Трехдневный трип в Москву в ноябре: ночные кафе и старые парки за 6 тысяч с человека
План трехдневной поездки в Москву в конце осени
На ноябрьские праздники многие задумались хотя бы о краткосрочных путешествиях. В преддверии долгих выходных «Реальное время» уже рассмотрело поездки в Калининградскую область, а также в Самару. Но есть и другие варианты короткого отдыха, например Москва. В российской столице есть что посмотреть и чем заняться.
Выбор из двухэтажных поездов
Мы постараемся подсчитать, во сколько обойдется поездка на две ночи в Москву, в первую очередь нас будут волновать вопросы доступности транспорта и стоимости гостиниц. Остальные траты более-менее будут зависеть от ваших аппетитов (в прямом и переносном смысле).
Традиционно самым типичным способом добраться до Москвы является поезд. Вариантов поездов довольно много, они ходят в разное время, идут не очень долго, да и вообще отъезд и приезд в центр города — это удобно. В пути, конечно, придется провести примерно 11 часов — немало, но если ехать ночью, то в это время вы как раз будете спать.
На 5 ноября (еще рабочий день) фактически есть лишь два варианта поездов, более или менее удобных. После работы можно сесть на поезд 023 Москва — Казань — это двухэтажный поезд, отправляющийся с вокзала «Казань-1». Этот вариант довольно дешевый — верхнее купе тут будет стоить 1946 рублей, нижнее — 1346, в сумме — 3292 рубля.
Более дорогой, но более удобный вариант поезда — другой двухэтажный, номер 025, который следует в Москву из Ижевска. Он отправляется с другого, Северного вокзала в 21.55 (а не 18.11, как 23-й поезд), прибывает в Москву в 9.23 (а не 6.37, как 23-й поезд). При этом он меньше времени находится в пути — 11,5 часа против 12,5 у поезда 023. Билеты на этот поезд будут стоить заметно дороже — 4643 рубля.
Чтобы пробыть в Москве две ночи, обратно придется уезжать 8-го числа и готовиться сразу с поезда отправиться на работу. Под эти цели подходит четыре поезда, включая ижевский двухэтажный. Он отходит с Казанского вокзала в Москве в 17.38, прибывает на казанский Северный вокзал в 5.25 утра. Стоимость билетов — те же 4643 рубля.
Задумайтесь, однако, все же и о «позднем приезде» в Казань на поезде 024. В обратную сторону он совсем недорогой — нижнее купе стоит 1598 рублей, верхнее — 999 рублей. Поезд 024 уходит из Москвы в 23.08, приезжает в Казань в 10.43 утра. Остальные поезда — одноэтажные, прибывают в Казань в период с 5 до 8 утра, плацкартные места в них стоят от 916 рублей, купе — от 1620 рублей.
Наиболее оптимальным вариантом проезда на поезде, на наш взгляд, будет поездка в ту сторону на ижевском поезде, в обратную, несмотря на позднее прибытие, на двухэтажном казанском поезде. На дорогу туда-обратно на двоих в таком случае придется потратить 7240 рублей.
Самолеты и оптимальный вариант
Значительно более быстрым и даже более дешевым вариантом будет самолет. Есть, например, вариант улететь в Москву в четверг, 5-го числа, — и тогда же, соответственно, оказаться и в Москве. Тогда, правда, придется заплатить за дополнительную ночь в Москве. «Победа» предлагает билеты на 5-е число по 1699 рублей за билет — на двоих полет обойдется в 3398 рублей. Вылет будет в 18.15, что вполне реальное время, учитывая сокращенный рабочий день в четверг. Прилет в московский аэропорт Внуково — в 20.00. Билеты на самолеты S7 на этот же день обойдутся в сумму от 6 тысяч рублей на двоих, на самолеты «Аэрофлота» — от 7778 рублей.
Аналогичная ситуация у большинства авиакомпаний и с пятницей — улететь в Москву можно от 3398 рублей у «Победы». Правда, более удобный вылет — в 16.10, прилет — в 17.55. Из недостатков — фактическая потеря целого дня в Москве, а стоимость тогда составит около 4 тысяч рублей.
Обратные билеты на 8 ноября вообще стоят у «Победы» от 1998 рублей на двоих — правда, вылет тогда будет аж в 8.40 утра, прилет в Казань — в 10.10. Зато общая стоимость проездов составит всего 5396 рублей.
Самым адекватным способом добраться до Москвы выглядит такой: в ту сторону — самолетом «Победы» 5 ноября, в 18.15, обратно — поездом 024 8 ноября, в 23.08. Стоимость проездов тогда составит около 6 тысяч рублей.
|Направление
|Перевозчик
|Даты/время
|Стоимость
|Примечание
|Казань — Москва
|РЖД
|05.11, 18:11 — 06.11, 06:37
|3292
|Двухэтажный поезд 023, верхнее (1346) и нижнее место (1946)
|Казань — Москва
|РЖД
|05.11, 21:55 — 06.11, 09:23
|4643
|Двухэтажный поезд 025, верхнее (1665) и нижнее место (2978)
|Москва — Казань
|РЖД
|08.11, 17:38 — 09.11, 05:25
|4643
|Двухэтажный поезд 026, верхнее (1665) и нижнее место (2978)
|Москва — Казань
|РЖД
|08.11, 23:08 — 09.11, 10:43
|2597
|Двухэтажный поезд 024, верхнее (999) и нижнее место (1598)
|7240
|Казань — Москва
|Победа
|05.11, 18:15 — 20:00
|3398
|Казань — Москва
|Победа
|06.11, 16:10 — 17:55
|3998
|Москва — Казань
|Победа
|08.11, 08:40 — 10:10
|1998
|5396
Проживание — от 1300 за ночь
При таком варианте проезда нам понадобится гостиница на три дня — с 5 по 8 ноября. Один из самых дешевых вариантов вблизи центра Москвы с хорошим рейтингом — City Garden Hotel, между станциями метро «Курская» и «Таганская». Двухместный номер тут будет стоить всего 3927 рублей за три ночи — около 1,3 тысячи за ночь. Правда, номер тут совсем крошечный — буквально кровать и больше ничего. Конечно же, в гостинице по такой цене общая ванная. Но все же вариант не стоит отметать — тут удобное расположение и очень хорошая цена.
Гостиница почти по такой же цене ближе к центру, да и к метро — «Апельсин Чистые Пруды». Номера тут тоже побольше, хоть и по-прежнему без своей ванной комнаты. Три ночи тут обойдутся в 4312 рублей — завтрак будет стоить дополнительно 300 рублей с человека.
Если вам важна собственная ванная, но по-прежнему хочется наиболее дешевого варианта в центре — можно присмотреться к Centeral Hostel между станциями метро «Трубная», «Тверская», «Театральная» и «Кузнецкий мост». Небольшой номер с двуспальной кроватью и своей ванной тут обойдется в 6183 рубля за три ночи. Завтрак доступен за 250 рублей.
Самым доступным вариантом с хорошим рейтингом в центре, со своей ванной и включенным завтраком будет гостиница «Авита Красные Ворота» около одноименной станции метро. За три ночи тут нужно будет заплатить 7020 рублей. Гостиница расположена в непосредственной близости от Садового кольца и Казанского вокзала — кроме того, тут есть камера хранения багажа, что будет удобно, учитывая, что предполагаемый обратный поезд у нас поздно вечером.
Наконец, если вам нужна гостиница с ожидаемым хорошим сервисом и стандартом номеров, одним из самых доступных вариантов будет сетевой отель Ibis около станции метро «Павелецкая». Стандартный номер с завтраком тут будет стоить 10470 рублей. Тот же номер без завтрака обойдется в 5970 рублей, так что подумайте, хотите ли переплачивать за три завтрака на двоих 4,5 тысячи рублей.
|Гостиница
|Стоимость
|Стоимость за ночь
|Примечания
|City Garden Hotel Taganskaya
|3927
|1309
|Общая ванная, очень маленький номер, далеко от метро
|Апельсин Отель Чистые Пруды
|4612
|1537
|Общая ванная, центр, близко от метро
|Centeral Hostel Moscow
|6183
|2061
|Своя ванная, центр
|Авита Красные Ворота
|7020
|2340
|Своя ванная, завтрак, центр, близко от Казанского вокзала
|Ибис Москва Центр Бахрушина
|10470
|3490
|С завтраком. Без завтрака — 5970 (1990 за ночь)
Чем заняться: ночные кафе и старые парки
Таким образом, в Москве у нас будет два полных дня, день отъезда — фактически тоже полный, а также вечер приезда. Про стандартные достопримечательности говорить не будем — про Красную площадь, Кремль, здание МГУ, Воробьевы горы и прочие подобные места вряд ли не слышал хотя бы кто-то из жителей страны.
В день приезда предлагаем сходить в кафе или ресторан. Как бы странно это ни выглядело, столица сейчас — одно из немногих мест в стране, где после 23 часов общепит работает, хоть для посещения и необходимо отсканировать QR-код. В целом ехать в Москву за этим несколько странно, но раз уж у нас поздний прилет, а перекусить захочется, почему бы не воспользоваться «уникальным» сервисом от господина Собянина.
Вообще, на окончание недели в Москве обещают относительно неплохую погоду: 7—9 градусов тепла и переменную облачность, дожди — только кратковременные. Поэтому предлагаем прогуляться по паркам, но, опять же, не только самым известным, но и более «локальным». Про парк Горького, «Зарядье», ВДНХ, Коломенское и Царицыно рассказывать незачем — они очень известны.
Из малоизвестных для жителей других городов мест можно отметить «Аптекарский огород» — Ботанический сад МГУ имени Ломоносова. Вход на территорию платный — 300 рублей. Сад был заложен еще в 1706 году для выращивания лекарственных растений. Сейчас это — памятник истории и культуры Москвы, памятник садово-паркового искусства XVIII века, особо охраняемая природная территория и просто один из красивейших садов столицы. Расположен «Аптекарский огород» около метро «Проспект Мира».
Стоит съездить также и в Измайловский парк. Сам по себе он один из крупнейших и известнейших в Москве. Мы же предлагаем посетить его лесную зону — в частности, Серебряно-Виноградный пруд и остров на нем. На этом острове, в частности, находится музей-усадьба «Измайлово», построенная в самом начале 1600-х годов. Ближайшая станция метро — «Партизанская».
Можно порекомендовать и довольно известный сад в самом центре Москвы — «Эрмитаж». Как и «Аптекарский огород», является памятником садово-паркового искусства. На территории сада расположены театры и сценические площадки, поэтому тут можно попасть и на какие-нибудь мероприятия. Ближайшая станция метро — «Тверская».
Сравним же: новые парки Москвы
Наконец, стоит съездить в парк «Фили» на западе города — он относительно недавно отреставрирован, там расположена длинная набережная вдоль Москва-реки, доступен прокат велосипедов и роликовых коньков, есть веревочный городок и воркаут-площадки.
Интереса также заслуживает парк «Тюфелева роща». Расположен он в Даниловском районе, добраться можно до станции ЗИЛ Московского центрального кольца. Открылся он совсем недавно, в июле 2018 года, на бывшей территории завода ЗИЛ. Парк спроектирован голландским архитектором Джерри Ван Эйком и совсем не похож на «классические» российские парки.
Еще один современный, но не такой раскрученный, как «Зарядье», парк — «Ходынское поле». Он построен совсем недавно на месте аэродрома, разработан бюро KleineWelt Architekten. Парк поделен на тематические зоны, там есть пруд, скейт-парк, танцующие фонтаны, зеркальный лабиринт, панорамные качели. Парк открылся в сентябре 2018 года, его площадь — около 25 га. Ближайшая станция метро — ЦСКА.
От 11 тысяч в поисках недорогой столовой
Москва — город по затратам на отдых довольно неоднозначный. С одной стороны, сюда можно недорого добраться, и выбора, как и на чем, довольно много. Сюда много и поездов, и самолетов — особенно они недороги, если ехать не на длительные выходные. Кроме того, тут много гостиниц разного класса, и они тоже недорогие, по крайней мере, если сравнивать с небольшими городами, тем более если ехать в «несезон». Тут есть чем заняться, много парков, кафе, концертных площадок (с последними сейчас, правда, проблемы из-за коронавируса).
Но все же общепит, транспорт и развлечения тут довольно дорогие. Чтобы поесть бюджетно — придется искать соответствующие места. Недешевый тут и проезд — даже на метро и наземном городском транспорте, не говоря уже о такси. Попытаться снизить траты на еду можно, заранее поискав столовые. Вообще, даже в центре Москвы можно найти места с супами по 50—60 рублей, гарнирами по такой же цене и мясными блюдами по 100 рублей. Но без подготовки, просто проходя мимо какого-то заведения, такие цены найти будет сложно.
В общей сложности на поездку на три ночи придется потратить сумму примерно от 19 тысяч рублей на двоих. 6 тысяч рублей уйдет на дорогу. Проживание обойдется еще в 7 тысяч — сюда будут входить завтраки. Наконец, на все траты в течение дня нужно заложить хотя бы по две тысячи рублей в день. Если получится обойтись меньшими деньгами — хорошо, но рассчитывать на это не стоит, пусть лучше останутся отложенные деньги.
В принципе, снизить стоимость можно, используя самые дешевые способы передвижения (минимум, который можно потратить на дорогу, — 5,3 тысячи рублей), ночевать в Москве можно две ночи вместо трех, и в самом дешевом месте, тогда на проживание вы потратите лишь 2,6 тысячи. Наконец, если проводить в Москве два, а не три полных дня и попытаться уложиться в 1,5 тысячи в день на двоих, то всего на траты придется заложить три тысячи. Тогда общая стоимость поездки составит всего около 11 тысяч рублей. А это уже очень дешево за два дня отдыха и смены обстановки.
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