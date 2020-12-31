Россияне прервали 14-летнюю серию молодежной сборной Швеции

Помогла победа нашей сборной со счетом 4:3

Российская хоккейная молодежка прервала серию из 54 побед на групповых этапах, начатую сборной Швеции на МЧМ 31 декабря 2006 года. Благодаря этому россияне получат в четвертьфинале соперника из дуэта Германия (что более вероятно) — Словакия. Подробности победы — в репортаже «Реального времени».

Во избежание ЧЕХарды



Проигрыш чехам во втором матче группового турнира серьезно осложнил нашей сборной выступление в четвертьфинале. С другой стороны, матчи с Чехией для россиян напоминают брошенные грабли, которые если не бьют по лбу, то хотя бы серьезно настораживают. Так, ранее одинаковый счет 2:1 в нашу пользу случился в 2012, 2015 и 2018 годах. Помимо него, было три проигрыша в 2014, 2017 и 2019-м. А последний раз Россия «выносила» Чехию в 2011-м — 8:3, став в итоге чемпионом того турнира в Канаде.

С третьей стороны, проигрыш не выглядел смертельным, поскольку нам надо было побеждать с любым счетом Швецию, чтобы гарантировать себе второе место и выходить в четвертьфинале на Германию. В то же время проигрыш скандинавам приводил к тому, что мы в очередной раз оказывались полностью зависимы от итогов оставшихся матчей. Россию, как бесприданницу Ларису Дмитриевну, практически разыгрывала бы в орлянку пара Канада — Финляндия, проигравший в которой сыграл бы с нами.

Швеция пугала какой-то невероятной серией побед на групповых этапах, достигшей 54 матчей. Тем не менее россияне со стартовым свистком бросились на оборонительные редуты соперника, как триста с небольшим лет назад. «Ура, мы ломим, гнутся шведы» — можно было сказать по итогам стартовой части первого периода, когда успели забить гол, не засчитанный арбитрами, а затем забросить шайбу так, что придраться было попросту невозможно. Егор Афанасьев замкнул передачу Михаила Абрамова, переведя шайбу в пустой угол, и это выглядело логичным итогом старта матча.

Но шведы отыгрались тогда, когда ситуация на льду к этому не располагала. Потеря концентрации привела к тому, что никто не уследил за Арвидом Костмаром, оставшимся на пятачке в одиночестве — 1:1. К счастью для россиян они успели получить численное преимущество перед перерывом и забили гол в раздевалку, реализовав блестящую трехходовку Хуснутдинов — Подколзин — Амиров. Родион опять же забрасывал в пустой угол ворот, хотя перед этим попал в клюшку шведского голкипера. Но от нее шайба отскочила в ворота.

В этой комбинации стоит отметить первый пас питерского армейца Марата Хуснутдинова. Он воспитанник московской частной школы «Белые медведи», давшей трех игроков нынешнему составу сборной (кроме него — Даниила Кузьмина из ЦСКА и нынешнего «барса» Илью Сафонова), а восемью годами ранее другое трио — Никиту Гусева, Никиту Кучерова и Илью Ожиганова. Все воспитанники одного из лучших и самых неоднозначных детских тренеров страны Геннадия Курдина.

Удаления Князева сломали игру во втором периоде



Нежелательная перспектива прервать свою серию побед заставила шведов броситься в атаку с середины второго периода, и тут стоит отметить уверенные действия голкипера россиян Ярослава Аскарова.

Вообще, руководителя Федерации хоккея России Владислава Третьяка модно ругать как одного из представителей власти, забывая при этом, что нынешнее изобилие сильных вратарей в стране стало возможным после изменения регламента, инициированного как раз Третьяком. Кстати, двое из трех голкиперов сборной — Артур Ахтямов и Всеволод Скотников — воспитанники школы «Ак Барса», не самого, как считалось, удачного 2001 года рождения. Как и защитник Артемий Князев.

«Барсов» Князева и Сафонова практически не было видно в начале матча, зато несколько раз прозвучала фамилия Максима Грошева, воспитанника Агрыза и Нижнекамска, недавно перебравшегося в Питер. Россия строила игру от нападения, но в начале второй 20-минутки показала, что и в обороне у нас все нормально. Тем самым порадовав виртуальных болельщиков, которые возникали на экранах телевизоров и видеотабло под сводами эдмонтонского дворца спорта после забитых голов. Кстати, в числе «ранних пташек» оказался и экс-форвард «Ак Барса» и «Нефтехимика» Николай Лемтюгов.

Князев мог стать автором третьего гола, но после его броска шайба угодила в штангу. И, увы, в продолжение этого момента мы ненадолго потеряли защитника Семена Чистякова, в лицо которого один из шведов ударил клюшкой. Это было не более чем несчастный случай (правда, с кровотечением), после чего на площадку вышел седьмой защитник Даниил Чайка.

После броска Князева мог забивать Грошев, но его выход один на один с голкипером закончился попаданием шайбы в плечо шведскому голкиперу. Увы, затем Князев дважды становился виновником удалений, хотя оба раза выглядели оправданными. Отбившись, наши никак не могли перехватить инициативу, и игровое преимущество шведов все-таки привело к взятию ворот. С одной стороны, гол после броска из-за ворот и рикошета получился нелепым, но по сценарию второго периода он назревал — 2:2.

Чистяков вернулся на лед и выбросил шайбу за борт в момент, когда наша сборная и так играла в меньшинстве. Судьи этот момент не увидели, как и задержку клюшки Абрамова Костмаром, а вот отмашку Михаила клюшкой по лицу скандинава увидели и оставили нашу сборную в меньшинстве на начало третьего периода. Увы, эпидемия ненужных удалений, охватившая нашу молодежку в прошлом году и пришедшаяся на выигранный полуфинал со шведами и проигранный финал с Канадой, пока еще не излечена до конца. Несмотря на то, что прошлогодний главный тренер Валерий Брагин передал бразды правления своему тогдашнему помощнику Игорю Ларионову.

Ставка на опыт Ларионова?



Кстати, перед матчем можно было понадеяться на огромный игровой и жизненный опыт 60-летнего Ларионова, который ровно в два раза старше своего визави Джоэла Реннмарка, в 30 лет получившего право тренировать сборную Швеции из-за положительного ковид-теста у старшего коллеги Томаса Монтена. Но в большинстве своем наставления нашим игрокам давал Сергей Голубович, второй наставник сборной.

Потеряв перед игрой из-за травмы Чинахова, Ларионов не имел возможности тасовать состав, но мог попробовать перекроить звенья. Поскольку поражение, пусть даже и в овертайме, могло опрокинуть нашу команду на «токсичное» третье место. Что касается шведов, то их потенциальное первое место с перспективой выхода на податливых, как пластилин, словаков, все равно зависело от последнего матча в группе с США. Поэтому можно было бы предполагать более активную игру россиян в третьей двадцатиминутке. И наши хоккеисты оправдали эти прогнозы, реализовав большинство, второе из трех в матче, — Кирилл Кирсанов вывел россиян вперед.

К слову, следует отметить, что основу нынешних составов России и Швеции составляют те, кто встречался полтора года назад в финале юниорского чемпионата мира, и тогда шведы оказались сильнее в овертайме — 4:3. Правда, из того состава Ларионов сохранил только 11 человек, из них двух вратарей Аскарова и Скотникова. У шведов же в строю 13 игроков, а один из бывших юниоров «Тре Крунур» Никола Пашич, этнический серб, ожидается в сборной Сербии, как уже произошло с братьями Пушацами, переехавшими из Швеции в «Войводину» из Нови-Сада. Видимо, в скором будущем мировой хоккей может ожидать очередная перегруппировка сил, в том числе за счет процесса натурализации.

За две минуты до конца основного времени шведы поменяли вратаря на шестого полевого и реализовали рукотворное большинство очередной необязательной шайбой. Бросок от синей линии нашел ногу шведского нападающего, от которой игровой снаряд юркнул в ворота. Поскольку это был рикошет, а не прямое движение ноги, то нашим хоккеистам оставалось скорбеть в овертайме — 3:3. Но после двух нелепых шайб в свои ворота нашим, даже по теории вероятности, должно было повезти, и удача улыбнулась на исходе добавленного времени. Точнее, всю ситуацию россияне подготовили сами, заработав удаление, и за пять секунд до сирены Хуснутдинов добил шайбу в ворота шведского вратаря — 4:3. Есть реванш за поражение по юниорам, правда, не в финале. Зато пал «вечный» рекорд молодежной сборной Швеции.

У нашей команды остается еще призрачный шанс на первое место в группе, если американцы, также в овертайме, обыграют скандинавов. Но, скорее всего, этого не случится, и уже сейчас тренерскому штабу необходимо настраиваться на поединок с Германией.

