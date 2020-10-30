«Наш уровень — бодание с Загребом»

Российские клубы вновь не удивили в еврокубках

Одно очко, заработанное в четырех матчах, — еще несколько лет назад такое посчитали бы национальной катастрофой. Теперь же это в порядке вещей. «Реальное время» рассказывает об очередном неубедительном выступлении клубов РПЛ в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Дни Семака в «Зените» сочтены



26 августа после матча «Динамо» — «Зенит» болельщики восхищались тренерской дуэлью, в которой наставник москвичей Кирилл Новиков переиграл доселе непобедимого Сергея Семака. Кто мог тогда предположить, что к концу октября один будет досрочно отправлен в отставку, а второй окажется на самой грани? Новикова погубило поражение в Тбилиси от «Локомотива», Семака же, по всей видимости, «обезглавит» Лига чемпионов.

Еще перед началом группового этапа турнира было нехорошее предчувствие. Даже из самых легких групп «Зенит» при Семаке стабильно не выходил, а тут — дортмундская «Боруссия» и «Лацио». Заядлый оптимист Михаил Боярский и тот честно признался, что не верит даже в третье место питерцев в группе, притом что в компанию к «Зениту» затесался проваливший старт Лиги Жюпиле «Брюгге». Но прошло два матча, и именно «Брюгге» возглавляет свой квартет в ЛЧ.

«Зенит» же не удивил. Команда подошла к главному турниру в безыдейном и бездзюбийном состоянии. Нынешняя Лига чемпионов может стать для Артема Дзюбы началом конца, и перед ее стартом «Реальное время» такой прогноз озвучивало, правда, не предполагая, что ситуация будет развиваться столь стремительно. В матче с «Боруссией» Дзюба выглядел настолько потерянным, что Семак заменил его в перерыве.

Фото: fc-zenit.ru

Вышедший вместо Артема Андрей Мостовой стал для Матса Хуммельса и Мануэля Аканджи одной из самых легких добыч этого сезона. Мостового съели, даже не заметив. Если это и был «план Б» Семака, то дела «Зенита» крайне плохи. Ощущения просвета нет и не предвидится, наоборот — все самое худшее впереди. Так что тренерских перестановок не избежать.

Прогноз «Реального времени»: Семак не продержится до декабря

Как мельчают амбиции российских команд на примере «Локомотива»



Осенью 2003 года блистательному «Локомотиву» Юрия Семина удалось выйти из одной группы с «Арсеналом» и «Интером». Через 6 лет «Интер» и «Барселону» едва не обставил «Рубин». Однако в 2010-х амбиции отечественных клубов в Европе стали год от года мельчать. Это не произошло «вот так сразу»: был ведь выход «Зенита» в плей-офф Лиги чемпионов в 2014 году.

Сила инерции какое-то время еще держала российский клубный футбол в «околотоповой» позиции. Но в последние два года амбиции стали совсем никакими: теперь даже третье место в группе ЛЧ вызывает большие эмоции, а минимальное поражение от «Баварии» считается успехом.

— Менеджеры «Локомотива» после матча с «Баварией» на радостях устроили себе небольшой банкет на стадионе. Ну очень были счастливы, а команда-то проиграла. Давайте вспомним, что произошло в матче «Локомотива» с «Баварией». Это поражение. Мы стали как-то очень гордиться поражениями, — лучше, чем Василий Уткин, и не скажешь.

Фото: fclm.ru

Но игра с «Баварией» в любом случае не может быть показательной. Впереди у «железнодорожников» — спаренные игры с «Атлетико», который на старте группового этапа Лиги чемпионов сильно пробуксовывает. Команда Диего Симеоне была втоптана «Баварией» в газон, а во 2-м туре еле-еле обыграла «Зальцбург» (3:2). «Атлетико» и Симеоне, похоже, окончательно устали друг от друга. И если «Локомотив» действительно так хорош, то хотя бы в домашнем матче должен отбирать у «матрасников» очки. Но нет.

Прогноз «Реального времени»: «Локомотив» не зацепится за очки в матчах с «Атлетико»

Травмы добьют «Краснодар»



По счету больше других российских команд «влетел» «Краснодар». Однако было бы любопытно посмотреть на действия команды Мурада Мусаева во втором тайме игры с «Челси», не допусти голкипер Матвей Сафонов роковую ошибку перед перерывом. Было видно, что с самого начала «быки» опасаются и даже боятся «синих», оттого играют строго от обороны. Но заслуживал ли «Челси» столь разгромной победы (4:0)?

До 75-й минуты в составе англичан блистал лишь Хаким Зиеш, который на своем правом фланге замучил Евгения Чернова. Короткая скамейка и подверженность травмам могут сыграть с «Краснодаром» злую шутку. Руководство «быков» отреагировало оперативно, назначив нового тренера по физподготовке из Англии.

Фото: fckrasnodar.ru

По большому счету, «Краснодар» при Мусаеве не провел в полноценном боевом составе ни одного более-менее длинного отрезка. И ситуация перед спаренными матчами с «Севильей» пугает не меньше, чем в «Зените».

Прогноз «Реального времени»: травматизм «Краснодара» закончится только в 2021 году

«Наш уровень — дома пободаться с Загребом»



На фоне трех команд, проигравших в Лиге чемпионов, ЦСКА оказался в самом выгодном положении — достаточно было не уступить загребскому «Динамо». При этом многие болельщики посчитали, что хорватов необходимо чуть ли не громить. Но это уже не то «Динамо», которое несколько лет назад проигрывало «Лиону» 0:7, побив антирекорд «Спартака». В прошлом году именно Загреб нанес сокрушительное поражение «Аталанте» в группе и чуть было не оставил ее без плей-офф ЛЧ.

В этом сезоне «Динамо» не уступило крепкому «Фейеноорду» и имело шансы забить в Москве. В паре эпизодов ЦСКА, как всегда выручил, Игорь Акинфеев, еще в одном случае Мислав Оршич пробил мимо из хорошей позиции. У армейцев трижды мог отличиться Чидера Эджуке, но с завершением атак у нигерийца не складывается уже не в первом матче.

— Вот это наш уровень — дома пободаться с Загребом. Сыграть 0:0. Это притом что ЦСКА сейчас по игре самый сильный клуб в России. И с лучшим игроком РПЛ в составе. Влашичем. Занавес! — заявил Дмитрий Губерниев.

Фото vk.com/pfc_cska

Несмотря на ничью, ЦСКА также не ушел от болельщицкого порицания. Впереди — спаренные матчи с раненым «Фейеноордом», который дома был сенсационно бит «Вольфсбергом» (1:4).

Прогноз «Реального времени»: ЦСКА проиграет «Фейеноорду» как минимум в одном из двух матчей

