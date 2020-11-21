Панихида по владыке Феофану в Благовещенском соборе Казани

Сегодня в Благовещенский собор Казанского кремля был доставлен гроб с телом владыки Феофана. Епископ Елабужский Иннокентий в сослужении духовенства столицы Татарстана совершил литию по новопреставленному архипастырю. А временно управляющий Казанской епархией митрополит Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн совершил всенощное бдение.

Митрополит Казанский и Татарстанский, владыка Феофан (Ашурков) скончался утром 20 ноября на 74-м году жизни.