«Мы встретились в Стамбуле»: как Турция покоряет на Netflix сериалом про полюса общества

В середине ноября на Netflix вышел мини-сериал «Мы встретились в Стамбуле», в оригинале — «Бир башкадыр». Сериал рассказывает о восьми разных людях, каждый из которых имеет разный социальный статус, религию и является приверженцем определенной, непохожей на другие культуры. Колумнист нашего издания Булат Ногманов отмечает: «Мы встретились в Стамбуле», несмотря на некое сходство с французскими фильмами прошлого века, отражает реальное состояние турецкого общества», — и рекомендует его к просмотру всем, кто интересуется турецкой культурой.



Турецкий сериал с ощущением «французскости»

В середине ноября на платформе Netflix состоялась премьера турецкого мини-сериала «Бир башкадыр». В русскоязычной локализации название перевели как «Мы встретились в Стамбуле». А в англоязычной версии название звучит как «Этос». Забегая вперед, скажем, что наверное, оно гораздо ближе к замыслу режиссера, так как в современном мире под этосом часто подразумевается стиль жизни какой-либо определенной группы людей, принятая в ней иерархическая структура и ее культурные ориентиры.

Ну а с турецкого «Бир башкадыр» можно перевести как «ни на что не похожий» или же «другой». В этой связи у многих знакомых с турецкой популярной культурой зрителей могут возникнуть ассоциации с песней «Мемлекетим» («Моя родина») в исполнении Айтен Альпман, которую она записала в 1972 году. Однако здесь все не так просто.

С первых кадров, несмотря на антураж, не покидает ощущение, что смотришь какой-то французский фильм, снятый в 60—70-е годы прошлого столетия. И музыкальное оформление, и раскрытие сюжета только усиливают это ощущение.

Странным же в этом сериале является то, что чувство «французскости» резко пропадает в конце каждой серии, когда перед началом титров появляются небольшие вставки из, казалось бы, какого-то архивного видео. Оказалось, что это вставки из короткометражного документального фильма «Босфор», снятого французским режиссером Морисом Пиала, который в 1964 году посетил Турцию и снял шесть коротких документальных фильмов об этой стране.

Примечательно и то, что о Турции тех лет Морис Пиала сказал следующее: «В поисках новых смыслов относительно будущего и не отвергнув традиции, Турция встретила перед собой несчастье».

В этих вставках мы видим кадры из концерта Ферди Озбегена, который в своем творчестве пытался сделать некий синтез восточной и западной музыки в легком турецком исполнении. Учитывая тот факт, что у Озбегена вышел альбом в 1993 году под названием «Бир башкадыр Ферди Озбеген», становится понятно, к какому «другому» делает отсылку режиссер. А именно к вечному спору о роли Турции в современном мире. Что это, Восток или Запад, или же некий синтез, включающий в себя элементы и того и другого мира, или же не то и не другое, и тем самым определяющая свою уникальную самобытность страна?

Живая фотография Турции

На вопрос, почему нужно смотреть этот сериал, можно ответить: он отражает реальное состояние турецкого общества на данный момент. Сериал является некой интерактивной и живой фотографией Турции, показывающий ее особенности в режиме реального времени.

Сюжет разворачивается вокруг героев, проживающих в Стамбуле, однако принадлежащих к разным мирам и имеющих совершенно противоположный социальный статус и мировоззрение.

История начинается с обморока, в который падает одна из главных героинь сериала Мерьем — ее сыграла перспективная и уже довольно известная актриса Ойкю Карайель, знакомая многим российским зрителям по сериалу «Великолепный век: Кёсем султан».

Далее мы обнаруживаем главную героиню на приеме у психиатра по имени Пери в исполнении Дефне Кайалар и еще раз поражаемся виртуозной работе с символическими именами сценариста и режиссера картины Беркуна Ойа. Если Мерьем — одна из типичных религиозных девушек Турции, перегруженная заботами о семье и наставляемая местным муллой, который является для нее сильным авторитетом, то Пери, наоборот, представляет ту часть богатого светского общества, которую часто именуют «Белыми турками».

Ойкю Карайель

Встреча двух полюсов сразу же начинает превосходить взаимоотношения «доктор — пациент», и неприятие образа жизни и мысли Мерьем заставляет Пери искать профессиональной поддержки у своей коллеги — психолога Гюльбин (Тулин Озен), которая, в свою очередь, также представляет человека, разрывающегося между несколькими мирами — светским, религиозным, турецким и курдским. Неприятие мира, в котором живет Пери, побуждает Гюльбин рассказывать накопившееся Синану (Алиджан Юджесой), в резиденцию которого раз в неделю приходит Мерьем, чтобы сделать уборку и приготовить еду.

Так история, начавшаяся на окраине Стамбула, расширяется до дома курдской семьи — представителей среднего класса, переехавших сюда с юго-востока страны, включает в себя резиденцию состоятельного Синана и виллу родителей Пери с прекрасным видом на Босфор. Здесь мы видим сложную сеть взаимоотношений, в которые вовлечены основные действующие лица сериала, являющиеся осколками разных частей единого мозаичного полотна Стамбула. Данной конструкцией режиссер дает нам возможность увидеть и почувствовать преграды, сложенные из стереотипов, которые стоят между представителями различных социальных слоев общества. Например, Мерьем с осуждением относится к тому, что происходит в резиденции Синана, тогда как Пери и ее родители с высока смотрят на все религиозное и глубоко турецко-традиционное и даже просмотр популярных турецких сериалов они воспринимают как снижение марки.

Дефне Кайалар

С другой стороны, Беркун Ойа показывает нам то, как маятник истории качнулся в другую сторону, и религиозность, которая раньше приравнивалась к невежеству, нынче все активнее наступает на пятки так называемой «светскости» и «просвещения», и стремится занять ее место.

Здесь нужно отдать режиссеру должное, в своей работе он не занимает ничью сторону, не поучает и не грозит, и тем более не указывает пальцем. Он простыми и ясными художественными приемами намекает: несмотря на «инаковость», мы все живем в одной стране, и говорит о том, что есть способы преодоления барьеров из стереотипов и предвзятостей, что можно быть и Востоком, и Западом и в то же время быть ни на что не похожим.

В турецком языке есть поговорка, которая в переводе означает, что острый уксус приносит вред своему сосуду, и этот сериал показывает зрителю, что, упорствуя в предвзятости, мы только усугубляем общее положение дел.