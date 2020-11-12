Валерий Самилов о закрытии кирпичного завода: «Продукция никому не нужна, спросу нет»

Бывший заммэра Нижнекамска закрыл свой кирпичный завод ради нового проекта

Фото: Ангелина Панченко

Федеральная налоговая служба вновь пытается обанкротить кирпичный завод бывшего заммэра Нижнекамска, влиятельного бизнесмена Валерия Самилова, тесно связанного со строительно-промышленной империей «Профит-Групп». Как выяснило «Реальное время», предприятие уже с начала года в простое, а его коллективу якобы нашли новые места работы. В разговоре с нашим изданием владелец, экс-депутат Госсовета РТ, сослался на нерентабельность производства и сообщил, что планирует основать на его площадке новый бизнес. Эксперты и застройщики высказались о продукции завода не слишком комплиментарно, считая, что рынок стройотрасли ничего не потеряет с его закрытием. О том, что подвело завод Самилова, — в нашем материале.

«Вообще все уволились»



Налоговики подали иск о банкротстве ООО «Нижнекамский кирпичный завод» в начале ноября. Сумма требований — 798 тысяч рублей. Арбитражный суд РТ пока не открыл производство по делу, поскольку заявление подано с нарушениями, по устранении — производство запустят.

Это не первая попытка ФНС обанкротить данный завод: в 2014 году служба уже требовала ввести наблюдение на предприятии и инициировать банкротство. Но тогда вопрос был урегулирован, а долг выплачен.



Как выяснило «Реальное время», сегодня «Нижнекамский кирпичный завод» уже не работает — он простаивает с января 2020 года. Весь персонал — порядка 230 человек — уволился, сообщили нашему изданию в руководстве завода. Центр занятости населения и городская мэрия, по словам администрации завода, обещали каждому бывшему сотруднику предоставить новое место работы на других предприятиях Нижнекамска.



Как выяснило «Реальное время», сегодня «Нижнекамский кирпичный завод» уже не работает — он простаивает с января 2020 года. Фото: Ангелина Панченко

Директор завода Сафар Суванов, который возглавил производство в 2015 году, рассказал, что в последние годы выпуск кирпича стал нерентабельным для предприятия:



— Затраты на производство большие, цена на сам кирпич — низкая. Невысокой была зарплата работников, была большая текучка, и к концу прошлого года вообще все уволились, — пояснил Суванов.



Продукция никому не нужна

Основанное 15 лет назад ООО «Нижнекамский кирпичный завод», согласно данным «СПАРК-Интерфакс», пока является действующим микропредприятием с уставным капиталом 10 тысяч рублей и одним сотрудником. Основной вид деятельности — производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины. Мощность завода — 30 млн штук кирпича в год.

В 2019 году оборот предприятия не превысил 3 млн рублей. Последний раз чистую прибыль завод показал 5 лет назад — 1,16 млн рублей, с тех пор каждый год производитель закрывал с убытками. По итогам прошлого года они составили 375 тыс. рублей.



Учредитель завода — компания «Ресурс-инвест», принадлежащая известному татарстанскому строительному магнату, бенефициару «Профит-Групп» и экс-депутату Госсовета РТ Валерию Самилову. Около 10 лет он проработал первым заместителем мэра Нижнекамска по экономике, промышленности, транспорту и связи. По данным ряда источников, ему принадлежит львиная доля нижнекамских земель. В начале нулевых Самилов основал УК «Камаглавстрой», которой руководил до 2013 года. Строительный холдинг был создан на базе «Татэнергостроя» и включал в себя 12 крупных проектных, строительных и монтажных организаций, управление механизации и транспорта, электросетей, предприятия стройиндустрии. Ежегодно компания вводила в строй порядка 100 тыс. кв. метров жилья.

Последний раз чистую прибыль завод показал 5 лет назад — 1,16 млн рублей, с тех пор каждый год производитель закрывал с убытками. По итогам прошлого года они составили 375 тыс. рублей. Фото: Ангелина Панченко

УК «Камаглавстрой» управляло предприятием «Нефтегазинжиниринг» — генподрядчиком строительства на ряде объектов ТАНЕКО, благодаря этим успешным проектам Валерий Самилов даже засветился в списке Forbes в 2012 году. Тогда «Нефтегазинжиниринг» занял 125-ю строчку в топе непубличных компаний с выручкой в 22,4 млрд рублей.

Сегодня Валерий Самилов значится совладельцем 10 предприятий, которые базируются в Нижнекамске, Менделеевске, Казани, Уфе, также он руководит предприятием ООО «Полибиохим».

Основным видом деятельности самиловского «Ресурс-инвеста» является аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, помимо этого — денежное посредничество, вложения в ценные бумаги и капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний. Уставный капитал фирмы — 140 тыс. рублей. Кстати, в мае 2018 года в отношении «Ресурс-инвеста» также рассматривалось дело о банкротстве, инициированное ФНС, но впоследствии оно было прекращено.

«Реальному времени» удалось связаться с нижнекамским бизнесменом, но разговор вышел недолгим. На вопрос корреспондента, что послужило причиной остановки завода, Валерий Самилов также сослался на нерентабельное производство:



— Причина в том, что продукция никому не нужна, спроса на нее нет. Там будет другое производство, сейчас идет перепроектирование этой площадки. Что будет? Пока секрет, — заявил предприниматель.

Есть и другие производители, кто может дать фору

По мнению генерального директора башкирской компании «Кирпич Холдинг» Марата Арсланова, к банкротству кирпичного завода в Нижнекамске могли привести несколько факторов:

— Само по себе кирпичное производство в Нижнекамске требует очень много ручного труда. Мы на этом заводе были несколько лет назад, я видел его и понимаю, что город хотя и крупный, много промышленных предприятий, соответственно и уровень зарплат должен быть высокий. И, скорее всего, люди не идут работать на тяжелый физический труд, а если идут, то нужно платить очень высокую зарплату, что увеличивает себестоимость. Но и отсутствие сырья или сырье негодное для производства, а качество продукции у нижнекамцев было хорошее. Но в Нижнекамске идет в основном панельное домостроение, процентов 95 точно, и этот факт, я думаю, сказался на низком спросе на продукцию завода.

Коммерческий директор строительного холдинга «Домкор» Юрий Мочалин, высказал совсем иное мнение о качестве продукции завода:

— Мы нижнекамский кирпич не использовали абсолютно на наших объектах, как раз из-за его низкого качества. Если смотреть в целом по этому стройматериалу, я считаю, что республика вполне обеспечена за счет другого татарстанского крупного и современного производства. Единственное, конечно, в сезон бывает вопрос со сбоем поставок. Если речь идет о закрытии этого завода, то это никак не повлияет на обеспеченность кирпичом республики.

Замруководителя исполкома НМР, курирующий сферу строительства в Нижнекамске, Радик Хазиев также согласен, что у нижнекамского кирпичного завода сегодня очень много конкурентов:



— В Нижнекамске есть башкирские производители и другие, которые могут фору дать качеством своей продукции. Кроме того, в Нижнекамске на 99,9% идет панельное домостроение.

Сегодня в Татарстане, по данным Минстроя республики, кирпич различной модификации (керамический и силикатный) выпускают порядка 30 предприятий, их суммарный годовой объем превышает 1 млрд штук. Татарстан в этом сегменте строительной промышленности занимает лидирующие позиции в Поволжье.