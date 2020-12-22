Россияне вывели за рубеж почти $30 миллиардов
В России снизились объемы трансграничных переводов, но выросли перечисления физлиц в дальнее зарубежье
Переводы физлиц из России просели — если мерить в долларах. Как подсчитало «Реальное время», по итогам трех кварталов года сумма перечислений за рубеж составила $29,2 млрд, в то время как годом ранее было $30,5 млрд. Свою лепту внесла и пандемия коронавируса, а если подробнее — тенденции, наметившиеся в трансграничных переводах еще весной, продолжились в конце лета — начале осени. Судя по этим данным, трудовым мигрантам, похоже, стало еще сложнее обеспечивать свои семьи — им самим вынуждены помогать из-за рубежа. Зато россияне нарастили объемы переводов в дальнее зарубежье до $7 млрд, больше всего традиционно направляя деньги в Швейцарию.
Мигрантам нелегко
В III квартале года в России продолжилась тенденция по снижению объемов трансграничных переводов. Аналитики связывают ситуацию с общим сокращением международной экономической активности, желанием людей «приберечь» деньги, не переводя их в другие страны в условиях неопределенности из-за пандемии коронавируса.
Если сравнивать III квартал 2020 с тем же периодом 2019 года, то окажется заметным снижение активности на рынке трансграничных переводов как в случае с исходящими, так и в случае с входящими переводами. Перечисления из России за рубеж, например, снизились с $10,5 млрд до $10,4 млрд — на 2%. Причем вызвано это 13%-ным снижением переводов в страны СНГ. В дальнее зарубежье переводить стали наоборот больше — $7 млрд против $6,7 млрд (+5%).
Однако интересная тенденция есть и с переводами в Россию. В целом переводы снизились с $6,6 млрд до $6 млрд — на 8%, но тут снижение обусловлено, наоборот, странами дальнего зарубежья: оттуда стали переводить на 11% меньше, в то время как из стран СНГ стали переводить больше на 14%. Складывается ощущение, что жители бывших советских республик стали поддерживать родственников в России — возможно, речь идет о помощи тем трудовым мигрантам, которые не успели вернуться на родину. Отчасти это подтверждают и финансовые аналитики.
— Мы живем в эпоху карантинных мер, в связи с этим снизилась активность, связанная с миграцией трудовых ресурсов. Это могло повлиять на определенные моменты, связанные с трансграничными переводами: если трудовые мигранты стали меньше зарабатывать в России, то и отправлять денег в те страны, откуда они приехали, они стали меньше. Есть и обратная тенденция: им вынуждены оказывать поддержку из-за рубежа. Вероятно, пока полностью не восстановится экономическая активность, такая тенденция будет существовать, — считает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.
Аналогичного мнения придерживается и старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова:
Трансграничные переводы физических лиц (резидентов и нерезидентов)
|Показатель
|III квартал 2020 г.
|II квартал 2020 г.
|III квартал 2019 г.
|Изменение за год
|Всего, млн долларов США
|Перечисления физическими лицами из Российской Федерации
|10.367
|8.626
|10.528
|-2%
|в страны дальнего зарубежья
|7.046
|6.310
|6.731
|5%
|в страны СНГ
|3.321
|2.316
|3.798
|-13%
|Поступления в пользу физических лиц в Российскую Федерацию
|6.057
|5.227
|6.592
|-8%
|из стран дальнего зарубежья
|5.127
|4.579
|5.774
|-11%
|из стран СНГ
|930
|647
|818
|14%
|Сальдо
|-4.309
|-3.400
|-3.936
|9%
|страны дальнего зарубежья
|-1.918
|-1.730
|-957
|100%
|страны СНГ
|-2.391
|-1.669
|-2.980
|-20%
|Средняя сумма одного перевода, долларов США
|Перечисления физическими лицами из Российской Федерации
|137
|128
|148
|-7%
|в страны дальнего зарубежья
|113
|110
|121
|-7%
|в страны СНГ
|245
|222
|251
|-2%
|Поступления в пользу физических лиц в Российскую Федерацию
|303
|263
|367
|-17%
|из стран дальнего зарубежья
|329
|281
|407
|-19%
|из стран СНГ
|210
|180
|217
|-3%
Рост соцвыплат и отказ от инвестирования в долги
В целом структура трансграничных переводов изменилась не сильно, за исключением отдельных статей. Основная цель переводов как в Россию, так и из страны — перечисление собственных средств, то есть перевод на свой же счет (или счет близкого родственника) в другой стране. Здесь показатели выросли, причем как по исходящим, так и по входящим переводам. В Россию перевели на 11,5% больше, чем годом ранее, из России — на 9,6% больше. Отметим, что общая сумма переводов тут составляет 1,6 млрд долларов в случае входящих переводов и 3,6 млрд в случае исходящих переводов.
Также заметна и тенденция по росту еще одной важной категории переводов — безвозмездных перечислений и поступлений. В Россию стали присылать на 5% больше, из России — почти на 30% больше. Общая сумма тут составляет 799 млн и 1,13 млрд долларов, соответственно. В эту категорию входит очень широкой перечень перечислений — это и гранты, и пожертвования, и стипендии, и пенсии. Вероятно, данный рост можно объяснить социальными выплатами (например, выплаты на детей) как от российских властей, так и от властей других стран.
Интересно, кстати, что переводы зарплат в Россию выросли на 14%, они достигли 588 млн долларов — видимо, это тоже относится к мерам поддержки людей. Выросли и переводы электронных денежных средств — на 10%, до 550 млн долларов в случае с входящими переводами, а исходящие, наоборот, снизились на 9%.
Кроме того, можно отметить следующие тенденции: увеличились объемы операций в случае перечислений из страны по операциям на рынке Forex, причем сразу на 79% — с 52 до 93 млн долларов. А вот привлечение кредитов в России очень просело: поступления по этой статье снизились с 537 до 143 млн долларов, погашение же кредитов в других странах, наоборот, сильно выросло — с 40 до 90 млн долларов — люди не стремятся накапливать долги, что объясняется очередным ослаблении рубля.
— Нет экономической активности — нет платежей и переводов. В целом, учитывая, что дальнейшие карантинные меры не исключены, определенную «подушку ликвидности» лучше держать и бизнесу, и гражданам, что тоже влияет на объемы трансграничных переводов, — пояснил эксперт.
|Показатель
|III квартал 2020 г.
|II квартал 2020 г.
|III квартал 2019 г.
|Изменение за год
|Поступления в Россию
|Перечисления из России
|Поступления в Россию
|Перечисления из России
|Поступления в Россию
|Перечисления из России
|Поступления в Россию
|Перечисления из России
|Всего
|5.535
|8.371
|4.831
|7.240
|5.965
|8.045
|-7,21%
|4,05%
|в том числе:
|1) перечисление собственных средств
|1.587
|3.610
|1.299
|3.554
|1.424
|3.293
|11,45%
|9,63%
|2) безвозмездные перечисления и поступления
|799
|1.131
|626
|763
|760
|872
|5,13%
|29,70%
|3) кредиты
|3а) привлечение кредитов
|143
|349
|232
|272
|537
|314
|-73,37%
|11,15%
|3б) погашение кредитов
|500
|90
|427
|128
|740
|40
|-32,43%
|125,00%
|3в) проценты по кредитам
|17
|5
|21
|3
|16
|5
|6,25%
|0,00%
|4) оплата товаров
|19
|464
|10
|338
|11
|429
|72,73%
|8,16%
|5) оплата услуг
|186
|453
|187
|314
|170
|565
|9,41%
|-19,82%
|5а) образовательные услуги
|4
|110
|2
|55
|3
|117
|33,33%
|-5,98%
|5б) медицинские услуги
|6
|23
|4
|15
|4
|34
|50,00%
|-32,35%
|5в) консультационные услуги
|21
|13
|22
|12
|20
|15
|5,00%
|-13,33%
|5г) туристические услуги
|13
|49
|7
|18
|17
|101
|-23,53%
|-51,49%
|5д) прочие услуги
|142
|258
|152
|214
|127
|298
|11,81%
|-13,42%
|6) операции с недвижимым имуществом
|72
|198
|24
|144
|57
|269
|26,32%
|-26,39%
|7) заработная плата
|588
|-
|549
|-
|516
|-
|13,95%
|8) переводы электронных денежных средств
|550
|655
|503
|591
|499
|719
|10,22%
|-8,90%
|9) операции на рынке Forex
|8
|93
|6
|73
|15
|52
|-46,67%
|78,85%
|10) переводы в доверительное управление имуществом
|1
|12
|86
|10
|2
|17
|-50,00%
|-29,41%
|11) прочие
|1.065
|1.311
|861
|1.050
|1.218
|1.470
|-12,56%
|-10,82%
Швейцарская стабильность и опасения по поводу США
Если рассмотреть основные страны по переводам в Россию, то ожидаемо окажется, что поток денег из основной массы из них снизился. К примеру, бывшая страна-лидер по переводам — США — снизила показатель за год более чем вдвое — до 579 млн долларов. Сильно снизились переводы из Латвии — на треть, до 360 млн долларов. С Кипра поток денег снизился почти на четверть, до 202 млн долларов.
Но есть и обратные ситуации. Например, на первое место по переводам в Россию вышла Швейцария — тут сумма переводов выросла примерно на четверть, до 1,38 млрд долларов. Также рост переводов зафиксирован из Объединенных Арабских Эмиратов (на 19%, до 105 млн долларов), Израиля (на 41%, до 100 млн долларов), из Австрии денег пришло вообще на 55% больше — 132 млн долларов.
Среди стран СНГ переводы выросли из Казахстана — на 10% (до 389 млн долларов), Армении (на 32%, до 99 млн долларов), с Украины (вообще в полтора раза больше, чем год назад — 86 млн долларов). Заметен, кроме того, всплеск переводов из Беларуси — в 2,1 раза — с 47 до 101 млн долларов.
|Страна
|III кв. 2020
|II кв. 2020
|III кв. 2019
|изменение суммы переводов за год
|сумма переводов, млн долларов США
|средняя сумма одного перевода, долларов США
|сумма переводов, млн долларов США
|средняя сумма одного перевода, долларов США
|сумма переводов, млн долларов США
|средняя сумма одного перевода, долларов США
|Всего по странам
|6.057
|303
|5.227
|263
|6.592
|367
|-8,12%
|Страны дальнего зарубежья
|5.127
|329
|4.579
|281
|5.774
|407
|-11,21%
|из них:
|ШВЕЙЦАРИЯ
|1.383
|47.785
|1.352
|38.140
|1.122
|31.419
|23,26%
|СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ
|579
|605
|458
|500
|1.240
|1.649
|-53,31%
|ЛАТВИЯ
|360
|36
|385
|36
|531
|53
|-32,20%
|ПОЛЬША
|СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО
|396
|1.407
|316
|1.334
|402
|1.094
|-1,49%
|ГЕРМАНИЯ
|291
|859
|337
|944
|285
|1.014
|2,11%
|КИПР
|202
|6.486
|212
|11.112
|264
|13.450
|-23,48%
|ЛЮКСЕМБУРГ
|79
|307
|182
|695
|85
|395
|-7,06%
|СИНГАПУР
|166
|81
|177
|79
|216
|141
|-23,15%
|ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
|105
|4.368
|87
|4.085
|88
|3.660
|19,32%
|ИЗРАИЛЬ
|100
|990
|52
|746
|71
|871
|40,85%
|НИДЕРЛАНДЫ
|111
|1.402
|64
|1.022
|236
|2.383
|-52,97%
|АВСТРИЯ
|132
|5.090
|69
|4.133
|85
|5.544
|55,29%
|ТУРЦИЯ
|53
|1.214
|44
|1.317
|41
|974
|29,27%
|ЕГИПЕТ
|ГРЕЦИЯ
|ИТАЛИЯ
|42
|927
|32
|811
|38
|911
|10,53%
|ФРАНЦИЯ
|56
|1.322
|38
|908
|48
|1.154
|16,67%
|ИСПАНИЯ
|49
|1.814
|30
|1.253
|45
|1.649
|8,89%
|ГРУЗИЯ
|34
|1.007
|28
|1.100
|38
|1.251
|-10,53%
|ЧЕХИЯ
|44
|4.309
|-100,00%
|МОНАКО
|140
|211.242
|27
|46.882
|73
|95.001
|91,78%
|КИТАЙ
|16
|4.298
|ГОНКОНГ
|ВЬЕТНАМ
|ФИЛИППИНЫ
|КАНАДА
|ЯПОНИЯ
|10
|1.346
|9
|1.349
|12
|1.869
|-16,67%
|БЕЛЬГИЯ
|КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА
|АБХАЗИЯ
|ИРЛАНДИЯ
|134
|1.168
|Страны СНГ
|930
|210
|647
|180
|818
|217
|13,69%
|КАЗАХСТАН
|389
|123
|256
|91
|355
|129
|9,58%
|КИРГИЗИЯ
|79
|572
|55
|545
|92
|705
|-14,13%
|УЗБЕКИСТАН
|79
|602
|50
|546
|91
|818
|-13,19%
|АРМЕНИЯ
|99
|817
|78
|629
|75
|579
|32,00%
|УКРАИНА
|86
|232
|56
|461
|55
|336
|56,36%
|БЕЛАРУСЬ
|101
|480
|52
|522
|47
|395
|114,89%
|ТАДЖИКИСТАН
|8
|217
|7
|154
|28
|392
|-71,43%
|АЗЕРБАЙДЖАН
|31
|280
|56
|848
|34
|431
|-8,82%
|МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА
|43
|465
|22
|284
|30
|175
|43,33%
|ТУРКМЕНИЯ
|15
|229
|15
|227
|12
|203
|25,00%
Исходящие переводы из России заметно выросли в Швейцарию (на 41%, до 1,58 млрд долларов), Великобританию (почти на четверть, до 686 млн долларов). Заметен также очень сильный рост переводов в Монако — в два с лишним раза, до 486 млн долларов. Из стран СНГ заметен рост переводов только на Украину — на 30%, до 126 млн долларов.
|страна
|III кв. 2020
|II кв. 2020
|III кв. 2019
|изменение суммы переводов за год
|сумма переводов, млн долларов США
|средняя сумма одного перевода, долларов США
|сумма переводов, млн долларов США
|средняя сумма одного перевода, долларов США
|сумма переводов, млн долларов США
|средняя сумма одного перевода, долларов США
|Всего по странам
|10.367
|137
|8.626
|128
|10.528
|148
|-1,53%
|Страны дальнего зарубежья
|7.046
|113
|6.310
|110
|6.731
|121
|4,68%
|из них:
|ШВЕЙЦАРИЯ
|1.580
|7.936
|1.639
|4.699
|1.123
|4.382
|40,69%
|СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ
|564
|165
|504
|146
|626
|190
|-9,90%
|СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО
|686
|154
|688
|151
|556
|116
|23,38%
|ЛАТВИЯ
|479
|11
|427
|10
|547
|13
|-12,43%
|ПОЛЬША
|ИСПАНИЯ
|241
|7.265
|160
|5.381
|319
|8.788
|-24,45%
|ГЕРМАНИЯ
|277
|2.763
|229
|2.473
|279
|3.111
|-0,72%
|МОНАКО
|486
|591.720
|207
|304.414
|239
|239.099
|103,35%
|КИПР
|159
|3.264
|183
|3.811
|227
|1.137
|-29,96%
|АВСТРИЯ
|206
|24.044
|140
|20.235
|299
|8.232
|-31,10%
|КИТАЙ
|94
|2.274
|ИТАЛИЯ
|156
|6.139
|99
|5.238
|170
|5.221
|-8,24%
|НИДЕРЛАНДЫ
|58
|939
|64
|1.547
|81
|1.776
|-28,40%
|ЛЮКСЕМБУРГ
|175
|177
|549
|513
|171
|169
|2,34%
|ТУРЦИЯ
|321
|1.409
|159
|1.158
|194
|1.281
|65,46%
|ЕГИПЕТ
|ГРЕЦИЯ
|ГРУЗИЯ
|141
|369
|87
|222
|159
|381
|-11,32%
|ЧЕХИЯ
|107
|98
|ФРАНЦИЯ
|100
|3.732
|89
|3.663
|181
|5.877
|-44,75%
|ИЗРАИЛЬ
|82
|3.380
|78
|4.691
|111
|5.670
|-26,13%
|СИНГАПУР
|60
|101
|64
|93
|70
|83
|-14,29%
|ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
|59
|10.956
|34
|5.340
|61
|12.023
|-3,28%
|ГОНКОНГ
|ВЬЕТНАМ
|ФИЛИППИНЫ
|ЯПОНИЯ
|183
|2.793
|164
|2.300
|165
|1.789
|10,91%
|КАНАДА
|БЕЛЬГИЯ
|КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА
|АБХАЗИЯ
|ИРЛАНДИЯ
|21
|14
|Страны СНГ
|3.321
|245
|2.316
|222
|3.798
|251
|-12,56%
|УЗБЕКИСТАН
|1.352
|384
|1.013
|374
|1.457
|397
|-7,21%
|КИРГИЗИЯ
|550
|194
|356
|175
|525
|192
|4,76%
|ТАДЖИКИСТАН
|543
|155
|322
|119
|830
|173
|-34,58%
|АРМЕНИЯ
|251
|329
|183
|330
|361
|288
|-30,47%
|АЗЕРБАЙДЖАН
|227
|295
|159
|282
|237
|296
|-4,22%
|КАЗАХСТАН
|122
|107
|72
|75
|126
|137
|-3,17%
|УКРАИНА
|126
|326
|86
|261
|97
|284
|29,90%
|МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА
|92
|266
|74
|261
|97
|268
|-5,15%
|БЕЛАРУСЬ
|59
|202
|52
|184
|69
|249
|-14,49%
|ТУРКМЕНИЯ
|0
|146
|0
|159
|0
|159
Самарской области все нипочем, а из Саратовской области уводят деньги
Если рассматривать трансграничные переводы по регионам Приволжского федерального округа, то стабильный положительный результат по росту — только у Самарской области. Она же является лидером по общей сумме переводов. В III квартале в этот регион из-за рубежа перевели 45,6 млн долларов (на 31% больше, чем год назад), а из него перевели 60,8 млн долларов — на 29% больше, чем год назад.
Больший рост по переводам в регион — только у Татарстана. Тут показатель составил 27,5 млн долларов, это на 56% больше, чем год назад. Но вот из региона перевели на 6% меньше, чем годом ранее — 38,4 млн долларов. У третьего по объемам переводов региона, Нижегородской области, оба показателя просели — на 14% (до 27 млн долларов) в случае входящих переводов и на 41% (до 27,3 млн долларов) — в случае исходящих переводов.
Из других регионов в негативном ключе стоит отметить Кировскую область — тут объем входящих трансграничных переводов снизился в пять раз — с 10 до 2,1 млн долларов. В ключе роста переводов можно отметить три региона — Мордовию, Ульяновскую и Саратовскую области. Правда, во всех случаях идет речь о росте вывода средств из региона — тут показатели выросли в 2,4, 2,5 и 2,7 раза.
|Регион ПФО
|III кв. 2020
|III кв. 2019
|Изменение за год
|Поступления в пользу физических лиц в Российскую Федерацию
|Перечисления физическими лицами из Российской Федерации
|Оборот
|Сальдо
|Поступления в пользу физических лиц в Российскую Федерацию
|Перечисления физическими лицами из Российской Федерации
|Оборот
|Сальдо
|Поступления в пользу физических лиц в Российскую Федерацию
|Перечисления физическими лицами из Российской Федерации
|Республика Татарстан
|27,5
|38,4
|65,9
|-10,9
|17,6
|41,0
|58,6
|-23,4
|56%
|-6%
|Самарская область
|45,6
|60,8
|106,4
|-15,2
|34,8
|47,2
|82,0
|-12,4
|31%
|29%
|Нижегородская область
|27,0
|27,3
|54,3
|-0,3
|31,4
|46,6
|78,0
|-15,2
|-14%
|-41%
|Пермский край
|9,8
|8,2
|18,1
|1,6
|9,1
|10,9
|20,0
|-1,9
|8%
|-25%
|Республика Башкортостан
|9,5
|13,8
|23,3
|-4,3
|14,8
|17,8
|32,6
|-3,0
|-36%
|-22%
|Удмуртская Республика
|6,3
|3,7
|10,0
|2,6
|10,5
|6,4
|16,8
|4,1
|-40%
|-42%
|Саратовская область
|5,6
|10,1
|15,7
|-4,5
|10,6
|3,8
|14,4
|6,8
|-47%
|165%
|Кировская область
|2,1
|3,2
|5,3
|-1,1
|10,0
|3,7
|13,7
|6,3
|-79%
|-12%
|Ульяновская область
|2,9
|7,1
|10,0
|-4,2
|3,1
|2,8
|5,9
|0,2
|-7%
|154%
|Оренбургская область
|5,9
|5,0
|10,9
|0,9
|5,0
|6,7
|11,7
|-1,8
|18%
|-25%
|Республика Мордовия
|0,6
|1,0
|1,6
|-0,3
|0,7
|0,4
|1,1
|0,2
|-10%
|138%
|Республика Марий Эл
|1,6
|1,2
|2,8
|0,4
|2,1
|1,1
|3,2
|0,9
|-23%
|8%
|Чувашская Республика
|2,2
|1,5
|3,7
|0,7
|5,8
|4,6
|10,4
|1,2
|-62%
|-67%
|Пензенская область
|2,9
|1,8
|4,7
|1,0
|3,1
|2,7
|5,8
|0,4
|-8%
|-32%
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