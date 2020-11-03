Из Казани на автомобиле: три дня в Самаре на ноябрьские праздники

Подсчет стоимости маленького отпуска в преддверии зимы

Фото: Konstantin ak63 / wikipedia.org

Ноябрьские праздники — отличный повод устроить себе удлиненный уик-энд в каком-нибудь другом городе. Неблагополучная эпидситуация по коронавирусу не способствует легким поездкам на междугороднем транспорте, но сменить обстановку все же хочется. «Реальное время» предлагает вашему вниманию план поездки на два дня в Самару на машине, которая обойдется всего в десять тысяч рублей на двоих (а то и меньше).

Не сидеть же дома

На носу ноябрьские праздники, но они в этом году получаются несколько скомканными и разбитыми на временные промежутки. Отдыхать вся Россия на неделе, напомним, будет в среду, 4 ноября. После этого страну ждут два рабочих дня, затем — два «обычных» выходных. Но в Татарстане праздничный день — еще и пятница, 6 ноября, так что есть возможность добавить разнообразия в осенние рабочие будни.

Так как выходных, идущих подряд, получается всего три — говорить про длительную поездку не приходится. Да и ситуация с коронавирусом не способствует дальним путешествиям. Одним из лучших вариантов для поездки в таком случае будут города, до которых можно добраться на своей машине.

К примеру, на 6-8 ноября можно поехать в Самару. Погода в это время, согласно прогнозам синоптиков, будет не слишком холодной: температура воздуха 6-7 градусов тепла, временами — дожди, переменная облачность. Так что, если запастись соответствующей одеждой и не строить лишних иллюзий, погулять, в принципе, можно неплохо.

Альтернатива такому долгому и малокомфортному маршруту — самолет UVTaero. Фото Максима Платонова

Проезд: рассчитывать только на себя

Самым простым, дешевым и логичным вариантом (особенно в условиях COVID-19) сюда добраться будет своя машина. Езды от Казани до Самары — около 5 часов, ехать нужно по Оренбургскому тракту. Расстояние — около 350 километров, так что на бензин придется потратить (при расходе в 7 литров на 100 километров и стоимости бензина в 46 рублей за литр) около 2,3 тысяч рублей. Дополнительные поездки по городу или в окрестные города, соответственно, увеличат эту стоимость.

Поездами добраться до Самары, к сожалению, сложно. Как и в случае со многими городами, находящиеся на другой железнодорожной ветке населенные пункты труднодоступны. К примеру, вариант поезда можно не рассматривать в случае с Уфой, а до Нижнего Новгорода поезда есть, но едут они слишком долго для такого небольшого расстояния. В случае с Самарой поезд всего один — номер 367, который идет из Кирова. Проблема в том, что ходит он всего пару раз в неделю, так что из Казани уехать можно или 3-его ноября, или уже 7-ого. Ни тот, ни другой вариант нас не устраивает, а если бы в нужные дни поезд и был — все равно в пути он слишком долго.

За 7-8 часов и примерно тысячу рублей с человека в одну сторону можно доехать на автобусе. Подходящий нам вариант — автобус, отправляющийся вечером 5 ноября, в 20:15 с Центрального автовокзала. Однако несложно посчитать, что этот вариант не только более долгий, чем машина, но и почти в два раза более дорогой. Обратный путь также предстоит на автобусе, 8 ноября в 7 утра. Заявленное время в пути — 6 часов. Общая стоимость проезда на автобусах составит 3,8 тысячи рублей.

Альтернатива такому долгому и малокомфортному маршруту — самолет UVTaero. Но, во-первых — 8 ноября обратного рейса нет (ближайший — уже 9 ноября). А во-вторых — даже путь в ту сторону будет очень дорогим — при обычной стоимости билета примерно в 3-4 тысяч рублей на двоих самолет 6 ноября, в пятницу будет стоить около 15 тысяч.

Направление Перевозчик Даты/время Стоимость Примечание Казань — Самара ЕКА Самара 05.11, 20:15 — 06.11, 05:15 1710 Автобус Самара — Казань

08.11, 07:00-12:00 2136 Автобус





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Казань — Самара

06.11, 08:00-14:00

На своей машине, в пути — 5 часов, разница во времени — 1 час Самара — Казань

08.11, 12:00-16:00

На своей машине, в пути — 5 часов, разница во времени — 1 час





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Проживание: от тысячи за ночь до 900 рублей за завтрак



Проживание нам понадобится, соответственно, на две ночи — с 6 по 8 ноября. Один из самых дешевых вариантов проживания в центре Самары — «Комфорт Хостел». Двухместный номер тут обойдется в 2 тысячи рублей за две ночи. Ванная, правда, тут будет общая. Расстояние до Волжской набережной составляет около двух километров, рядом заявлена бесплатная парковка.

Чуть дороже — за 2400 рублей — можно снять номер в гостинице «Колос», расположенной в историческом центре города. Ванная тут также будет общая, завтрак стоит 300 рублей. Парковка тут, в отличие от первого варианта, платная — 150 рублей в день.

Из более дорогих можно отметить четырехзвездочную сетевую гостиницу Holiday Inn, расположенную также в историческом центре. Она обойдется в 6840 рублей за две ночи. Тут уже, естественно, ванная комната собственная, да и номер побольше и значительно современнее. Завтрак при этом тут дорогой — 900 рублей, как и парковка — 500 рублей в день. Но зато есть спа- и фитнес-центр, а также бесплатный бассейн, а из некоторых номеров открывается вид на Волгу.

Более адекватным вариантом за те же деньги выглядит, например, другой сетевой отель — трехзвездочный Hampton by Hilton. Расположение у него, правда, похуже — около железнодорожного вокзала. За те же 6840 рублей тут предлагается тоже большой номер, но в стоимость входит завтрак, да и парковка тут бесплатная. Бассейна тут нет, но есть фитнес-центр.

Однако вернемся к более дешевым вариантам. Одним из лучших, на наш взгляд, можно считать гостиницу со странным названием Davo del Kar. Мини-гостиница предлагает за 5 тысяч рублей в меру стильные номера с завтраком и собственной ванной комнатой. Завтрак, кстати, могут подать в номер — что явно уместно в условиях коронавируса, а парковка тут частная и бесплатная.

Гостиница Стоимость Стоимость за ночь Примечания Комфорт Хостел 2000 1000 Общая ванная Колос 2400 1200 Общая ванная, завтрак — 300 рублей, парковка — 150 рублей в сутки Holiday Inn 6840 3420 Завтрак — 900 рублей, парковка — 500 рублей в сутки Hampton by Hilton 6840 3420 Завтрак включен, парковка бесплатная Davo del Kar 5000 2500 Завтрак включен, парковка бесплатная

Достопримечательности: набережные, музеи и ракета-носитель



Одной из главных достопримечательностей Самары считается волжская набережная — то, чего так не хватает в Казани. В Самаре же набережная длинная и разнообразная. Общая ее протяженность — более четырех километров, разделена на четыре участка — строилась с 1939 по 1986 годы. Кстати, набережная, причем даже более длинная, есть и в расположенном неподалеку Тольятти. Причем тут вид может понравиться даже больше, чем в Самаре: напротив — так называемые Жигулевские горы, что делает рельеф более интересным. Одна из частей набережной — в Комсомольском районе — построена относительно недавно, в 2012 году.

Возвращаясь в столицу региона, отметим, что набережной, конечно же, интересные места тут не ограничиваются. Самара — город, основанный в 1586 году, так что и исторической застройки тут довольно много. Из интересных зданий стоит отметить дачу купца Головкина, особняк Ивана Клодта, дом-музей Александры Курлиной. Есть тут и пешеходная улица — Ленинградская. Стоит обратить внимание также на Храм Пресвятого Сердца Иисуса — польский костел в центре города с довольно непривычной для России архитектурой.

Из объектов не на открытом воздухе стоит отметить один из старейших пивоваренных заводов в России — Жигулевский. По нему, кстати, проводятся и экскурсии — правда, на сайте указывается, что из-за коронавируса с 16 марта они прекращены. Также в Самаре есть музейно-выставочный центр «Самара космическая», открытый в 2007 году. Здесь можно увидеть ракету-носитель «Союз», а внутри самого здания музея — космические приборы и модели космических кораблей.

Кому-то может показаться интересным бункер Сталина — считается, что он создавался как резервное место нахождения для главы государства в случае захвата Москвы. Отметим, что в это место лучше поехать сразу по приезду в Самару — он работает только с понедельника по пятницу, с 11 до 15 часов. Также вас может заинтересовать музей «Мотомир Вячеслава Шеянова» — он расположен в Волжском районе Самарской области, в коллекции — около ста мотоциклов, в основном выпускавшихся с 1930 по 1945 годы.

Также в Самаре есть музейно-выставочный центр «Самара космическая», открытый в 2007 году. Фото Светланы Маковеевой / progorodsamara.ru

Кстати, в плане музеев не стоит обходить вниманием и соседний город Тольятти. Если двух дней на Самару вам кажется слишком много (что, в общем, странно), то дорога до Тольятти займет полтора часа (это около 90 километров). Тут, помимо уже упомянутой набережной, можно посетить музей АвтоВАЗа, в котором представлены коллекционные модели разных автомобилей тольяттинского завода, а также центр-музей Высоцкого, где узнать побольше о поэте и исполнителе.

Можно съездить за 10 тыс. рублей, а можно и дешевле

В общем, поездка в Самару на ноябрьские праздники может быть довольно недорогой. На дорогу, если ехать на своей машине, придется потратить лишь около 2,2 тысяч рублей. Езда на автобусе увеличит эти траты почти в два раза — до 3,8 тысяч рублей.

Стоимость проживания может быть очень разной. Есть как недорогие хостелы по тысяче рублей за ночь, так и довольно дорогие сетевые гостиницы по 3,4 тысячи за ночь. В общем же будем считать, что на проживание нужно потратить еще около 5 тысяч рублей — в стоимость будет входить завтрак.

По ценам на питание и входным билетам — цены ожидаемо примерно как в Казани. Так что на два дня можно заложить еще три-четыре тысячи. Всего, таким образом, поездка обойдется примерно в 10 тысяч рублей на двоих — хотя, конечно, может быть и дешевле.