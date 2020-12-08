«Персей» и Liebherr не встретились: казанским бизнесменам предъявили увод средств по немецкой поставке
Потерпевший заказчик техники трижды требовал поправить договор, но это не помогло
В Московском райсуде Казани стартовал уголовный процесс по истории с непоставкой перегружателя от Liebherr (спецтехники для захвата грузов). Еще в 2018 году директор фирмы «Волгамет» заказал ее для работы с металлоломом и внес предоплату 65% в размере 1,8 млн рублей. Но в итоге ни техники, ни денег не увидел. О пропавшем оригинале договора с российской «дочкой» немецкого производителя стройтехники и бдительности заказчика, что не спасла его от статуса потерпевшего, — в материале «Реального времени».
Две судимости обвиняемого уже погашены
Они познакомились несколько лет назад — у борта хоккейной коробки, наблюдая за успехами своих сыновей на льду. Вчера они встретились в суде. Один пришел по повестке как потерпевший, другой — в качестве обвиняемого в афере. И ему не впервой.
Как выяснило «Реальное время», за плечами у 47-летнего Игоря Макарова — две судимости. В 1998-м Верховный суд РТ приговорил его к 4 годам колонии за вымогательство и незаконный оборот оружия. К тому моменту под стражей он провел почти половину этого срока, а еще через год вышел условно-досрочно. Но в 2006-м снова сел за 12 эпизодов мошенничества и в 2008-м снова получил УДО. Эти судимости уже погашены.
На заседании Московского райсуда Казани Макаров представился техническим директором ООО «Спецмонтажавтоматика». Второй подсудимый Сергей Хуртин в свои 47 оказался неработающим. Впрочем, он числится совладельцем компании по обслуживанию и ремонту транспорта «Персей-Авто», которой руководит его жена. Ранее Макаров и Хуртин были партнерами в фирмах «СКМ-Авто» (торговля транспортными средствами) и «МТХ-Сервис» (техобслуживание и ремонт ТС). Обе компании ликвидированы в 2017-м.
Мера пресечения не признающим вину в афере фигурантам дела не избиралась. Дело полиция возбудила в сентябре 2019-го — почти через год после сделки.
Вчера помощник прокурора Московского района Александр Леонов огласил претензии силовиков к подсудимым по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество по предварительному сговору в особо крупном размере). Вкратце версия обвинения звучит так: Макаров и Хуртин в сговоре убедили потерпевшего, что фирма «Персей-Авто» поставит его компании «Волгамет» необходимое оборудование, тот повелся на имитацию деловых отношений «Персея-Авто» с ООО Liebherr-Russland — дочерней компанией немецкого концерна, и перечислил аванс в 1 млн 796 тысяч рублей... А затем получил ответ от Liebherr-Russland — никакого договора поставки с казанским «Персеем» не было.
На вопрос председательствующего судьи Дмитрия Игонина по оглашенному обвинению подсудимые сообщили — вину не признают.
«Ошибки» контрагента
Из допроса потерпевшего в суде стало ясно — потерять он мог и больше. Показания Рустем Шарафутдинов, гендиректор и учредитель «Волгамета» (торговля оптовая отходами и ломом), давал более получаса. Перед началом дал расписку об ответственности за дачу заведомо ложных показаний.
Со слов Шарафутдинова, Макарова он знает уже 6 лет. «Он позиционировал себя как поставщика запчастей, поэтому, когда у «Волгамета» возникла необходимость приобретения перегружательной техники, обратился к нему», — поделился с судом владелец потерпевшей компании. Он рассказал, что перегружатель — это нечто среднее между экскаватором и небольшим подъемным краном — только вместо ковша в нем используются «щупальца» для захвата грузов и магниты. Такой специфичный агрегат «Волгомету» требовался для развития бизнеса в Йошкар-Оле, но средств на закупку нового не было, поэтому директор решил найти б/у, импортный и не дороже 3 млн рублей вместе с растаможкой. Свои предпочтения озвучил знакомому.
— Макаров сообщил — у него есть вариант быстрый. Директор завода Liebherr в городе Дзержинске является мужем его сестры и предоставил их совместное фото на территории того завода, — вспоминает Рустем Шарафутдинов.
Далее потерпевшему предложили два подходящих перегружателя 2003 и 2004 года выпуска, а вскоре прислали и документацию к ним на английском языке. В обоих случаях поставку товаров гарантировали в Нижний Новгород. «На тот момент я был убежден — это коммерческое предложение отправило Liebherr-Russland в адрес «Персея-Авто», — продолжил бизнесмен. — Макаров предложил заключить договор на поставку, так как «Персей-Авто» является партнером Liebherr-Russland, а эта компания очень тщательно подходит к выбору партнеров...».
2 октября 2018 года Шарафутдинову на электронную почту прислали договор поставки между «Персеем» и Liebherr с подробной спецификацией на товар, однако если прежние «предложения» были на 150—350 тысяч дешевле планки в 3 млн, то цена в этом договоре превышала ее на 34 тысячи. Да и местом доставки был указан уже город Дзержинск. А одним из условий — предоплата 100%. Заказчик повторил свои условия, указав, что техника ему нужна будет в Йошкар-Оле.
5 октября того же года получил другой вариант договора между контрагентом и производителем уже на 2,96 млн и с доставкой в Йошкар-Олу. Шарафутдинов сказал — готов платить авансом, но лишь 65%. За счет чего «Персею» удалось скинуть стоимость — он не выяснял, думал, может, есть какие-то агентские программы.
8 октября заказчику прислали новый вариант проекта документа между производителем и поставщиком и тот, наконец, согласился подписать договор между «Волгаметом» и «Персеем» — если там будут продублированы все те же моменты, что и в договоре «Персея» с Liebherr. Его заверили — так и будет, но по факту на подписание 9 октября был представлен договор, в котором не было ссылки на нужную спецификацию товара, предметом поставки являлась абстрактная «техника производства Liebherr».
«Хуртин заверил — уже на следующий день после оплаты будет представлено подтверждение, что платеж перечислен в российскую компанию немецкого производителя», — продолжил рассказ потерпевший. С его слов, ошибку в договоре Хуртин признал, но объяснил, что исправить ее сейчас никак нельзя — его супруга и директор «Персея-Авто» Елена Хуртина вместе с Макаровым отбыли в Москву, а оплата нужна срочно.
По версии следствия, Хуртин намеренно скрыл от Шарафутдинова, что и сам имел доверенность на подписание документов. В итоге заказчик подписал недосогласованный вариант в надежде на будущие поправки. И поправки не заставили себя ждать — правда совсем другие. В новом варианте договора с «Персеем» заказчик вдруг не обнаружил важный пункт — о том, то в случае определенных дефектов оборудования, либо поставки нерастаможенной техники покупатель имеет право вернуть товар поставщику.
С его слов, Хуртин согласился поправить и эту «ошибку», однако в третьем варианте вдруг не оказалось пункта, что в случае просрочки с поставкой более 5 дней заказчик вправе расторгнуть договор. «Моя претензия возмутила Хуртина», — поделился потерпевший.
Подсудимые лично возместили 2 тысячи?
В итоге заказчик подписал недосогласованный вариант и по его команде 10 октября на счет «Персея-Авто» ушли 1,8 млн рублей... А получатели средств перестали отвечать на звонки, — свидетельствовал потерпевший в суде. Впрочем, через несколько дней ему удалось связаться с Макаровым. «Он сказал — перегружатель уже погружен и выехал из Москвы. Будет доставлен в ближайшее время. На какой станции перегружатель находится — не сказал», вспоминает директор «Волгамета».
Далее, с его слов, редкий дозвон до Макарова — по телефону его жены, личная встреча на парковке 25 октября, добавили поводов для сомнений. Ведь уже находившийся в дороге агрегат вдруг оказался сначала «в Москве, в головном офисе Liebherr-Russland, потом «уже на трале». Однако ни фотографии этого груза, ни подтверждения платежа в адрес Liebherr заказчик так и не увидел. Лишь услышал новые версии — на таможне, на складе.
По просьбе Макарова Шарафутдинов выдал ему доверенность, чтобы представлять интересы компании «Волгамет» в общении с компанией-производителем. Правда, правом подписывать документы не наделил. А 30 октября выставил «Персею-Авто» претензию, что в случае непоставки в пятидневный срок может расторгнуть договор. В итоге в активе Шарафутдинова оказалась расписка от Макарова, а еще ему продемонстрировали некий «оригинал» договора между Liebherr и «Персеем» с синими печатями и подписями. Документ этот, по словам потерпевшего, видел и его брат, а вот следователям найти и изъять его не удалось. В подтверждение — лишь фото Хуртина с «оригиналом», снятое на телефон, снимок приобщен к вещдокам, уверяет заказчик, так и не получивший немецкую чудо-технику, бывшую в употреблении.
Шарафутдинов проверил партнеров — послал запрос в центральный офис российской «дочки» компании Liebherr. «В ответ на мой запрос они сообщили письменно и по телефону — не имеют с «Персеем-Авто» договорных отношений».
В итоге гендиректор «Волгамета» потребовал деньги назад. Арбитражный суд РТ встал на его сторону, однако в кассе должника-поставщика средств не оказалось. Следователям удалось установить, что перечисленные заказчиком за немецкую технику средства почти сразу неравными частями ушли в ИП Харитонов и ООО «Маркет». Причем по документам у «Персея» имелась дебиторская задолженность. За счет ее частичного возврата были уплачены долги по налогам и погашены 400 тысяч рублей с лишним по гражданскому иску «Волгамета».
«Еще 2 тысячи рублей возместили единовременно — не помню кто — Хуртин или Макаров», — поделился потерпевший.
Хуртин обвинил потерпевшего в преследовании
Подключившись к допросу, адвокат Владимир Киямов в защиту Хуртина обратил внимание — «Волгамет» создана незадолго до сделки, тогда откуда деньги? «Данный вопрос не относится к делу», — отвечал Рустем Шарафутдинов, но в итоге сообщил, что это собственные средства.
Далее выяснилось, что потерпевший не просто ждал результата от приставов — помогал им с передачей поручений должникам «Персея» и представитель его фирмы выходил вместе с приставами к одному из должников. А вот компанию «Маркет» по месту регистрации ему отыскать не удалось.
Сергей Хуртин со скамьи подсудимых попытался представить себя жертвой: «У меня есть свидетели — старшая по дому, Шарафутдинов приходил, раз представился налоговым инспектором. Он преследовал меня. У меня маленькие дети». Потерпевший парировал: «Вы же обратились в полицию. Проверка проведена. Озвучьте результат!». Хуртин промолчал.
Представлявший «Волгамет» юрист Владимир Шатравин свидетельствовал перед судом, что лично передавал предпринимателю Харитонову постановление пристава по тем деньгам, что он получил от «Персея»: «Он был очень удивлен. Сказал, что эти 1 млн 100 тысяч — это долг, ему были должны Хуртин и Макаров. Сказал, что часть денежных средств обналичил и отдал им 550 тысяч рублей, и столько же оставил себе. Знает, что «Персей-Авто» полностью под контролем Макарова, а Хуртины выполняют его указания».
Те самые 550 тысяч рублей по бумагам были получены директором «Персея» Хуртиной, однако в кассу компании так и не поступили, поэтому наложить на них арест приставам не удалось, — дополнил картину свидетель.
В отсутствие других свидетелей процесс был отложен на конец декабря. После заседания защита Макарова от пояснений своей позиции отказалась. Адвокат Хуртина Владимир Якимов усматривает в этом деле лишь гражданско-правовые отношения и подчеркивает — часть задолженности была погашена до возбуждения дела. «Компания Liebherr — это производитель. И представителей этой компании очень много в России. А потерпевший ссылается только на одну», сообщил он. На вопрос журналиста «Реального времени» — есть ли у защиты договор с другой, Якимов ответил, что пока не уполномочен комментировать этот вопрос.
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