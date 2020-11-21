«Децентрализация»: как жить без Вахитовского района?

Театральная площадка MOÑ проводит социальное исследование в виде спектакля

Фото: Ринат Назметдинов

«Децентрализацию», первый спектакль, созданный в рамках лаборатории «Театр горожан» фонда «Живой город», в котором главными героями становятся жители Казани, представили на площадке MOÑ. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

Стратегическая сессия как фабула



Спектакль делали куратор лаборатории и драматург Наташа Боренко, ведущая актриса «Угла» Анастасия Радвогина, хореограф Венера Галимова и Дина Сафина — последняя вчера попала в шорт-лист «Золотой маски» за спектакль «5 mm/h». Вместе они проводят мероприятие, именуемое «спектаклем-игрой», в некотором смысле — смесь тимбилдинга, социального исследования и стратегического планирования. Человека, немало проведшего времени в сочинении новых городских проектов, последнее поначалу обескураживает, да и, пожалуй, другим зрителям не так часто вручают маркер и просят за пять минут накидать идей.

Да, «Децентрализация» — это постановка, где почти нет актеров. Единственная роль — у Венеры Галимовой. Она ведущая программы «Ревитализация» и инициатор блока воспоминаний. А начинается все с того, что зрителей просят расположиться на сцене-карте города, отвечая на вопросы: где они живут и работают, где гуляют, где был их первый поцелуй и где живет друг, к которому все не можешь заехать.

Участники весело перемещаются от Профсоюзной к Горьковскому шоссе, пока им не объявляют, что Вахитовский район, центр, закрыты, им надо выбрать новый район.

Участники весело перемещаются от Профсоюзной к Горьковскому шоссе, пока им не объявляют, что Вахитовский район, центр, закрыты...

Выбираем Кировский, как еще четверо, по правилам, участников. Заминка происходит, потому что кто-то встал в Дербышках и категорически не хочет считать его частью Советского. Все в итоге размещаются и начинается мозговой штурм. Нужно определить свой район, а потом придумать, каким он должен быть. Попутно каждый получает по одному «хорошему» и «не очень» объекту. Так в Кировском оказываются Кремль и центр миграции.

В команде, в которой оказались преподаватель и поэт Айрат Бик-Булатов, администратор объединения «Әлиф» Алена Батуллина-Кутузова, ответственная за летнюю программу озера Кабан Лилия Валеева и куратор всей площади Елена Ковальская, продвигаются различные идеи. Безусловно, Кировский — зеленый район, но он также и депрессивный. А что теперь делать с туристами и мигрантами? Может, надо превратить его в огромную рекреационную зону? А что с транспортом? Может, модернизировать железную дорогу? Словом, стратегическая сессия проходит весело, хотя порой забывается, что Кировский — это одновременно и старое русло Казанки, и Пороховой завод, и улица Фрунзе, и «заброшки» Адмиралтейки, и леса вдоль Аракчино и Юдино, и Волга, и многое другое.

Спаси бомжей, помоги художнику



Пока зрители слушают записи, сделанные в разных частях города, двум из них доверяют роли — они играют бомжей: лишившуюся семьи Эльмиру и реставратора Андрея. Нам удается заманить социальной помощью Эльмиру к себе (ее играет Бик-Булатов).

В программе игры — викторина при помощи сотовых телефонов, танцы, а также придумывание фишек для измененных районов с презентацией

В какой-то момент на экранах появляется Венера Галимова и знакомит с полуразрушенными домами, по одному на район. Нам достается дом Котелова, скрытый сейчас в недрах фабрики Алафузова (на нее оттуда можно любоваться сквозь щель в заборе). Надо, значит, его реновировать. Все деятели делятся на две категории — одни предлагают помогать бездомным, другие — создавать арт-кластеры. Сходимся в центре и в коротких дебатах решаем, кому отдать два гранта. Навыки коммуницирования в группе пригождаются — четыре голоса за наш Центр креативных бомжей, с обучением, системой грантов и уникальным отелем.

В программе игры — викторина при помощи сотовых телефонов, танцы, а также придумывание фишек для измененных районов с презентацией. После ведущий голос вновь предлагает выбрать точки на карте: место жительства, работы, там, где будут дорогие квартиры, и там, где будут заботиться о пожилых. Отрадно, когда в твоем районе — больше всего людей.

В памяти остаются два момента. В ходе викторины участникам предлагают выбрать район, где нужно построить мусоросжигательный завод. Варианта «нигде» нет. В результате он оказывается в Авиастроительном районе — туда же в самом начале переехал кабинет министров. Местные жители предлагают объединить завод с центром современного искусства. А напротив кабмина построить приют.

В ходе викторины участникам предлагают выбрать район, где нужно построить мусоросжигательный завод. Варианта «нигде» нет

На самом финише можно поставить на карте маленький фонарик в то место, которое пропало и по которому человек скучает. Я ставлю на Большой Красной — где стоит дом Петонди: в нем я репетировал в 2002-м, выходил на улицу и смотрел на дома, усеявшие Федоровский бугор. От той картины остался только нынешний НКЦ, теперь уже Национальная библиотека. Но появился собор Казанской иконы Божией матери, до освящения которого не дожил владыка Феофан, и пропало множество домиков, на месте которых теперь — элитные дома и Министерство сельского хозяйства. В конце воспоминаниями делится журналистка Ольга Юхновская: когда сносили дома в Суконной слободе, оттуда уехали жители. Дома остались, через эти кварталы ходил транспорт. И весной, когда внутри уже никто не жил, зацвели сады, которым было нипочем, что некому будет собирать урожай.



Хочется верить, что «Децентрализация» — это реальное социальное исследование. И что каждый раз его результаты будут оказываться на городских советах. Город должен слушать своих горожан. Пусть и хотя бы в виде игры.

1 / 25 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов