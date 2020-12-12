«В Казани поймут»: как выглядят улицы, проезды и мосты, носящие имя столицы Татарстана

Часть 25-я: Раменское

«Реальное время» продолжает фотопроект, приуроченный к 1015-летию столицы Татарстана: как выглядят сейчас улицы Казанские (а также набережные, переулки, бульвары, проезды с этим именем) в городах России, ближнего и дальнего зарубежья. Помогают нам в этом панорамы «Яндекса» и Google. В 25-м выпуске проекта нас ждет подмосковный город Раменское.



Подмосковное Раменское — не самый маленький город в окрестностях: здесь, если верить Википедии, живут больше 121 тысячи человек. Это крупный железнодорожный узел, и электрички сюда приходят с Казанского вокзала. Так что, скорее всего, мы с вами только что обсудили происхождение названия Казанской улицы в этом городе.

Находится эта улица на юго-восточной окраине города, всего в квартале от знаменитого Раменского ипподрома, поблизости от железнодорожного депо (Казанская, собственно, и переходит в улицу Железнодорожную). Ничего сверхживописного нас здесь не ожидает — это наш любимый частный сектор. Но удивиться есть чему. Такого мы с вами в нашем проекте еще не видели. Итак, приступим к прогулке.

Начинается Казанская, ответвляясь от улицы Евсеева. Нас встречают весьма основательные заборы (привет, профнастил!), цветущие деревья (съемка проходила в мае 2019 года)... и грунтовая дорога с лужами!

Зато смотрите, как живут местные обитатели: сразу видно дыхание Москвы, где зарплату платят долларами, годовую премию выдают участками земли, а красной икрой кормят кошек, потому что сами едят черную. А если серьезно, то перед нами действительно добротное, очень основательное хозяйство и крепкий коттедж. Смотреть приятно (особенно после прошлой нашей прогулки по закоулкам Красноярска).

А тут — обычная Россия: к бабушкиному дому явно пристроили сверху мансарду, повесили тарелку спутникового телевидения и знай себе наслаждаются идиллическим садом. Уютно.

Но посмотрите какие лужи! Какие нарядные, роскошные, образцово-показательные лужи, полные блестящей, глянцевой, мокрой грязи! И все это в обрамлении жизнерадостной майской зелени. Левитан бы обрыдался, глядя на эту картину, и руки у него долго чесались бы от желания это запечатлеть.

Очень кстати тут выглядит автомобиль с рекламой химчистки себя самого. Более подходящей на этой фотографии здесь была бы разве что реклама автомойки или магазина резиновой обуви.

«Грязевый перекресток». Направо пойдешь и налево пойдешь — сапоги потеряешь, а что будет, если двинуться прямо? Кстати, обилие зелени все равно очень радует.

«Если ты смелый, ловкий, умелый — джунгли тебя зовут».

Джунгли кончаются, но разглядеть дома местных жителей нам все равно пока не очень удается: мешает обильная зелень.

Царство не только победившего, но и поумневшего профнастила: тут он научился маскироваться под окружающую среду. Уважаемые хозяева, если он удерживает вас в плену — подмигните нам.

Интересное из Подмосковья, что нам еще пока не встречалось: вот уже несколько раз тут мы заметили сплошные дощатые заборы и странные навесные конструкции во дворе рядом с входной группой.

Здесь все просто по классике: старенький, просевший домик с милым окошком на чердаке, рядом — более современная постройка. И опять навес за воротами.

Крепко, добротно, разношерстно, странно. Тут тебе и гараж, и дом, и несколько видов забора в ассортименте, и высотные новостройки на фоне.

Навесы, судя по всему, призваны охранять от осадков автомобили. А тут хозяева заморочились даже над тем, чтоб изобразить адрес на заборе даже не табличкой, а вот такими вот отдельно сделанными буквами над входом во двор.

Снова зелень. Очень пасторально, очень уютно. Правда, грязно. Самым внимательным предлагается найти на фото скамейку. Она тоже зеленая, так что это будет нелегко.

Но так Казанская в Раменском будет вести себя не всегда. Сейчас она начнет потихоньку сбрасывать резиновые сапоги и бабушкин платок — и начнет осовремениваться. Сначала кончатся буйные заросли и грязь. Но не сразу.

В лексиконе путешественника робко проскользнет слово «асфальт».

Да не просто асфальт, а двухполосное шоссе, с настоящей разметкой! (А еще нам очень понравился забор с левой стороны этой дороги). Дорога ведет в сторону выезда из города, и потом она сольется с улицей Железнодорожной.

Так и будет дальше: ровная, аккуратная дорога, а по обеим сторонам — домовладения разной степени шика, блеска и обустроенности. Но везде во дворах будет продолжаться та же тенденция: очень много зелени. Например, вот этот дом с сиренью нам очень нравится.

Или вот: за забором сирень, а во дворе высоченная береза.

Как живут эти ребята за своим шикарным забором, скрытые деревьями, мы, к сожалению, не видим. Наверняка, там какой-нибудь интересный коттедж.

В общем, дальше Казанская выглядит совершенно не так живописно, как в самом начале.

Разве что зелени местами становится больше.

Местный рецепт успеха: в любой непонятной ситуации сажай сирень.

Сажай-сажай, хуже не будет!

Что-то вопиющее произошло с деревьями на этом участке дороги. Вряд ли в доме за этим забором уютно жить — там и на участке-то как-то лысо, ни одной приличной заросли. Как не в Раменском живут, честное слово.

Дальше продолжается все так же скучно, стандартно и добротно.

На этой картинке очень радует сочетание цветов. Посмотрите, как мило:

Еще через несколько сотен метров, наконец, мы подступаем к местам вокруг железной дороги. А вот первые нежилые строения — за этим забором водопроводная насосная станция местного «Водоканала».

Еще несколько уютных домиков, утопающих в зелени.

Прямо-таки совсем утопающих:

Вот, собственно, и все. Еще через сотню метров Казанская, наконец, переходит в улицу Железнодорожную. А уютные дома слева сменяются видами депо.