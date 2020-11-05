Трехдневный трип в Москву в ноябре: ночные кафе и старые парки за 6 тысяч с человека

План трехдневной поездки в Москву в конце осени

Фото: Олег Токарев / wikipedia.org

На ноябрьские праздники многие задумались хотя бы о краткосрочных путешествиях. В преддверии долгих выходных «Реальное время» уже рассмотрело поездки в Калининградскую область, а также в Самару. Но есть и другие варианты короткого отдыха, например Москва. В российской столице есть что посмотреть и чем заняться.

Выбор из двухэтажных поездов

Мы постараемся подсчитать, во сколько обойдется поездка на две ночи в Москву, в первую очередь нас будут волновать вопросы доступности транспорта и стоимости гостиниц. Остальные траты более-менее будут зависеть от ваших аппетитов (в прямом и переносном смысле).

Традиционно самым типичным способом добраться до Москвы является поезд. Вариантов поездов довольно много, они ходят в разное время, идут не очень долго, да и вообще отъезд и приезд в центр города — это удобно. В пути, конечно, придется провести примерно 11 часов — немало, но если ехать ночью, то в это время вы как раз будете спать.

На 5 ноября (еще рабочий день) фактически есть лишь два варианта поездов, более или менее удобных. После работы можно сесть на поезд 023 Москва — Казань — это двухэтажный поезд, отправляющийся с вокзала «Казань-1». Этот вариант довольно дешевый — верхнее купе тут будет стоить 1946 рублей, нижнее — 1346, в сумме — 3292 рубля.

Традиционно самым типичным способом добраться до Москвы является поезд. Фото kzn.ru

Более дорогой, но более удобный вариант поезда — другой двухэтажный, номер 025, который следует в Москву из Ижевска. Он отправляется с другого, Северного вокзала в 21.55 (а не 18.11, как 23-й поезд), прибывает в Москву в 9.23 (а не 6.37, как 23-й поезд). При этом он меньше времени находится в пути — 11,5 часа против 12,5 у поезда 023. Билеты на этот поезд будут стоить заметно дороже — 4643 рубля.

Чтобы пробыть в Москве две ночи, обратно придется уезжать 8-го числа и готовиться сразу с поезда отправиться на работу. Под эти цели подходит четыре поезда, включая ижевский двухэтажный. Он отходит с Казанского вокзала в Москве в 17.38, прибывает на казанский Северный вокзал в 5.25 утра. Стоимость билетов — те же 4643 рубля.

Задумайтесь, однако, все же и о «позднем приезде» в Казань на поезде 024. В обратную сторону он совсем недорогой — нижнее купе стоит 1598 рублей, верхнее — 999 рублей. Поезд 024 уходит из Москвы в 23.08, приезжает в Казань в 10.43 утра. Остальные поезда — одноэтажные, прибывают в Казань в период с 5 до 8 утра, плацкартные места в них стоят от 916 рублей, купе — от 1620 рублей.

Наиболее оптимальным вариантом проезда на поезде, на наш взгляд, будет поездка в ту сторону на ижевском поезде, в обратную, несмотря на позднее прибытие, на двухэтажном казанском поезде. На дорогу туда-обратно на двоих в таком случае придется потратить 7240 рублей.

Аналогичная ситуация у большинства авиакомпаний и с пятницей — улететь в Москву можно от 3398 рублей у «Победы». Фото Максима Платонова

Самолеты и оптимальный вариант

Значительно более быстрым и даже более дешевым вариантом будет самолет. Есть, например, вариант улететь в Москву в четверг, 5-го числа, — и тогда же, соответственно, оказаться и в Москве. Тогда, правда, придется заплатить за дополнительную ночь в Москве. «Победа» предлагает билеты на 5-е число по 1699 рублей за билет — на двоих полет обойдется в 3398 рублей. Вылет будет в 18.15, что вполне реальное время, учитывая сокращенный рабочий день в четверг. Прилет в московский аэропорт Внуково — в 20.00. Билеты на самолеты S7 на этот же день обойдутся в сумму от 6 тысяч рублей на двоих, на самолеты «Аэрофлота» — от 7778 рублей.

Аналогичная ситуация у большинства авиакомпаний и с пятницей — улететь в Москву можно от 3398 рублей у «Победы». Правда, более удобный вылет — в 16.10, прилет — в 17.55. Из недостатков — фактическая потеря целого дня в Москве, а стоимость тогда составит около 4 тысяч рублей.

Обратные билеты на 8 ноября вообще стоят у «Победы» от 1998 рублей на двоих — правда, вылет тогда будет аж в 8.40 утра, прилет в Казань — в 10.10. Зато общая стоимость проездов составит всего 5396 рублей.

Самым адекватным способом добраться до Москвы выглядит такой: в ту сторону — самолетом «Победы» 5 ноября, в 18.15, обратно — поездом 024 8 ноября, в 23.08. Стоимость проездов тогда составит около 6 тысяч рублей.

Направление Перевозчик Даты/время Стоимость Примечание Казань — Москва РЖД 05.11, 18:11 — 06.11, 06:37 3292 Двухэтажный поезд 023, верхнее (1346) и нижнее место (1946) Казань — Москва РЖД 05.11, 21:55 — 06.11, 09:23 4643 Двухэтажный поезд 025, верхнее (1665) и нижнее место (2978) Москва — Казань РЖД 08.11, 17:38 — 09.11, 05:25 4643 Двухэтажный поезд 026, верхнее (1665) и нижнее место (2978) Москва — Казань РЖД 08.11, 23:08 — 09.11, 10:43 2597 Двухэтажный поезд 024, верхнее (999) и нижнее место (1598)





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Казань — Москва Победа 05.11, 18:15 — 20:00 3398

Казань — Москва Победа 06.11, 16:10 — 17:55 3998

Москва — Казань Победа 08.11, 08:40 — 10:10 1998







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Проживание — от 1300 за ночь



При таком варианте проезда нам понадобится гостиница на три дня — с 5 по 8 ноября. Один из самых дешевых вариантов вблизи центра Москвы с хорошим рейтингом — City Garden Hotel, между станциями метро «Курская» и «Таганская». Двухместный номер тут будет стоить всего 3927 рублей за три ночи — около 1,3 тысячи за ночь. Правда, номер тут совсем крошечный — буквально кровать и больше ничего. Конечно же, в гостинице по такой цене общая ванная. Но все же вариант не стоит отметать — тут удобное расположение и очень хорошая цена.

Гостиница почти по такой же цене ближе к центру, да и к метро — «Апельсин Чистые Пруды». Номера тут тоже побольше, хоть и по-прежнему без своей ванной комнаты. Три ночи тут обойдутся в 4312 рублей — завтрак будет стоить дополнительно 300 рублей с человека.

Если вам важна собственная ванная, но по-прежнему хочется наиболее дешевого варианта в центре — можно присмотреться к Centeral Hostel между станциями метро «Трубная», «Тверская», «Театральная» и «Кузнецкий мост». Небольшой номер с двуспальной кроватью и своей ванной тут обойдется в 6183 рубля за три ночи. Завтрак доступен за 250 рублей.

Самым доступным вариантом с хорошим рейтингом в центре, со своей ванной и включенным завтраком будет гостиница «Авита Красные Ворота» около одноименной станции метро. За три ночи тут нужно будет заплатить 7020 рублей. Гостиница расположена в непосредственной близости от Садового кольца и Казанского вокзала — кроме того, тут есть камера хранения багажа, что будет удобно, учитывая, что предполагаемый обратный поезд у нас поздно вечером.

Наконец, если вам нужна гостиница с ожидаемым хорошим сервисом и стандартом номеров, одним из самых доступных вариантов будет сетевой отель Ibis около станции метро «Павелецкая». Стандартный номер с завтраком тут будет стоить 10470 рублей. Тот же номер без завтрака обойдется в 5970 рублей, так что подумайте, хотите ли переплачивать за три завтрака на двоих 4,5 тысячи рублей.

Гостиница Стоимость Стоимость за ночь Примечания City Garden Hotel Taganskaya 3927 1309 Общая ванная, очень маленький номер, далеко от метро Апельсин Отель Чистые Пруды 4612 1537 Общая ванная, центр, близко от метро Centeral Hostel Moscow 6183 2061 Своя ванная, центр Авита Красные Ворота 7020 2340 Своя ванная, завтрак, центр, близко от Казанского вокзала Ибис Москва Центр Бахрушина 10470 3490 С завтраком. Без завтрака — 5970 (1990 за ночь)

Чем заняться: ночные кафе и старые парки



Таким образом, в Москве у нас будет два полных дня, день отъезда — фактически тоже полный, а также вечер приезда. Про стандартные достопримечательности говорить не будем — про Красную площадь, Кремль, здание МГУ, Воробьевы горы и прочие подобные места вряд ли не слышал хотя бы кто-то из жителей страны.

В день приезда предлагаем сходить в кафе или ресторан. Как бы странно это ни выглядело, столица сейчас — одно из немногих мест в стране, где после 23 часов общепит работает, хоть для посещения и необходимо отсканировать QR-код. В целом ехать в Москву за этим несколько странно, но раз уж у нас поздний прилет, а перекусить захочется, почему бы не воспользоваться «уникальным» сервисом от господина Собянина.

Вообще, на окончание недели в Москве обещают относительно неплохую погоду: 7—9 градусов тепла и переменную облачность, дожди — только кратковременные. Поэтому предлагаем прогуляться по паркам, но, опять же, не только самым известным, но и более «локальным». Про парк Горького, «Зарядье», ВДНХ, Коломенское и Царицыно рассказывать незачем — они очень известны.

Сейчас это — памятник истории и культуры Москвы, памятник садово-паркового искусства XVIII века, особо охраняемая природная территория и просто один из красивейших садов столицы. Фото facebook.com/aptekarsky.ogorod

Из малоизвестных для жителей других городов мест можно отметить «Аптекарский огород» — Ботанический сад МГУ имени Ломоносова. Вход на территорию платный — 300 рублей. Сад был заложен еще в 1706 году для выращивания лекарственных растений. Сейчас это — памятник истории и культуры Москвы, памятник садово-паркового искусства XVIII века, особо охраняемая природная территория и просто один из красивейших садов столицы. Расположен «Аптекарский огород» около метро «Проспект Мира».

Стоит съездить также и в Измайловский парк. Сам по себе он один из крупнейших и известнейших в Москве. Мы же предлагаем посетить его лесную зону — в частности, Серебряно-Виноградный пруд и остров на нем. На этом острове, в частности, находится музей-усадьба «Измайлово», построенная в самом начале 1600-х годов. Ближайшая станция метро — «Партизанская».

Можно порекомендовать и довольно известный сад в самом центре Москвы — «Эрмитаж». Как и «Аптекарский огород», является памятником садово-паркового искусства. На территории сада расположены театры и сценические площадки, поэтому тут можно попасть и на какие-нибудь мероприятия. Ближайшая станция метро — «Тверская».

Стоит съездить в парк «Фили» на западе города — он относительно недавно отреставрирован, там расположена длинная набережная вдоль Москва-реки. Фото facebook.com/parkfilipark

Сравним же: новые парки Москвы

Наконец, стоит съездить в парк «Фили» на западе города — он относительно недавно отреставрирован, там расположена длинная набережная вдоль Москва-реки, доступен прокат велосипедов и роликовых коньков, есть веревочный городок и воркаут-площадки.

Интереса также заслуживает парк «Тюфелева роща». Расположен он в Даниловском районе, добраться можно до станции ЗИЛ Московского центрального кольца. Открылся он совсем недавно, в июле 2018 года, на бывшей территории завода ЗИЛ. Парк спроектирован голландским архитектором Джерри Ван Эйком и совсем не похож на «классические» российские парки.

Еще один современный, но не такой раскрученный, как «Зарядье», парк — «Ходынское поле». Он построен совсем недавно на месте аэродрома, разработан бюро KleineWelt Architekten. Парк поделен на тематические зоны, там есть пруд, скейт-парк, танцующие фонтаны, зеркальный лабиринт, панорамные качели. Парк открылся в сентябре 2018 года, его площадь — около 25 га. Ближайшая станция метро — ЦСКА.

Еще один современный, но не такой раскрученный, как «Зарядье», парк — «Ходынское поле». Фото moscowseasons.com

От 11 тысяч в поисках недорогой столовой

Москва — город по затратам на отдых довольно неоднозначный. С одной стороны, сюда можно недорого добраться, и выбора, как и на чем, довольно много. Сюда много и поездов, и самолетов — особенно они недороги, если ехать не на длительные выходные. Кроме того, тут много гостиниц разного класса, и они тоже недорогие, по крайней мере, если сравнивать с небольшими городами, тем более если ехать в «несезон». Тут есть чем заняться, много парков, кафе, концертных площадок (с последними сейчас, правда, проблемы из-за коронавируса).

Но все же общепит, транспорт и развлечения тут довольно дорогие. Чтобы поесть бюджетно — придется искать соответствующие места. Недешевый тут и проезд — даже на метро и наземном городском транспорте, не говоря уже о такси. Попытаться снизить траты на еду можно, заранее поискав столовые. Вообще, даже в центре Москвы можно найти места с супами по 50—60 рублей, гарнирами по такой же цене и мясными блюдами по 100 рублей. Но без подготовки, просто проходя мимо какого-то заведения, такие цены найти будет сложно.

В общей сложности на поездку на три ночи придется потратить сумму примерно от 19 тысяч рублей на двоих. 6 тысяч рублей уйдет на дорогу. Проживание обойдется еще в 7 тысяч — сюда будут входить завтраки. Наконец, на все траты в течение дня нужно заложить хотя бы по две тысячи рублей в день. Если получится обойтись меньшими деньгами — хорошо, но рассчитывать на это не стоит, пусть лучше останутся отложенные деньги.

В принципе, снизить стоимость можно, используя самые дешевые способы передвижения (минимум, который можно потратить на дорогу, — 5,3 тысячи рублей), ночевать в Москве можно две ночи вместо трех, и в самом дешевом месте, тогда на проживание вы потратите лишь 2,6 тысячи. Наконец, если проводить в Москве два, а не три полных дня и попытаться уложиться в 1,5 тысячи в день на двоих, то всего на траты придется заложить три тысячи. Тогда общая стоимость поездки составит всего около 11 тысяч рублей. А это уже очень дешево за два дня отдыха и смены обстановки.