Новое для бизнеса в 2021 году: снижение налогов IT-компаний, маркировка промтоваров и новый МРОТ
Каких предпринимателей ждут послабления, а кому еще больше «закрутят гайки»
Наступающий 2021 год несет с собой немало законодательных изменений, начиная с правил игры для целого ряда бизнес-направлений и заканчивая вопросами, которые актуальны для каждого. «Реальное время» подготовило краткий обзор нововведений.
- Цифровые коды для промышленных товаров и ювелирных изделий
С 1 января согласно постановлению правительства станет невозможной продажа товаров легкой промышленности без специальных цифровых кодов. Обязательной маркировке подлежат изделия из натуральной кожи или кожзаменителя, трикотажные вещи машинного или ручного вязания, пальто, куртки, ветровки, постельное и столовое белье и так далее.
Также обязательной становится маркировка для ювелирных изделий, а еще через полгода продажу ценностей без нее вообще запретят.
- Чек без чаевых в ресторане и круглосуточный ресепшн в гостинице
Российским ресторанам и кафе запретят добавлять в заказ любые платежи, не касающиеся стоимости заказанных блюд и выбранных услуг. Кроме того, с 2021 года эти заведения общепита должны информировать гостей о перечне услуг и условиях их предоставления, наименовании блюд, способах их приготовления и ингредиентах, а также сообщать о пищевой ценности и весе порций.
Каждый отель должен будет иметь свидетельство о присвоении ему определенной категории, а в гостиницах, имеющих более 50 номеров, круглосуточно работать ресепшн. Вводятся новые правила и для заселения в гостиницы несовершеннолетних. Без присутствия законных представителей (родителей, усыновителей или опекунов), понадобится показать нотариальное согласие, оформленное одним из них. При этом дети до 14 лет должны быть с сопровождающим.
- IT-компании станут платить меньше налогов, а состоятельные граждане — больше
Вступает в действие закон о налоговом маневре в IT-отрасли, предполагающий бессрочное снижение налога на прибыль с 20 до 3 процентов (для бизнеса, у которого 90 процентов доходов поступают от продажи программного обеспечения (ПО) и услуг по его разработке и внедрению). Страховые взносы также уменьшатся с 14 до 7,6 процента. Документ также отменяет нулевой НДС на продажу ПО.
С 13 до 15 процентов вырастут ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для тех, кто зарабатывает больше 5 млн рублей в год.
С начала 2021 года владельцы сайтов, пользователи которых могут общаться друг с другом, обязаны уведомить об этом государство. И «реестр организаторов распространения информации в интернете» будет выложен в общем доступе.
- Подорожают сигареты-алкоголь и услуги ЖКХ
Акциз на папиросы и сигареты в 2021 году вырастет до 20 процентов и составит до 2359 рублей за тысячу штук, на вейпы и электронные сигареты — до 60 рублей за штуку. Средняя пачка сигарет подорожает на 20 рублей (будет стоить около 140 рублей).
Новые акцизы на алкоголь увеличатся на 4 процента (в пределах инфляции). Однако с начала 2021 года все реализуемое в России спиртное — как импортное, так и произведенное внутри страны — будет продаваться с федеральными специальными марками «Гознака».
Цены на услуги ЖКХ в 2021 году в среднем вырастут более чем на четыре процента. В то же время с 1 января прекращает действовать мораторий на штрафы и отключение услуг ЖКХ за неуплату.
- «Удаленка» в законе и новый МРОТ
С нового года начнет действовать Закон об удаленной работе. Кроме того, меняется методика расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума. В результате МРОТ вырастет на 5,5 процента и достигнет 12 792 рублей. Прожиточный минимум будет равняться 44,2 процента от медианного дохода за прошлый год: 11 653 рубля (рост на 3,7 процента) и для разных категорий населения будет различным.
Тем, кто впервые устроится на работу после 1 января 2021 года, будут заводить исключительно электронные трудовые книжки.
- Чиновников станет на 5-10 процентов меньше, а женских профессий в 4,5 раза больше
В центральном аппарате федеральных министерств и ведомств к 1 апреля сократят 5 процентов сотрудников, в территориальных органах — 10 процентов. Кроме того, начнут действовать лимиты минимальной численности сотрудников подразделений министерств.
Начинает действовать приказ Минтруда, согласно которому перечень запрещенных для женщин профессий сократится с более чем 450 до 100.
- Массовая вакцинация от COVID-19 и новая классификация аптек
В России начнется массовая (добровольная и бесплатная) вакцинация от коронавируса.
Аптеки разделят на самостоятельные и являющиеся структурным подразделением медицинской организации.
Автомобилисты смогут комплектовать автомобильные аптечки самостоятельно, но еще 3 года можно пользоваться готовыми, собранными до конца 2020 года.
- Вырастут материнский капитал и пенсии
В 2021 году на 3,7 процента будет проиндексирован материнский капитал. Выплату на первого ребенка поднимут с 466 617 до 483 882 рублей, на второго — с 616 617 до 639 432 рублей.
С 1 января на 6,3 процента увеличат и страховые пенсии неработающим пенсионерам. Средняя сумма выплат достигнет 17 444 рублей. То есть пенсия в среднем увеличится на тысячу рублей.
Начиная с 2021 года Пенсионный фонд (ПФР) обяжут раз в 3 года уведомлять россиян старше 45 лет о размере будущей пенсии. Сообщения будут поступать автоматически на портале «Госуслуги» и в личном кабинете на сайте ПФР.
- Запретят костры во дворах и кладовки на цокольных этажах
Согласно новым правилам противопожарного режима (вступают в силу с 1 января 2021 года) нельзя разводить костры на территориях частных домовладений в населенных пунктах (приготовление шашлыка на мангале под запрет не попадает). Также запрещено устраивать свалки горючих отходов на прилегающих к домам территориях.
А жильцам многоквартирных домов запретят хранить личные вещи не только на чердаках, но и на цокольных этажах. Также в многоквартирных домах запретят эксплуатацию неисправных газовых приборов без прохождения техобслуживания. Кроме того, с 2021 года запрещено оставлять на балконах без присмотра свечи и непотушенные сигареты. А решетки на окнах подвалов по новым правилам должны открываться.
- Контрсанкции продлятся как минимум до конца 2021 года
Контрсанкции против западных стран, согласно которым в Россию запрещено ввозить многие виды продуктов питания из Евросоюза, США, Австралии, Канады и других государств, продлятся до конца 2021 года.
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