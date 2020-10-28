По логике, «Ротор» вообще порвал бы эту «Баварию»

Если от наших футболистов не ждать ничего хорошего, они преподносят приятные сюрпризы

Столичный «Локомотив» вновь подарил слабую надежду на то, что у российского клубного футбола будет своя евровесна. Минимальное поражение от «Баварии» смотрится оптимистично на фоне стабильных провалов последнего десятилетия. «Реальное время» готово поверить в то, что российский футбол не так уж и безнадежен.

Что это было?

Перед матчами нынешней еврокампании надо присаживаться перед телевизором, лелея минимальную надежду на достойный итог противостояния и ища позитив даже в малом. Надо только выучиться ждать, надо быть спокойным и упрямым, чтоб потом в итоге наблюдать, как грузинам не про.рет «Динамо».

Вот какие были мысли перед очередным свиданием представителя РПЛ с «Баварией»? Они были о том, что немцы нынче — это шайтан-машина от футбола, с которой невозможно играть, только бицца-бороцца. Подчас ее можно «нагибать», что четыре года назад удалось «Ростову» — 3:2, но для этого нужно, что тебя возглавлял такой хитрый футбольный лис, как Курбан Бердыев, и чтобы в этот вечер сошлось все: и слабое выступление немцев, и просто сумасшедший кураж всех без исключения игроков твоей команды. Во вчерашний вечер «Локомотиву» не хватило последнего.

Старт матча мог быть за хозяевами, если бы Федор Смолов реализовал свой момент, но, с другой стороны, гол в начале способен был заставить немцев включиться по полной программе. А как еще утешаться, если Смолов предсказуемо не забил, а вот Леон Горецка свой микрошанс использовал, тем самым убаюкав немцев. А как иначе? При всей своей монструозности они тоже люди, которые прекрасно понимают, что выкладывать 100 процентов возможностей на матчи группового этапа необязательно. С мадридским «Атлетико» это приветствуется, что на прошлой неделе привело к итоговым 4:0. А с «Локо»? Зачем?! Да, он может быть опасен, вон в прошлом году «Байер» даже проиграл железнодорожникам на своей поляне, но, в конечном итоге, команды отправились в разные стороны: Леверкузен в плей-офф Лиги чемпионов, «Локомотив» на досрочный отдых.

Вот и баварцы во вчерашней игре, прекрасно понимая все эти расклады, стали доигрывать матч примерно с того момента, как открыли счет, ожидая, что его увеличение произойдет как-то само собой. И предпосылки были. Йозуа Киммих мог забивать в моменте, когда сложнее было это не сделать. Арбитр мог не пойти на принцип и поставить пенальти на нарушении против Роберта Левандовски. Кингсли Коман закручивал в дальнюю, но мяч улетел в темное московское небо.

Все было под контролем, пока «Локомотив» не огрызнулся контратакой, и Антону Миранчуку даже не пришлось бить по воротам, а просто на шаге попасть в мяч — 1:1. Тут немцы вспомнили, что они приехали за тремя очками, и тут же их добыли после удара Киммиха. Наша оборона могла с комфортом наблюдать, как Йозуа принял мяч, подбросил его себе под удар, развернулся и положил в дальний угол.

Вот этого умения демонстрировать футбольные навыки тогда, когда это просто необходимо, «Локомотиву» и не хватало в противостоянии с «Баварией». Моменты, которые возникали в дальнейшем, не реализовывались по той простой причине, что не хватало точного удара, сильного и хлесткого, либо последней передачи. Зе Луиш не отдал, Миранчук не смог ударить, Жемалетдинов ударил, но слабо, моменты создавать мы научились, только вот реализация находилась где-то в другом месте. То ли была забыта в раздевалке, то ли не привита еще в детско-юношеском футболе.

Как бы то ни было, а 1:2. «Вроде как бы» достойно, а нереализованные моменты — это возможность списать поражение на невезение. Учитывая, что «Локо» выходил на матч с победителем Лиги чемпионов после провала в чемпионате России с «Ротором». Напрашиваются аналогии, что и «Зенит», деклассированный «Рубином», огрызнется в Дортмунде, а «Краснодар», проигравший «Спартаку», испортит настроение Роману Абрамовичу и его «Челси».

Хотя настраиваться на позитив все-таки не стоит. Ибо наши ожидания не становятся нашими проблемами только тогда, когда мы их минимизируем.

Россия — «щедрая душа»

Российский футбол — самый загадочный и непонятный игровой спорт в стране, поскольку все последнее десятилетие наши клубы исправно несут на себе позорный крест в еврокубках, Вдумайтесь, мы начали стабильно уступать в противостоянии с командами бывшего СССР — «Локо» в играх с молдавским «Шерифом» — 1:1 и 1:2, поражение московского «Динамо» от грузин, прошлогоднее фиаско «Арсенала» в поединке с «Нефтчи».

У «Спартака» были польская «Легия», швейцарский «Санкт-Галлен», португальская «Брага». ЦСКА еще долго будет икаться от названий таких клубов, как шведский АИК, болгарский «Лудогорец» и венгерский «Ференцварош». Свежий провал «Ростова» в игре с представителем Израиля. Чувствительные поражения «Зенита» от португальского «Насьоналя», голландского «Твенте»…

Все эти результаты наводят на мысль, что у нас нет футбола. И при этом слишком много футбольных команд…

На прошлой неделе в заслугу ЦСКА ставили гостевую ничью с австрийским «Вольфсбергом», получившим новую жизнь лишь 13 лет назад путем слияния с другой городской командой «Санкт-Андра». Вся современная история австрийского футбола — это, собственно, история слияний и поглощений, которое пережили ЛАСК, «Пашинг» и «Ваккер» из Тироля.

А если посмотреть на Бельгию, то половина команд высшей лиги местного чемпионата состоит из объединенных клубов: «Моленбек» в 1973 году, «Остенде» в 1981-м, «Генк» в 1988-м, «Беерсхот» в 1999-м, «Левен» в 2002-м, «Ваасланд-Беверен» и «Мукрон» в 2010-м.

Памятный нам «Зюлте Варегем» сформировался в 2001-м году, а спустя шесть лет выбил московский «Локомотив» из розыгрыша Лиги Европы. И эта история футбола страны, сборная которой финишировала третьей на последнем чемпионате мира, а в прошлом розыгрыше Лиги наций деклассировала сборную России.

Процитируем самих себя, вспомнив любопытный факт из истории соседней Турции шестидесятых годов. Турецкая футбольная лига возникла в 1959 году, после чего президент местной федерации футбола Орхан Шереф Апак делает второй шаг, предложив многочисленным командам из провинций объединиться. Этому совету в итоге последовали сразу 13 команд, объединив силы для того, чтобы бороться в дальнейшем со Стамбулом, Анкарой, Измиром.

Ах как больно эти грабли бьют по лбу!

Если посмотреть составы нынешних Премьер-лиги, ФНЛ и ПФЛ, то можно обнаружить в них полтора десятка команд, существование которых практически невозможно объяснить. Может, традиции? Только этим можно оправдать нынешнюю жизнь ростовского СКА или краснодарской «Кубани», которые проиграли в конкурентной борьбе «Ростову» и «Краснодару». Уже исчезали и возрождались команды в Перми («Звезда») и Ижевске («Зенит»), также в свое время пропустившие вперед себя «Амкар» и «Газовик-Газпром» соответственно. Но их президенты Геннадий Шилов и Владимир Тумаев потеряли оперативное управление, и команды потихоньку исчезли. В Тольятти сейчас сразу две команды — новоиспеченный «Акрон», идущий по дну ФНЛ, и «Лада», протирающая его же в своей зоне турнира ПФЛ.

Не виден смысл существования сразу двух команд в Махачкале: «Анжи» и «Легион-Динамо». Более того, годом ранее их там вообще было три — еще и ФК «Махачкала», учредителем и президентом которого был Гаджи Гаджиев. Также приказал долго жить «Спартак-Владикавказ», не выдержавший конкуренции с «Аланией» и коронавирусом. Непонятно зачем и для кого созданы «Ессентуки» и «Туапсе». Там исторически вырос хоть один футболист? Нет. Зато олимпийский чемпион Сергей Гранкин (волейбол) и вице-чемпион Александр Ерышов (водное поло) — из тех краев. При этом в Махачкале был амбициозный волейбольный проект, но команда «Дагестан» вначале снялась в чемпионата страны среди команды высшей лиги А, а сейчас перебивается в самом низшем классе — высшей лиге Б. Вместе с краснодарским ЦОП, кстати, который пришел на смену амбициозному проекту местного «Динамо». Но на волейбол в крае денег не нашлось, а на футбол плохого качества — пожалуйста. Так же как и на Ставрополье, где исчезла волейбольная команда из Георгиевска и был создан ФК «Ессентуки».

Создание в подмосковном Видном команды «Металлург» косвенно грозит многократному чемпиону страны по мотоболу, спортивной гордости этого города, либо женской баскетбольной команде «Спартак». ФК «Квант» из Обнинска Калужской области, получивший профессиональный статус в 2018 году, уже может «гордиться» одним скальпом, поскольку местная женская волейбольная команда по финансовым причинам вынуждена играть в высшей лиге Б. Казалось бы, ничего страшного, вот только именно Обнинск является Меккой российского пляжного волейбола, куда переходят или продолжают совмещать оба вида спорта местные спортсмены.

Кому нужны очередные проекты в Санкт-Петербурге («Звезда») и Ленинградской области («Ленинградец»), разве мало было многочисленных «Динамо», «Локомотива», «Смены-Сатурна», «Тосно», наконец? Какой смысл от многочисленных московских «Велеса», «Строгино», «Родины», находящейся на содержании бизнесмена Сергея Ломакина, о котором речь пойдет ниже.

Давайте учиться у… киприотов. Раз они нас стабильно обыгрывают

Знаете, какая страна самая страшная для российского клубного футбола в последнее десятилетие? Кипр! Его представителю — АПОЭЛ проигрывал «Зенит», уступив по итогам двухматчевого противостояния (1:2, 0:0)… Другой команде, а именно АЕК, проиграл «Спартак» (0:1, 1:2), что неприятно «роднит» два конкурирующих российских топчика. Да, чего стесняться, в этой компании клубов, позорно уступивших киприотам, значится и «Локо» со своим эпическим разгромом от «Аполлона» — 1:1, 1:4.

Из россиян уже уехал учиться на Кипр бывший наставник «Рубина» Роман Шаронов, который стал вторым тренером в клубе «Пафос». Итак, начинаем учиться вместе с ним. И выясняем, что «Пафос» — это фактически сборная города, где поначалу тоже наплодили футбольных команд. «Эвагорас» слился с АПОП, вызвав тем самым к жизни АЕП. Затем уже АЕП (в нем играл торпедовец Геперидзе, а тренировал его Миодраг Божович) слился с другим клубом города АЕК Куклиа (помните португальца Нуну Гомеша?), после чего и был создан «Пафос».

Таким образом, из трех команд была создана одна, что логично в 35-тысячном городе. Стоит упомянуть, что сам Кипр насчитывает чуть больше миллиона жителей, если не учитывать население Северного Кипра (территория спорная между Кипром и Турцией). Но, потеряв Северный Кипр, островитяне приобрели экс-советских граждан, которых насчитывается уже до 10 процентов от общего количества киприотов, населяющих преимущественно Лимасол и Пафос.

Когда папа президент, то и сын в составе. И это не только про Ротенбергов

ФК «Пафос», конечно, самый уникальный пример слияния клубов, но это явление было присуще Кипру и ранее. АЕК образовался в 1994 году путем слияния двух команд города Ларнака «Пезопорикос» и ЭПА, причем обе были в числе лидеров местного футбола, но городу в 50 тысяч человек оказалось сложно их финансировать. А вот объединение позволило создать спортклуб, с баскетболом и волейболом в единой структуре.

Хозяином команды некоторое время был бизнесмен Сергей Ломакин, который а сейчас «сроднился» с московской «Родиной». Но пришел он в футбол покупкой латвийской команды ФК «Рига», не удивительно, что в команде Кипра во множестве играли латвийцы Габов, Круминьш, а самым любопытным персонажем был защитник Антоний Черномордый, но он, как и россиянин Данила Янов, вернулся играть в ФК «Рига». Сейчас связи «Пафоса» с «Ригой» почти не прослеживаются, разве что в том, что генеральный директор грузин по национальности с латвийским паспортом Павел Гогнидзе, бывший спортивный журналист, затем ресторатор, большую часть времени проживающий в Юрмале. Поэтому из латвийцев на Кипре остались только двое — Рейнолдс и Ракель.

До недавнего времени «Пафос» тренировал Кэмерон Тошак из Уэльса, но сын знаменитого в прошлом футболиста и тренера Джона Тошака в футбольных талантах «упал» далеко от отца. И тренировать клуб был назначен известный украинец Дмитрий Михайленко, который, кстати, поиграл на Кипре, только в команде АПОП Кинирас.

Президентом «Пафоса» является Роман Дубов. Ранее он вместе с Владимиром Антоновым был совладельцем английского клуба «Портсмут», но там дело закончилось арестом Антонова, приговором в 2,5 года, а для команды — вылетом в третий дивизион. Менеджмент клуба «на четверть бывший наш народ». Шеф скаутской службы Андрей Грушин. И уже есть «находка», подсказывающая, что россияне и на Кипре остаются верны своим неписанным принципам, поскольку с появлением Дубова в руководстве «Пафоса» в составе кипрской команды появился молодой форвард Nikita Roman Dubov, подданный Великобритании.