Ноябрьская Европа: длинные праздники у моря и в окружении немецких домиков за 24 тысячи с человека

План поездки в Калининград на ноябрьские праздники

Фото: Екатерина Аблаева

Через пару недель страну (а Татарстан — в особенности) ожидают очередные длинные праздники. В условиях закрытого для въезда россиян Евросоюза предлагаем план поездки в «максимально европейскую» часть России — Калининградскую область. Мы расскажем, что посмотреть в самом Калининграде и в каких городах остановиться, если продлить выходные до одной недели.

Билеты: дождаться акций или лететь с пересадкой

Из Казани в Калининград есть довольно удобные по времени прямые перелеты, осуществляемые авиакомпанией Nordwind. Вылеты, правда, осуществляются нечасто — чтобы побыть в Калининграде во время ноябрьских праздников, в любом случае придется отпроситься с работы хотя бы на один день. Напомним, в ноябре выходные будут в среду, 4-го числа (федеральный праздник — День народного единства), а также с 6-го по 8-е (с пятницы по воскресенье, 6-е — день Конституции Татарстана).

Наиболее короткий вариант — пребывание в Калининграде с 5 по 8 ноября. Учитывая, что именно 5-е — рабочий день, а вылет — в 12.25, на этот день и придется отпроситься. Если есть возможность, то можно дополнительно отпроситься и на понедельник — вторник. Тогда в Калининграде можно будет находиться целую неделю, с воскресенья по воскресенье. Этот вариант мы и сделаем основным. В обратную сторону вылет в любом случае запланируем на воскресенье, лететь будем с 15.25 до 19.05. В сторону Калининграда полет с 12.25 до 14.25. Стоимость, независимо от того, какой из этих дней выбрать, составит 23200 рублей на двоих туда-обратно. В нее входит 8-килограммовая ручная кладь со стандартными размерами — 55х40х20 см.

Из Казани в Калининград есть довольно удобные по времени прямые перелеты, осуществляемые авиакомпанией Nordwind. Фото Максима Платонова

Альтернативный, чуть более гибкий и дешевый, но долгий вариант — с пересадкой в Москве, авиакомпанией «Победа». Если мы планируем поехать на всю неделю ноябрьских праздников, то можно полететь, например, вообще в субботу, 31 октября. Вылет из Казани будет в 16.10, прилет в Калининград — в 20.15, пересадка в Москве — около 1 часа 15 минут. С такой же пересадкой и даже немного дешевле можно улететь в понедельник или вторник.

В обратную сторону лететь придется в субботу (на воскресенье мало того, что предлагаются рейсы только с очень долгой пересадкой, так еще и дорогие) — с 9.20 до 15.45, с пересадкой в Москве около 2 часов. Стоимость билетов в таком случае составит 15192 рубля. У «Победы» в стоимость билетов входит только ручная кладь — неограниченная по весу, но небольшого размера — 36х30х27 см. Фактически это не размер сумки (их может быть несколько), а размер калибратора, в который нужно уместить всю вашу ручную кладь (включая даже совсем маленькие сумки).

Отметим, что нынешняя цена перелета у Nordwind довольно высокая. Авиакомпания часто устраивает распродажи, и, например, еще несколько дней назад те же билеты, что сейчас стоят 23,2 тысячи, были доступны чуть ли не за 10 тысяч рублей. Поэтому при покупке стоит выждать какое-то время, периодически проверяя стоимость билетов — вполне вероятно, что до начала ноября компания объявит еще какую-нибудь акцию.

Направление Перевозчик Даты/время Стоимость Примечание Казань — Калининград Nordwind 01.11, 12.25—14.25 11600 Ручная кладь — 8 кг, 55х40х20 см. Вариант с багажом на 20 кг — 14200 Калининград — Казань Nordwind 08.11, 15.25—19.05 11600 Ручная кладь — 8 кг, 55х40х20 см. Вариант с багажом на 20 кг — 14200 Всего 23200 Казань — Калининград Победа 31.10, 16.10—20.15 7596 Пересадка в Москве — 1.15 Калининград — Казань Победа 07.11, 09.20—15.45 7596 Пересадка в Москве — 2.05 Всего 15192

Калининград: мало что сохранилось



Будем рассчитывать, что у вас получится организовать мини-отпуск и устроить вояж в Калининградскую область на неделю — с 1 по 8 ноября. Иначе поездка получится совсем короткая, и, наверное, ничего, кроме самого Калининграда, увидеть не получится. А, помимо столицы, в регионе есть на что посмотреть. Маршрут, который будет приведен здесь, далеко не единственный по области, но один из самых популярных. Вообще, в регионе можно найти много интересных городков, в которых сохранилась довоенная архитектура. Среди них, например, Советск (бывший Тильзит), Гусев (Гумбиннен), Гвардейск (Тапиау), Черняховск (Инстербург). Тем не менее мы поедем в сторону моря.

Однако прилетаем мы в Калининград и первую пару ночей проведем там же. Из старых зданий, которые напоминают о довоенном Кенигсберге, обязательно нужно посмотреть Кафедральный собор (также известный как Домский собор Богоматери и Святого Адальберта), снаружи восстановленный только в 1990-е годы. Внутренние интерьеры, в отличие от стен, не уцелели во время Великой Отечественной войны. Собор недействующий, но в нем проходят органные концерты, которые тоже стоит посетить.

Собор находится на острове Иммануила Канта. Фото Екатерины Аблаевой

Собор находится на острове Иммануила Канта, историческое его название — Кнайпхоф, это бывшая центральная часть города. Сейчас на острове можно посетить Парк скульптуры — в нем около тридцати скульптур, но приятно и просто прогуляться. С исторической застройкой же тут, конечно, проблемы.

Чтобы посмотреть на нее, можно пройти в популярнейший среди туристов комплекс «Рыбная деревня». Правда, не стоит думать, что вы таким образом и правда прикоснетесь к истории: дома тут новые, 2010-х годов, но построены в довоенном прусском стиле.

Из настоящих исторических строений Калининграда можно выделить Бранденбургские ворота 1657 года. Помимо них, самых известных, в Калининграде сохранилось еще шесть исторических городских ворот — можно взглянуть и на них.

Из настоящих исторических строений Калининграда можно выделить Бранденбургские ворота 1657 года. Фото Montaznik / wikipedia.org

Похожие строения — Башня Врангеля и Башня Дона, части фортификационных сооружений Кенигсберга. В Башне Дона сейчас расположен Музей янтаря, одна из самых популярных в Калининграде достопримечательностей. Еще один популярный музей — Калининградский областной музей изобразительных искусств, здесь примечательно само здание — кенигсбергской биржи конца XIX века. Находится около все того же острова Кнайпхоф.

Посмотреть на сохранившуюся немецкую застройку можно в кварталах Амалиенау и Марауненхоф — около проспекта Мира и улицы Тельмана. Кстати, около квартала Амалиенау находится один из старейших и крупнейших зоопарков в России — основанный в конце XIX века Калининградский зоопарк (бывший Кенигсбергский тиргартен).

Янтарный известен тем, что тут находятся самые большие в мире залежи янтаря. Фото Екатерины Аблаевой

Янтарный и Светлогорск: холодные ноябрьские пляжи, старая застройка и канатная дорога

Чтобы подышать морским воздухом и прогуляться вдоль Гданьского залива, можно хотя бы на пару дней съездить в поселок Янтарный (бывший Пальмникен), расположенный примерно в 50 километрах от Калининграда. Раньше сюда можно было добраться на поезде, но сейчас — только на автобусе. Пляж тут один из самых длинных и широких в Калининградской области, две части даже отмечены «Голубым флагом» — международным сертификатом чистоты.

Помимо этого, Янтарный известен тем, что тут находятся самые большие в мире залежи янтаря. Тут можно посетить музей янтарного комбината, посмотреть на старые церкви, зайти в парк имени Морица Беккера, а также пройтись по двухкилометровому променаду вдоль моря. В общем, хоть ноябрь вряд ли способствует пляжному отдыху на берегу Балтийского моря, все же морской воздух лишним не будет: если тепло одеться и запастись чаем в термосе, можно неплохо прогуляться. В ноябрьские праздники в Калининграде в среднем бывает от 7 до 9 градусов тепла.

Символом города считается водонапорная башня. Фото PrivacyD / wikipedia.org

Еще одно место, где можно погулять вдоль моря и посмотреть на довоенную застройку, — город Светлогорск (бывший Раушен), также расположенный в 50 километрах от Калининграда. Добраться сюда можно не только на автобусе, но и на пригородном поезде. Основная часть города находится на холме, с побережьем ее соединяет 118-метровая канатная дорога.

Тут стоить посетить лиственничный парк и Музей леса. Символом города считается водонапорная башня, в городе также есть органный зал — в здании немецкой католической капеллы. Кроме того, из интересных мест стоит посетить макет средневекового Кенигсберга в переулке Гофмана, а неподалеку от него — музей «Колесо истории», рассказывающий о трех основных периодах жизни Светлогорска — немецком, советском и российском. Этот город кажется даже более предпочтительным для двух ночевок, чем Янтарный, особенно учитывая, в какую сторону мы будем двигаться дальше.

Куршская коса — 98-километровая полоса суши, отделяющая Куршский залив от Балтийского моря, которая заканчивается в литовской Клайпеде. Фото DmitryLazy / wikipedia.org

Куршская коса: от России до Литвы — пески, леса и море

Дальше, на восток по побережью Балтики, находится город Зеленоградск (бывший Кранц). Здесь начинается национальный парк «Куршская коса» — 98-километровая полоса суши, отделяющая Куршский залив от Балтийского моря, которая заканчивается в литовской Клайпеде (последняя, кстати, под именем Мемель также входила в состав Пруссии). Помимо косы, в самом городе, как и в Светлогорске, много старых зданий, так что стоит погулять и тут. Но вообще Зеленоградск считается более скромным, чем Светлогорск, городом, так что в случае короткой поездки его стоит воспринимать как место для того, чтобы посмотреть на одну из частей Куршской косы. Добраться сюда можно на пригородном поезде как из Калининграда, так и из Светлогорска.

Вообще, на Куршской косе есть несколько поселков. Самые достопримечательные места на косе — Дюна Эфа длиной почти пять километров и Высота Мюллера. Дюна Эфа находится между поселками Рыбачий и Морское, Высота Мюллера — около Рыбачьего. Так что главной точкой для созерцания косы стоит выбрать именно Рыбачий — бывший Росситтен. Добраться туда непосредственно из Калининграда довольно сложно без своей машины (есть несколько вариантов автобусов, но они ходят довольно редко), но можно поехать на маршрутке из Зеленоградска. Другой вариант — остановиться в Зеленоградске, а уже оттуда ездить по отдельным локациям на Куршской косе — например, на том же автобусе.

Семь ночей в Калининградской области можно распределить так: первые две ночи, с 1 по 3 ноября, провести в Калининграде. Фото Екатерины Аблаевой

Маршрут: три города и тысяча рублей на дорогу

Семь ночей в Калининградской области можно распределить так. Первые две ночи, с 1 по 3 ноября, провести в Калининграде. До города из аэропорта можно добраться на автобусе 244-Э — они ходят раз в 20—40 минут, в случае с рейсом Nordwind должны успеть к отправлению в 15.00. Время в пути — около 45 минут, стоимость проезда — около 100 рублей.

Затем, 3 ноября, в 11.15 утра поехать на поезде «Ласточка» в Светлогорск. Стоить это будет около 100 рублей за билет, в 12.04 будете в Светлогорске. Там также провести две ночи — с 3 по 5 ноября.

5 ноября на поезде с отправлением в 10.20 поехать в Зеленоградск. Стоимость билета составит 50 рублей, время в пути — 35 минут. В 10.55 вы будете в городе, можно погулять по нему около двух часов, после чего в 13.00 сесть на автобус 210 Зеленоградск — Морское и в 13.47 выйти в Рыбачьем. Кстати, на этом же автобусе за 10 минут из Рыбачьего можно доехать и до Дюны Эфа.

Подробную информацию о перемещениях на автобусах по Куршской косе можно прочитать на одном из туристических порталов. Фото Екатерины Аблаевой

В Рыбачьем стоит провести еще две ночи, с 5 по 7 ноября. 7 ноября сесть на автобус 593 Морское — Калининград с отправлением из Морского в 12.00 (во сколько он будет проезжать в Рыбачьем, лучше уточнить уже в городе). Затем еще одну ночь провести в Калининграде.

Подробную информацию о перемещениях на автобусах по Куршской косе можно прочитать на одном из туристических порталов. Согласно данным оттуда, проезд из Зеленоградска в Морское стоит 120 рублей (до Рыбачьего, похоже, около 100 рублей), несколько остановок — значительно дешевле: например, от Рыбачьего до Эфы — 20 рублей. Проезд из Рыбачьего в Калининград, по данным перевозчика «Зеленоградск-Транс», будет стоить около 170 рублей.

Таким образом, на все перемещения по области на общественном транспорте придется потратить лишь около 1040 рублей на двоих. Конечно, перемещения возможны и на такси — это будет значительно комфортнее, но заметно дороже. Можно и арендовать машину. На четверо суток, с 3 по 7 ноября, при аренде в калининградском аэропорту «Храброво» у одной из крупнейших международных компаний Kia Rio обойдется в 12400 рублей. Как видим, стоимость несравнима, так что, нужно ли вам это, решайте сами.

Проезд из Рыбачьего в Калининград, по данным перевозчика «Зеленоградск-Транс», будет стоить около 170 рублей. Фото balticplus.ru

Гостиницы: от 1400 за ночь

Один из самых недорогих вариантов проживания в первой точке маршрута — Калининграде — хостел «Ганза», расположенный неподалеку от районов со старой застройкой и зоопарка. За двухместный номер с ванной тут придется заплатить 3600 рублей за две ночи. В номерах обещают микроволновую печь, есть и общая кухня на случай, если вы захотите сэкономить на питании.

Еще один вариант собственного номера в хостеле примерно в том же районе — хостел «2028». Номера тут кажутся более стильными, но вот цена выше — 4500 рублей за две ночи, а ванная комната — общая. Но при этом у хостела очень хороший рейтинг.

В Светлогорске примерно за те же деньги — 4700 рублей за две ночи — можно снять номер в гостинице с завтраком. Речь идет о гостевом доме «Старый доктор», расположенном в центре города. Номера тут, правда, довольно аскетичные, а, например, за двуспальную кровать придется переплатить еще 500 рублей в сутки.

Если не ориентироваться на завтраки, то еще дешевле, за 3000 рублей за две ночи, можно снять довольно просторный номер в гостевом доме «Навигатор», неподалеку от канатной дороги. Завтраков тут нет, как и общей кухни, зато можно воспользоваться сауной.

За 3000 рублей за две ночи можно снять довольно просторный номер с гостевом доме «Навигатор», неподалеку от канатной дороги. Фото RinaGuseva / wikipedia.org

В поселке Рыбачий вариантов проживания не так много, но все же можно встретить интересные. Например, довольно современный номер в отеле «Альтримо» в двух километрах от берега моря стоит 5 тысяч рублей за две ночи. В стоимость включен завтрак, на территории гостиницы есть сад для пикников.

Гораздо более экономичный вариант — все же остановиться не в Рыбачьем, а в Зеленоградске. Там, к примеру, можно снять двуместный номер в гостевом доме «Замок» с общей ванной всего за 2800 рублей за две ночи. Гостиница расположена недалеко от вокзала.

Наконец, последнюю ночь в Калининграде можно провести или в одном из хостелов, которые рассматривали на 1—3 ноября, или выбрать место проживания более высокого класса. Например, за 2300 рублей за ночь можно снять двухместный номер с завтраком в гостинице «Маяк» в двух с половиной километрах от центра города. Номера тут довольно симпатичные, а рейтинг гостиницы — высокий.

Проживание в Калининграде и области, первая неделя ноября 2020 года

Город Даты Число ночей Гостиница Стоимость Стоимость за ночь Примечания Калининград 1—3 ноября 2 Хостел "Ганза" 3600 1800 Своя ванная, есть микроволновая печь и общая кухня Калининград 1—3 ноября 2 Хостел "2028" 4500 2250 Общая ванная Светлогорск 3—5 ноября 2 "Старый доктор" 4700 2350 С завтраком, в центре Светлогорск 3—5 ноября 2 Гостевой дом "Навигатор" 3000 1500 Без завтрака, без кухни п. Рыбачий 5—7 ноября 2 "Альтримо" 5000 2500 С завтраком Зеленоградск 5—7 ноября 2 Гостевой дом "Замок" 2800 1400 Общая ванная Калининград 7—8 ноября 1 "Маяк" 2300 2300 С завтраком

Итог: дешевые проезд и проживание, дорогой перелет



В целом поездка на северное море в ноябре обошлась бы недорого: проживание в Калининградской области в «несезон» довольно дешевое, недорогой и проезд. Что немаловажно — расписание транспорта довольно легко находится по интернету, сайты транспортных компаний хотя и выглядят архаично, но информативны. Да и советов о том, как лучше добираться в определенную точку, можно найти довольно много.

Пока все портит проезд до места: прямой рейс до Калининграда, напомним, обойдется в 23,2 тысячи рублей на двоих. Хотя еще несколько дней назад уложиться можно было в десять тысяч рублей. В общем, лучше подождать еще неделю — возможно, за это время снова начнется какая-нибудь акция перевозчика и получится слетать дешево. Ведь вряд ли самолеты из Казани в Калининград сейчас летают забитыми.

На проживание придется потратить от 11,2 тысячи рублей за 7 ночей. Самая дешевая гостиница будет в Зеленоградске (1400 за ночь), за ним следует Светлогорск (1500 за ночь), проживание в Калининграде будет стоить 1800 рублей в сутки, в Рыбачьем придется раскошелиться на 2,5 тысячи за ночь.

Проезды по области на общественном транспорте обойдутся совсем недорого — примерно в тысячу рублей на двоих. Общая стоимость поездки, таким образом, составит 35,5 тысячи на двоих. Сюда нужно добавить траты на еду и входные билеты на территории различных достопримечательностей — предполагаем, что минимально это будет стоить около 1,5 тысячи в день, или 12 тысяч за 8 дней. Всего, таким образом, нужно готовиться потратить около 47,5 тысячи рублей, если, конечно, не дождаться более дешевых билетов от Nordwind или не лететь «Победой» с пересадкой в Москве.