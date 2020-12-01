Как казанского маньяка ловили через поиск по сим-карте

Фото: кадр оперативной видеосъемки МВД по РТ

Поволжский душитель

Сегодня в Татарстане произошло громкое задержание по делу, которое расследовалось почти десять лет, — в руках правоохранительных органов оказался подозреваемый в серии жестоких убийств пенсионерок на территории нескольких регионов ПФО. Информацию о задержании недавно официально подтвердил Следственный комитет России. На счету маньяка 26 жизней, в том числе восемь — в Татарстане, жертв он душил.

По данным источников «Реального времени», задержанного зовут Радик Тагиров. В 2005 он был судим за незаконный оборот оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ), в 2009 году его осудили за кражу (ч. 2 ст. 158) и грабеж (ч. 1 161). Ранее он работал слесарем. Данные его геномной экспертизы совпали со следами преступника, которого на протяжении восьми лет искали по всей стране.

МВД опубликовало видео с признательными показаниями задержанного. Он заявил, что понимает, это грозит ему пожизненным лишением свободы. Жертв он выбирал случайно — высматривал возле магазинов, затем напрашивался к ним домой под видом сотрудника коммунальных служб.

Первой жертвой маньяка считается 90-летняя Насима Ишмуратова, проживавшая в доме по улице Батыршина, 40, она была убита 5 марта 2011 года. Как рассказывала дочь погибшей, убийца обманом проник в квартиру пенсионерки — возможно, воспользовавшись неполадками с телефоном, которые были в тот день. Тело пенсионерки обнаружили приехавшие вечером родственники, женщина была задушена подушкой.

В дальнейшем серия убийств продолжилась в Казани, других городах Татарстана и затем в других близлежащих региона: Марий Эл, Чувашии, Удмуртии, Свердловской, Нижегородской, Саратовской, Челябинской, Ивановской областях, в Пермском крае. Считается, что последняя его жертва была в Башкортостане в сентябре 2012 года.

Убийца действовал стереотипно: легко входил к бабушкам в доверие, представлялся соцработником или газовиком и т.д. Обманом проникал к ним домой и убивал. Квартиры преступник обкрадывал, забирая все ценные вещи. Входную дверь, как и в первом случае, закрывал на ключ или просто уходил, захлопнув дверь. Ключи в ряде случаев выбрасывал у дома.

Как искали маньяка по следам и по симке

К расследованию дела подключился центральный аппарат федерального Следкома, МВД и ФСБ России. В 2017 году следователи опубликовали ориентировку на маньяка, его психологический портрет и видеозапись, на которой, предположительно изображен подозреваемый. Его описали как человека хитрого и коммуникабельного, который «при общении без труда создает положительное впечатление о себе».

Речь шла о городском жителе 20—35 лет, ростом около 170 см, худощавого телосложения, имеет притяжение к Татарстану. «У мужчины среднее или среднее специальное образование, возможен криминальный опыт. Скорее всего, ранее он проживал с родственницей престарелого возраста или бабушкой в квартире, расположенной в доме по типу хрущевки. Он легко ориентируется и принимает решения в сложных ситуациях» — сообщали следователи.

Помимо записей, снимков и портрета, у следователей также были следы обуви подозреваемого, а кроме того — биологические следы с мест преступления. Чтобы обнаружить подозреваемого, следователи провели 10 тысяч сравнительных генетических экспертиз.

Но, как выяснило, «Реальное время», искать его пробовали и иначе. В частности, следствие получило данные по сим-картам, активным по адресу первого убийства на улице Батыршина. После этого примерно два года назад всех владельцев этих симок вызывали на опрос в Следственный комитет — об этом изданию рассказал человек из числа тех, кто побывал у следователей в тот период. Он с телефоном также в тот день находился рядом с тем домом и попал в поле зрение следствия. Ему также пришлось сдать генетический материал для экспертизы, как и многим другим. Всего же тех, кого вызывали к следователям, может быть свыше нескольких сотен, если не тысяч.



Александр Артемьев, видео МВД по РТ