, что, несмотря на влияние пандемии коронавируса в этом году, российско-китайские отношения развиваются стабильно. При этом обе стороны поддерживают друг друга в борьбе с пандемией, и сотрудничество в таких областях, как экономика и торговля, энергетика, наука и техника, постоянно продвигается вперед.

Эпидемия не повлияла на развитие китайско-российских отношений, и сотрудничество продолжает развиваться.

Заявления для прессы по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. 11 сентября 2018 года. Фото: kremlin.ru

Празднование 20-летия подписания «Китайско-российского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве»

Председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что идея вечно прочной дружбы и принцип нового типа международных отношений, установленных в китайско-российском договоре о добрососедстве и дружественном сотрудничестве, представляют собой большое новшество в истории международных отношений, и их сильная жизнеспособность и образцовое влияние будут и впредь проявляться в нынешней международной ситуации.

Владимир Путин подчеркнул, что в следующем году стороны будут совместно отмечать 20-летие подписания «Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем», что является важной вехой в истории российско-китайских отношений.

Кстати, этот договор Владимир Путин подписал в первый год своего президентства. И эти 20 лет прошли незаметно. Это действительно важная веха. Без этого документа китайско-российские отношения не достигли бы нынешнего высокого уровня. Однако лидеры двух стран думают наперед. Они понимают, что этот документ имеет сильную жизнеспособность и образцовое влияние, особенно в нынешней международной ситуации он имеет еще более глубокий смысл.

Что будут делать Китай и Россия в наступившем году?

В 2021 году обе стороны обязательно будут торжественно отмечать юбилей подписания важного документа.

Председатель КНР Си Цзиньпин сказал: «Обе стороны должны воспользоваться возможностью празднования 20-летия подписания договора в следующем году как возможностью развивать двустороннее сотрудничество в еще более широких рамках, в еще большем числе областей, с еще большей глубиной».

Президент РФ Владимир Путин также пообещал, что Россия неуклонно стремится к продвижению на высоком уровне развития российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Владимир Путин сообщил, что готов и дальше вместе с председателем КНР Си Цзиньпинем играть стратегическую ведущую роль, чтобы в новом году российско-китайские отношения получили новое развитие.

Мы глубоко уверены, что в 2021 году китайско-российские отношения станут еще более впечатляющими.

Фото: kremlin.ru

Высокая частота употребления слова «стратегический»

Например, лидеры двух стран подчеркнули:

обе стороны должны усилить «стратегическое сопряжение»;

укреплять «стратегическое взаимодействие»;

вместе играть «стратегическую ведущую» роль;

сохранять тесную «стратегическую координацию и сотрудничество» в международных делах;

поддерживать глобальную «стратегическую стабильность».

Почему так часто употребляется слово «стратегический»? Стратегия — это долгосрочный план и великая цель. Сражение в течение короткого периода времени может быть достигнуто с помощью тактики, а чтобы добиться великой цели — нужна стратегия!

Мы помним, что во время телефонного разговора в мае 2020 года лидеры двух стран также подчеркнули, что «Китай и Россия, являясь основными странами-победительницами во Второй мировой войне и постоянными членами СБ ООН, несут особую миссию по поддержанию глобального мира и безопасности, а также в содействии прогрессу и развитию человечества».

Китайско-российские отношения — это отношения стратегического характера с особой миссией.

Поздравление с Новым годом

Поскольку это был телефонный разговор старых друзей в преддверии Нового года, то главы двух государств тепло поздравили друг друга с наступающими новогодними праздниками и пожелали китайскому и российскому народам счастливого Нового года.

Фото: kremlin.ru

Китайско-российские отношения обладают мощной внутренней движущей силой

Си Цзиньпин заявил, что китайско-российские отношения обладают мощной внутренней движущей силой и собственной ценностью, на них не влияют изменения международной ситуации и никакие другие факторы. Укрепление стратегического взаимодействия между Китаем и Россией может эффективно противостоять любым попыткам подавить и разделить две страны и создать прочный барьер для поддержания международной беспристрастности и справедливости.

Смысл на самом деле очень ясен: некоторые силы всегда вынашивают планы, чтобы разрушить российско-китайские отношения. Но укрепление стратегического сотрудничества между Китаем и Россией может эффективно противостоять любым попыткам подавления и разделения двух стран.

Это подтвердил и президент Российской Федерации Владимир Путин. Он сказал, что Россия готова сотрудничать с Китаем, чтобы продолжать твердо поддерживать друг друга по вопросам, затрагивающим ключевые интересы друг друга, вести более тесную стратегическую координацию и сотрудничество в международных делах и вносить свой вклад в поддержание стратегической стабильности в глобальном масштабе.

Китай и Россия твердо поддерживают друг друга по ключевым вопросам, касающимся взаимных жизненно важных интересов. Поддержка в данном случае взаимная и твердая.

Недавно во время выступления на заседании дискуссионного форума «Валдай» китайский профессор задал Владимиру Путину прямой вопрос: а можно ли вообразить военный союз Китая и России?

Владимир Путин ответил довольно просто: «Наши отношения достигли такой степени взаимодействия и доверия, что мы в этом не нуждаемся, но теоретически вполне можно себе такое представить. Как это будет развиваться дальше — жизнь покажет. Но перед собой такой задачи сейчас не ставим. Но в принципе и исключать этого не собираемся. Поэтому посмотрим».

Это прозвучало очень многозначительно.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь подчеркнул, что нет предела развитию традиционной дружбы между Китаем и Россией и нет запретной зоны для расширения сотрудничества.

Один в поле не воин. Мир еще не видел таких больших перемен за столетие. России нужен Китай, Китаю нужна Россия, а миру нужно крепкое сотрудничество между Китаем и Россией, а также нужно отстаивание справедливости со стороны двух стран.



Все-таки китайско-российские отношения необычны, теперь на плечи двух держав возложена особая миссия!