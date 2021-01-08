Опрос «Реального времени»: как вы пережили коронакризис и какие выводы сделали?

Мы его пережили — это уже хорошо, все живы здоровы. И этот год поменял ценности и наши планы, которые мы строили на 2020-й. Год был очень мудрым. Большим ударом в марте для нас стала кончина нашего совладельца Ирека Минахметова, и буквально через неделю после этого мы приняли решение о закрытии города. Это было очень сложное время.

Что нас сохранило? Мы очень сильно поддерживали друг друга, и этот год стал хорошей проверкой команды на прочность — тот, кто должен был уйти, ушел. И хорошо, что это всего два-три человека, а в целом наш коллектив выстоял, мы справились, я считаю это очень большой победой. И этот непростой период, который мы прошли вместе, я считаю, — это лучше любого тимбилдинга.

Помогла и помощь от государства: мы попали под поддерживающие меры, так как наша отрасль была признана самой пострадавшей. Кроме того, мы очень быстро стали принимать решения и действовать, если говорить о сравнении с прошлыми годами — нам сейчас 6 лет, то уровень принятия решений и скорость их реализации, уровень отказа от ошибочных решений и переваривания информации, переориентация на что-то новое — динамика стала просто бомбическая. Я считаю, что этот год стал, по сути, таким прорывным. Мы стали собраннее, смелее и бесстрашнее в своих идеях. И появилась уверенность, что мы выживем в любой ситуации. Еще мы научились быть гибкими и быстро подстраиваться под любые обстоятельства, мы даже, если можно так сказать, переформатировали свое предпринимательское мышление, превратились в новое поколение.

Стало понятно, что нужно вовремя избавляться от балласта, ненужных продуктов бизнеса, мы научились экономить. Хотя наш бизнес нельзя назвать стабильным, каждый год нас подбрасывает — из-за различных турниров, чемпионатов нас постоянно закрывают, мы привыкли к этому, потому что никогда не жили в состоянии покоя. А этот год показал, что все предыдущие испытания были лишь тренировкой. Но, я все же поняла, что мы востребованы, что нужны нашей республике, и я чувствовала эту поддержку — пусть не такая как «на, бери», а через труд, заботу, через действия стадиона, который мы арендуем, тоже как гособъекта. Все-таки у нас 3 тыс. кв. метров и нам пошли навстречу в части арендных платежей. Поддержали нас и компании-партнеры, рекламодатели, которых мы размещали на наших площадках.

Я наблюдаю сейчас, что некоторые скатились до уровня 90-х, начинают заниматься каким-то рвачеством, а есть другая часть — видно, что в человечестве происходят какие-то резкие изменения, стараются сохранить в себе самое лучшее, стать добрее, теплее к окружающим. Это очень важно, что в этом году вокруг нас в большей мере были именно такие люди.

И как итог, у нас открываются новые станции — это «Волжский посад» (компания из Самары) и компания ICL. С ней мы вели переговоры 2 года, и в период кризиса они все-таки решили, что станция, где дети будут учиться собирать компьютеры, будет. И, честно говоря, я в восторге от итогов года, потому что таких результатов давно не было. И это не про финансы — понятно, что продажи намного упали, но именно другие достижения — они действительно огромные. Мы строим планы, причем сразу несколько их вариантов, исходя из любого развития ситуации, ведь никто не может на сто процентов знать, что ждет нас через месяц или полгода.