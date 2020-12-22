Россияне вывели за рубеж почти $30 миллиардов

В России снизились объемы трансграничных переводов, но выросли перечисления физлиц в дальнее зарубежье

Переводы физлиц из России просели — если мерить в долларах. Как подсчитало «Реальное время», по итогам трех кварталов года сумма перечислений за рубеж составила $29,2 млрд, в то время как годом ранее было $30,5 млрд. Свою лепту внесла и пандемия коронавируса, а если подробнее — тенденции, наметившиеся в трансграничных переводах еще весной, продолжились в конце лета — начале осени. Судя по этим данным, трудовым мигрантам, похоже, стало еще сложнее обеспечивать свои семьи — им самим вынуждены помогать из-за рубежа. Зато россияне нарастили объемы переводов в дальнее зарубежье до $7 млрд, больше всего традиционно направляя деньги в Швейцарию.

Мигрантам нелегко

В III квартале года в России продолжилась тенденция по снижению объемов трансграничных переводов. Аналитики связывают ситуацию с общим сокращением международной экономической активности, желанием людей «приберечь» деньги, не переводя их в другие страны в условиях неопределенности из-за пандемии коронавируса.

Если сравнивать III квартал 2020 с тем же периодом 2019 года, то окажется заметным снижение активности на рынке трансграничных переводов как в случае с исходящими, так и в случае с входящими переводами. Перечисления из России за рубеж, например, снизились с $10,5 млрд до $10,4 млрд — на 2%. Причем вызвано это 13%-ным снижением переводов в страны СНГ. В дальнее зарубежье переводить стали наоборот больше — $7 млрд против $6,7 млрд (+5%).



Однако интересная тенденция есть и с переводами в Россию. В целом переводы снизились с $6,6 млрд до $6 млрд — на 8%, но тут снижение обусловлено, наоборот, странами дальнего зарубежья: оттуда стали переводить на 11% меньше, в то время как из стран СНГ стали переводить больше на 14%. Складывается ощущение, что жители бывших советских республик стали поддерживать родственников в России — возможно, речь идет о помощи тем трудовым мигрантам, которые не успели вернуться на родину. Отчасти это подтверждают и финансовые аналитики.

— Мы живем в эпоху карантинных мер, в связи с этим снизилась активность, связанная с миграцией трудовых ресурсов. Это могло повлиять на определенные моменты, связанные с трансграничными переводами: если трудовые мигранты стали меньше зарабатывать в России, то и отправлять денег в те страны, откуда они приехали, они стали меньше. Есть и обратная тенденция: им вынуждены оказывать поддержку из-за рубежа. Вероятно, пока полностью не восстановится экономическая активность, такая тенденция будет существовать, — считает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.



Аналогичного мнения придерживается и старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова:



— Объемы сокращения переводов из России в страны СНГ вполне понятны. Скорее всего, в четвертом квартале 2020 года показатель здесь упал еще на 15—17%, ожидания по первому кварталу 2021 года весьма печальные. Входящих переводов стало чуть больше: где-то родители поддерживают детей, оставшихся за закрытыми границами. Основное объяснение происходящего — это стремительное сокращение численности трудовых мигрантов. Учитывая решения российской власти на эту тему, вполне можно говорить о том, что дальше будет только хуже.

Трансграничные переводы физических лиц (резидентов и нерезидентов)



Показатель III квартал 2020 г. II квартал 2020 г. III квартал 2019 г. Изменение за год Всего, млн долларов США Перечисления физическими лицами из Российской Федерации 10.367 8.626 10.528 -2% в страны дальнего зарубежья 7.046 6.310 6.731 5% в страны СНГ 3.321 2.316 3.798 -13% Поступления в пользу физических лиц в Российскую Федерацию 6.057 5.227 6.592 -8% из стран дальнего зарубежья 5.127 4.579 5.774 -11% из стран СНГ 930 647 818 14% Сальдо -4.309 -3.400 -3.936 9% страны дальнего зарубежья -1.918 -1.730 -957 100% страны СНГ -2.391 -1.669 -2.980 -20% Средняя сумма одного перевода, долларов США Перечисления физическими лицами из Российской Федерации 137 128 148 -7% в страны дальнего зарубежья 113 110 121 -7% в страны СНГ 245 222 251 -2% Поступления в пользу физических лиц в Российскую Федерацию 303 263 367 -17% из стран дальнего зарубежья 329 281 407 -19% из стран СНГ 210 180 217 -3%

Рост соцвыплат и отказ от инвестирования в долги



В целом структура трансграничных переводов изменилась не сильно, за исключением отдельных статей. Основная цель переводов как в Россию, так и из страны — перечисление собственных средств, то есть перевод на свой же счет (или счет близкого родственника) в другой стране. Здесь показатели выросли, причем как по исходящим, так и по входящим переводам. В Россию перевели на 11,5% больше, чем годом ранее, из России — на 9,6% больше. Отметим, что общая сумма переводов тут составляет 1,6 млрд долларов в случае входящих переводов и 3,6 млрд в случае исходящих переводов.



Также заметна и тенденция по росту еще одной важной категории переводов — безвозмездных перечислений и поступлений. В Россию стали присылать на 5% больше, из России — почти на 30% больше. Общая сумма тут составляет 799 млн и 1,13 млрд долларов, соответственно. В эту категорию входит очень широкой перечень перечислений — это и гранты, и пожертвования, и стипендии, и пенсии. Вероятно, данный рост можно объяснить социальными выплатами (например, выплаты на детей) как от российских властей, так и от властей других стран.



Интересно, кстати, что переводы зарплат в Россию выросли на 14%, они достигли 588 млн долларов — видимо, это тоже относится к мерам поддержки людей. Выросли и переводы электронных денежных средств — на 10%, до 550 млн долларов в случае с входящими переводами, а исходящие, наоборот, снизились на 9%.

Кроме того, можно отметить следующие тенденции: увеличились объемы операций в случае перечислений из страны по операциям на рынке Forex, причем сразу на 79% — с 52 до 93 млн долларов. А вот привлечение кредитов в России очень просело: поступления по этой статье снизились с 537 до 143 млн долларов, погашение же кредитов в других странах, наоборот, сильно выросло — с 40 до 90 млн долларов — люди не стремятся накапливать долги, что объясняется очередным ослаблении рубля.



Валерий Пивень из группы рейтингов финансовых институтов АКРА говорит, что при снижении экономической активности деньги между контрагентами ходят медленнее:

— Нет экономической активности — нет платежей и переводов. В целом, учитывая, что дальнейшие карантинные меры не исключены, определенную «подушку ликвидности» лучше держать и бизнесу, и гражданам, что тоже влияет на объемы трансграничных переводов, — пояснил эксперт.



Трансграничные переводы физических лиц-резидентов по целям перечислений и поступлений, 2020 год

Показатель III квартал 2020 г. II квартал 2020 г. III квартал 2019 г. Изменение за год Поступления в Россию Перечисления из России Поступления в Россию Перечисления из России Поступления в Россию Перечисления из России Поступления в Россию Перечисления из России Всего 5.535 8.371 4.831 7.240 5.965 8.045 -7,21% 4,05% в том числе: 1) перечисление собственных средств 1.587 3.610 1.299 3.554 1.424 3.293 11,45% 9,63% 2) безвозмездные перечисления и поступления 799 1.131 626 763 760 872 5,13% 29,70% 3) кредиты 3а) привлечение кредитов 143 349 232 272 537 314 -73,37% 11,15% 3б) погашение кредитов 500 90 427 128 740 40 -32,43% 125,00% 3в) проценты по кредитам 17 5 21 3 16 5 6,25% 0,00% 4) оплата товаров 19 464 10 338 11 429 72,73% 8,16% 5) оплата услуг 186 453 187 314 170 565 9,41% -19,82% 5а) образовательные услуги 4 110 2 55 3 117 33,33% -5,98% 5б) медицинские услуги 6 23 4 15 4 34 50,00% -32,35% 5в) консультационные услуги 21 13 22 12 20 15 5,00% -13,33% 5г) туристические услуги 13 49 7 18 17 101 -23,53% -51,49% 5д) прочие услуги 142 258 152 214 127 298 11,81% -13,42% 6) операции с недвижимым имуществом 72 198 24 144 57 269 26,32% -26,39% 7) заработная плата 588 - 549 - 516 - 13,95% 8) переводы электронных денежных средств 550 655 503 591 499 719 10,22% -8,90% 9) операции на рынке Forex 8 93 6 73 15 52 -46,67% 78,85% 10) переводы в доверительное управление имуществом 1 12 86 10 2 17 -50,00% -29,41% 11) прочие 1.065 1.311 861 1.050 1.218 1.470 -12,56% -10,82%

Швейцарская стабильность и опасения по поводу США

Если рассмотреть основные страны по переводам в Россию, то ожидаемо окажется, что поток денег из основной массы из них снизился. К примеру, бывшая страна-лидер по переводам — США — снизила показатель за год более чем вдвое — до 579 млн долларов. Сильно снизились переводы из Латвии — на треть, до 360 млн долларов. С Кипра поток денег снизился почти на четверть, до 202 млн долларов.

Но есть и обратные ситуации. Например, на первое место по переводам в Россию вышла Швейцария — тут сумма переводов выросла примерно на четверть, до 1,38 млрд долларов. Также рост переводов зафиксирован из Объединенных Арабских Эмиратов (на 19%, до 105 млн долларов), Израиля (на 41%, до 100 млн долларов), из Австрии денег пришло вообще на 55% больше — 132 млн долларов.

Среди стран СНГ переводы выросли из Казахстана — на 10% (до 389 млн долларов), Армении (на 32%, до 99 млн долларов), с Украины (вообще в полтора раза больше, чем год назад — 86 млн долларов). Заметен, кроме того, всплеск переводов из Беларуси — в 2,1 раза — с 47 до 101 млн долларов.

Трансграничные переводы физических лиц по основным странам-контрагентам, поступления в Россию, 2020 год

Страна III кв. 2020 II кв. 2020 III кв. 2019 изменение суммы переводов за год сумма переводов, млн долларов США средняя сумма одного перевода, долларов США сумма переводов, млн долларов США средняя сумма одного перевода, долларов США сумма переводов, млн долларов США средняя сумма одного перевода, долларов США Всего по странам 6.057 303 5.227 263 6.592 367 -8,12% Страны дальнего зарубежья 5.127 329 4.579 281 5.774 407 -11,21% из них: ШВЕЙЦАРИЯ 1.383 47.785 1.352 38.140 1.122 31.419 23,26% СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 579 605 458 500 1.240 1.649 -53,31% ЛАТВИЯ 360 36 385 36 531 53 -32,20% ПОЛЬША СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО 396 1.407 316 1.334 402 1.094 -1,49% ГЕРМАНИЯ 291 859 337 944 285 1.014 2,11% КИПР 202 6.486 212 11.112 264 13.450 -23,48% ЛЮКСЕМБУРГ 79 307 182 695 85 395 -7,06% СИНГАПУР 166 81 177 79 216 141 -23,15% ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ 105 4.368 87 4.085 88 3.660 19,32% ИЗРАИЛЬ 100 990 52 746 71 871 40,85% НИДЕРЛАНДЫ 111 1.402 64 1.022 236 2.383 -52,97% АВСТРИЯ 132 5.090 69 4.133 85 5.544 55,29% ТУРЦИЯ 53 1.214 44 1.317 41 974 29,27% ЕГИПЕТ ГРЕЦИЯ ИТАЛИЯ 42 927 32 811 38 911 10,53% ФРАНЦИЯ 56 1.322 38 908 48 1.154 16,67% ИСПАНИЯ 49 1.814 30 1.253 45 1.649 8,89% ГРУЗИЯ 34 1.007 28 1.100 38 1.251 -10,53% ЧЕХИЯ 44 4.309 -100,00% МОНАКО 140 211.242 27 46.882 73 95.001 91,78% КИТАЙ 16 4.298 ГОНКОНГ ВЬЕТНАМ ФИЛИППИНЫ КАНАДА ЯПОНИЯ 10 1.346 9 1.349 12 1.869 -16,67% БЕЛЬГИЯ КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА АБХАЗИЯ ИРЛАНДИЯ 134 1.168 Страны СНГ 930 210 647 180 818 217 13,69% КАЗАХСТАН 389 123 256 91 355 129 9,58% КИРГИЗИЯ 79 572 55 545 92 705 -14,13% УЗБЕКИСТАН 79 602 50 546 91 818 -13,19% АРМЕНИЯ 99 817 78 629 75 579 32,00% УКРАИНА 86 232 56 461 55 336 56,36% БЕЛАРУСЬ 101 480 52 522 47 395 114,89% ТАДЖИКИСТАН 8 217 7 154 28 392 -71,43% АЗЕРБАЙДЖАН 31 280 56 848 34 431 -8,82% МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА 43 465 22 284 30 175 43,33% ТУРКМЕНИЯ 15 229 15 227 12 203 25,00%

Исходящие переводы из России заметно выросли в Швейцарию (на 41%, до 1,58 млрд долларов), Великобританию (почти на четверть, до 686 млн долларов). Заметен также очень сильный рост переводов в Монако — в два с лишним раза, до 486 млн долларов. Из стран СНГ заметен рост переводов только на Украину — на 30%, до 126 млн долларов.

Трансграничные переводы физических лиц по основным странам-контрагентам, перечисления из России, 2020 год

страна III кв. 2020 II кв. 2020 III кв. 2019 изменение суммы переводов за год сумма переводов, млн долларов США средняя сумма одного перевода, долларов США сумма переводов, млн долларов США средняя сумма одного перевода, долларов США сумма переводов, млн долларов США средняя сумма одного перевода, долларов США Всего по странам 10.367 137 8.626 128 10.528 148 -1,53% Страны дальнего зарубежья 7.046 113 6.310 110 6.731 121 4,68% из них: ШВЕЙЦАРИЯ 1.580 7.936 1.639 4.699 1.123 4.382 40,69% СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 564 165 504 146 626 190 -9,90% СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО 686 154 688 151 556 116 23,38% ЛАТВИЯ 479 11 427 10 547 13 -12,43% ПОЛЬША ИСПАНИЯ 241 7.265 160 5.381 319 8.788 -24,45% ГЕРМАНИЯ 277 2.763 229 2.473 279 3.111 -0,72% МОНАКО 486 591.720 207 304.414 239 239.099 103,35% КИПР 159 3.264 183 3.811 227 1.137 -29,96% АВСТРИЯ 206 24.044 140 20.235 299 8.232 -31,10% КИТАЙ 94 2.274 ИТАЛИЯ 156 6.139 99 5.238 170 5.221 -8,24% НИДЕРЛАНДЫ 58 939 64 1.547 81 1.776 -28,40% ЛЮКСЕМБУРГ 175 177 549 513 171 169 2,34% ТУРЦИЯ 321 1.409 159 1.158 194 1.281 65,46% ЕГИПЕТ ГРЕЦИЯ ГРУЗИЯ 141 369 87 222 159 381 -11,32% ЧЕХИЯ 107 98 ФРАНЦИЯ 100 3.732 89 3.663 181 5.877 -44,75% ИЗРАИЛЬ 82 3.380 78 4.691 111 5.670 -26,13% СИНГАПУР 60 101 64 93 70 83 -14,29% ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ 59 10.956 34 5.340 61 12.023 -3,28% ГОНКОНГ ВЬЕТНАМ ФИЛИППИНЫ ЯПОНИЯ 183 2.793 164 2.300 165 1.789 10,91% КАНАДА БЕЛЬГИЯ КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА АБХАЗИЯ ИРЛАНДИЯ 21 14 Страны СНГ 3.321 245 2.316 222 3.798 251 -12,56% УЗБЕКИСТАН 1.352 384 1.013 374 1.457 397 -7,21% КИРГИЗИЯ 550 194 356 175 525 192 4,76% ТАДЖИКИСТАН 543 155 322 119 830 173 -34,58% АРМЕНИЯ 251 329 183 330 361 288 -30,47% АЗЕРБАЙДЖАН 227 295 159 282 237 296 -4,22% КАЗАХСТАН 122 107 72 75 126 137 -3,17% УКРАИНА 126 326 86 261 97 284 29,90% МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА 92 266 74 261 97 268 -5,15% БЕЛАРУСЬ 59 202 52 184 69 249 -14,49% ТУРКМЕНИЯ 0 146 0 159 0 159

Самарской области все нипочем, а из Саратовской области уводят деньги

Если рассматривать трансграничные переводы по регионам Приволжского федерального округа, то стабильный положительный результат по росту — только у Самарской области. Она же является лидером по общей сумме переводов. В III квартале в этот регион из-за рубежа перевели 45,6 млн долларов (на 31% больше, чем год назад), а из него перевели 60,8 млн долларов — на 29% больше, чем год назад.

Больший рост по переводам в регион — только у Татарстана. Тут показатель составил 27,5 млн долларов, это на 56% больше, чем год назад. Но вот из региона перевели на 6% меньше, чем годом ранее — 38,4 млн долларов. У третьего по объемам переводов региона, Нижегородской области, оба показателя просели — на 14% (до 27 млн долларов) в случае входящих переводов и на 41% (до 27,3 млн долларов) — в случае исходящих переводов.

Из других регионов в негативном ключе стоит отметить Кировскую область — тут объем входящих трансграничных переводов снизился в пять раз — с 10 до 2,1 млн долларов. В ключе роста переводов можно отметить три региона — Мордовию, Ульяновскую и Саратовскую области. Правда, во всех случаях идет речь о росте вывода средств из региона — тут показатели выросли в 2,4, 2,5 и 2,7 раза.

Трансграничные переводы физических лиц (резидентов и нерезидентов) в ПФО, 2020 год

Регион ПФО III кв. 2020 III кв. 2019 Изменение за год Поступления в пользу физических лиц в Российскую Федерацию Перечисления физическими лицами из Российской Федерации Оборот Сальдо Поступления в пользу физических лиц в Российскую Федерацию Перечисления физическими лицами из Российской Федерации Оборот Сальдо Поступления в пользу физических лиц в Российскую Федерацию Перечисления физическими лицами из Российской Федерации Республика Татарстан 27,5 38,4 65,9 -10,9 17,6 41,0 58,6 -23,4 56% -6% Самарская область 45,6 60,8 106,4 -15,2 34,8 47,2 82,0 -12,4 31% 29% Нижегородская область 27,0 27,3 54,3 -0,3 31,4 46,6 78,0 -15,2 -14% -41% Пермский край 9,8 8,2 18,1 1,6 9,1 10,9 20,0 -1,9 8% -25% Республика Башкортостан 9,5 13,8 23,3 -4,3 14,8 17,8 32,6 -3,0 -36% -22% Удмуртская Республика 6,3 3,7 10,0 2,6 10,5 6,4 16,8 4,1 -40% -42% Саратовская область 5,6 10,1 15,7 -4,5 10,6 3,8 14,4 6,8 -47% 165% Кировская область 2,1 3,2 5,3 -1,1 10,0 3,7 13,7 6,3 -79% -12% Ульяновская область 2,9 7,1 10,0 -4,2 3,1 2,8 5,9 0,2 -7% 154% Оренбургская область 5,9 5,0 10,9 0,9 5,0 6,7 11,7 -1,8 18% -25% Республика Мордовия 0,6 1,0 1,6 -0,3 0,7 0,4 1,1 0,2 -10% 138% Республика Марий Эл 1,6 1,2 2,8 0,4 2,1 1,1 3,2 0,9 -23% 8% Чувашская Республика 2,2 1,5 3,7 0,7 5,8 4,6 10,4 1,2 -62% -67% Пензенская область 2,9 1,8 4,7 1,0 3,1 2,7 5,8 0,4 -8% -32%