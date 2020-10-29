«Нефтехимик» — «Краснодар-2» — пять ноль!

Не день краснодарского футбола

Футбольный «Нефтехимик» закрепился на пятом месте чемпионата ФНЛ, по-прежнему находясь всего в трех очках от зоны стыковых матчей. До конца первого круга остается три игры, которые нефтехимики проведут за десять дней, перекочевав с одной границы России в Калининграде на другую в Хабаровске транзитом через Москву. Подробности «аргентинской» победы над фармом «Краснодара» — в репортаже «Реального времени».

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Подскакивая на ухабах коронавируса и разбрызгивая технические поражения, эшелон Футбольной национальной лиги добрался до четвертого месяца своего существования в эпоху ковид-чемпионатов. Нетрудно подсчитать, что первенство длится уже целый квартал — пока большей длительностью сезона могут похвастать только регбисты. Последние продержались три с половиной месяца, после чего вирус «цапнул» команды из Красноярска, Монино и Таганрога, смазав концовку первой части сезона. Что касается футболистов, то они столкнулись с заразой, накрывшей Брянск, Красноярск и Ярославль, в начале пути, но потом что-то «пошло так» (как и должно быть). Последняя «баранка» на данный момент датируется четвертым октября, когда «Шинник» без борьбы отдал три домашних очка «Иртышу».

Примерно в то же время мы посвящали большой материал поступи нижнекамского «Нефтехимика» по турнирному пути, пережив горечь потери двух очков в домашней игре с самарскими «Крыльями Советов». С этого матча нижнекамцы начали терять свои позиции в квартете сильнейших. Поначалу они «попали», когда у форварда астраханского «Волгаря» Дмитрия Воробьева получалось практически все, что было задумано. Он пробивал, добивал, а когда нефтехимики сократили счет, то тут же восстановил разницу. Хет-трик воспитанника академии «Краснодара» принес победу южной команде.

Отыгрывались нижнекамцы на «Факеле», буквально катком проехавшись по гостям из Воронежа — 3:1. Огорчил только очередной гол в ворота «Нефтехимика» Михаила Земскова. Начав сезон в составе «НХ», он так и не смог отличиться, зато нижнекамцам забивает в форме любой команды.

На радостях нефтехимики одержали еще и выездную победу в Ярославле над местным «Шинником». Фото ФК «Шинник»

На радостях нефтехимики одержали еще и выездную победу в Ярославле над местным «Шинником», который еще не оправился от коронавируса. Этот факт, а также достаточно раннее удаление ярославца Антона Бетюжнова помогло команде Юрия Уткульбаева одолеть дружину дуайена тренерского цеха Александра Побегалова. Тренер вскоре покинул «Шинник», отработав у руля родной команды 20 лет, плюс еще шесть во главе других коллективов. Кстати, Уткульбаев в этом матче продемонстрировал удивительную тактическую изворотливость. Опасаясь, что судья может уравнять составы, наставник «Нефтехимика» последовательно менял своих футболистов, получавших предупреждения: Яковлева на Лелюкаева, Лелюкаева на Осипова, того на Агапова, а также Семенова на Юшина, а его на Давлатова.

Побегалов как раз не стал менять своих провинившихся, и если Бетюжнов подвел, в итоге удалившись, то ветеран Эльдар Низамутдинов отблагодарил за доверие, сравняв счет в меньшинстве. А дальше в дело вступил Мераби Уридия, который сделал своеобразный хет-трик, забив в третьем матче подряд.

Оборона нижнекамцев перестала выглядеть неприступной



Увы, в матче с московским «Торпедо» нижнекамцы выступили в качестве мальчиков для битья. Причем начали это битье старички Лебеденко и Рязанцев, а добивала команду с берегов Камы торпедовская молодежь. Гол Рязанцева получился не таким же красивым, как 11 лет назад в ворота «Барселоны», но именно он окончательно деморализовал нижнекамцев, которые после этого оборонялись практически всем составом. Даже Уридия появлялся у своих ворот не реже, чем в чужой штрафной, но и это не спасло от разгрома — 0:4.

Также неудачно нижнекамская команда действовала в обороне и в следующем выездном матче с «Акроном» из Тольятти, пропустив три мяча. В общей сложности за три октябрьских матча нижнекамцы пропустили 10 голов, больше, чем за остальные 15 игр (включая вчерашнюю), когда оборона была на высоте. Забегая вперед, скажем, что такие результаты приведут к тому, что бессменного голкипера «Нефтехимика» Андрея Голубева поменяют на Вячеслава Исупова, который выйдет на игру против «Краснодара-2». Но с «Акроном» сказались и бойцовский дух и забивная мощь «Нефтехимика».

Также неудачно нижнекамская команда действовала в обороне и в следующем выездном матче с «Акроном» из Тольятти

Город Жигулевск, где игрался матч, 12 лет назад мог быть присоединен к Тольятти, но этого не случилось, зато сейчас футбольный «Акрон» присоединяет Тольятти к Жигулевску, проводя там свои домашние матчи. Игру с «Нефтехимиком» он начал за здравие, хотя перед ней потерял главного тренера Дмитрия Емельянова. Форвард Азнаур Герюгов не только развел мяч с центра поля, но и открыл счет спустя 10 минут после этого события.

Кстати, любопытно, что Иммануил Кант, как известно, родился и умер в городе, который носит название Калининград, с чьей «Балтикой» нижнекамцам встречаться в следующем туре, а вот сам город под названием Кант находится в Кыргызстане. Впрочем, не имея никакого отношения к философу, точно так же, как бразильский новичок «Акрона» Маркс Ленин не имеет никакого отношения к коммунизму. Экс-игрока юниорской сборной Бразилии тольяттинцы заявили до игры с «Нефтехимиком», но не на саму игру, где вскоре отличился другой экс-игрок юниорской сборной. Речь об Артеме Делькине, сделавшем счет — 2:0.

К счастью, для нижнекамцев, на исходе первого тайма Артем Котик заработал 11-метровый, а Илья Петров, привычно посеменив при исполнении пенальти, снова направил мяч в правый от себя угол. Также, кстати, было в игре с «Факелом». Дальше Котик и Данил Кленкин вывели нижнекамцев вперед, но чудовищная ошибка Максима Ширяева привела к тому, что хозяева сравняли счет за три минуты до финального свистка. Но Кленкин в этой игре был неудержим, практически в одиночку сотворив голевую комбинацию, которую в итоге завершил Александр Юшин — 4:3, и уже на следующий матч «Акрон» вышел под руководством нового тренера Игоря Пикущака.

Победа в Жигулевске подняла «Нефтехимик» на пятое место в таблице, с высоты которого он смотрел на вчерашнего соперника

Третий победный разгром в сезоне



Победа в Жигулевске подняла «Нефтехимик» на пятое место в таблице, с высоты которого он смотрел на вчерашнего соперника — молодежную команду «Краснодар-2». Перспективные игроки краснодарцев, такие как вратарь молодежной сборной Денис Адамов, ее же защитник Максим Бочко, полузащитник Рустам Халназаров и форвард юниорской сборной Максим Кутовой в перспективе могут стать заметными действующими лицами российского футбола. Но не все они добрались до Нижнекамска, поскольку в системе ФК «Краснодар» сразу три команды, и руководство вынуждено «размазывать» представителей огромной «сквозной» заявки на все турниры. К примеру, Мацукатов, Сперцян и Сабуа заняли места на скамейке запасных основного состава «Краснодара», который вчера принимал «Челси» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов (тоже разгром, но «почетнее» — 0:4). Несколько футболистов «Краснодара» опустились перед этим матчем на одно колено в поддержку движения BLM. Забегая вперед, отметим, что, приехав в Нижнекамск, они могли по итогам матча стоять на коленях всей командой.

Понятно, что серьезных турнирных перспектив перед вторым «Краснодаром» не стоит, но это не должно было расслаблять «Нефтехимик», тем более что одну игру такой же команде без турнирных задач — «Спартак-2» — нижнекамцы успели проиграть в домашнем матче.

С «Краснодаром-2» хозяева вышли вперед в самом дебюте матча, когда Кленкин оригинально сыграл головой, завершив комбинацию, начатую выбросом аута. Стоит отметить, что в этом сезоне это уже второй гол, забитый после ввода из аута — автором первого в матче с ивановским «Текстильщиком» был все тот же Кленкин.

Гости, правда, настаивали на том, что было положение «вне игры», но главный судья отменил первоначальное решение бокового. Тут также стоит отметить, что успешные добивания, а также действия на грани офсайда становятся визитной карточкой нижнекамцев в нынешнем сезоне. Так Уридия забивал свой третий гол в ворота «Факела», так он же забивал в ворота «Крылышек», но тогда скандально прославившийся судья Казарцев как раз отменил взятие ворот.

Успешные добивания, а также действия на грани офсайда становятся визитной карточкой нижнекамцев в нынешнем сезоне

А уже к завершению первого тайма вчерашней игры хозяева практически обеспечили себе победу. Вначале Котик ударом головой завершил шикарную перепасовку, начатую подачей со штрафного, затем защитник гостей вынес мяч буквально с линии ворот, но тут же Александр Юшин ударом из-за штрафной увеличил счет до разгромного — 3:0.

Во втором тайме Вагиз Галиулин улучшил собственную статистику, доведя счет до неприличного — 4:0. «С метра — легко», доказал ветеран, вколотив мяч в сетку. После разгромов «Чертаново» и «Текстильщика» это уже третья крупная победа нижнекамцев в сезоне, причем добытая без некоторых ведущих игроков: бомбардира Уридии и Михаила Канаева, не заявленных на матч, Голубева, Дениса Кайкова. Все дело в том, что нижнекамцы наконец-то решили проблемы со скамейкой запасных, дозаявив Бобира Довлатова и Владимира Осипова, а также пригласив Ильдара Алекперова из «Строгино», Максима Артемчука из «Коломны», постепенно подключающихся к составу, а также Федора Первушина из «Факела».

Правда, последний пока не выходил на поле, зато на нем появился… кот. Артема Котика к тому моменту уже не было на поле, Кленкин корчился от боли, и кот, почувствовав, что родная команда может оказаться в меньшинстве, поспешил на газон. Вот бы он выбежал на него в концовке матча с «Крылышками», глядишь, было бы у «Нефтехимика» на два очка больше. Но и сейчас мурлыка вдохновил на успех. Пятый гол вышел на загляденье. Его главными действующими лицами были Бобир Довлатов и Давид Хубаев, которые встретились в защитных рядах своей команды, где Довлатов отобрал мяч, после чего рванул вперед. Хубаев мяч подхватил, на ведении получил по ногам, но продолжил движение и со своей половины поля сделал передачу на правый фланг атаки, куда набегал Довлатов. Бобир обработал мяч, продвинулся и накатил на центр штрафной, куда набежал уже Хубаев, забивший пятый гол.

Голевая комбинация включала в себя практически всю красоту, за которую мы и ценим футбол: отбор, ведение, длинная передача, точный пас под удар и собственно, сам выстрел в цель. На все про все понадобилось ровно 30 секунд. И если на подобную красоту нижнекамцев сподвиг кот, то надо брать его с собой на выезд.