Айгуль Михневич: «Говорят, местные чиновники не слишком верны супругам и поэтому здесь нет камер на дорогах»

Уехавшая на ПМЖ на Кипр челнинка — о своем опыте вождения на острове

Бывшая челнинка Айгуль Михневич, супруга сооснователя компании, разработавшей World of Tanks, Ивана Михневича, продолжает рассказывать читателям «Реального времени» о жизни на Кипре. Супруги переехали на остров, где глава семейства занят политической карьерой. В очередной авторской колонке, написанной для нашего издания, Айгуль рассказывает о дорожной ситуации на острове и нравах местной ГИБДД.

Камеры быстро «сломались», когда в поле их зрения попал высокопоставленный чиновник с любовницей

Предлагаю еще немного задержаться в столице и поговорить о дорожном движении на Кипре.

Так как эта страна еще совсем недавно была английской колонией, движение здесь левостороннее, соответственно, автомобили праворульные.

Для туристов это обстоятельство создает определенные трудности. На дорогах очень часто можно встретить напоминания о том, что следует держаться левой стороны. Написаны они, конечно, на английском языке. На загородных автотрассах нанесены шевроны, помогающие держать безопасную дистанцию между автомобилями. Пользуются ими обычно туристы, местные жители внимания на них не обращают.

Камер видеонаблюдения на дорогах пока нет. Все собираются и никак не сделают.

Однажды камеры поставили, но после того, как они «поймали» одного высокопоставленного чиновника с любовницей и фото увидела его супруга, эти устройства как-то быстро «сломались».

Вообще, говорят, местные чиновники не слишком отличаются супружеской верностью. Возможно, в том числе по этой причине вопрос немного затягивается. Но все это на уровне слухов.

Фото: cyprusbutterfly.com.cy

В первый год жизни на Кипре нечаянно подрезала полицейскую машину



Общение с полицией на дорогах лично мне всегда доставляет огромное удовольствие.

Во-первых, им запрещено прятаться в кустах и выпрыгивать из засады, чтобы не напугать какого-нибудь Ахиллеса, который сидит на антидепрессантах (тема для отдельной публикации) и едет себе в соседний город на ужин с друзьями.

Если вы не нарушаете, вас никогда не остановят просто так. Если вы едете со скоростью 50 км/ч там, где разрешено ехать 60, вас тоже не остановят.

Моего друга в России однажды при мне лишили прав за то, что ехал подозрительно по правилам. Да, он в тот вечер выпил полбутылки пива и тихо пробирался к себе во двор. Увидев аккуратную езду, гаишники долго его караулили, а потом остановили почти у самого дома и проверили на наличие алкоголя. На Кипре с вами такого не случится никогда.

Скажу больше. В первый год жизни в этой стране я нечаянно подрезала полицейскую машину на кругу на трассе. Угадайте, что они сделали? Нет, они не устроили мне погоню, не стали требовать документы, тест на алкоголь или что-то еще в этом духе. Они просто посигналили и поехали дальше по своим делам.

Примерно полгода назад я торопилась на встречу и совершила опасный маневр на кругу, объехав машину, которая ехала слишком медленно. Все это случилось на глазах у полиции, которая ехала сзади, и я их видела.

Когда я съехала с круга и полетела в Лимасол, они меня догнали и потребовали остановиться. Тяжело вздохнув, я полезла за водительскими правами, готовясь получить заслуженные штрафные баллы и чек на денежный штраф.

Ко мне подошел довольно приятный молодой человек. Обратился сначала по-гречески, но потом перешел на английский. Посмотрел на два детских кресла на заднем сиденье.

— Мадам, что же вы так опасно ездите? Надо медленнее ехать по кругу. У вас же двое детей… — сказал он с улыбкой.

— Почти трое, — ответила я, показав на довольно крупный к тому моменту живот.

— Тем более! Пожалуйста, больше так не делайте и езжайте аккуратно.

— Простите. Конечно, я постараюсь. Спасибо вам.

Он отпустил меня просто так. Без штрафа. По-человечески, с улыбкой.

Фото: cyprusiana.ru

Полицейский даже спросил, не хочу ли я попытаться оправдаться



Несколько лет назад я решила съездить в Лимасол закупить тканей. Так как купила я много, продавцы сделали большую скидку — примерно на 250 евро.

Домой летела счастливая, предвкушая, сколько всего красивого смогу заказать себе у портнихи. Сняла крышу, включила громко записи Андреа Бочелли, нажала на педаль газа и… не заметила, как скорость выросла аж до 170 км/ч. Трасса была почти пустая, солнце светило ярко, ветер выкинул из машины чек из магазина и прочие мелкие летучие предметы. Я летела, забыв обо всем на свете, наслаждаясь прекрасным днем и отличным настроением.

Но даже в таком состоянии ни один опытный водитель не сможет не заметить полицейской машины на обочине и черно-белого жезла, обращенного к нарушителю. Да, меня поймали.

И снова дружеский разговор в самых вежливых тонах. Снова призыв ездить медленно. Он даже спросил меня, хочу ли я попытаться оправдаться. Но так как я привыкла отвечать за свои проступки, оправдываться не стала и упрашивать снизить штраф — тоже. Он выписал мне чек на 200 евро с небольшим. Та самая скидка, которую я получила в магазине, ушла на оплату этого штрафа. А в полицейской базе у меня появилось еще 3 штрафных балла, которые должны были истечь через год или два.

Если бы набрала 12 баллов, меня лишили бы прав. Однако происходит процесс лишения, как правило, очень медленно. Один товарищ так доездился, собрав аж 30 баллов, но прав его так и не лишили — срок их истек, пока дошло до судебного процесса.

В следующей публикации я продолжу рассказ о ситуации на дорогах Кипра.

Продолжение следует.

