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Панихида по владыке Феофану в Благовещенском соборе Казани

20:00, 21.11.2020
Панихида по владыке Феофану в Благовещенском соборе Казани
Фото: tatmitropolia.ru

Сегодня в Благовещенский собор Казанского кремля был доставлен гроб с телом владыки Феофана. Епископ Елабужский Иннокентий в сослужении духовенства столицы Татарстана совершил литию по новопреставленному архипастырю. А временно управляющий Казанской епархией митрополит Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн совершил всенощное бдение.

Митрополит Казанский и Татарстанский, владыка Феофан (Ашурков) скончался утром 20 ноября на 74-м году жизни.

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