В Татарстане пресекли школьные поборы: за что не должны платить родители?

В Татарстане прокуроры выявили новые факты проявления коррупции в школах. На этот раз нарушения нашли в Красноключинской школе Нижнекамского района, где с родителей младших классов собирали по 1 600 рублей на нужды класса и рабочие тетради. Несмотря на то, что любые сборы средств в учреждениях образования запрещены, нередко администрация заведений и родительский комитет нарушают закон. Небольшое снижение подобных случаев произошло лишь в этом году в условиях пандемии коронавируса, что можно объяснить и дистанционной учебой, и самоизоляцией. Тем не менее, как сообщили «Реальному времени» в департаменте надзора и контроля в сфере образования РТ, с января по сентябрь в ведомстве получили 44 жалобы от родителей на поборы в школах и детсадах.



За справедливостью — в прокуратуру

Новый учебный год принес родителям учеников школы в поселке Красный Ключ Нижнекамского района, где учатся чуть больше 200 детей, неприятный сюрприз. На первом же собрании мамам и папам выставили счет: нужны деньги на нужды класса — тысяча рублей и на приобретение рабочих тетрадей по русскому языку, математике и «Окружающему миру» — еще 600 рублей. Возмутившиеся родители учеников 4-го класса написали заявление о поборах в районную прокуратуру.

Прокуроры выехали в учебное заведение с проверкой и нашли подтверждение коррупционной составляющей. Заявителей действительно принуждали к покупке рабочих тетрадей, хотя ст. 43 Конституции России гарантирует общедоступность и бесплатность образования в нашей стране. Равно как и федеральный закон «Об образовании» ч. I ст. 35 указывает, что все учебники, учебные пособия, учебно-методические материалы и иные средства обучения и воспитания предоставляются школой бесплатно!



Кроме того, согласно п. 9 ч. 3 ст. 28 того же закона учебное заведение определяет список учебников и учебных пособий для учебы. Прокуроры выявили, что школа не внесла требуемые рабочие тетради в такой список.

«Вместе с тем, — говорится в письме прокуратуры, — учащиеся МБОУ «Красноключинская СОШ» в образовательном процессе наряду с учебниками пользуются рабочими тетрадями, которые приобретаются за счет родителей».



Прокуроры выехали в Красноключинскую школу с проверкой и нашли подтверждение коррупционной составляющей. Фото: yandex.ru

В результате прокурорской проверки директор школы Гузель Яруллина получила от надзорного органа представление об устранении нарушений, и, как сообщила помощник Нижнекамского городского прокурора Алия Фатхутдинова, «должностные лица будут привлечены к дисциплинарной ответственности».

За поддержкой в решении проблемы родители школы также обратились к внештатному сотруднику Управления президента Татарстана по вопросам антикоррупционной политики Екатерине Матвеевой, автору группы «Поборы в школах и детских садах. Мировые новости».

Как рассказала «Реальному времени» Матвеева, таких «сообщений всегда много по Татарстану в сентябре — октябре, когда проходят родительские собрания, или в мае, когда проводят выпускные или идут сборы на следующий учебный год». Поскольку прокуратура нашла нарушения в том, что школа не обеспечила учебными пособиями (рабочими тетрадями) учеников, то их обязаны выдать бесплатно за счет бюджета или вообще отказаться от их использования на уроке.

— Обычно у нас есть обратная связь с родителями, и если что-то не исполняется школой или садом, родители обращаются повторно, так что за ситуацией следим, — сообщила собеседница издания.

Проще переложить на плечи родителей



Как не раз сообщали в Минобрнауки Татарстана, учебно-материальный фонд школ формируется за счет бюджета:



«Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ» обучающимся бесплатно предоставляются в пользование на время получения образования учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания».



Кроме того, по данным министерства, вопрос обеспечения школьников рабочими тетрадями «относится к компетенции общеобразовательной организации». А это значит: если школа включила рабочие тетради в список учебных пособий, который утверждается приказом директора образовательной организации, то, согласно закону, и приобретаться они должны за счет бюджета учебного заведения, но никак не за счет родителей. Если же программой предусмотрено более углубленное изучение учебного предмета, учитель может лишь рекомендовать учебные пособия для домашнего самостоятельного использования, при этом они не могут использоваться на уроках в школе, сообщили нашему изданию в Минобрнауки РТ.



Корреспондент «Реального времени» много раз пытался связаться с директором красноключинской школы Гузель Яруллиной, чтобы выяснить, вернет ли заведение собранные деньги родителям и как в дальнейшем будет решаться вопрос с обеспечением учебными пособиями школьников. Однако по телефону в приемной школы каждый раз отвечали, что не могут с ней связать, поскольку она на больничном, ведет планерку или отсутствует.

Кстати, в должности директора Яруллина уже 6 лет, общий педстаж — 32 года. Как говорится на официальном сайте школы — на ее счету множество благодарственных писем и почетных грамот как от городского управления образования, так и от Министерства образования РТ. Также на сайте школы есть раздел «Противодействие коррупции», который содержит письмо министерства «О запрете сбора денежных средств».

Что касается наказания уличенным в поборах представителям школьной администрации, то пока им «грозит» лишь взыскание или выговор. Но в Министерстве образования РТ говорят об ужесточении мер для руководителей учебных заведений, чья вина за взимание дани с родителей будет доказана: их будут увольнять или штрафовать на сумму от 2 тысяч до 20 тысяч рублей.



При Министерстве образования действует департамент надзора и контроля в сфере образования РТ, который ведет антикоррупционную работу и принимает жалобы от родителей школьников и воспитанников детских садов. По его данным, с января по сентябрь 2020 года от жителей республики поступило 44 жалобы на поборы.

