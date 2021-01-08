Опрос «Реального времени»: как вы пережили коронакризис и какие выводы сделали?
Опыт выживания татарстанских предпринимателей в пандемию. Часть 7-я
В 2020 году мы столкнулись, пожалуй, с самым серьезным вызовом — пандемия коронавируса нанесла огромный ущерб мировой экономике. Последствия для российской экономики, которой хоть и не привыкать к «тяжелым годам», тоже могут превысить масштабы кризисов 1998-го, 2008—2009 и 2014—2015 годов. Беспрецедентные меры борьбы с инфекцией — закрытие границ, остановка производств, самоизоляция и нерабочий апрель — выбили из колеи даже крупные, устойчивые компании. Добавим сюда колебания на нефтяных рынках, ослабевший рубль и нестабильную экономическую ситуацию, как результат — этот шторм выдержали далеко не все, но те, кто смог, получили колоссальный опыт выживания. К каким выводам пришли предприниматели Татарстана по итогам этого непростого года — в опросе «Реального времени».
«Реальное время» расспросило предпринимателей Татарстана: как их бизнес
пережил коронакризис и какие выводы они сделали по итогам 2020 года?
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Елена Тихонова руководитель города профессий «Кидспейс»
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Мы его пережили — это уже хорошо, все живы здоровы. И этот год поменял ценности и наши планы, которые мы строили на 2020-й. Год был очень мудрым. Большим ударом в марте для нас стала кончина нашего совладельца Ирека Минахметова, и буквально через неделю после этого мы приняли решение о закрытии города. Это было очень сложное время.
Что нас сохранило? Мы очень сильно поддерживали друг друга, и этот год стал хорошей проверкой команды на прочность — тот, кто должен был уйти, ушел. И хорошо, что это всего два-три человека, а в целом наш коллектив выстоял, мы справились, я считаю это очень большой победой. И этот непростой период, который мы прошли вместе, я считаю, — это лучше любого тимбилдинга.
Помогла и помощь от государства: мы попали под поддерживающие меры, так как наша отрасль была признана самой пострадавшей. Кроме того, мы очень быстро стали принимать решения и действовать, если говорить о сравнении с прошлыми годами — нам сейчас 6 лет, то уровень принятия решений и скорость их реализации, уровень отказа от ошибочных решений и переваривания информации, переориентация на что-то новое — динамика стала просто бомбическая. Я считаю, что этот год стал, по сути, таким прорывным. Мы стали собраннее, смелее и бесстрашнее в своих идеях. И появилась уверенность, что мы выживем в любой ситуации. Еще мы научились быть гибкими и быстро подстраиваться под любые обстоятельства, мы даже, если можно так сказать, переформатировали свое предпринимательское мышление, превратились в новое поколение.
Стало понятно, что нужно вовремя избавляться от балласта, ненужных продуктов бизнеса, мы научились экономить. Хотя наш бизнес нельзя назвать стабильным, каждый год нас подбрасывает — из-за различных турниров, чемпионатов нас постоянно закрывают, мы привыкли к этому, потому что никогда не жили в состоянии покоя. А этот год показал, что все предыдущие испытания были лишь тренировкой. Но, я все же поняла, что мы востребованы, что нужны нашей республике, и я чувствовала эту поддержку — пусть не такая как «на, бери», а через труд, заботу, через действия стадиона, который мы арендуем, тоже как гособъекта. Все-таки у нас 3 тыс. кв. метров и нам пошли навстречу в части арендных платежей. Поддержали нас и компании-партнеры, рекламодатели, которых мы размещали на наших площадках.
Я наблюдаю сейчас, что некоторые скатились до уровня 90-х, начинают заниматься каким-то рвачеством, а есть другая часть — видно, что в человечестве происходят какие-то резкие изменения, стараются сохранить в себе самое лучшее, стать добрее, теплее к окружающим. Это очень важно, что в этом году вокруг нас в большей мере были именно такие люди.
И как итог, у нас открываются новые станции — это «Волжский посад» (компания из Самары) и компания ICL. С ней мы вели переговоры 2 года, и в период кризиса они все-таки решили, что станция, где дети будут учиться собирать компьютеры, будет. И, честно говоря, я в восторге от итогов года, потому что таких результатов давно не было. И это не про финансы — понятно, что продажи намного упали, но именно другие достижения — они действительно огромные. Мы строим планы, причем сразу несколько их вариантов, исходя из любого развития ситуации, ведь никто не может на сто процентов знать, что ждет нас через месяц или полгода.
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Руслан Абдулнасыров владелец федеральной сети автосалонов «Автосеть.РФ», глава Ассоциации автодилеров РТ
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Прошедший год можно назвать очень интересным, наверное, он был самым необычным за всю историю жизни людей на планете, потому что какая-то маленькая биологическая козявка заставила всех закрыть все свои широко открытые двери. Безусловно, когда весной был объявлен полный локдаун в России, мы вынуждены были свернуть бизнес, отправить всех сотрудников по домам, у нас фактически в салон на работу приходила только служба охраны.
Мы думали, что этот год для нашей компании будет одним из самых худших за последние 10 лет, но в итоге все оказалось гораздо лучше, чем мы могли себе представить. Во второй половине года продажи автомобилей вернулись и стали догонять прежние объемы продаж, мы смогли наверстать упущенное. А учитывая, что автомобиль — товар достаточно дорогостоящий, то факт возникшего высокого спроса на них можно, наверное, назвать самым неожиданным.
Выводы по этому году мы сделали такие: работа на «удаленке» работает, но с оговоркой — только для определенного количества профессий, и какая-то часть сотрудников у нас по-прежнему находится на «удаленке», и мы не планируем их выводить.
Этот год показал хрупкость многих бизнесов, таких как, например, туризм, гостиничный бизнес, потому что, как выяснилось, они оказались очень подвержены одному единственному фактору, который все их усилия за предыдущие годы свел на нет. Опять же ресторанный бизнес, посмотрите, сколько ресторанов и кафе закрылось. Таких выводов можно делать достаточно много. Что касается 2021 года, то мы ожидаем небольшого роста — 10 процентов к объему этого года.
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Ольга Глухова основатель и руководитель рекламного агентства VIVAT
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Этот год схож с сюжетом какого-то фильма, когда автомобиль на большой скорости летит, водитель не справляется с управлением, машину заносит, она слетает с моста и падает в реку, погружается на дно. Я честно говоря, увидела для себя вот этот ассоциативный ряд. Моему агентству в следующем году исполнится 10 лет и мы, как хороший автомобиль мчались на большой скорости, уверенные в себе, практически на автопилоте, были даже планы отойти от операционного управления и заняться другими стратегическими направлениями. И вот это ощущение, что мы вылетели с моста в глубокую, холодную бездну. Но паники не было, была уверенность, что выстоим, выплывем на поверхность.
Мы не замерли в ожидании, генерировали кучу идей, но выверенные правильные шаги позволили нам сохраниться и даже держать хороший темп. Клиенты были с нами, потому что понимали, что нельзя снимать всю рекламу в ноль, можно потерять свою нишу и потом сложно наверстывать. Мы стали еще сильнее. Во-первых, расширился клиент-лист, потому что серьезные компании понимают, что даже размещаться просто в медиа-пространстве без какой-то стратегии и тактики очень дорогого стоит и нужно делать это выверено, точно, по специальным программам с прогнозируемым результатом, даже если это радио или наружная реклама. Поэтому тактическое медиа-планирование — это то, что нужно нашим клиентам, и мы им это даем.
Что касается других направлений нашей работы — организация мероприятий и BTL, то они, конечно, заметно просели в связи с введенными ограничениями из-за коронавируса. Но и здесь мы пересмотрели свой путь, увидели новые направления, которые здесь могут быть востребованы. И все равно вера в светлое будущее, что может первые полгода мы будем работать в режиме сжатой пружины, но потом все равно жизнь активизируется, потому что ничто не заменит живого контакта, общения человека с человеком. И мы потихоньку начинаем проводить мероприятия.
Все это требовало больших усилий, ведь и конкурентная борьба намного серьезнее в таких условиях. И кто-то из коллег просто прекратил деятельность, закрыл бизнес, кто-то ослабил свои позиции. Так что этот год, вероятно, нужен был, чтобы понять, что кто сильным был, тот стал еще сильнее, а слабые — пусть уходят с рынка. Мы как барометр: если заказчику, клиенту нашему плохо, то первое, что делают — сокращают рекламный бюджет, и мы сразу реагируем на это, так что все температурные изменения они в первую очередь на нас сказываются.
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Сергей Сотников владелец транспортной компании «Реверс»
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2020-й был своеобразным, необычным, но это не первый сложный год, который мы проживаем. Я в бизнесе с 90-х годов, поэтому, в принципе, складывается ощущение, что нашему поколению суждено работать постоянно в каком-то напряжении и преодолении преград, которые нам создают извне.
Много было разговоров, что нам хотят помочь и помогут, насколько все это было реальным, помогло или нет, не знаю. Лично я помощью от государства не пользовался, потому что привык всегда надеяться на себя. Подушку безопасности всегда держал, может быть поэтому не делал каких-то крупных рывков, работал в спокойном режиме.
Я вижу по своим клиентам, как они работают, как мучаются, в какой нервной обстановке находятся, соответственно, это передается нам, но я стараюсь сохранять мудрость и на истерию внимания не обращать, иначе мы точно себе здоровье подорвем. Худшее, что могло быть, это то, что с экранов ТВ формировалось негативное информационное поле. Я считаю, когда такие вещи происходят — катаклизмы или эпидемии, худшее, что можно делать — это раздувать панику — то, что в этом году было, и то, что нас еще может ждет, ощущение складывается, что это кому-то очень выгодно.
Планов по развитию бизнеса пока не строим, затянули пояс и тянем лямку, стараемся просто выжить, сохранить бизнес. Хотелось бы, чтобы у государства появилась стратегическая цель, чтобы кто-то ставил амбициозные задачи, чтобы не занимались имитацией бурной деятельности, потому что много организационных вопросов о каких-то прорывах, цифровизациях — это все болтовня, это все мешает, отвлекает, создает видимость и создает какие-то ложные надежды. Я надеюсь, что у нас все-таки начнут заниматься собственным производством в стране, появятся предприятия, которые создают собственную продукцию, потому что по роду своей деятельности, занимаясь перевозками, мы видим, какой груз возим, и очень печально, что мы завозим огромное количество импорта в Россию и вывозим сырье из страны. Кто будет менять эту ситуацию, когда она изменится, какое отношение ко всему этому имеет цифровизация, я не знаю и не понимаю. Вопросов много.
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Марина Решетникова владелица «Апарт-отеля»
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Год, я думаю, как и у всех, был непростой. Но поскольку у меня сейчас отельный бизнес, то мы очень здорово просели с конца марта, в апреле мы вообще не работали, в мае очень слабая была загрузка и загружаться отель начал с 10 июня. И все же результаты этого года — нам исполнилось 27 декабря всего 2 года — несмотря на то, что год коронавирусный, они лучше, чем результат работы нашего первого года. Здесь, конечно, не очень объективно сравнивать с уже работающими бизнесами, потому что мы понимаем, что начало — это раскрутка. Но тем не менее в этом году мы получили рост, и, думаю, что если бы не коронакризис, то итог был бы еще лучше. В целом бизнес оцениваю как бизнес с положительной динамикой и с растущими статистиками.
Здесь, я думаю сыграло много факторов: мы стали более узнаваемыми, гости к нам поехали, говорят, что выбирают нас по оценке, отзывам на специальных ресурсах, например, на «Букинге» мы с очень высокой оценкой. Еще один фактор — рост внутреннего туризма, поскольку закрыты границы во многие страны. И те, кто раньше вообще никогда не отдыхал в России, теперь едут в Казань, так как она стоит в топе как туристическое направление. Свою роль сыграла, вероятно, и правительственная программа, по которой можно получить кэшбэк за путешествие и отдых в определенных российских регионах.
Ну и эти новогодние каникулы уже демонстрируют динамику роста бизнеса. То, что отель будет востребован в эти дни, мы знали еще в ноябре. Тем более Санкт-Петербург этой зимой не приглашает туристов: закрыты кафе, рестораны, не работают театры и музеи. Раз это лидирующее в прежние годы туристическое направление закрылось, то все Казань выбирают.
Что показал этот год — он подтолкнул к тому, чтобы мы ввели антикризисный менеджмент, теперь мы готовы ко всяким неожиданным моментам. Хочется иметь финансовую подушку безопасности и есть цели в этом направлении. Но пока не знаем, что принесет с собой новый, 2021 год. А каких-то стратегических целей пока не ставим, поскольку наш бизнес довольно молодой, да еще и стартап пришелся на кризисный год. В принципе, все мои бизнесы стартовали в кризис — это, наверное, моя традиция. Свой прошлый бизнес я тоже открыла в год дефолта, в октябре 1998 года, и он был довольно успешным.
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Ольга Байкеева генеральный директор нижнекамского турагентства «Олис»
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Я думаю, мы еще не пережили трудности этого года, трудные времена впереди, думаю еще несколько месяцев. Пока хвастаться нечем. Но мы несмотря ни на что работаем, места рабочие сохраняем, сотрудникам агентства зарплату выплачиваем. И, безусловно, надеемся на улучшение ситуации с коронавирусом, когда люди перестанут бояться и полетят на отдых в прежних объемах.
Ситуация, я думаю, понемногу меняется в лучшую сторону. Уже сегодня есть вылеты из Казани на Занзибар и в Турцию. Пока основной поток заявок связан с направлениями по России — это, конечно, Сочи, Минеральные Воды, Крым, Алтай, Байкал, Москва. А на новогодние каникулы можно на автобусе отправиться в Великий Устюг в гости к Деду Морозу. Я благодарна всем нашим клиентам, кто верит нам, пользуется нашими услугами и продолжает путешествовать несмотря ни на что.
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Юлия Таланова директор казанской компании «Трэвэл эндвок»
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Для кого-то этот год стал прорывом, но для нас, увы, не так. Дело в том, что мы контактировали с группами, семьями, группами детей и, к сожалению, на сегодняшний момент люди не едут к нам. У нас поток уменьшился, примерно, в 10 раз. И этот год для нас такой испытывающий. Мы должны платить за аренду земли, где находится резиденция Кыш Бабая, и это достаточно тяжело.
В рамках мер поддержки бизнеса, пострадавшего во время коронакризиса, нам только предоставили 12 тыс. рублей зарплаты на сотрудника, из которых мы должны были платить НДФЛ, и на руки они получали около 10 тысяч. Кредит мы тоже не брали, потому что нам банки отказывали на основании того, что, когда мы вложились в нашу резиденцию — на открытие, юбилей — у нас был убыток по балансу.
Если взять наших менеджеров, то, как оказалось, многие их них не умеют работать с интернет-ресурсами, дистанционно не многие умеют работать. И все они благополучно ушли. И мы остались вдвоем с партнером и бухгалтером. В итоге из коллектива в 10 человек остались трое. И если бы не корпоративные контракты, то было бы совсем тяжело.
И хотя локдаун позади, и было снижение темпов заражения, но люди все равно боятся. Я думаю, что все-таки в каникулы к нам в резиденцию люди поедут, и может быть даже будет бум. Идей куча, как дальше работать, но много ситуаций, которые тормозят развитие некоторых проектов. Например, должна была быть совместная акция с РЖД, когда можно было бы приехать к Кыш Бабаю на электричке. Но не договорились — в этой компании достаточно большая заинтересованность есть, но много проволочек на разных этапах.
Надежд на будущий год мы не питаем, надо уже привыкнуть, что мы будем невыездными еще один год, масочный режим продлили до 1 января 2022 года. Чтобы я запустила резиденцию, мне нужно взять разрешение у Роспотребнадзора, что мы обеспечены рециркуляторами, что будем измерять температуру посетителям, соблюдать социальную дистанцию.
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Роман Попроцкий совладелец ресторана «Ван Гог»
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Этот год, конечно, не обошелся без потерь: 2,5 месяца простоя, которые у нас были, для нас они просто так не прошли — это недополученная прибыль, недополученная зарплата у сотрудников, но все-таки будем о хорошем. Мы увидели — все, что мы делали до этого в нашем бизнесе, в наших ресторанах, мы делали правильно, в итоге не потеряли нашу команду, и она ко всем этим трудностям отнеслась с пониманием и только сильнее сплотилась.
В целом мы поняли, что нам еще есть, куда расти, а этот год — своего рода незапланированный стресс-тест для нашей бизнес-модели, и мы делаем все, что нужно, а наши гости нас любят и ценят, а команда остается преданной и максимально лояльной.
Для себя лично, как для предпринимателя, я определил, что всегда нужно искать какое-то новое, интересное направление, а также понял, что для каждого предпринимателя, да и простого человека, необходимо иметь так называемую финансовую «подушку безопасности». И сейчас запускаю новый бизнес: у меня всегда была потребность делиться своим бизнес-опытом, знаниями — я уже 15 лет в предпринимательстве. Как раз для предпринимателей и руководителей среднего звена я запускаю обучение, наставничество в формате онлайн-школы, буду учить, как оптимизировать нашу бизнес-модель под любое направление бизнеса.
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