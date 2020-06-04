Эксперты о заводе в Осиново: «Беспокойство генерируют невежды»

Фото: Максим Платонов

«Населению не стоит опасаться»

Эксперты из Германии озвучили накануне свою оценку экологической безопасности завода по термическому обезвреживанию отходов, который будет строиться под Казанью. Инициатором дополнительной проверки стал лично президент республики Рустам Минниханов. Эксперты рассчитали, сколько выбросов будет производить завод в атмосферу, как это будет влиять на окружающую среду по мере строительства установки и когда она заработает. Еще экспертная группа исследовала золошлаковые выбросы и отходящие газы, их состав и потенциальную нагрузку на среду.

— Могу сказать, что мы полностью закончили нашу работу, на которую было отведено два месяца. Основные значения и параметры уже подсчитаны, они не изменятся, поэтому можно сказать, что работа завершена. Буквально через две недели мы представим заключительный документ, — рассказал на пресс-конференции глава компании Muller-BBM Вольтер Гроц (Wolter Grotz). — Для нас было очень важно, чтобы население, проживающее в районе планируемого завода, понимало, что эта установка соответствует всем требованиям по охране окружающей среды и практически не оказывает влияния на атмосферу.

По словам Гроца, превышения каких-либо предельно допустимых значений не было установлено, а воздействие на окружающую среду не будет заметным

Судя по результатам экспертизы, озвученным в ходе пресс-конференции, местным жителям действительно не о чем беспокоиться. Так, по словам Гроца, превышения каких-либо предельно допустимых значений не было установлено, а воздействие на окружающую среду не будет заметным, поскольку выбросы будут составлять лишь «несколько процентов от средних допустимых значений для таких установок».



— В условиях сегодняшней экспертизы мы можем сказать, что населению не стоит опасаться каких-либо вредных воздействий на атмосферу в этом районе, — высказал свое мнение глава компании LGA Гюнтер Кнер, который проводил экспертизу ЗТО вместе с Muller-BBM.



«Состав мусора не имеет значения»

Подрядчиком строительства завода по термическому обезвреживанию отходов в Татарстане станет «Татнефтепроводстрой». Работы обойдутся в 25 млрд рублей. Разрешение на возведение объекта уже было выдано властями Зеленодольского муниципального района. Сейчас идет установка ограждений площадки и временных сооружений, готова подъездная дорога.



По словам главы компании Muller-BBM Вольтера Гроца, такой же завод, который планируется в Татарстане, мог бы быть построен в Германии

На заводе будет установлена линейка оборудования швейцарско-японского холдинга Hitachi Zosen Inova. По словам главы компании Muller-BBM Вольтера Гроца, такой же завод, который планируется в Татарстане, мог бы быть построен в Германии. Он аналогичный по всем параметрам.

— Состав самого мусора не имеет значения: во-первых, на заводе предусмотрен дополнительный визуальный и радиационный контроль. Во-вторых, он устойчив к изменениям морфологического состава отходов. Даже в случае существенных колебаний входящего потока ТКО система автоматически доводит концентрацию образующихся вредных веществ до нормативных. В случае превышения основных показателей загрязнений сработает автоматика, и предприятие будет остановлено, — кратко описал устройство ЗТО глава Muller-BBM Вольтер Гроц.

После обработки отходы будут складироваться и впоследствии из них будут извлекать инертные материалы. А дальнейшее использование золы допустимо, к примеру, в дорожном строительстве.



Петросян раскритиковал противников строительства подобных объектов

«Беспокойство генерируют шарлатаны»



Как заметил в ходе конференции профессор МГУ, химик и токсиколог Валерий Петросян, в новой системе управления ТКО, которая сейчас внедряется по всей России, заводы по термической переработке занимают особое место. Петросян раскритиковал противников строительства подобных объектов.



— Беспокойство генерируют шарлатаны, или, говоря иначе, невежды. Таким людям нет места в дискуссии. Люди, которые говорят, что не надо строить заводы, а надо оставить свалки, либо не понимают в теме, либо делают это с конкретными целями, — заявил эксперт.



В свою очередь, советник гендиректора «РТ-Инвест» Константин Диесперов добавил, что аварий на уровне ЧС на заводах по термическому обезвреживанию отходов еще не было. Он рассказывал, что уже возникали вопросы, связанные с заводами старого поколения (до 2000 года были иные стандарты) и старыми технологиями, но сейчас отрасль сложилась и вполне устойчива. Главное — соблюдать все стандарты качества.

Константин Диесперов добавил, что аварий на уровне ЧС на заводах по термическому обезвреживанию отходов еще не было

Также представитель «РТ-Инвест» сообщил, что активисты, выступающие против строительства завода, «уже два раза могли получить проектную документацию, но отказывались ее забирать под разными предлогами».



1 / 28 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов



Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Лина Саримова, фото Максима Платонова