Евронеудачники сойдутся в Питере, ЦСКА защитит лидерство, а «Локо» попробует вспомнить о победах в РПЛ

Превью 14-го тура чемпионата РПЛ

Даже в своем нынешнем состоянии униженной и оскорбленной в Европе Российская премьер-лига подкидывает интриги «внутреннего пользования», и одна из них в том, что два неудачника Лиги чемпионов сойдутся в очном поединке, дабы решить, кто из них на сегодня хуже. Почему ЦСКА удержит лидерство, «Динамо» не выиграет третий матч подряд, а «Рубин», напротив, одержит победу — об этом в традиционном превью тура чемпионата РПЛ от «Реального времени».

«Зенит» — «Краснодар»: битва евронеудачников

Российские представители Лиги чемпионов встретятся в воскресенье в Санкт-Петербурге на фоне мощного потока критики от футбольной общественности России. Если питерцы сыграли с «Лацио» в некоторое подобие футбола и забрали у итальянцев одно очко, то игру «Краснодара» в Испании, в которой подопечные Мурада Мусаева умудрились пропустить три мяча от «Севильи», игравшей вдесятером, иначе как позорной назвать нельзя.

Можно ли «продавать» этот матч как противостояние неудачников? Наверное, да. Но скорее это будет битва команд, которые захотят показать, что главный из неудачников — не они. Победитель пусть и не отмоется, но выставит второго «самым слабым звеном».

Очевидно, что психологическая обстановка в командах не лучшая, при этом оба молодых главных тренера заметно поплыли, а под Сергеем Семаком скамейка шатается со все более заметной амплитудой. Плюс ко всему в составе обоих клубов много травмированных. Однако при всех имеющихся деструктивных факторах петербургский коллектив выглядит более стабильным.

«Краснодар» же так и не сумел прийти в равновесие после стрессового периода борьбы за путевку в Лигу чемпионов. «Быков» штормит с начала сезона, и десятое место в чемпионате РПЛ главное тому доказательство.

Прогноз «Реального времени»



Проиграть дома второй раз подряд «Зенит» себе не позволит — поражение от «Рубина» тур назад стало хорошей пощечиной команде Семака. Если говорить на языке видеоигр, то «уровень морали» у «Краснодара» сейчас низкий. А это вряд ли позволит ему увезти из Питера хотя бы одно очко.



2:1 — победа «Зенита»

«Динамо» — «Локомотив»: железнодорожники месяц без побед

«Динамо» при Сандро Шварце пока только выигрывает, пусть и пропускало в обоих матчах при немецком специалисте. Похоже, у «бело-голубых» есть шанс забрать третью победу в московском дерби.

«Локомотив» после туров Лиги чемпионов проигрывал в обоих своих матчах в рамках РПЛ и в каждом пропускал по два мяча. Марко Николич честно признавался, что к играм внутреннего чемпионата его команда относится без должной мотивации и уважения после максимальной самоотдачи в ЛЧ. В любом случае «Локомотив» вот уже месяц сидит без побед.

«Локомотив» после туров Лиги чемпионов проигрывал в обоих своих матчах в рамках РПЛ и в каждом пропускал по два мяча. Фото: fclm.ru

Наверняка на этот раз Николич сумеет внушить своим подопечным, чтобы они наконец собрались и начали выигрывать в Премьер-лиге, иначе им светит свалиться в нижнюю половину таблицы. После двух поражений кряду они и сами наверняка мотивированы достаточно — раз в Европе все равно не получается, так хоть дома можно отыграться.



Не в пользу «бело-голубых» и статистика: «Динамо» не может выиграть дома у железнодорожников аж с 2013 года. И, что немаловажно, скорее всего, не поможет хозяевам их капитан Антон Шунин, сдавший сомнительный тест на коронавирус.

Прогноз «Реального времени»



«Динамо» представится прекрасная возможность прервать неприятную традицию и выиграть наконец у «Локомотива» на своей обновленной арене. Однако «Локо» сейчас сверхмотивирован компенсировать не слишком удачное выступление в Европе.



1:1 — ничья

ЦСКА — «Ростов»: армейцы лидерство не упустят

Неожиданный лидер таблицы ЦСКА, похоже, где-то на подсознательном коллективном уровне сделал ставку на внутреннее первенство, окончательно «забив» на Лигу Европы.

«Ростов» же, сливший свою еврокомпанию еще в сентябре, пытается забраться в тройку и в прошлом туре успешно грохнул «Спартак». Правда, немалой ценой — потерял Хаджикадунича, получившего красную карточку, а значит, с оборонительной линией у «Ростова» в Москве не все будет ладно. ЦСКА, в свою очередь, потерял своего лидера в обороне — травму получил Фернандес, а это вообще ключевой игрок правого фланга армейцев. Тоже «плюс серьезные проблемы» для ЦСКА.

Вряд ли ростовчанам удастся увезти из Москвы вторую подряд победу над топовым соперником. Фото: vk.com/fcrostov

Прогноз «Реального времени»



Вряд ли ростовчанам удастся увезти из Москвы вторую подряд победу над топовым соперником. Армейцы постараются сделать все, чтобы сохранить таким трудом добытое промежуточное лидерство в Премьер-лиге. Надо и за странное поражение от «Фейеноорда» реабилитироваться — и перед поклонниками, и перед самими собой.



2:1 — победа ЦСКА

«Химки» — «Рубин»: Казань забыла, что такое длительные победные серии — пора вспомнить

Две победы подряд, одна из которых над чемпионом в гостях, уже позволили «Рубину» разделить 7—8-ю строчки и приблизиться к четвертой на расстояние 2 очков. И игра с одним из аутсайдеров в такой ситуации — настоящий подарок судьбы, ну и календаря. Есть все шансы упрочить свою уверенность.

Казанцам в Подмосковье не поможет травмированный в Хабаровске Дарко Евтич, ставший одним из ключевых игроков основы, и это проблема для всей структуры футбола Слуцкого. В отличие от потери Шатова или Игнатьева отсутствие швейцарца сильно скажется на атакующем потенциале и взаимопонимании в передней линии. Зато тот же Олег Шатов уже тренируется с командой и готов выйти на поле «Химки Арены».

Две победы подряд, одна из которых над чемпионом в гостях, уже позволили «Рубину» разделить 7—8-ю строчки и приблизиться к четвертой на расстояние 2 очков. Фото: rubin-kazan.ru

У хозяев поля дела тоже пошли в гору. По сравнению с безысходностью, царившей в Химках в начале сезона, сегодня здесь происходит настоящий ренессанс футбола — новички Денис Глушаков и Резиуан Мирзов ощутимо усилили игру команды, и чем дальше, тем лучше взаимодействуют друг с другом.

В октябре «Химки» забивали по два мяча таким соперникам, как «Спартак» и «Ростов» (в обоих матчах отличался именно Мирзов), а значит, «Рубину» нужно будет серьезно отнестись к обороне — забивать химчане умеют, хотя и пропускать не стесняются.

Прогноз «Реального времени»



Казанцы сейчас на коне и после двух побед подряд не прочь добыть и третью. Но все мы знаем, как тяжело даются «Рубину» стабильные удачные серии — побеждать три раза кряду ни в этом, ни в прошлом сезоне «рубиновым» не удавалось. Тем не менее на этот раз есть повод сделать победную серию трехматчевой.



2:0 — победа «Рубина»