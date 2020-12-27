Анна Щербакова вступила в клуб трехкратных чемпионов страны

Зрители увидели также возвращение Тарасовой и Морозова на первое место

В Челябинске завершился чемпионат России по фигурному катанию — последний спортивный старт года. Выступление одиночниц было похоже на восклицательный знак турнира, героиней которого стала Анна Щербакова. Она, как чуть ранее Михаил Коляда и пара Тарасова — Морозов, стала трехкратной чемпионкой России. Подробности — в материале «Реального времени».

Непобедимая группа Этери Тутберидзе



Перед произвольной программой одиночниц были опасения, что Анна Щербакова не сможет докатать программу, поскольку еще не набрала идеальную форму после болезни. А Елизавета Туктамышева, якобы, вообще могла сняться. В итоге первая набрала рекордную сумму, с которой могла бы финишировать на третьем месте нынешнего чемпионата среди мужчин, настолько заоблачной была сумма набранных ею баллов. Почти так же высоко — на четвертое место — забралась бы в мужском зачете и Камила Валиева. Следующие ученицы группы Этери Тутберидзе Дарья Усачева и Майя Хромых (четвертое и пятое места) также расположись рядышком, будучи разделенными только Александрой Трусовой, завоевавшей бронзовую медаль.

Щербакова набрала рекордную сумму, с которой могла бы финишировать на третьем месте нынешнего чемпионата среди мужчин. Фото: fsrussia.ru

А вторая билась не на жизнь, а за потенциальную путевку на чемпионат мира. Поскольку только Щербакова и Трусова катаются по взрослым, а Валиева, Усачева и Хромых пока еще юниорки. Но Елизавета Нугуманова выдала «прокат всей жизни» и на 38 сотых обошла императрицу Елизавету. Что, по идее, дает Нугумановой шанс на место в сборной, хотя там еще есть в запасе Алена Косторная. Поэтому есть вариант, что федерация фигурного катания в очередной раз возвысит статус финала Кубка России до отборочного на ЧМ, что, кстати, было бы справедливо, поскольку этапы нынешнего года были как никогда звездными, и было бы странно проводить финал без сильнейших спортсменок. Тем более что два следующих месяца будет вынужденный простой из-за отмены всего международного календаря. А вот любителям фигурного катания можно будет посмотреть чемпионат Японии, проходивший одновременно с российским, и в середине января глянуть на первенство США.

Елизавета Туктамышева билась за потенциальную путевку на чемпионат мира. Фото: fsrussia.ru

Кстати, третья победа Щербаковой на ЧР стала шестой подряд для учениц группы Тутберидзе — ранее дважды побеждала Евгения Медведева и один раз Алина Загитова. Последняя победа «извне» приходится на 2014-й, когда победила ученица Инны Гончаренко Елена Радионова.

И пусть весь мир подождет?

Перед чемпионатом России в интернете всплыла любопытная история о том, что рейсовый самолет Москва — Челябинск задержали на 2,5 часа, как утверждают, из-за опоздания группы Этери Тутберидзе. Очевидцы писали, что они дожидались вылета ровно до того момента, как в аэропорту появились фигуристки во главе со своей наставницей.

Если это правда, то это, конечно же, ни в какие ворота. Поскольку нет таких «ворот», из-за которых большинство должно претерпевать неудобства из-за меньшинства, кем бы оно ни было. Автор, будучи в молодости проводником поезда в строительном отряде, до сих пор помнит историю, когда тогдашний мэр задержал отправку фирменного поезда «Татарстан», на который не успевал. И это выглядело дико, поскольку не только в бане, но и в транспорте, все равны. И проблемы Тутберидзе, если, опять же, все было реально так, как описывается, не должны решаться за счет остальных пассажиров. Как не решал их Евгений Плющенко, который задержался в Казани после этапа Кубка России, перепутав вокзалы. Ничего страшного, снял гостиницу, проведя дополнительный день в столице Татарстана. Как никогда не решала их Елизавета Туктамышева, о постоянных опозданиях на транспорт которой рассказала в недавнем интервью ее подруга Бетина Попова. Не должна возникать ситуация, в которой кто-то «равнее» в обществе «равных».

И если уж касаться негатива, не хотелось писать об этом внутреннем деле спортсменов, но известно, что в фигурном катании есть тема переманивания, и это касается не только Плющенко и Ко. Один известный тренер рассказывал автору репортажа о подобных звонках в адрес его учеников. Причем у него они были единственными на тот момент, а у маститого тренера уже занималась целая команда. Вот и в отношении нынешних учеников Тамары Москвиной — Бойковой и Козловского и новичков Мишиной и Галлямова — начинает складываться впечатление, что они своей конкуренцией съедают друг друга. Почти так же, как это делали 35 лет назад конкуренты из одной тренерской группы Валова и Васильев, а также Селезнева и Макаров, когда дело закончилось дракой у мужчин.

26-летняя Евгения Тарасова и 28-летний Владимир Морозов смотрятся настоящими ветеранами на фоне молодых конкурентов. Фото: fsrussia.ru

Уважение чемпионам, респект вице-чемпионам…

После скоропостижного завершения карьер Столбовой и Климова, Забияко и Энберт, Астаховой и Рогонова 26-летняя Евгения Тарасова и 28-летний Владимир Морозов смотрятся настоящими ветеранами на фоне молодых конкурентов. 31-летний Александр Энберт сейчас рассекает на «Ледниковом периоде», создав с актрисой Ольгой Кузьминой, пожалуй, самую популярную пару нынешнего сезона. 30-летний Климов подался в тренеры и уезжает из Челябинска в Краснодар с седьмым местом дебютантки Карины Акоповой и достаточно опытного Никиты Володина. А Тарасова и Морозов продолжают бороться уже с юной порослью, самым опытным среди которых является 21-летний Дмитрий Козловский, выступавший по детям под фамилией Нехвядович.

С ним и его партнершей Александрой Бойковой молодые «ветераны» и вышли бороться за первое место, катая под практически непрекращающиеся аплодисменты трибун. После окончания произвольной можно было говорить об ошибках, падениях Евгении после прыжка и выброса, но окончание программы многие зрители встретили, аплодируя стоя. Первое место — и слова про «в очередь», которые когда-то где-то выкрикнул один молодой человек, относятся, прежде всего, к молодежи, наступающей на пятки.

Кстати, любопытно, что появление Сергея Воронова в тренерской группе Тарасовой и Морозова как-то уравновесило внимание в группе, где Траньков больше общался с Морозовым. Как тепло и долго разговаривал Воронов с Евгенией после их проката, еще не зная оценок…

И браво Бойковой с Козловским, которые первыми поздравили победителей, а Дмитрий еще и как рефери на ринге поднял руку рыдающей от нахлынувших эмоций Тарасовой. Вот так можно встречать победу конкурентов, а не «гнуть пальцы» в КИКе.

Окончание программы Тарасовой — Морозова многие зрители встретили, аплодируя стоя, и — первое место. Фото: fsrussia.ru

… и браво челябинской публике!

Ясмина Кадырова не удержалась на ногах после выброса, да и на втором выбросе сделала степ-аут, поставив ногу, но уже сейчас ее тандем с Иваном Бальченко стал шестым в России. И это учитывая тот факт, что паре меньше года от роду.

«Ты держись, а потом я тебя прибью», — то ли подбодрила, то ли пригрозила тренер Алине Плешковой, катавшейся с Романом Пепелевым, но раньше пару «прибили» судьи, отпустив их даже под Юлию Артемьеву и Дмитрия Назарычева, которые выгрызли себе право находиться выше конкурентов и финишировали на восьмом месте. Выше Пепелева и Плешковой, бывших пятыми на прошлогоднем чемпионате страны и которых они сейчас обошли на лезвие конька, 12 сотых балла.

К сожалению, Диана Мухаметзянова и Игорь Миронов откатали свою произвольную так, что у судей не возникло сомнений, кого оставить на последнем, 11-м месте. Наошибались вдоволь, причем обоюдно. Хотя специалисты объясняют это проблемами роста, не метафорического, а реального роста 17-летней Дианы.

Кстати, затрагивая тему интернет-войн, нельзя в очередной раз не отметить теплоту публики, собравшейся на трибунах. Челябинск не был представлен на этом чемпионате России, хотя ранее одиночник Жан Буш (в детстве Девинский), парник Максим Селькин, выступавший с Татьяной Лыйровой за Пермь в группе Валентины и Валерия Тюковых, представляли уральский город на чемпионатах России. Что, кстати, удивительно, поскольку Челябинск «насквозь» хоккейный город, с целой россыпью сильных школ по этому виду спорта, забирающему мальчиков у фигурного катания еще на раннем этапе. На что, кстати, частенько сетуют в Казани, где выросло очень много девушек, но мальчики уходят в хоккей, даже если начинают фигуристами.

Браво челябинской публике! Фото: sports.ru

Бывало хуже. И это пройдет

Поскольку ранее чемпионат страны выполнял еще и задачу отбора сборников на чемпионат Европы, первенство мира среди юниоров, а в этом году еще и на Универсиаду, то нынешний старт представляется фантомным. Если это отбор, то максимум на мартовский чемпионат мира в Стокгольме. И неизвестно, состоится ли в апреле командный чемпионат мира в Осаке. Универсиада в Швейцарии перенесена с зимы 2021-го на конец года, и по срокам может совпасть уже с чемпионатом России следующего года. Который, в свою очередь, уже будет носить статус отборочного к Олимпийским играм в Пекине.

Тем не менее ничего страшного. Случались в истории мирового фигурного катания истории гораздо хуже, но надо смотреть, чем они заканчивались… Сборная США разбилась в 1961-м, но федерация пригласила вместо погибших тренеров новых, и мир узнал великого в будущем итальянца Карло Фасси. ЧМ-2011 года перенесли в пространстве и времени, в итоге россиянин Артур Гачинский стал бронзовым призером первый и последний раз в жизни. Наталья Забияко, партнерша россиянина Александра Забоева, не получившего гражданство Эстонии, плюнула на родную федерацию и стала серебряным призером Олимпиады в составе сборной России. Азиаты Юдзуру Ханю и Хань Ян, страшно столкнувшись в раскатке, позволили Максиму Ковтуну выиграть свой единственный в карьере этап Гран-при. Американка Мирай Нагасу, не попав на Олимпиаду в Сочи из-за вытеснившей ее из сборной Эшли Вагнер, продержалась в спорте еще 4 года и все-таки поехала на Игры в Пхенчхан, в то время как Вагнер бесновалась у телевизора. Александра Степанова и Иван Букин, отстраненные от той же Олимпиады, только что стали чемпионами России впервые в своей карьере. Иногда кризисы позволяют находить новые пути развития.

