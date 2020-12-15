Татарстан провел в ковид-эпоху два чемпионата мира

Это чуть меньше половины всех ЧМ в мире

Фото: Ринат Назметдинов

Чем запомнится 2020-й в спорте? Минимальным количеством проведенных соревнований, особенно мирового уровня. Только что в одно время прошли чемпионаты мира по борьбе на поясах в Казани и по полетам на лыжах в словенской Планице. А всего в ковид-году было пять чемпионатов мира после пандемии, и два из них принял Татарстан. Чем журналист «Реального времени» Джаудат Абдуллин предлагает погордиться.

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В словенском городе Планица прошел чемпионат мира по полетам на лыжах. Для понимания, прыжки на привычных нам трамплинах проходят с высоты 70 или 90 метров на Олимпиадах и чемпионатах мира по лыжным видам спорта. А вот чемпионат мира «по полетам» проходит со 120-метровых трамплинов и проводится отдельно. И в Словении собрались 47 спортсменов — 40 из Европы и еще семь представляли Канаду, США и Японию, следовательно, три континента мира. Кстати, уважение федерации лыжного спорта, поскольку обычно эти чемпионаты проводятся раз в два года в январе, и являются одними из первых в четном году. Должны были открывать 2020-й, а в результате закрывают, что свидетельствует о силе и работе международной федерации. Еще один чемпионат мира прошел в Италии — по велоспорту на шоссе. И еще федерация самбо провела ЧМ в сербском Нови-Саде.

Чемпионат мира «по полетам» проходит со 120-метровых трамплинов и проводится отдельно. Фото: eurosport.ru

А Татарстан умудрился провести сразу два мундиаля. В октябре Международная федерация по борьбе кореш провела в Казани чемпионат мира, в котором участвовали 130 спортсменов из 26 стран, причем не «Европу» представляли Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан из ближнего зарубежья, Монголия и Южная Корея из дальнего (все — Азия) и африканская Ангола.

Вице-президент федерации Равиль Ногуманов рассказывал, что некоторым участникам пришлось добираться в Россию на перекладных, потому что авиасообщение между странами было на тот момент закрыто. Примечательно еще и то, что финал чемпионата мира проходил в начале октября, в самый разгар армяно-азербайджанского военного конфликта, и в это же время на коврах Центра гребных видов спорта завоевали медали Асман Абдуллаев из Азербайджана и Ерванд Егоян из Армении.

А в минувшие выходные Казань приняла еще и чемпионат мира по борьбе на поясах. Было бы это разовое явление — мы бы не стали тратить на него время нашего читателя, все-таки это не олимпийские виды спорта. Но два подряд мировых форума доказывают, что при желании можно было найти выход из положения и в других видах спорта.

В октябре Международная федерация по борьбе кореш провела в Казани чемпионат мира, в котором участвовали 130 спортсменов из 26 стран, причем не «Европу» представляли Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан из ближнего зарубежья, Монголия и Южная Корея из дальнего и африканская Ангола. Фото: Максим Платонов

Джаудат Миннахметов: «Несмотря на трудности, спортсмены смогли посетить наши чемпионаты»

Президент Международной федерации по борьбе кореш Джаудат Миннахметов отметил на декабрьском чемпионате России в Поволжской академии спорта: «Мы рады, что в это непростое время, благодаря поддержке правительства Татарстана, мы смогли провести ряд всероссийских и международных чемпионатов. И благодарим спортсменов, которые, несмотря на различные трудности и проблемы, смогли посетить наши чемпионаты. Кореш для нас это символ богатого наследия и силы нашего народа».

Чемпионаты мира по борьбе кореш и по борьбе на поясах в нынешние времена — это не только бутылочка воды в туалете, необходимая для омовения. Не только отмена традиционной процедуры объявления победителя через подъем судьей его руки, поскольку сейчас арбитр поднимал уже свою руку (с той стороны, где стоял триумфатор). Это не только звезда татарстанской и мировой борьбы Раиль Нургалиев из весовой категории до 100 кг, который осенью выиграл очередное звание чемпиона мира в кореш, в начале декабря стал в очередной раз победителем чемпионата России и победил еще и на чемпионате мира по борьбе на поясах.

Это еще и вопрос о способе передвижения, особенно для представителей стран азиатского континента. Не случайно в интервью нашему изданию Ирек Зиннуров, президент СК ВВС «Синтез», поделился проблемами команды «Астана», выступающей в открытом чемпионате России: «У Казахстана, правда, не все зависит от ватерпольного клуба, поскольку там собирается целая комиссия для принятия решения о выпуске команды из страны. Ранее они смогли приехать и целый месяц, если не больше, прожили у нас в стране, играя матчи открытого чемпионата России. Вернулись на родину, и их снова «закрыли».

Джаудат Миннахметов отметил: «Мы рады, что в это непростое время смогли провести ряд всероссийских и международных чемпионатов». Фото: Максим Платонов

Кому «ковид-война», кому — чемпионат мира

А ведь в этом году можно поискать и положительные моменты. Часть того внимания, которое в прошлые годы притягивали к себе представители более популярных видов спорта, сейчас достается спортивному «андеграунду».

К примеру, прилететь на чемпионат мира в Казань по борьбе на поясах многим делегациям обошлось дороже, чем обычно, но они пошли на это благодаря локауту в спорте. Узбекистанцы рассказывали, что их Минспорта помог с перемещением, несмотря на то, что авиакомпания «Хава Йоллары» вынуждена была отменить рейс Ташкент-Казань, и они вначале собирали членов сборной по Узбекистану, в основном из Андижана, Ферганы, Сырдарьинской области, и одним рейсом из Ташкента вылетели в Москву, а оттуда в Казань.

Кыргызы также собирали спортсменов по стране, вылетели в Москву, где к ним добавились еще несколько членов сборной, и уже все вместе добрались до Казани. Сама страна закрыта от внешних контактов, но есть определенные дни, когда можно вылететь, и эта опция доступна в том числе спортсменам. В Казани соревновались даже представители Украины, как в кореш, так и в борьбе на поясах. Таким образом, 18-й чемпионат мира по борьбе на поясах привлек в Казань порядка 150 спортсменов из 34 стран, причем как мужчин, так и женщин.

Логика практически всех прилетевших, как и командировавших их, достаточно проста. Год завершается, подходит время рапортовать по его итогам, и награды самых настоящих чемпионатов мира по самбо, кореш, борьбе на поясах будут фигурировать в отчетах местного спортивного руководства. Даже на Украине, которая ранее неохотно делегировала своих спортсменов на чемпионаты по неолимпийским видам спорта. Но куда деваться, если в спортивных закромах «мышь повесилась», даже несмотря на проведение домашнего чемпионата Европы по художественной гимнастике, на котором не было россиянок, но от этого не прибавилось медалей.

Прилететь на чемпионат мира в Казань по борьбе на поясах многим делегациям обошлось дороже, чем обычно, но они пошли на это благодаря локауту в спорте. Фото: Ринат Назметдинов

А общий алаверды от гостей Казани-2020 выразил главный тренер сборной Узбекистана Азамжон Шакиржанов, сказавший: «У нас есть свои стили борьбы кураш и бильбаулы кураш (на поясах), которые мы развиваем, и эти чемпионаты имеют грандиозное значение для их популяризации в нашей стране. Даже затрудняюсь сказать, кто из наших коллег из других видов спорта смог в этом году стартовать в соревнованиях самого высокого уровня, такого как чемпионат мира. Потому что, как гласит старая поговорка, кто хочет, тот находит средство, то не хочет, тот ищет причину». И организаторы этих соревнований, и мы, приезжие, сделали все необходимое. И получился такой красивый спортивный праздник».

