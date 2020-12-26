10 лет после «Арабской весны»: гендерные вопросы и второе дыхание национализма

Как Россия должна отвечать на бурные процессы на Ближнем Востоке?

Россия имеет все шансы экспортировать на арабский Восток свои системы образования и здравоохранения, которые становятся востребованы в этом регионе, считает руководитель Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Василий Кузнецов. Во время проходящего в Казани международного форума «Ислам в мультикультурном мире» ученый рассказал, какие идеологические тенденции характерны для ближневосточных стран после «Арабской весны». Подробнее — в материале «Реального времени».

Проблемы Востока интересуют весь мир

В Казани сегодня завершается X международный форум «Ислам в мультикультурном мире». Накануне во время пленарной сессии руководитель Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН (Москва) Василий Кузнецов выступил с докладом «10 лет после Арабской весны: метанаративный анализ».

Как рассказал ученый, целый ряд сюжетов на арабском Востоке вышли на первый план общественной дискуссии:

проблема цивилизационной идентичности;

место религии в общественной и политической жизни;

соотношение частного и общего интереса;

проблема гендерных отношений;

проблема переосмысления колониального прошлого.

— В этих обществах заново проявили себя нарративы, которые были по-своему переосмыслены, — сказал Кузнецов.

Политическая сфера арабского Востока представляет собой сложное взаимодействие всех нарративов.

Коллаж: египетская революция 2011 года, тунисская революция, йеменское восстание 2011 года, сирийское восстание 2011 года. Источник: wikipedia.org

Либерально-романтический и левацкий нарративы

Так, первым он назвал либерально-романтический нарратив. Его актуализация связана с укреплением на Востоке гражданского общества.

— Число неправительственных организаций в арабских странах за 10 лет выросло в два раза, — объяснил востоковед. — Это касается даже государств, переживающих конфликты. В Ливии зарегистрировано около 80 тыс. неправительственных организаций. При Каддафи цифра равнялась примерно нулю. Мы имеем дело с более активными обществами, которые более независимы от государств, чем были раньше.

Вторым оказался левацкий нарратив, который «всегда существовал и никуда не ушел». Он связан с выдвижением на первый план социально-экономических проблем, которые существуют в обществе. Например, коррупция — неизменный спутник развития различных обществ. Именно в последнее время эта проблема стала центральной для арабского мира.

— Массовое протестное движение в Ливане и Ираке в 2019 году было связано именно с коррупцией, — прокомментировал спикер. — Другие проблемы — бедности, рынка труда, безработицы, тоже существуют и усиливаются под влиянием экономических кризисов. И политический дискурс будет в целом смещаться в эту левую повестку.

Акция протеста в Багдаде 1 ноября 2019 г. Фото: wikipedia.org

Национализм и консерватизм

Националистический нарратив проявляет себя в разных формах. С одной стороны, это новый арабский национализм, существующий в двух вариантах — как низовое движение, основанное на культурно-коммуникационной общности («весна» была именно «арабской», а не «исламской» или «ближневосточной»), и как идеологический проект, целенаправленно выстраиваемый в регионе на антииранской и частично антитурецкой платформах.

— Одновременно с этим мы видим укрепление новых национализмов гражданского характера странового уровня, — продолжил Кузнецов. — Яркий пример показывает Саудовская Аравия, где открыто говорится о стремлении «национализировать» саудовское государство, то есть превратить его в nation state (государство нации). С этим связана и религиозная реформа, о которой заявляет принц Мухаммад бен Салман. Королевство Саудовская Аравия не единственный пример.

По его словам, эти государства вынуждены будут обращать внимание на сферу безопасности и сферу развития (систему образования и здравоохранения).

— У России есть перспективы с точки зрения экспорта образования и систем здравоохранения, которые могут быть востребованы в этом регионе, — подчеркнул он.

Консервативный нарратив связан с постоянным поиском внешних причин для собственных неурядиц.

— Источники неурядиц изменились: раньше это был мировой сионизм, сейчас — проклятый Запад. Но общий подход сохраняется и остается востребованным, — резюмировал московский ученый.