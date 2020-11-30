Низкая ипотечная ставка, золото за покупки и высокий кешбэк: как продукты Ак Барс Банка делают жизнь лучше

Рассказываем о самых выгодных предложениях кредитной организации

Фото: пресс-служба АК БАРС БАНК (ПАО)

Банковские продукты в первую очередь направлены на то, чтобы человек мог повысить свой уровень комфорта и не ограничивал себя в своих желаниях. Обеспечить условия для этого поставил своей задачей Ак Барс Банк, который встретил свое 27-летие с новым позиционированием под слоганом «Живите лучше». Политику банка подтверждают выгодные условия, позволяющие зарабатывать на покупках, экономить на ипотеке, пользоваться кредитными предложениями по привлекательным ставкам, а бизнесу — оптимизировать и налаживать свою работу. Подробнее о них — в материале «Реального времени».

Кредит может быть выгодным

У Ак Барс Банка остаются одни из самых низких ставок по потребительским кредитам. Организация выдает кредиты от 7,7% годовых. Чтобы получить кредит от 100 тысяч до 2 млн рублей, достаточно оставить заявку на сайте банка, используя паспортные данные. Для одобрения нужно всего два условия: официальное трудоустройство и подтверждение дохода.

Ответ по заявке придет уже через несколько минут. Что важно — на всех этапах взаимодействие выстраивается дистанционно. Клиенты отмечают, что для получения кредитных средств и последующего их погашения почти не нужно посещать банк. После одобрения заявки деньги перечисляются на счет заемщика, а вносить ежемесячные платежи очень удобно через приложение Ак Барс Онлайн.

Выбор и покупка жилья в одно окно

Выгодные ставки распространяются не только на потребительские кредиты, но и на ипотеку. В результате экономия исчисляется сотнями тысяч рублей.

Чтобы сделать процесс поиска комфортного жилья максимально удобным и быстрым, банк запустил на своем сайте собственный сервис по подбору недвижимости. Заботясь о своих клиентах, он выполнил за них большую часть работы, в результате чего потенциальным покупателям не нужно мониторить самые интересные предложения. Всего несколько кликов — и на онлайн-витрине автоматически отображается топ популярных объектов с планировкой квартир. Чтобы облегчить поиск и сэкономить время, можно выбрать критерии отбора недвижимости, среди которых: адрес, срок сдачи дома, высота потолков, качество ремонта и другие.



Процесс оформления ипотеки не менее удобный, чем поиск квартиры. Отправить заявку можно там же, на сайте, воспользовавшись одними из самых выгодных предложений на рынке. Например, по льготной ипотеке на новостройки при первоначальном взносе от 15% и процентной ставке от 3,9% на срок до 30 лет.

У Ак Барс Банка остаются одни из самых низких ставок по потребительским кредитам

Комплексное рефинансирование

Для экономии своих средств в Ак Барс Банке можно найти сразу несколько привлекательных вариантов. Доступно рефинансирование ипотечного кредита вместе с потребительскими кредитами, что особенно актуально при текущей низкой ставке ЦБ. Улучшить условия кредитования, снизив переплаты и ежемесячный платеж, позволяют ставки от 7,99% годовых. Оформить кредит по сниженной ставке можно при минимальной сумме от 500 000 рублей на срок от 1 года до 30 лет. Таким образом, есть возможность снизить процент по автокредиту, потребительскому займу, закрыть задолженность по кредитке и даже получить дополнительно средства наличными на личные цели.

Учитывая потребности клиентов, банк предлагает также отдельно объединить несколько потребительских кредитов других банков и рефинансировать их по единой ставке от 8% на срок от 13 месяцев до 7 лет.



Банк принимает все документы онлайн на своем сайте, а для подачи заявки не нужно загружать кредитный договор по рефинансируемой ипотеке, это можно сделать уже после одобрения. Все это сделано для того, чтобы максимально облегчить процесс оформления и получения кредитных средств.

Настоящее золото за покупки

В портфеле Ак Барс Банка каждый клиент найдет выгодный для себя продукт. Для держателей дебетовых карт Aurum действует уникальное предложение — ее использование приносит настоящее золото. По сути, клиент инвестирует кешбэк с покупок в драгоценный металл, стоимость которого постоянно растет.

Расплачиваясь картой в месяц на сумму от 20 тысяч рублей, ее пользователи получают обратно 1,25% (менее 20 тыс. — 1%). Средства конвертируются в золото на специальном обезличенном металлическом счете. Более того, каждый месяц на остаток по карте начисляются дополнительные 4% годовых в золоте. В последующем клиенты могут получить золотой слиток на руки по предварительной заявке в офисе банка или продать его онлайн по текущему курсу кредитной организации. Узнать о своих золотых накоплениях можно в мобильном приложении Ак Барс Онлайн и по СМС.

Такой способ инвестирования позволяет говорить о финансовой стабильности, которая особенно важна в текущих условиях. Благодаря предложению клиенты с любым достатком могут не просто безопасно хранить свои средства в золоте, но и зарабатывать на этом.



Используя дебетовую карту Aurum в повседневной жизни, ее пользователь не платит за обслуживание при ежемесячном пополнении на 10 тысяч рублей или тратах свыше 20 тысяч. Дополнительно с 3 декабря 2020 года для бесплатного обслуживания будет достаточно сохранять неснижаемый ежедневный остаток на счете в размере 30 000 рублей.



А с 11 декабря запускается неименной карточный продукт Aurum, который можно будет забрать сразу же в момент оформления заявки на карту.



Учитывая потребности клиентов, банк предлагает также объединить несколько разных кредитов, рефинансировать их по единой ставке в 7,99%

Кешбэк по потребностям

По другим дебетовым картам Ак Барс Банка действуют свои индивидуальные выгодные условия в зависимости от потребностей клиентов. Международный исследовательский центр MARC называет карту Ак Барс Evolution самой выгодной для полетов по России. А все потому, что за каждые потраченные 100 рублей покупок по карте банк возвращает ее владельцу кешбэк в виде двух универсальных миль. Бонусом на остаток начисляются до 5% годовых и до 25% при оплате товаров и услуг у партнеров банка. А вишенкой на торте выступают скидки при оплате билетов в общественном транспорте.

Дебетовая карта Ак Барс Generation подойдет для оплаты услуг в категориях «Транспорт» и «Развлечения». В первом случае действует повышенный кешбэк в размере 10%, во втором — 5%. Еще по 1% кешбэк-рублей возвращается со всех остальных трат, а на остаток по счету до 100 тысяч рублей начисляется 3,5% годовых.

Уже сейчас карту Evolution можно заказать на базе платежной системы «Мир». Это сделано для того, чтобы пенсионерам и получателям социальных выплат также были доступны выгодные условия. Таким образом, Ак Барс Банк опередил потребность, ведь с 2021 года вступает в силу федеральный закон, согласно которому пенсии и пособия должны начисляться именно на карты «Мир».

Ее держателям доступен кешбэк до 26% за покупки у партнеров программы лояльности «Сливки» и до 5% на остаток. Условия использования карты не отличаются от карт международных платежных систем, а в случае с картой Evolution еще и отсутствует комиссия за снятие наличных в банкоматах России.

Обслуживание карты по социальным и бюджетным программам бесплатное, для всех остальных работает стандартное правило — при пополнении карты минимум на 10 тысяч рублей или тратах более 20 тысяч платить за ее использование не нужно.

Следуя современным трендам, Ак Барс Банк продолжает уходить в онлайн. А это значит, что все необходимые операции по любой из вышеперечисленных карт можно совершать с компьютера или мобильного телефона. Удобство веб-версии банка для физических лиц Ак Барс Онлайн подтверждает ежегодный рейтинг аналитического агентства Markswebb Rank&Report от 2 сентября, согласно которому банк продолжает занимать лидирующее место в номинации Daily Banking.

Удобство веб-версии банка для физических лиц Ак Барс Онлайн подтверждает ежегодный рейтинг аналитического агентства Markswebb Rank&Report от 2 сентября, согласно которому банк продолжает занимать лидирующее место в номинации Daily Banking

С Ак Барс Банком бизнес во всеоружии

Работа с бизнесом занимает отдельный масштабный блок в деятельности Ак Барс Банка, который анализирует его потребности и предлагает новые продукты, учитывая современные реалии. В августе результатом такой работы стал запуск нестандартного проекта, формат которого уникален на рынке банковских услуг. Чтобы бизнес был во всеоружии, он может оформить подписку на расчетно-кассовое обслуживание.

Она не только позволяет снизить размер ежемесячных платежей, но и бесплатно дает набор сервисов для предпринимателя. Так, за компанией закрепляется персональный менеджер, выдается корпоративная карта с кешбэком за покупки, дается доступ к онлайн-бухгалтерии, сервисам проверки контрагентов и расчетный счет на возможные риски блокировки. Дополнительно ежемесячно участникам программы предоставляются бонусы от партнеров банка.

Как и на другие продукты банка, оставить заявку на открытие расчетного счета на срок 3, 6 или 12 месяцев можно онлайн. Посещать отделение Ак Барса не потребуется вообще — представитель банка сам привезет все документы для подписания.

АК БАРС БАНК (ПАО)