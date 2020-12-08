«Персей» и Liebherr не встретились: казанским бизнесменам предъявили увод средств по немецкой поставке

Потерпевший заказчик техники трижды требовал поправить договор, но это не помогло

Фото: Ирина Плотникова

В Московском райсуде Казани стартовал уголовный процесс по истории с непоставкой перегружателя от Liebherr (спецтехники для захвата грузов). Еще в 2018 году директор фирмы «Волгамет» заказал ее для работы с металлоломом и внес предоплату 65% в размере 1,8 млн рублей. Но в итоге ни техники, ни денег не увидел. О пропавшем оригинале договора с российской «дочкой» немецкого производителя стройтехники и бдительности заказчика, что не спасла его от статуса потерпевшего, — в материале «Реального времени».

Две судимости обвиняемого уже погашены



Они познакомились несколько лет назад — у борта хоккейной коробки, наблюдая за успехами своих сыновей на льду. Вчера они встретились в суде. Один пришел по повестке как потерпевший, другой — в качестве обвиняемого в афере. И ему не впервой.

Как выяснило «Реальное время», за плечами у 47-летнего Игоря Макарова — две судимости. В 1998-м Верховный суд РТ приговорил его к 4 годам колонии за вымогательство и незаконный оборот оружия. К тому моменту под стражей он провел почти половину этого срока, а еще через год вышел условно-досрочно. Но в 2006-м снова сел за 12 эпизодов мошенничества и в 2008-м снова получил УДО. Эти судимости уже погашены.

На заседании Московского райсуда Казани Макаров представился техническим директором ООО «Спецмонтажавтоматика». Второй подсудимый Сергей Хуртин в свои 47 оказался неработающим. Впрочем, он числится совладельцем компании по обслуживанию и ремонту транспорта «Персей-Авто», которой руководит его жена. Ранее Макаров и Хуртин были партнерами в фирмах «СКМ-Авто» (торговля транспортными средствами) и «МТХ-Сервис» (техобслуживание и ремонт ТС). Обе компании ликвидированы в 2017-м.

Вчера помощник прокурора Московского района Александр Леонов огласил претензии силовиков к подсудимым по ч. 4 ст. 159 УК РФ

Мера пресечения не признающим вину в афере фигурантам дела не избиралась. Дело полиция возбудила в сентябре 2019-го — почти через год после сделки.

Вчера помощник прокурора Московского района Александр Леонов огласил претензии силовиков к подсудимым по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество по предварительному сговору в особо крупном размере). Вкратце версия обвинения звучит так: Макаров и Хуртин в сговоре убедили потерпевшего, что фирма «Персей-Авто» поставит его компании «Волгамет» необходимое оборудование, тот повелся на имитацию деловых отношений «Персея-Авто» с ООО Liebherr-Russland — дочерней компанией немецкого концерна, и перечислил аванс в 1 млн 796 тысяч рублей... А затем получил ответ от Liebherr-Russland — никакого договора поставки с казанским «Персеем» не было.

На вопрос председательствующего судьи Дмитрия Игонина по оглашенному обвинению подсудимые сообщили — вину не признают.

«Ошибки» контрагента

Из допроса потерпевшего в суде стало ясно — потерять он мог и больше. Показания Рустем Шарафутдинов, гендиректор и учредитель «Волгамета» (торговля оптовая отходами и ломом), давал более получаса. Перед началом дал расписку об ответственности за дачу заведомо ложных показаний.

Со слов Шарафутдинова, Макарова он знает уже 6 лет. «Он позиционировал себя как поставщика запчастей, поэтому, когда у «Волгамета» возникла необходимость приобретения перегружательной техники, обратился к нему», — поделился с судом владелец потерпевшей компании. Он рассказал, что перегружатель — это нечто среднее между экскаватором и небольшим подъемным краном — только вместо ковша в нем используются «щупальца» для захвата грузов и магниты. Такой специфичный агрегат «Волгомету» требовался для развития бизнеса в Йошкар-Оле, но средств на закупку нового не было, поэтому директор решил найти б/у, импортный и не дороже 3 млн рублей вместе с растаможкой. Свои предпочтения озвучил знакомому.

Из допроса потерпевшего в суде стало ясно — потерять он мог и больше

— Макаров сообщил — у него есть вариант быстрый. Директор завода Liebherr в городе Дзержинске является мужем его сестры и предоставил их совместное фото на территории того завода, — вспоминает Рустем Шарафутдинов.

Далее потерпевшему предложили два подходящих перегружателя 2003 и 2004 года выпуска, а вскоре прислали и документацию к ним на английском языке. В обоих случаях поставку товаров гарантировали в Нижний Новгород. «На тот момент я был убежден — это коммерческое предложение отправило Liebherr-Russland в адрес «Персея-Авто», — продолжил бизнесмен. — Макаров предложил заключить договор на поставку, так как «Персей-Авто» является партнером Liebherr-Russland, а эта компания очень тщательно подходит к выбору партнеров...».

2 октября 2018 года Шарафутдинову на электронную почту прислали договор поставки между «Персеем» и Liebherr с подробной спецификацией на товар, однако если прежние «предложения» были на 150—350 тысяч дешевле планки в 3 млн, то цена в этом договоре превышала ее на 34 тысячи. Да и местом доставки был указан уже город Дзержинск. А одним из условий — предоплата 100%. Заказчик повторил свои условия, указав, что техника ему нужна будет в Йошкар-Оле.

5 октября того же года получил другой вариант договора между контрагентом и производителем уже на 2,96 млн и с доставкой в Йошкар-Олу. Шарафутдинов сказал — готов платить авансом, но лишь 65%. За счет чего «Персею» удалось скинуть стоимость — он не выяснял, думал, может, есть какие-то агентские программы.

2 октября 2018 года Шарафутдинову на электронную почту прислали договор поставки между «Персеем» и Liebherr с подробной спецификацией на товар, однако если прежние «предложения» были на 150—350 тысяч дешевле планки в 3 млн, то цена в этом договоре превышала ее на 34 тысячи. Фото: liebherr.com

8 октября заказчику прислали новый вариант проекта документа между производителем и поставщиком и тот, наконец, согласился подписать договор между «Волгаметом» и «Персеем» — если там будут продублированы все те же моменты, что и в договоре «Персея» с Liebherr. Его заверили — так и будет, но по факту на подписание 9 октября был представлен договор, в котором не было ссылки на нужную спецификацию товара, предметом поставки являлась абстрактная «техника производства Liebherr».

«Хуртин заверил — уже на следующий день после оплаты будет представлено подтверждение, что платеж перечислен в российскую компанию немецкого производителя», — продолжил рассказ потерпевший. С его слов, ошибку в договоре Хуртин признал, но объяснил, что исправить ее сейчас никак нельзя — его супруга и директор «Персея-Авто» Елена Хуртина вместе с Макаровым отбыли в Москву, а оплата нужна срочно.

По версии следствия, Хуртин намеренно скрыл от Шарафутдинова, что и сам имел доверенность на подписание документов. В итоге заказчик подписал недосогласованный вариант в надежде на будущие поправки. И поправки не заставили себя ждать — правда совсем другие. В новом варианте договора с «Персеем» заказчик вдруг не обнаружил важный пункт — о том, то в случае определенных дефектов оборудования, либо поставки нерастаможенной техники покупатель имеет право вернуть товар поставщику.

С его слов, Хуртин согласился поправить и эту «ошибку», однако в третьем варианте вдруг не оказалось пункта, что в случае просрочки с поставкой более 5 дней заказчик вправе расторгнуть договор. «Моя претензия возмутила Хуртина», — поделился потерпевший.

По версии следствия, Хуртин намеренно скрыл от Шарафутдинова, что и сам имел доверенность на подписание документов

Подсудимые лично возместили 2 тысячи?

В итоге заказчик подписал недосогласованный вариант и по его команде 10 октября на счет «Персея-Авто» ушли 1,8 млн рублей... А получатели средств перестали отвечать на звонки, — свидетельствовал потерпевший в суде. Впрочем, через несколько дней ему удалось связаться с Макаровым. «Он сказал — перегружатель уже погружен и выехал из Москвы. Будет доставлен в ближайшее время. На какой станции перегружатель находится — не сказал», вспоминает директор «Волгамета».

Далее, с его слов, редкий дозвон до Макарова — по телефону его жены, личная встреча на парковке 25 октября, добавили поводов для сомнений. Ведь уже находившийся в дороге агрегат вдруг оказался сначала «в Москве, в головном офисе Liebherr-Russland, потом «уже на трале». Однако ни фотографии этого груза, ни подтверждения платежа в адрес Liebherr заказчик так и не увидел. Лишь услышал новые версии — на таможне, на складе.

По просьбе Макарова Шарафутдинов выдал ему доверенность, чтобы представлять интересы компании «Волгамет» в общении с компанией-производителем. Правда, правом подписывать документы не наделил. А 30 октября выставил «Персею-Авто» претензию, что в случае непоставки в пятидневный срок может расторгнуть договор. В итоге в активе Шарафутдинова оказалась расписка от Макарова, а еще ему продемонстрировали некий «оригинал» договора между Liebherr и «Персеем» с синими печатями и подписями. Документ этот, по словам потерпевшего, видел и его брат, а вот следователям найти и изъять его не удалось. В подтверждение — лишь фото Хуртина с «оригиналом», снятое на телефон, снимок приобщен к вещдокам, уверяет заказчик, так и не получивший немецкую чудо-технику, бывшую в употреблении.

Шарафутдинов проверил партнеров — послал запрос в центральный офис российской «дочки» компании Liebherr. «В ответ на мой запрос они сообщили письменно и по телефону — не имеют с «Персеем-Авто» договорных отношений».

По просьбе Макарова (на фото) Шарафутдинов выдал ему доверенность, чтобы представлять интересы компании «Волгамет» в общении с компанией-производителем

В итоге гендиректор «Волгамета» потребовал деньги назад. Арбитражный суд РТ встал на его сторону, однако в кассе должника-поставщика средств не оказалось. Следователям удалось установить, что перечисленные заказчиком за немецкую технику средства почти сразу неравными частями ушли в ИП Харитонов и ООО «Маркет». Причем по документам у «Персея» имелась дебиторская задолженность. За счет ее частичного возврата были уплачены долги по налогам и погашены 400 тысяч рублей с лишним по гражданскому иску «Волгамета».

«Еще 2 тысячи рублей возместили единовременно — не помню кто — Хуртин или Макаров», — поделился потерпевший.

Хуртин обвинил потерпевшего в преследовании

Подключившись к допросу, адвокат Владимир Киямов в защиту Хуртина обратил внимание — «Волгамет» создана незадолго до сделки, тогда откуда деньги? «Данный вопрос не относится к делу», — отвечал Рустем Шарафутдинов, но в итоге сообщил, что это собственные средства.

Далее выяснилось, что потерпевший не просто ждал результата от приставов — помогал им с передачей поручений должникам «Персея» и представитель его фирмы выходил вместе с приставами к одному из должников. А вот компанию «Маркет» по месту регистрации ему отыскать не удалось.

Сергей Хуртин со скамьи подсудимых попытался представить себя жертвой: «У меня есть свидетели — старшая по дому, Шарафутдинов приходил, раз представился налоговым инспектором. Он преследовал меня. У меня маленькие дети». Потерпевший парировал: «Вы же обратились в полицию. Проверка проведена. Озвучьте результат!». Хуртин промолчал.

После заседания защита Макарова от пояснений своей позиции отказалась

Представлявший «Волгамет» юрист Владимир Шатравин свидетельствовал перед судом, что лично передавал предпринимателю Харитонову постановление пристава по тем деньгам, что он получил от «Персея»: «Он был очень удивлен. Сказал, что эти 1 млн 100 тысяч — это долг, ему были должны Хуртин и Макаров. Сказал, что часть денежных средств обналичил и отдал им 550 тысяч рублей, и столько же оставил себе. Знает, что «Персей-Авто» полностью под контролем Макарова, а Хуртины выполняют его указания».

Те самые 550 тысяч рублей по бумагам были получены директором «Персея» Хуртиной, однако в кассу компании так и не поступили, поэтому наложить на них арест приставам не удалось, — дополнил картину свидетель.

В отсутствие других свидетелей процесс был отложен на конец декабря. После заседания защита Макарова от пояснений своей позиции отказалась. Адвокат Хуртина Владимир Якимов усматривает в этом деле лишь гражданско-правовые отношения и подчеркивает — часть задолженности была погашена до возбуждения дела. «Компания Liebherr — это производитель. И представителей этой компании очень много в России. А потерпевший ссылается только на одну», сообщил он. На вопрос журналиста «Реального времени» — есть ли у защиты договор с другой, Якимов ответил, что пока не уполномочен комментировать этот вопрос.