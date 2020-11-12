Валерий Самилов о закрытии кирпичного завода: «Продукция никому не нужна, спросу нет»
Бывший заммэра Нижнекамска закрыл свой кирпичный завод ради нового проекта
Федеральная налоговая служба вновь пытается обанкротить кирпичный завод бывшего заммэра Нижнекамска, влиятельного бизнесмена Валерия Самилова, тесно связанного со строительно-промышленной империей «Профит-Групп». Как выяснило «Реальное время», предприятие уже с начала года в простое, а его коллективу якобы нашли новые места работы. В разговоре с нашим изданием владелец, экс-депутат Госсовета РТ, сослался на нерентабельность производства и сообщил, что планирует основать на его площадке новый бизнес. Эксперты и застройщики высказались о продукции завода не слишком комплиментарно, считая, что рынок стройотрасли ничего не потеряет с его закрытием. О том, что подвело завод Самилова, — в нашем материале.
«Вообще все уволились»
Налоговики подали иск о банкротстве ООО «Нижнекамский кирпичный завод» в начале ноября. Сумма требований — 798 тысяч рублей. Арбитражный суд РТ пока не открыл производство по делу, поскольку заявление подано с нарушениями, по устранении — производство запустят.
Это не первая попытка ФНС обанкротить данный завод: в 2014 году служба уже требовала ввести наблюдение на предприятии и инициировать банкротство. Но тогда вопрос был урегулирован, а долг выплачен.
Как выяснило «Реальное время», сегодня «Нижнекамский кирпичный завод» уже не работает — он простаивает с января 2020 года. Весь персонал — порядка 230 человек — уволился, сообщили нашему изданию в руководстве завода. Центр занятости населения и городская мэрия, по словам администрации завода, обещали каждому бывшему сотруднику предоставить новое место работы на других предприятиях Нижнекамска.
Директор завода Сафар Суванов, который возглавил производство в 2015 году, рассказал, что в последние годы выпуск кирпича стал нерентабельным для предприятия:
— Затраты на производство большие, цена на сам кирпич — низкая. Невысокой была зарплата работников, была большая текучка, и к концу прошлого года вообще все уволились, — пояснил Суванов.
Продукция никому не нужна
Основанное 15 лет назад ООО «Нижнекамский кирпичный завод», согласно данным «СПАРК-Интерфакс», пока является действующим микропредприятием с уставным капиталом 10 тысяч рублей и одним сотрудником. Основной вид деятельности — производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины. Мощность завода — 30 млн штук кирпича в год.
В 2019 году оборот предприятия не превысил 3 млн рублей. Последний раз чистую прибыль завод показал 5 лет назад — 1,16 млн рублей, с тех пор каждый год производитель закрывал с убытками. По итогам прошлого года они составили 375 тыс. рублей.
Учредитель завода — компания «Ресурс-инвест», принадлежащая известному татарстанскому строительному магнату, бенефициару «Профит-Групп» и экс-депутату Госсовета РТ Валерию Самилову. Около 10 лет он проработал первым заместителем мэра Нижнекамска по экономике, промышленности, транспорту и связи. По данным ряда источников, ему принадлежит львиная доля нижнекамских земель. В начале нулевых Самилов основал УК «Камаглавстрой», которой руководил до 2013 года. Строительный холдинг был создан на базе «Татэнергостроя» и включал в себя 12 крупных проектных, строительных и монтажных организаций, управление механизации и транспорта, электросетей, предприятия стройиндустрии. Ежегодно компания вводила в строй порядка 100 тыс. кв. метров жилья.
УК «Камаглавстрой» управляло предприятием «Нефтегазинжиниринг» — генподрядчиком строительства на ряде объектов ТАНЕКО, благодаря этим успешным проектам Валерий Самилов даже засветился в списке Forbes в 2012 году. Тогда «Нефтегазинжиниринг» занял 125-ю строчку в топе непубличных компаний с выручкой в 22,4 млрд рублей.
Сегодня Валерий Самилов значится совладельцем 10 предприятий, которые базируются в Нижнекамске, Менделеевске, Казани, Уфе, также он руководит предприятием ООО «Полибиохим».
Основным видом деятельности самиловского «Ресурс-инвеста» является аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, помимо этого — денежное посредничество, вложения в ценные бумаги и капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний. Уставный капитал фирмы — 140 тыс. рублей. Кстати, в мае 2018 года в отношении «Ресурс-инвеста» также рассматривалось дело о банкротстве, инициированное ФНС, но впоследствии оно было прекращено.
«Реальному времени» удалось связаться с нижнекамским бизнесменом, но разговор вышел недолгим. На вопрос корреспондента, что послужило причиной остановки завода, Валерий Самилов также сослался на нерентабельное производство:
Есть и другие производители, кто может дать фору
По мнению генерального директора башкирской компании «Кирпич Холдинг» Марата Арсланова, к банкротству кирпичного завода в Нижнекамске могли привести несколько факторов:
Коммерческий директор строительного холдинга «Домкор» Юрий Мочалин, высказал совсем иное мнение о качестве продукции завода:
Замруководителя исполкома НМР, курирующий сферу строительства в Нижнекамске, Радик Хазиев также согласен, что у нижнекамского кирпичного завода сегодня очень много конкурентов:
Сегодня в Татарстане, по данным Минстроя республики, кирпич различной модификации (керамический и силикатный) выпускают порядка 30 предприятий, их суммарный годовой объем превышает 1 млрд штук. Татарстан в этом сегменте строительной промышленности занимает лидирующие позиции в Поволжье.
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