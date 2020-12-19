«В Казани поймут»: как выглядят улицы, проезды и мосты, носящие имя столицы Татарстана

Часть 26-я: Оренбург

«Реальное время» продолжает фотопроект, приуроченный к 1015-летию столицы Татарстана: как выглядят сейчас улицы Казанские (а также набережные, переулки, бульвары, проезды с этим именем) в городах России, ближнего и дальнего зарубежья. Помогают нам в этом панорамы «Яндекса» и Google. В 26-м выпуске проекта нас ждет Оренбург.



Вернее, даже не столько сам Оренбург, сколько его достаточно дальние задворки. В этом городе Казанская тоже совершенно не центральная. Она находится между двумя шоссе города — Загородным и Шарлыкским, в микрорайоне Кушкуль. Улица изогнута прихотливой петлей, некоторое время идет параллельно себе самой, а потом вытягивается в длинный хвост вдоль Шарлыкского шоссе. Ну очень необычные очертания.

Особенных красот пейзажа или городских достопримечательностей здесь нам не встретится: тут, на окраинах города, перед нами будет частично промзона, но большей частью — индивидуальный сектор.



Начало Google-панорамы этих мест не покажет нам, так сказать, «исток» этой улицы и дополнительные ее закоулки. Прогулку начнем с комплекса автодиагностики под немудрящим названием «Мегасистемы».

Идем дальше, видим достаточно плотное скопление автомоек и прочих зон автомобильного обслуживания. Но там, за забором, есть и мастерская ковки, и сервисные компании, и даже агентство недвижимости. Надо просто поискать.

Вид на комплекс зданий напротив. И если верить местным вывескам, то тут, кроме автомойки, располагается еще и завод оконных конструкций «Фаворит». В общем, классическая промзона как она есть.

Но когда-нибудь заканчивается любая промзона — и мы выходим в частный сектор. Здесь картина совсем другая, и есть даже уютные уличные вазончики с цветами.

Здесь улица Казанская пересекает... улицу Казанскую. Промзона рядом, но продукты и бытовую химию покупать местным жителям тоже надо. На это намекает нехитрая табличка рядом с постройкой немолодого вида и грустного образа.

Из этой картинки мы узнаем о жителях Оренбурга два очень важных факта. Во-первых, они тоже уважают профнастил. Во-вторых, здесь еще помнят о тачанке (и творчески переосмыслили ее образ, адаптировав под хозяйственные нужды).

А пока — улица как улица, дома как дома. Некоторые победнее, некоторые — побогаче. Вот тут, например, очень симпатичные деревья перед забором — рябинки красиво перемежаются молодыми соснами (насколько мы можем определить в силу своей ботанической испорченности).

Газовая труба протянута по всей улице вот таким вот образом, навесом. Выглядит это не очень аккуратно, но такой способ тоже имеет право на существование. А такая помойка права на существование не имеет! Хотя пес, заинтересованно копающийся в ее содержимом, вряд ли имеет претензии к нечистоплотности местных жителей.

На этом перекрестке все четыре дороги — это улица Казанская.

Вот так выглядит вид направо: было бы пасторально и уютно, если б не «бетон» и не желтые газовые трубы.

Мощная дыра в асфальте, истошно-синий забор (выглядящий, впрочем, довольно симпатично на фоне своего коричневого профнастильного коллеги), аккуратный домик и зелень. Классическое российское село (только мы же с вами помним, что мы ни в каком не в селе, а в областном центре).

Дальше в этом аппендиксе улицы все примерно так же:

Только иногда во дворах какой-то беспорядок.

Если вдруг у вас возникает вопрос, как обслуживают такие трубы, то мы, кажется, нашли ответ. Вот так.

В этой главе проекта нас ждало серьезное открытие. В Оренбурге мы открыли новый подвид российского забора. Этот редкий представитель заборного семейства встречается на улице Казанской не в единственном экземпляре. К сожалению, его подробную анатомию надо описывать, лично присутствуя на месте, поэтому пока предлагаем вам просто полюбоваться этим удивительным «франкенштейном» мира заборов.

Вообще, судя по заборам и некоторым сохранившимся немолодым домикам, раньше тут просто был дачный комплекс. А некоторые участки и по сей день остались под дачной застройкой.

Продолжаем плутать. Выходим с Казанской. Возможно, для вас это окажется сюрпризом, но за поворотом нас ждет Казанская.

Это мы с вами нарезали круг по окрестностям и вышли снова к промзоне — перед нами ООО «Станкосервис».

А если пойти в другую сторону — нас ждет романтическая прогулка по разбитому асфальту мимо зеленых зарослей и скрывшихся в кустах домов. А закончится эта прогулка выходом на Шарлыкское шоссе (вооон там оно виднеется, в просвете между кустами).

Но не так-то проста улица Казанская. Помните перекресток с собачкой? Так вот, если пойти по нему прямо — вы довольно скоро упретесь... в Шарлыкское шоссе.

Но вернемся к перекрестку с собачкой и свернем налево. Оттуда Казанская пойдет себе спокойно вдоль Шарлыкского шоссе и будет сопровождать шоссе несколько километров.

Кто найдет кота на картинке — тому пока не нужно к окулисту.

Нет, ребята, как бы вы ни старались, на березовые стволы это не похоже.

Дальше пейзаж разнообразием блистать не будет. Желтая газовая труба, разнокалиберные дома, узкая улочка, мрачная погода (хотя вот в ней-то Оренбург точно не виноват).

Труба Мёбиуса.

Душераздирающее зрелище.

Дальше по Казанской идут двухэтажные дома на несколько квартир, и она сама подходит совсем вплотную к шоссе, становясь его абсолютным дублером.

Быт местных жителей выглядит как-то так:

Потом кончаются и дома — и бесконечная, несколько раз пересекающая себя улица Казанская становится просто асфальтированной прямой, параллельной шоссе, выходящему из города. Ничего интересного на ней и вокруг нее не происходит, а поэтому на этом месте предлагаем попрощаться с Оренбургом и пожелать ему меньше пасмурных дней в году.