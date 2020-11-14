«В Казани поймут»: как выглядят улицы, проезды и мосты, носящие имя столицы Татарстана

Часть 22-я: Волгоград

«Реальное время» продолжает фотопроект, приуроченный к 1015-летию столицы Татарстана: как выглядят сейчас улицы Казанские (а также набережные, переулки, бульвары, проезды с этим именем) в городах России, ближнего и дальнего зарубежья. Помогают нам в этом панорамы «Яндекса» и Google. Сегодня, в двадцать втором выпуске нашего проекта, пройдемся по улице Казанской в Волгограде.





Волгоград в плане навигации — один из самых простых российских городов. Основная его часть вытянута длинной лентой вдоль Волги. Так что Казанская улица находится неподалеку от реки, в Ворошиловском районе города. От центра она довольно далеко, так что нас не ждут помпезные пейзажи, сразу предупреждаем.

Начинается Казанская от перекрестка еще с двумя улицами — Бобруйской и Пугачевской. Вот тут:

В самом своем начале она очень узенькая и, прямо скажем, не очень живописная. Спасает ситуацию то, что панорамы для «Яндекс карт» были сняты солнечным летним днем, так что картина не самая депрессивная. Такое можно найти и в Казани: гаражи, трансформаторные будки, ржавые конструктивные элементы. Все как мы любим.

Дальше становится уютно: этот участок Казанской застроен с одной стороны частными домами, а с другой стоит многоэтажка. Это общежитие местного строительного института.

Нас, как всегда, страшно интересует обустройство заборов в этой части нашей великой страны. Здесь, как и во многих городах, в чести профнастил, который эффектно комбинируют с кирпичными опорами.

Но не только. Это мы увидим, пройдя дальше. Очень интересно, как тут ездят машины и ездят ли вообще: дорожное покрытие практически отсутствует, а что делать, если поехать друг другу навстречу — совершенно непонятно, уж очень узкая улочка. Отдельное восхищение вызывает дверь строения на переднем плане (похоже, это гараж). Какая экспрессия в цветах!

Но тут все равно уютно. Сады, разношерстные дома, деревянный забор без изысков.

Надворные постройки, похоже, делали из того, что под руку попало. Несмотря на закрытые ставни старого дома, белье, висящее во дворе, намекает на то, что тут живут люди.

А здесь построились уже капитально, на века. Железные двери, кажется, переживут третью мировую войну.

Возможно, жителям этого участка Казанской в Волгограде понятие эстетики чуждо. Главное — функциональность. Зато мы обнаруживаем повторяющуюся закономерность: широкие железные двери (очень удобно таскать диваны) с очень маленькой входной частью (если вдруг в дом или во двор кто-то решит зайти без дивана).

Наша любимая картина: скромный домик на фоне многоэтажного молодого «коллеги». А слева раскидистые деревья в саду.

А здесь постройка уже чуть ли не в землю вросла. Колоритно. Но желания жить тут почему-то не вызывает.

И тут мы выходим на совсем не облагороженное пространство (напоминаем: то, что мы видели до этого, было облагороженным!).

Дальше пойдет еще несколько десятков метров этого пространства, где, похоже, подготавливается стройплощадка, но улица Казанская на этом кончается. Что ж, Волгоград, ты нас не особенно удивил.