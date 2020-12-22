Здесь рождаются свет и тепло: один день из жизни ТЭЦ

Сегодня в России празднуют День энергетика

Фото: Ринат Назметдинов

22 декабря в России отмечают День энергетика. Это профессиональный праздник тех людей, благодаря которым в наших домах всегда комфортно. Об этих смелых, мужественных людях мы, увы, вспоминаем, только во время сложностей: перебоях в подаче электричества и тепла чрезвычайных ситуациях, авариях. Тем временем от них, без всякого преувеличения, зависит жизнеспособность государства: деятельность промышленных предприятий и транспортной инфраструктуры, медицинских и образовательных учреждений и других социальных объектов, равно как и наша с вами повседневная жизнь. Чтобы прочувствовать всю важность и сложность этой профессии, корреспонденты «Реального времени» отправились на ТЭЦ. О том, как работают энергетики и за что они любят свою профессию, — в нашем репортаже.

«Не хочется подводить старшее поколение»

ТЭЦ-3. Самая большая теплоэлектроцентраль Казани. Значимая станция Татарстана, незаменимое звено в энергосистеме страны. Стратегический объект, который работает 24 часа в сутки, 365 дней в году.

Именно здесь производится тепло и электричество для главных промышленных предприятий республики, социальных объектов, жилых домов.

В качестве основных видов топлива на электростанциях используются газ, мазут, торф или уголь. Казанская ТЭЦ-3 работает на самом экологичном виде — природном газе. Он поступает на станцию по газопроводу в паровой котел и на газотурбинную установку. В котле газ сгорает, нагревает воду, образуя перегретый пар. Этот пар подается на турбоагрегаты для выработки электроэнергии и тепла.

Знакомство со станцией начинается с химического цеха. Химики по несколько раз в день берут пробы воды, стоков, масел и топлива. И следят за тем, чтобы все показатели соответствовали нормативам.

Алина Фатыхова, инженер химического цеха Казанской ТЭЦ-3, на станции работает 6 лет.

— От того, какую воду подадим и какого качества она будет, зависит бесперебойная работа энергетического оборудования. Сначала воду очищаем на осветлителях, потом — на механических фильтрах. Далее вода проходит двухступенчатое обессоливание, — рассказывает девушка.

Алина Фатыхова, инженер химического цеха Казанской ТЭЦ-3, на станции работает 6 лет.

Алина Фатыхова из династии энергетиков, поэтому сомнений с выбором профессии у нее не было.

— Я с детства знала, что буду поступать в энергетический университет и работать на станции. Моя мама — ведущий инженер производственно-технического отдела Казанской ТЭЦ-3, дедушка более 40 лет работал на станции. Он прошел трудовой путь от сливщика-разливщика до начальника цеха топливоотдачи. Династия энергетиков предполагает повышенную ответственность: не хочется подводить старшее поколение. Дедушка часто дает мне советы. На станции он уже давно не работает, тем не менее до сих пор четко помнит особенности работы оборудования ТЭЦ, — делится Фатыхова.

Алина Фатыхова из династии энергетиков, поэтому сомнений с выбором профессии у нее не было.

Рассказывая о нюансах своей профессии, девушка отмечает:

— Технические специалисты электростанции отличаются самоконтролем. Они умеют отключать эмоции, когда надо принять правильное решение, чтобы предотвратить нештатные ситуации, — добавляет Алина.

«Хотелось понять, что такое электричество и откуда тепло в батареях»

Очищенная, химически обессоленная вода из химического поступает в котлотурбинный цех станции. Именно здесь происходит основное действие.

Вода после нагрева в энергетических котлах превращается в перегретый пар с температурой 560 градусов Цельсия и давлением 140 атмосфер. Пар из котла направляется в турбинное отделение по паропроводам. Основное устройство здесь — турбоагрегат. Он производит электричество и тепло.

Айнур Шагиев, машинист котлотурбинного цеха, на Казанскую ТЭЦ-3 пришел, будучи студентом 4 курса КГЭУ — хотелось закрепить теоретические знания на практике.

— Еще в школе мне нравились технические предметы — физика, химия. Я задавался вопросом, что такое электричество, как оно получается, откуда тепло в батареях? Твердо решил, что стану энергетиком и раскрою для себя все эти тайны, — делится причиной своего выбора Айнур.

— С 2011 года я прошел карьерный путь от машиниста-обходчика котельного оборудования до старшего машиниста цеха. В энергетике меня всегда привлекала высокая значимость этой профессии. Самое сложное — максимально быстро принимать правильные решения, от которых зависит не только вверенное оборудование, но и жизнь, и здоровье коллег, — продолжает он.

Айнур Шагиев, машинист котлотурбинного цеха, на Казанскую ТЭЦ-3 пришел, будучи студентом 4 курса КГЭУ

В беседе Шагиев подмечает: работа на ТЭЦ сильно дисциплинировала его.

— Работая на ТЭЦ, я стал более дисциплинированным, ответственным и быстро принимаю решение, — добавляет Айнур о своей работе.

«Чтобы стать настоящим энергетиком, надо полюбить эту сложную профессию»

ТЭЦ находится под присмотром 24 часа в сутки. Руководство работой и контроль за оборудованием ведется с главного щита управления. Рабочее место дежурного инженера станции — сотни кнопок и множество датчиков.

Рабочее место дежурного инженера станции — сотни кнопок и множество датчиков.

— На главный щит управления стекается информация от всех цехов, от всех начальников смен. Здесь информация анализируется и, соответственно, отсюда уже даются команды оперативному персоналу, — рассказывает о своей работе начальник смены Артем Хайруллин.

Его задача — эргономичная, надежная работа станции.

— Сначала было сложно привыкнуть к ночному графику, но постепенно выработалась привычка. Чтобы стать настоящим энергетиком, надо искренне полюбить эту сложную профессию. Энергетик должен быть целеустремленным, не бояться принимать решения и отвечать за них, — говорит Хайруллин.

Инновации — новая реальность ТЭЦ

С работой на ТЭЦ связано много стереотипов. Один из них: работать на производстве — непрестижно, а сами станции — пережитки советского прошлого. Но, оказавшись на Казанской ТЭЦ-3, понимаешь: это всего лишь шаблон. Модернизация, инновации, цифровизация — вот новая реальность теплоэлектроцентралей.

В 2017 году на станции запустили в работу газотурбинную установку мощностью 405,6 МВт. Энергоблок уникален для России. Запуск ГТУ повысил надежное энергоснабжение как промышленных предприятий, так и населения Казани. Чтобы работать на этой машине энергетики прошли подготовку у иностранных специалистов.

«Работать на современной ГТУ одно удовольствие», — говорит старший мастер участка ГТУ Адель Хасаншин.

— Работать на современной ГТУ одно удовольствие. Турбина инновационная, экономичная. Я рад, что у меня есть возможность прикоснуться к высоким технологиям, — говорит старший мастер участка ГТУ Адель Хасаншин.

«Наш труд — огромный вклад в жизнь миллионов людей»

В энергетике не бывает случайных. В эту профессию приходят люди особого склада: надежные, ответственные, добросовестные, потому что работать приходится в особом режиме — соблюдать четкий график, быть готовым хладнокровно мыслить в экстренной ситуации и быстро принимать правильные решения. Именно так характеризует отрасль генеральный директор энергокомпании «ТГК-16» Эдуард Галеев (Казанская ТЭЦ-3 работает в составе АО «ТГК-16», — прим. ред.).

— Уходящий год был не из легких. Хотя у нас каждый год такой: профессия «энергетик» — предельно ответственная и сложная. Наш труд — огромный вклад в жизнь миллионов людей, — подчеркивает Галеев.

Генеральный директор энергокомпании «ТГК-16» Эдуард Галеев: «День энергетика для нас — повод поздравить потребителей, партнеров, коллег и друзей. Сказать слова признательности всем, с кем связано наше производство, для кого мы работаем. В новом году цель ТГК-16 остается прежней — обеспечивать жителей и производства Татарстана теплом, вырабатывать электроэнергию для экономики региона. Для этого у нас есть все необходимое: производственные мощности, профессиональный большой коллектив, ресурсы и желание трудиться на благо республики и всей страны. Мы не намерены останавливаться на достигнутом. Будем повышать эффективность производства и дальше вкладываться в модернизацию своих мощностей. Сделаем все от нас зависящее, чтобы жилые дома, социальные объекты, предприятия были всегда обеспечены теплом и светом. Удачи всем и оптимизма! Пусть вашей энергии хватит на воплощение всех замыслов!»

Мы рассказали о работе основных цехов станции. На самом деле подразделений на ТЭЦ гораздо больше. Все они — звенья одной цепи, которые изо дня в день, из часа в час, из минуты в минуту работают в унисон. Это единая команда, которая рука об руку, плечом к плечу стоит на страже надежного электро- и теплоснабжения.